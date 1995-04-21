Smart Moving Average Pro MT4

产品标题

Smart Moving Average PRO (MT4) – SmartView 系列的一部分

简短描述

Smart Moving Average 的专业高级版本，包含 12 种自定义移动平均类型、智能警报系统、双色趋势线和集成在图表上的 SmartView 控制面板。结合专业功能和卓越性能，同时保持易用性和智能界面。

概述

Smart Moving Average PRO 是免费版本的全面升级，在四种标准类型之外，还提供 8 种额外的高级移动平均类型（HMA、KAMA、DEMA、TEMA、VWMA、RMA、McGinley、JMA）。配备支持即时和收盘通知的专业警报系统、根据 MA 斜率自动变化的双色线，以及 8 种价格源选项。所有这些都与 SmartView 面板相结合，提供快速管理和图表上的直接数值显示。

主要功能

  • 12 种移动平均类型：4 种标准（SMA、EMA、SMMA、LWMA）+ 8 种高级（HMA、KAMA、DEMA、TEMA、VWMA、RMA、McGinley、JMA）
  • 图表上的 Smart 控制面板，实时显示数值
  • 自动变化的双色线：上升趋势时为绿色/青柠色，下降趋势时为红色
  • 专业警报系统：Price Cross（即时或收盘时）、Slope Change（即时或收盘时）
  • 8 种价格源选项：Close、Open、High、Low、Median、Typical、Weighted、OHLC/4
  • 高级可调参数：HMA Speed、KAMA Fast/Slow、McGinley Constant、JMA Phase/Power
  • 移动平均的 Shift 功能（向前或向后）
  • 双击直接从指标名称打开原生输入窗口
  • 快速按钮隐藏/显示指标
  • 按钮立即删除当前实例
  • 可折叠/展开的面板，保持工作区整洁
  • 自动适应浅色和深色背景的设计
  • 专门设计的界面，可在同一图表上使用多个 Smart 指标而不会混乱

高级移动平均类型

  • HMA (Hull Moving Average)：超快响应，延迟最小，非常适合剥头皮交易，具有可调 Speed 参数（2.0 = 经典，3.0 = 更平滑，1.5 = 更快）
  • KAMA (Kaufman Adaptive)：自动适应市场波动性，在趋势中快速，在震荡市场中缓慢
  • DEMA (Double Exponential)：比标准 EMA 延迟减少 50%，非常适合摆动交易
  • TEMA (Triple Exponential)：延迟最小，响应最大，对价格变化非常敏感
  • VWMA (Volume Weighted)：按交易量加权，跟随机构资金流
  • RMA (Wilder's Smoothing)：与 RSI/ATR 中使用的相同平滑方法，非常平滑且反应缓慢
  • McGinley Dynamic：自调节平滑度，在所有市场条件下工作，无需调整参数
  • JMA (Jurik Moving Average)：平滑度和速度的最佳组合，专业级性能，具有可调 Phase 和 Power 参数

智能警报系统

  • Price Cross：价格穿越 MA 时即时警报（在 K 线形成期间）
  • Price Cross + Close：仅在 K 线收盘后警报（确认信号，减少虚假警报）
  • Slope Change：MA 方向改变时即时警报（从上升转为下降或反之）
  • Slope Change + Close：仅在 K 线收盘后警报（确认趋势反转）
  • 通知方法：弹出窗口、自定义声音、电子邮件
  • 去重：每个 K 线最多一个警报
  • 虚假警报保护：首次加载指标时不发出警报

缓冲区数值显示

Smart 面板以与图表上绘制的线条颜色完全匹配的颜色显示当前指标值，使数值读取更加容易，特别是在比较多个指标或同一指标（如具有不同周期、价格和类型的 Smart Moving Average PRO）的多个设置时。

图表交互（鼠标和价格移动）

当鼠标悬停在任何 K 线上时，指标立即更新 Smart 面板以显示该特定 K 线的指标值，当鼠标移开时，显示返回到实时实时值，为交易者提供快速查看最近指标历史的方法，无需打开额外窗口。

增强的设置窗口

所有线条属性（颜色、宽度和线条样式）在设置窗口的一个主选项卡中分组，便于快速编辑，支持超出传统 MT 限制的线条宽度，以及用于选择线条图案的现代、清晰的下拉列表。此外，还有用于基本设置、高级参数和警报的组织选项卡。

轻松识别多个实例

当使用同一指标的多个实例（例如具有不同周期、价格和类型的多个 Smart Moving Average PRO）时，每个 Smart 面板清楚地显示指标名称 + 周期 + 价格类型 + MA 类型 + 使用的颜色，解决了在指标列表中区分实例的问题，并有助于立即选择要修改的实例。

适用场景

  • 适合同时使用多个指标并需要整洁有序界面的交易者
  • 非常适合在策略测试期间快速监控指标值
  • 通过有用的工具提示使新用户更容易理解设置
  • 为高级用户提供快速控制隐藏/显示指标并在瞬间管理其设置
  • 适合需要 MetaTrader 中不可用的高级 MA 类型的交易者
  • 适合寻找专业灵活警报系统的交易者
  • 适合喜欢通过颜色直观查看 MA 方向的交易者

有用的工具提示

当鼠标悬停在 Smart 面板内的任何元素上时，会出现小工具提示，解释该元素的含义（如"Period"、"Price 价格类型"、"MA Type 移动平均类型"或警报类型），帮助用户自信地理解指标设置，无需阅读长文档或在平台内搜索。

免费版本

提供免费的 Lite 版本，包含 SmartView 面板和基本 MA 类型。您可以通过以下链接查看：https://www.mql5.com/en/market/product/155473

兼容性

设计用于在所有金融对和资产以及大多数常见时间框架上平稳运行；专为 MetaTrader 4 平台设计，专注于日常交易环境中的舒适和快速用户体验。从 M1 到 Monthly 的所有时间框架上都能高效工作。

备注

  • 您可以查看其他可用的 SmartView 指标：https://www.mql5.com/en/users/totsh/seller
  • 请在使用后对产品进行评分并分享您的评论，以便未来的更新和新的 Smart 工具能够满足您的真实需求
  • 如果您想将自己的指标转换为 SmartView 样式或需要围绕您的交易想法进行自定义编程，请联系我们
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KURAMA GOLD SIGNAL PRO（MT4）— 7层过滤 · 自动止盈止损 · 质量评分 · 信号历史保存 | 完整的XAUUSD交易系统 实时不重绘。信号出现的瞬间，箭头、入场、止盈、止损当场锁定，之后绝不移动。你交易的就是这个实时信号。而且在v7.20中，每一个真正发出的信号都会自动保存，并在重启后精确还原。 购买者专属赠品 购买永久授权，即可免费获得 AI Zone Radar（价值$59）+ 完整PDF手册。在产品价格之外，额外附赠价值$59的赠品。购买后在MQL5上给我留言即可。 AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834 在黄金交易者社区中被实际使用，因精度与易用性而广受好评。 你的难题 —— 以及解决方案 黄金一天波动$30–$50。你知道机会就在那里。但这些情况是否似曾相识： - 入场太早，价格逆行$10后才朝你的方
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
指标
Dynamic Forex28 Navigator - 下一代外汇交易工具。 当前 49% 折扣。 Dynamic Forex28 Navigator 是我们长期流行的指标的演变，将三种功能合二为一： 高级货币强度 28 指标 （695 条评论）+ 高级货币 IMPULSE 带警报 （520 条评论）+ CS28 组合信号（奖励）。 有关指标的详细信息 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 下一代强度指标提供什么？ 您喜欢的原始指标的一切，现在通过新功能和更高的精度进行了增强。 主要特点： 专有货币强度公式。  所有时间范围内的平滑和准确的强度线。 非常适合识别趋势和精确进入。 动态市场斐波那契水平（市场斐波那契）。  此指标独有的独特功能。 斐波那契应用于货币强度，而不是价格图表。 适应实时市场活动以获得准确的反转区域。 实时市场动量。  第 9 行显示市场是活跃还是被动。 对于定时交易至关重要。 全面的警报和显示。  每种货币最强的买入和卖出动量。 ​​28 对的双重动量买入和卖出。 超买/超卖警告外部范围和止损。 反转
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.81 (21)
指标
目前八折优惠! 这个仪表板是一个非常强大的软件，可用于多个符号和多达9个时间段。 它是基于我们的主要指标（最佳评论：高级供应需求）。 Advanced Supply Demand 该仪表板提供了一个伟大的概述。它显示。   筛选后的供需值，包括区域强度评级。 区间内和区间外的点位距离。 它突出了嵌套的区域。 在所有（9个）时间段内，它对所选符号发出4种警报。 它是高度可配置的，以满足您的个人需求! 您的利益! 对每个交易者来说，最重要的问题是。 什么是入市的最佳水平？ 在强大的供应/需求区域内或附近进入你的交易，以获得最佳的成功机会和风险/回报。 我的止损的最佳位置是哪里？ 把你的止损放在强势供应/需求区的下方/上方是最安全的。 我的最佳盈利目标是什么？ 你的退出策略和你的进入策略一样重要，了解更高的时间框架图可以帮助你。对于买入，使用下一个供应区作为目标，对于卖出，使用下一个需求区作为目标。在回撤到供应区或需求区时进场，以确保有足够的利润空间，达到更高的时间框架的供应和需求，将增加你的利润。 为什么我们要过滤强区和弱区？ 不平衡性越大，价格的变动就
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.      &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
指标
Super Signal – Skyblade Edition 專業級無重繪 / 無延遲趨勢信號系統，擁有卓越勝率 | 適用於 MT4 / MT5 在較低的時間週期上效果最佳，例如 1 分鐘、5 分鐘與 15 分鐘圖表。 核心特色： Super Signal – Skyblade Edition 是一套專為趨勢交易設計的智能信號系統。 其採用多重濾波邏輯，僅篩選出具有明確方向性、動能強勁且波動結構健康的走勢進場點。 本系統 不預測高點或低點 ，只有在同時滿足以下三項條件時才會觸發交易信號： 趨勢方向明確 動能持續增強 波動率結構穩定 此外，系統還結合市場流動性分析，以進一步提升信號的準確性與觸發時機。 信號特性： 所有箭頭信號皆為 100% 無重繪，無延遲 信號一旦出現即固定於圖表，不會閃爍或消失 提供圖表箭頭、資訊面板、彈出通知、聲音提示及推播訊息 支援 EA 呼叫（Buffer 輸出），可整合至自動化交易或信號跟單系統 提供預設參數模板，免調整即可使用，適合新手快速上手 總結： Super Signal – Skyblade Edition 是一款邏輯清晰、穩定高效的專業趨勢型
DayTrader PRO MT4
Davit Beridze
5 (1)
指标
DayTrader PRO DayTrader PRO 是一款先进的交易指标，它结合了约翰·埃勒斯 (John Ehlers) 的 Laguerre 滤波器与强大的自动优化引擎。该指标不依赖固定的参数，而是根据最新的市场状况自动搜寻最佳设置，帮助您在无需手动调整的情况下适应不断变化的市场波动。 该指标可生成清晰的买入 (BUY) 和卖出 (SELL) 信号，并提供根据当前市场波动率计算得出的自适应止损 (Stop Loss) 和止盈 (Take Profit) 水平。内置的趋势、效率系数 (Efficiency Ratio)、波动率和蜡烛图过滤功能，有助于剔除低质量的交易设置，从而提高信号的准确性。 实时性能面板会显示当前已优化的设置、利润因子 (Profit Factor)、胜率 (Win Rate)、回撤 (Drawdown) 以及其他交易统计数据。DayTrader PRO 还支持弹出窗口、推送、邮件和声音提醒，确保您不会错过任何交易机会。 主要功能 全自动参数优化 自适应买入与卖出信号 基于 ATR 的动态止损与止盈 支持每日、每周或每月重新优化 内置趋势与市场过滤功能 性能统
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
指标
现在优惠 30%！ 任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
指标
目前8折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个指标是专门用来显示任何符号的货币强度，如异国货币对、商品、指数或期货。它是同类产品中的第一个，任何符号都可以添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度。这是一个独特的、高质量的、负担得起的交易工具，因为我们已经纳入了一些专有的功能和一个新的公式。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 它适用于所有时间框架。你将很快能够看到TREND! 根据新的基础算法设计，它使识别和确认潜在交易变得更加容易。这是因为它以图形方式显示了8种主要货币和一种符号的强弱。 该指标显示了8种主要货币（澳元加元瑞士法郎欧元英镑日元新西兰美元）的强弱线，再加上一个符号! 该指标显示了符号的真实价值。例如：对于XAUUSD（黄金）：价格以美元报价。如果黄金在上涨，你怎么能知道是黄金的强势还是美元的弱势？只有当黄金走强时，我们才会进行交易。该指
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
指标
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
指标
AW 蜡烛形态指标是高级趋势指标与强大的蜡烛形态扫描仪的组合。它是识别和突出显示 30 个最可靠的烛台形态的有用工具。此外，它是一个基于彩色条的电流趋势分析器，带有   可调整大小和定位的插件多时间框架趋势面板。根据趋势过滤调整模式显示的独特能力。 优点： 轻松识别蜡烛形态 不重绘结果 内置多时间趋势面板 禁用模式类型（1、2、3 根蜡烛） 显示形态时趋势过滤的调整 MT5 version - >   HERE   / Instructions and description  -> HERE 显示模式列表： 锤模式 固定/固定 看跌 Harami / 看涨 Harami 看跌 Harami Cross / 看涨 Harami Cross 枢轴点反转向上/枢轴点反转向下 双柱低位收盘价较高/双柱低位收盘价较低 收盘价反转向上 / 收盘价反转向下 中性条 /     两个中性条 双内/内/外 向上推力杆/向下推力杆 晚星/晨星 晚上十字星 / 早上十字星 吞没看跌线/吞没看涨线 镜子酒吧 流星 乌云盖顶 十字星 输入变量： Main settings Trend Filtering Mo
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
指标
Scalper Inside PRO 帮你分析日内趋势，在入场前就把交易规划好。核心是三套专属策略，让你更精准地读懂市场。信号一出现，指标就自动判断行情方向并计算关键价位，你能提前看到潜在入场点、预期的止损以及多个止盈位。详尽的绩效统计会展示不同品种和策略在历史上的表现，帮你根据当前行情挑选合适的资产。它既可以作为独立的剥头皮工具，也可以融入你的系统，或者作为你自己 EA 的基础。运行于 MetaTrader 4 平台。 指标会直接在图表上标出入场、三个止盈位 - TP1、TP2、TP3 以及一个可选止损。你甚至可以接入自己的箭头指标，检验它们的统计数据和盈利能力。 购买后请直接联系我，即可获得指标的专属附赠 add-ons、更多关于实盘运用的说明，以及把它正确接入你自己交易系统和 EA 的帮助。 指标主要功能 内置三套专属交易策略，可即时切换。 箭头信号出现后即时计算价位：入场以及 TP1、TP2、TP3 多级目标立刻显示，方便你提前规划交易。开启手动或自动计算后，会显示止损位。 三套策略均内置优化模块：自动把参数适配到当前品种和周期，帮你快速筛选资产（仅在实时状态下可用）。 HTF
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
指标
All-in-One Trade Indicator (AOTI) – Since 2015. The All-in-One Trade Indicator (AOTI) determines daily targets for EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD, and USDJPY. All other modules work with any trading instruments. The indicator includes various features, such as Double Channel trend direction, Price channel, MA Bands, Fibo levels, Climax Bar detection, and others. The AOTI indicator is based on several trading strategies, and
Color Trend FX
Alexey Minkov
4.5 (4)
指标
Color Trend FX 直接在图表上显示当前的趋势方向，并标出入场点、trailing 跟踪止损位以及可能的出场点。该指标专为想看到开仓点、获得平仓建议并查看历史表现的交易者设计。它可以作为独立工具使用，也可以作为您自己交易系统的一部分，或作为您 Expert Advisors 的基础。 指标以彩色圆点的形式显示信号，圆点跟随趋势，同时充当持仓的 trailing 跟踪止损位。当行情动能减弱、价格开始从极值回撤时，会出现一个提示出场 / 平仓的信号。 购买后请直接联系我，获取关于如何在交易中使用该指标，以及如何将其正确接入您自己的交易系统和 Expert Advisors 的更多信息。 主要功能 趋势圆点跟随价格，充当持仓的 trailing 跟踪止损位。 当行情动能减弱、价格从极值回撤时，出现出场信号。 不重绘信号：信号出现在已收盘的 K 线上，固定不动，之后不会重新计算。 趋势变化提醒：终端弹窗、声音提示、Push 和 Email（需要在终端中额外设置）。 可灵活调节信号过滤器灵敏度（Accuracy Delta）以及出场检测灵敏度，适配不同品种和周期。 可选的时间过滤器：设
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.67 (12)
指标
这个指标是我们2个产品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics 的一个超级组合。 它适用于所有时间框架，并以图形方式显示8种主要货币和一种符号的强势或弱势冲动! 该指标专门用于显示任何符号的货币强度加速，如黄金、异国货币对、商品、指数或期货。这是它的第一个指标，任何符号都可以被添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度加速（冲动或速度）。 建立在新的基础算法上，它使识别和确认潜在的交易更加容易。这是因为它以图形方式显示了一种货币的强势或弱势是否正在加速，并测量了这种加速的速度--把它想象成你汽车中的速度表。当你加速时，事情显然会发生得更快，这在外汇市场上也是一样的，即如果你配对的货币正在向相反的方向加速，你就会发现一个潜在的有利可图的交易。 动态市场斐波那契28水平被用作警报触发器，将适应市场活动。如果冲动击中黄色触发线，你将收到警报。然后你就知道作为一个交易员应该做什么。货币对和方向已经给出。只需点击警报按钮，就可以切换到该货
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
指标
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Trend Trading System 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Smart Trend Trading System 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Smart Trend 信号转换为自动交易。 Smart Trend Trading System 是一套完整的交易系统，具备不重绘、不回绘、不延迟的特点，专为希望获得更清晰信号、更准确趋势方向以及更有组织交易方式的交易者打造。 Online course , manual and [download presets] . 它将 10 多种交易工具 整合到一个系统中，包括趋势检测、反转区域、Smart Cloud、移动止损逻辑、支撑与阻力、K线着色、提醒以及多周期分析。 该系统旨在帮助您应对不同的市场环境： 趋势市场： 识别主要趋势，发现回调，跟随动能，并通过止损指导和移动止损选项寻找更清晰的入场机会。
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
指标
Scalper Vault 是一个专业的剥头皮系统，为您提供成功剥头皮所需的一切。该指标是一个完整的交易系统，可供外汇和二元期权交易者使用。推荐的时间范围是 M5。 该系统为您提供趋势方向的准确箭头信号。它还为您提供顶部和底部信号以及江恩市场水平。无论您拥有何种交易经验，该系统都易于使用。您只需要遵循简单的规则并每天重复该过程。 建议将此系统用于主要货币对。感谢您的关注！ 请注意，该指标在策略测试器中可能无法正常工作。因此，我建议仅在模拟或真实账户的真实交易条件下使用该系统。 指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买指标后请与我联系。我将免费与您分享我的个人交易建议和出色的奖励指标！ 祝您交易愉快，盈利！
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
指标
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
指标
TREND LINES PRO 帮助您了解市场真正的方向转变点。该指标显示真实的趋势反转点以及主要参与者重新入场的时机。 您可以看到 BOS线、 趋势变化和更高时间框架的关键水平——无需复杂的设置或不必要的干扰。信号不会重绘，并在K线收盘后仍然保留在图表上。 VERSION MT 5    -   与……搭配使用时，可发挥其最大潜力   RFI LEVELS PRO 指示器 该指标显示的内容： 实际变化 趋势（BOS 线） 一旦信号出现，它就始终有效！这与会重绘的指标有着重要的区别，后者可能会发出信号后又改变信号，从而导致资金损失。现在，您可以更精准、更准确地进入市场。此外，还有一个功能，会在箭头出现后为K线着色，直到达到目标价位（止盈）或出现反转信号为止。 重复条目   以及主要玩家的充值 为了提高寻找入场点时的视觉清晰度，我们创建了一个模块，该模块首先显示买入/卖出区域，并在该区域内寻找最佳入场点。此外，我们还加入了智能逻辑来管理止损位，该逻辑会随着时间的推移逐步降低止损位的大小，从而降低入场交易时的初始风险（移动止损位）。 信号强度水平（BOS） 该指标采用三个显著性等级来衡量
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
指标
成交量突破震荡指标是一种以震荡指标的形式将价格变动与成交量趋势相匹配的指标。 我想将成交量分析整合到我的策略中，但大多数成交量指标都令我失望， 例如 OBV、资金流量指数、A/D，还有成交量加权 Macd 和许多其他指标。 因此，我为自己编写了这个指标，我对它的实用性感到满意，因此我决定将其发布到市场上。 主要特点： 它突出显示了价格在成交量增加（突破）支持下朝某个方向移动的阶段。 它突出显示了成交量增加停止并因此市场收缩的阶段。 它突出显示了价格和成交量均未移动的阶段，尤其是在时间范围（<=15 分钟）的日内交易中，因此市场已为未来的运行做好准备。 当其他 EA 交易程序发出的虚假信号不受交易量增加的支持时，可过滤掉这些信号。 它使趋势和范围阶段可视化变得非常容易 输入参数： 计算设置： 计算类型：快速、正常、慢速，用于监控短期、中期和长期，保持在同一时间范围内。 计算周期：计算周期 交易量设置： 交易量类型：TickVolume（主要用于外汇）和RealVolume（用于股票市场） 信号设置： 信号周期：信号线周期 突破水平：突破信号的阈值水平 警报设置 警报类型：收盘
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
指标
货币强度向导是一个非常强大的指标，为您提供成功交易的一体化解决方案。该指标使用多个时间范围内所有货币的数据来计算这个或那个外汇对的力量。此数据以易于使用的货币指数和货币电力线的形式表示，您可以使用它们来查看这种或那种货币的力量。 您所需要的只是将指标附加到您要交易的图表上，该指标将向您显示您交易的货币的真实强度。该指标还向您显示买卖量压力的极值，您可以在顺势交易时利用这些压力。该指标还显示了基于斐波那契的可能目标。该指标可用于各种交易时间范围。该指标支持各种货币对的交易。 该指标为您提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我。我将与您分享我的交易技巧，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
指标
Linear Trend Predictor — 结合切入点和方向支撑线的趋势指标。按照突破高/低价通道的原理运作。该指标算法过滤市场噪音，考虑波动性和市场动态。 指示器功能  使用平滑方法，显示市场趋势和开立买入或卖出订单的切入点。  适合通过分析任何时间范围内的图表来确定短期和长期的市场走势。  输入参数可适应任何市场和时间范围，允许交易者独立定制指标。  设定的指示信号不会消失，也不会重新绘制——它是在蜡烛收盘时确定的。  几种类型的通知以箭头组合。  该指标既可以作为独立的交易系统使用，也可以作为其他交易系统的补充。  可供任何经验水平的交易者使用。 主要参数 Volatility Smoothing Level - 指标的主要参数，允许您配置指标以实现舒适的操作。 它的数字范围是 1 到 100，从而增加了您可以获得更长趋势运动的平滑度。 通过少量的数字，您可以获得短期走势并快速退出交易。 使用指标进行交易的时刻：  红线和箭头表示下降趋势和卖出开盘信号。止损应根据前一个上分形来设置。  黄线和箭头表示上升趋势和买入开盘信号。止损应根据前一个下分形来设置。
作者的更多信息
Trade Builder MT5
Mostafa Saad Saeed Shawara
5 (2)
实用工具
产品标题 Trade Builder - 图表交互式可视化交易管理器与风险助理 简短描述 使用 Trade Builder 简化您的交易。这是一款高度互动的交易助理 ( Trade Assistant ) 与交易管理器 ( Trade Manager )。直接在图表上拖动并设定入场价、止损价与止盈价，实时自动计算仓位手数与风险回报率 ( risk reward ratio )。 概述 高效的交易管理 ( Trade Management ) 是长期成功交易的基石。 Trade Builder 允许您在 MetaTrader 图表上直接拖动参数线，免去繁琐的风险心算。调整好级别后，工具会立即完成风险数学计算，支持一键执行或快捷键操作。 核心功能： 交互式可视化交易： 通过拖动图表上的水平线，轻松调整入场、止损 (SL) 和止盈 (TP) 级别。 智能手数计算器： 根据您的风险偏好（固定手数、固定金额 $ 或账户比例 %）自动计算出精准的手数。 图表线实时统计显示： 实时在图表线上显示价格、点数距离 (Pips)、盈亏百分比、资金价值以及动态的风险回报比 ( risk reward rat
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Trade Builder Pro
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Trade Builder MT4
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产品标题 Trade Builder - 图表交互式可视化交易管理器与风险助理 简短描述 使用 Trade Builder 简化您的交易。这是一款高度互动的交易助理 ( Trade Assistant ) 与交易管理器 ( Trade Manager )。直接在图表上拖动并设定入场价、止损价与止盈价，实时自动计算仓位手数与风险回报率 ( risk reward ratio )。 概述 高效的交易管理 ( Trade Management ) 是长期成功交易的基石。 Trade Builder 允许您在 MetaTrader 图表上直接拖动参数线，免去繁琐的风险心算。调整好级别后，工具会立即完成风险数学计算，支持一键执行或快捷键操作。 核心功能： 交互式可视化交易： 通过拖动图表上的水平线，轻松调整入场、止损 (SL) 和止盈 (TP) 级别。 智能手数计算器： 根据您的风险偏好（固定手数、固定金额 $ 或账户比例 %）自动计算出精准的手数。 图表线实时统计显示： 实时在图表线上显示价格、点数距离 (Pips)、盈亏百分比、资金价值以及动态的风险回报比 ( risk reward rat
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Chart EA Builder
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产品标题 Chart EA Builder - 直接在图表上使用的可视化EA生成器 简短描述 Chart EA Builder 允许您直接在图表上构建专家顾问 (EA) 并开发您的交易策略，无需编写复杂的代码或使用外部软件。我们致力于尽可能简化这一过程，并期待您参与其开发。 概述 我们启动 Chart EA Builder 项目的主要目标是：帮助交易者以简单、互动和可视化的方式将他们的策略转化为自动化的 EA。该工具的理念依赖于与图表的直接交互，为没有编程经验的人节省了时间精力，使他们能够开始自动化交易。 Chart EA Builder 正在快速演进——路线图上还有更多能力，您的反馈有助于塑造下一步。我们会定期发布包含新功能的更新。 核心功能： 直接从图表构建 EA： 简化的可视化界面，让您远离常见的编程复杂性，所有操作都在交易平台内部完成。 支持默认指标： 该工具当前支持使用平台默认内置的 30 多种指标。 与自定义指标 (Custom Indicators) 集成： 您还可以轻松地将您的策略连接到添加到图表上的任何自定义指标。 持续演进： 更多功能已在规划中；您的建议和反馈有助于
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ZigZag Colored
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产品标题 ZigZag Colored (MT4) See also >>  Smart ZigZag  Pro  ,   Smart ZigZag (free) 简短描述 面向 MT4 的双颜色 ZigZag，解决单线条颜色限制，并提供 EA 可读缓冲区，逐K线输出当前腿的数值与方向。 概述 将经典 ZigZag 路径渲染为上/下两条独立彩色腿，便于快速读取结构；逐K线数值开放给 EA/指标。 主要功能 双颜色腿（用户自定义）；EA 缓冲区 ZigZag Up 、 ZigZag Down 、 ZigZag Per Bar ；原生行为；轻量绘制；适配所有品种与周期。 输入 基础 ZigZag 输入：Depth、Deviation、Backstep；另含上下腿颜色设置。 缓冲区 包含标准 ZigZag 缓冲区以及额外的逐K缓冲区： ZigZag Up ； ZigZag Down ； ZigZag Per Bar 。 适用场景 快速读取结构与摆动点；为 EA 提供逐K线数值与当前方向；围绕近期高/低进行风险管理。 兼容性 仅 MT4；适配所有品种与周期。 备注 行为与经典 ZigZa
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Smart Heiken Ashi MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
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产品标题 Smart Heiken Ashi (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 Heiken Ashi 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展
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Smart ZigZag MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
指标
产品标题 Smart ZigZag (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 ZigZag 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展开回全尺寸。 重新排
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Smart Parabolic Sar MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
指标
产品标题 Smart Parabolic SAR (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 Parabolic SAR 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要
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Smart ATR MT4
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指标
产品标题 Smart ATR (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 ATR 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展开回全尺寸。 重新排列子窗口：
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Smart ADX MT4
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指标
产品标题 Smart ADX (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 ADX 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展开回全尺寸。 重新排列子窗口：
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Smart Moving Average MT4
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指标
产品标题 Smart Moving Averages (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 Moving Averages 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然
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Smart Bollinger Bands MT4
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产品标题 Smart Bollinger Bands (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 Bollinger Bands 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然
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Smart Stochastic MT4
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指标
产品标题 Smart Stochastic (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 Stochastic 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展开回
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Smart Ichimoku MT4
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产品标题 Smart Ichimoku (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 Ichimoku 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展开回全尺寸。
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Smart Fractals MT4
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产品标题 Smart Fractals (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 Fractals 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展开回全尺寸。
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Smart Bears MT4
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指标
产品标题 Smart Bears (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 Bears 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展开回全尺寸。 重新排列子
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Smart MACD MT4
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指标
产品标题 Smart MACD (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 MACD 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展开回全尺寸。 重新排列子窗口
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Smart Awesome MT4
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产品标题 Smart Awesome (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 Awesome 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展开回全尺寸。 重
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Smart OsMA MT4
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产品标题 Smart OsMA (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 OsMA 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展开回全尺寸。 重新排列子窗口
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Smart Accumulation MT4
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指标
产品标题 Smart Accumulation (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 Accumulation 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将
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Smart Momentum MT4
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产品标题 Smart Momentum (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 Momentum 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展开回全尺寸。
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Smart Williams Range MT4
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产品标题 Smart Williams' %R (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 Williams' %R 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将
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Smart RSI MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
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产品标题 Smart RSI (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 RSI 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展开回全尺寸。 重新排列子窗口：
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Smart Alligator MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
指标
产品标题 Smart Alligator (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 Alligator 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展开回全尺
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Smart Accelerator MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
指标
产品标题 Smart Accelerator (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 Accelerator 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展
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Smart Bulls MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
指标
产品标题 Smart Bulls (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 Bulls 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展开回全尺寸。 重新排列子
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Smart CCI MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
指标
产品标题 Smart CCI (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 CCI 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展开回全尺寸。 重新排列子窗口：
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Extra Time Bar
Mostafa Saad Saeed Shawara
实用工具
额外时间栏 /  Extra Time Bar MT5 version 是一种旨在增强您的交易的工具，它允许您在图表中添加个性化的时间栏。 使用此工具，您不再仅限于服务器时间 - 您可以设置图表以显示您选择的任何时区， 例如您的当地时间、格林威治标准时间或任何其他时间。 额外时间栏的功能： 1. 时区自定义： 选择适合您交易需求的时区并将其直接显示在图表上以提高精度。 2. 双时间跟踪： 在同一图表上使用两个不同的时间设置轻松监控市场动向，从而实现更详细的分析。 3. 灵活调整： 您可以通过按下并拖动鼠标中键查看带有服务器时间的特定蜡烛时间。 4. 流畅工作并与各种显示器兼容： 此工具旨在在不同的屏幕分辨率和比例级别上流畅工作。 5. 可见性选项： 选择“仅显示鼠标蜡烛时间”选项，隐藏附加时间栏，同时仍显示十字准线蜡烛时间。这样，您就可以实时查看鼠标下特定蜡烛的时间，非常适合喜欢简洁图表的交易者。 6. 个性化： 自定义时间栏的文本和背景颜色，以适合您的视觉偏好。 我们希望您发现此工具对您的交易活动有益。欢迎分享您的想法、评论或建议。 记得给此工具评分，祝您有美好的一
Smart ZigZag Pro MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
指标
产品标题 Smart ZigZag Pro (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 ZigZag 指标的专业版，配备图表智能控制面板、高级分析工具、动态支撑/阻力位、自动交易信号、模式识别、波动统计以及所有元素的全面自定义功能。免费版与 Pro 版共享 SmartView 面板功能。 概述 Smart ZigZag Pro 是 Smart ZigZag 指标的专业版，为需要更深入市场洞察的严肃交易者提供高级分析工具和增强的可视化功能。该指标包含嵌入图表的智能控制面板，显示当前值和关键信息，配备 20 个数据缓冲区，为高级分析和专家顾问集成提供全面的数据。 主要功能 图表上的智能控制面板（免费版也提供）。 高级支撑/阻力位 – 显示已确认的水平和可突破的水平。 通道分析 – 显示 ZigZag 通道的上轨和下轨。 自动交易信号 – 在关键突破点显示买入/卖出箭头。 自动模式识别 – 检测连续的高/低模式。 波动统计 – 点数、柱数和百分比测量。 增强的文本信息 – 灵活的价格和百分比显示。 全面自定义 – 每个元素的独立自定义。 数据窗口集成 – 20 个数据缓冲区用
Trade Builder Pro MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
实用工具
产品标题 Trade Builder Pro - 图表交互式可视化交易管理器与风险助理 简短描述 使用 Trade Builder Pro 简化您的交易。这是一款高度互动的交易助理 ( Trade Assistant ) 与交易管理器 ( Trade Manager )。直接在图表上拖动并设定入场价、止损价与止盈价，实时自动计算仓位手数与风险回报率 ( risk reward ratio )。 概述 高效的交易管理 ( Trade Management ) 是长期成功交易的基石。 Trade Builder Pro 允许您在 MetaTrader 图表上直接拖动参数线，免去繁琐的风险心算。调整好级别后，工具会立即完成风险数学计算，支持一键执行或快捷键操作。 核心功能： 交互式可视化交易： 通过拖动图表上的水平线，轻松调整入场、止损 (SL) 和止盈 (TP) 级别。 智能手数计算器： 根据您的风险偏好（固定手数、固定金额 $ 或账户比例 %）自动计算出精准的手数。 图表线实时统计显示： 实时在图表线上显示价格、点数距离 (Pips)、盈亏百分比、资金价值以及动态的风险回报比 ( ris
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