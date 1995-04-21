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Smart Moving Average PRO (MT4) – SmartView 系列的一部分

简短描述

Smart Moving Average 的专业高级版本，包含 12 种自定义移动平均类型、智能警报系统、双色趋势线和集成在图表上的 SmartView 控制面板。结合专业功能和卓越性能，同时保持易用性和智能界面。

概述

Smart Moving Average PRO 是免费版本的全面升级，在四种标准类型之外，还提供 8 种额外的高级移动平均类型（HMA、KAMA、DEMA、TEMA、VWMA、RMA、McGinley、JMA）。配备支持即时和收盘通知的专业警报系统、根据 MA 斜率自动变化的双色线，以及 8 种价格源选项。所有这些都与 SmartView 面板相结合，提供快速管理和图表上的直接数值显示。

主要功能

12 种移动平均类型：4 种标准（SMA、EMA、SMMA、LWMA）+ 8 种高级（HMA、KAMA、DEMA、TEMA、VWMA、RMA、McGinley、JMA）

图表上的 Smart 控制面板，实时显示数值

自动变化的双色线：上升趋势时为绿色/青柠色，下降趋势时为红色

专业警报系统：Price Cross（即时或收盘时）、Slope Change（即时或收盘时）

8 种价格源选项：Close、Open、High、Low、Median、Typical、Weighted、OHLC/4

高级可调参数：HMA Speed、KAMA Fast/Slow、McGinley Constant、JMA Phase/Power

移动平均的 Shift 功能（向前或向后）

双击直接从指标名称打开原生输入窗口

快速按钮隐藏/显示指标

按钮立即删除当前实例

可折叠/展开的面板，保持工作区整洁

自动适应浅色和深色背景的设计

专门设计的界面，可在同一图表上使用多个 Smart 指标而不会混乱

高级移动平均类型

HMA (Hull Moving Average)：超快响应，延迟最小，非常适合剥头皮交易，具有可调 Speed 参数（2.0 = 经典，3.0 = 更平滑，1.5 = 更快）

KAMA (Kaufman Adaptive)：自动适应市场波动性，在趋势中快速，在震荡市场中缓慢

DEMA (Double Exponential)：比标准 EMA 延迟减少 50%，非常适合摆动交易

TEMA (Triple Exponential)：延迟最小，响应最大，对价格变化非常敏感

VWMA (Volume Weighted)：按交易量加权，跟随机构资金流

RMA (Wilder's Smoothing)：与 RSI/ATR 中使用的相同平滑方法，非常平滑且反应缓慢

McGinley Dynamic：自调节平滑度，在所有市场条件下工作，无需调整参数

JMA (Jurik Moving Average)：平滑度和速度的最佳组合，专业级性能，具有可调 Phase 和 Power 参数

智能警报系统

Price Cross：价格穿越 MA 时即时警报（在 K 线形成期间）

Price Cross + Close：仅在 K 线收盘后警报（确认信号，减少虚假警报）

Slope Change：MA 方向改变时即时警报（从上升转为下降或反之）

Slope Change + Close：仅在 K 线收盘后警报（确认趋势反转）

通知方法：弹出窗口、自定义声音、电子邮件

去重：每个 K 线最多一个警报

虚假警报保护：首次加载指标时不发出警报

缓冲区数值显示

Smart 面板以与图表上绘制的线条颜色完全匹配的颜色显示当前指标值，使数值读取更加容易，特别是在比较多个指标或同一指标（如具有不同周期、价格和类型的 Smart Moving Average PRO）的多个设置时。

图表交互（鼠标和价格移动）

当鼠标悬停在任何 K 线上时，指标立即更新 Smart 面板以显示该特定 K 线的指标值，当鼠标移开时，显示返回到实时实时值，为交易者提供快速查看最近指标历史的方法，无需打开额外窗口。

增强的设置窗口

所有线条属性（颜色、宽度和线条样式）在设置窗口的一个主选项卡中分组，便于快速编辑，支持超出传统 MT 限制的线条宽度，以及用于选择线条图案的现代、清晰的下拉列表。此外，还有用于基本设置、高级参数和警报的组织选项卡。

轻松识别多个实例

当使用同一指标的多个实例（例如具有不同周期、价格和类型的多个 Smart Moving Average PRO）时，每个 Smart 面板清楚地显示指标名称 + 周期 + 价格类型 + MA 类型 + 使用的颜色，解决了在指标列表中区分实例的问题，并有助于立即选择要修改的实例。

适用场景

适合同时使用多个指标并需要整洁有序界面的交易者

非常适合在策略测试期间快速监控指标值

通过有用的工具提示使新用户更容易理解设置

为高级用户提供快速控制隐藏/显示指标并在瞬间管理其设置

适合需要 MetaTrader 中不可用的高级 MA 类型的交易者

适合寻找专业灵活警报系统的交易者

适合喜欢通过颜色直观查看 MA 方向的交易者

有用的工具提示

当鼠标悬停在 Smart 面板内的任何元素上时，会出现小工具提示，解释该元素的含义（如"Period"、"Price 价格类型"、"MA Type 移动平均类型"或警报类型），帮助用户自信地理解指标设置，无需阅读长文档或在平台内搜索。

免费版本

提供免费的 Lite 版本，包含 SmartView 面板和基本 MA 类型。您可以通过以下链接查看：https://www.mql5.com/en/market/product/155473

兼容性

设计用于在所有金融对和资产以及大多数常见时间框架上平稳运行；专为 MetaTrader 4 平台设计，专注于日常交易环境中的舒适和快速用户体验。从 M1 到 Monthly 的所有时间框架上都能高效工作。

备注