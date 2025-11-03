ZigZag Colored
- Göstergeler
- Mostafa Saad Saeed Shawara
- Sürüm: 1.0
Ürün başlığı
ZigZag Colored (MT4)
Kısa açıklama
MT4 için iki renkli ZigZag; tek çizgi rengi kısıtını çözer ve her barda mevcut bacağın değeri ile yönünü EA’ların okuyabileceği buffer’larda sunar.
Genel bakış
Klasik ZigZag yolunu iki ayrı, renk kodlu bacak olarak gösterir; bar‑bazlı değerler EA/indikatörlere açıktır.
Öne çıkanlar
İki renkli bacaklar; EA buffer’ları ZigZag Up , ZigZag Down , ZigZag Per Bar ; yerel davranış; hafif çizim.
Girdiler
Temel ZigZag girdileri: Depth, Deviation, Backstep; ayrıca yukarı/aşağı bacak renk ayarları.
Buffer’lar
Standart ZigZag buffer’larını ve ek bar‑başına buffer’ı içerir: ZigZag Up ; ZigZag Down ; ZigZag Per Bar .
Kullanım alanları
Yapıyı hızlı okumak; EA’lara barda değer/yön sağlamak; son swing’ler etrafında risk yerleşimi.
Uyumluluk
Sadece MT4; tüm enstrümanlar ve zaman dilimleri.
Notlar
Klasik ZigZag davranışını yansıtır; son bacak yeni barlarla güncellenebilir.