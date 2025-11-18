Smart Moving Average Pro MT4

Smart Moving Average PRO (MT4) – partie de la série SmartView

Description courte

Édition professionnelle avancée de Smart Moving Average avec 12 types de moyennes mobiles personnalisées, système d'alertes intelligent, ligne de tendance bicolore et panneau de contrôle SmartView intégré dans le graphique. Combine puissance professionnelle et haute performance avec facilité d'utilisation et interface intelligente.

Aperçu

Smart Moving Average PRO est une mise à niveau complète de la version gratuite, offrant 8 types supplémentaires de moyennes mobiles avancées (HMA, KAMA, DEMA, TEMA, VWMA, RMA, McGinley, JMA) en plus des quatre types standard. Doté d'un système d'alertes professionnel prenant en charge les notifications instantanées et basées sur la clôture, d'une ligne bicolore qui change automatiquement en fonction de la pente de la MA, et de 8 options de source de prix. Le tout combiné avec le panneau SmartView qui offre une gestion rapide et un affichage direct des valeurs sur le graphique.

Fonctionnalités clés

  • 12 types de moyennes mobiles : 4 standard (SMA, EMA, SMMA, LWMA) + 8 avancés (HMA, KAMA, DEMA, TEMA, VWMA, RMA, McGinley, JMA)
  • Panneau de contrôle Smart sur le graphique avec affichage des valeurs en temps réel
  • Ligne bicolore qui change automatiquement : Vert/Lime en hausse, Rouge en baisse
  • Système d'alertes professionnel : Price Cross (instantané ou à la clôture), Slope Change (instantané ou à la clôture)
  • 8 options de source de prix : Close, Open, High, Low, Median, Typical, Weighted, OHLC/4
  • Paramètres avancés ajustables : HMA Speed, KAMA Fast/Slow, McGinley Constant, JMA Phase/Power
  • Capacité de décalage pour la moyenne mobile (vers l'avant ou l'arrière)
  • Double-clic pour ouvrir la fenêtre d'entrées native directement depuis le nom de l'indicateur
  • Bouton rapide pour masquer/afficher l'indicateur
  • Bouton pour supprimer instantanément l'instance actuelle
  • Panneau rétractable/extensible pour maintenir un espace de travail propre
  • Conception adaptative automatique pour les arrière-plans clairs et sombres
  • Interface conçue spécifiquement pour travailler avec plusieurs indicateurs Smart sur le même graphique sans désordre

Types avancés de moyennes mobiles

  • HMA (Hull Moving Average) : Réponse ultra-rapide avec retard minimal, parfait pour le scalping, avec paramètre Speed ajustable (2.0 = classique, 3.0 = plus lisse, 1.5 = plus rapide)
  • KAMA (Kaufman Adaptive) : S'adapte automatiquement à la volatilité du marché, rapide dans les tendances, lent dans les marchés latéraux
  • DEMA (Double Exponential) : 50% de retard en moins que l'EMA standard, excellent pour le swing trading
  • TEMA (Triple Exponential) : Retard minimal avec réactivité maximale, très sensible aux changements de prix
  • VWMA (Volume Weighted) : Pondérée par le volume de négociation, suit le flux de capitaux institutionnels
  • RMA (Wilder's Smoothing) : Le même lissage utilisé dans RSI/ATR, très lisse et lent à réagir
  • McGinley Dynamic : Lissage auto-ajustable, fonctionne dans toutes les conditions de marché sans ajustement des paramètres
  • JMA (Jurik Moving Average) : Meilleure combinaison de douceur et de vitesse, performance de niveau professionnel avec paramètres Phase et Power ajustables

Système d'alertes intelligent

  • Price Cross : Alerte instantanée lorsque le prix croise la MA (pendant la formation de la barre)
  • Price Cross + Close : Alerte uniquement après la clôture de la barre (signaux confirmés, moins de fausses alertes)
  • Slope Change : Alerte instantanée lorsque la direction de la MA change (de hausse à baisse ou vice versa)
  • Slope Change + Close : Alerte uniquement après la clôture de la barre (inversion de tendance confirmée)
  • Méthodes de notification : Fenêtre popup, son personnalisé, e-mail
  • Déduplication : Maximum une alerte par barre
  • Protection contre les fausses alertes : Aucune alerte lors du premier chargement de l'indicateur

Affichage des valeurs de buffer

Le panneau Smart affiche les valeurs actuelles de l'indicateur dans des couleurs qui correspondent exactement aux couleurs des lignes dessinées sur le graphique, ce qui facilite grandement la lecture des valeurs, en particulier lors de la comparaison de plusieurs indicateurs ou de plusieurs paramètres du même indicateur comme Smart Moving Average PRO avec différentes périodes, prix et types.

Interaction avec le graphique (souris et mouvement du prix)

Lors du survol de la souris sur une bougie, l'indicateur met immédiatement à jour le panneau Smart pour afficher la valeur de l'indicateur pour cette bougie spécifique, et lorsque la souris est relâchée, l'affichage revient aux valeurs en direct en temps réel, offrant aux traders un moyen rapide de consulter l'historique récent de l'indicateur sans ouvrir de fenêtres supplémentaires.

Fenêtre de paramètres améliorée

Toutes les propriétés des lignes (couleur, largeur et style de ligne) sont regroupées dans un onglet principal dans la fenêtre de paramètres pour une édition facile et rapide, avec prise en charge des largeurs de ligne au-delà de la limite traditionnelle de MT, et des listes déroulantes modernes et claires pour sélectionner les motifs de ligne. De plus, des onglets organisés pour les paramètres de base, les paramètres avancés et les alertes.

Reconnaissance facile de plusieurs instances

Lors de l'utilisation de plusieurs instances du même indicateur (comme plusieurs Smart Moving Average PRO avec différentes périodes, prix et types), chaque panneau Smart affiche clairement le nom de l'indicateur + période + type de prix + type de MA + couleur utilisée, résolvant le problème de distinction des instances dans la liste des indicateurs et aidant à sélectionner instantanément l'instance à modifier.

Cas d'usage

  • Adapté aux traders qui travaillent avec plusieurs indicateurs simultanément et ont besoin d'une interface propre et organisée
  • Excellent pour surveiller rapidement les valeurs de l'indicateur pendant les tests de stratégies
  • Facilite la compréhension des paramètres pour les nouveaux utilisateurs grâce à des infobulles utiles
  • Donne aux utilisateurs avancés un contrôle rapide sur le masquage/affichage des indicateurs et la gestion de leurs paramètres en quelques instants
  • Idéal pour les traders qui ont besoin de types de MA avancés non disponibles dans MetaTrader
  • Adapté aux traders qui recherchent un système d'alertes professionnel et flexible
  • Utile pour les traders qui préfèrent voir la direction de la MA visuellement à travers les couleurs

Infobulles utiles

Lors du survol de la souris sur un élément dans le panneau Smart, de petites infobulles apparaissent expliquant la signification de cet élément (comme "Period", "Price type de prix", "MA Type type de moyenne mobile" ou type d'alerte), aidant les utilisateurs à comprendre les paramètres de l'indicateur en toute confiance, sans avoir besoin de lire de longs documents ou de rechercher dans la plateforme.

Version gratuite

Une version Lite gratuite est disponible avec le panneau SmartView et les types de MA de base. Vous pouvez la consulter à l'adresse : https://www.mql5.com/en/market/product/155473

Compatibilité

Conçu pour fonctionner en douceur sur toutes les paires financières et actifs, et la plupart des cadres temporels courants ; dédié aux plateformes MetaTrader 4 avec un accent sur une expérience utilisateur confortable et rapide dans l'environnement de trading quotidien. Fonctionne efficacement sur tous les cadres temporels de M1 à Monthly.

Notes

  • Vous pouvez consulter les autres indicateurs SmartView disponibles à l'adresse : https://www.mql5.com/en/users/totsh/seller
  • Veuillez évaluer le produit et partager vos commentaires après l'avoir utilisé afin que les mises à jour futures et les nouveaux outils Smart correspondent à ce dont vous avez vraiment besoin
  • Contactez-nous si vous souhaitez convertir vos propres indicateurs au style SmartView ou si vous avez besoin d'une programmation personnalisée autour de vos idées de trading
