ZigZag Colored

Ürün başlığı

ZigZag Colored (MT4)

Kısa açıklama

MT4 için iki renkli ZigZag; tek çizgi rengi kısıtını çözer ve her barda mevcut bacağın değeri ile yönünü EA’ların okuyabileceği buffer’larda sunar.

Genel bakış

Klasik ZigZag yolunu iki ayrı, renk kodlu bacak olarak gösterir; bar‑bazlı değerler EA/indikatörlere açıktır.

Öne çıkanlar

İki renkli bacaklar; EA buffer’ları ZigZag Up , ZigZag Down , ZigZag Per Bar ; yerel davranış; hafif çizim.

Girdiler

Temel ZigZag girdileri: Depth, Deviation, Backstep; ayrıca yukarı/aşağı bacak renk ayarları.

Buffer’lar

Standart ZigZag buffer’larını ve ek bar‑başına buffer’ı içerir: ZigZag Up ; ZigZag Down ; ZigZag Per Bar .

Kullanım alanları

Yapıyı hızlı okumak; EA’lara barda değer/yön sağlamak; son swing’ler etrafında risk yerleşimi.

Uyumluluk

Sadece MT4; tüm enstrümanlar ve zaman dilimleri.

Notlar

Klasik ZigZag davranışını yansıtır; son bacak yeni barlarla güncellenebilir.

