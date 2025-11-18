Smart ZigZag MT4

Ürün başlığı

Smart ZigZag (MT4) – SmartView serisinin bir parçası

Kısa açıklama

MT4 için tasarlanmış yeni nesil ZigZag indikatörü; grafik üzerinde Smart kontrol paneli, tek tıklamayla görünürlük yönetimi, fareyi mumlar üzerinde gezdirirken gerçek zamanlı buffer değerleri ve modern bir ayar penceresi sunar. Tek çizgi renk sınırlamasını çözen Dual‑color ZigZag özelliği içerir; diğer Smart Indicators araçlarıyla uyumlu çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Genel bakış

Smart ZigZag, kullanıcı deneyimini merkeze alır. Grafiğin üst kısmındaki kompakt panel önemli ayarları tek bakışta gösterir, çift tıklama ile orijinal giriş penceresini açar, tek tıkla indikatörü gizleme/gösterme veya silme imkânı verir ve canlı ile yakın geçmiş değerleri doğrudan panel üzerinden takip etmenizi sağlar.

Öne çıkan özellikler

  • Grafik üzerinde Smart kontrol paneli ile temel ayarları doğrudan ekrandan yönetme.
  • MetaTrader'daki tek çizgi renk sınırlamasını çözen Dual‑color ZigZag özelliği.
  • Ayarları açmak için çift tıklama; tek tıkla indikatörü gizleme/gösterme ve hızlı silme imkânı.
  • Aynı grafikte birden fazla Smart indikatörü düzenli biçimde kullanabilme, açık/koyu temaya uyumlu tasarım ve mumlar üzerinde gezinirken panelde görünen gerçek zamanlı buffer değerleri ile açıklayıcı ipuçları.

Girdiler

Standart ZigZag parametreleri (Periyot, Derinlik, Sapma, Geri Adım) yanında, renk, klasik platform sınırını aşan çizgi kalınlığı ve çizgi stili gibi gelişmiş görsel kontroller tek bir ana sekmede düzenlenmiştir.

Kullanım alanları

Aynı grafikte birden fazla Smart indikatör kullanan ve temiz bir çalışma alanı, ayarlara hızlı erişim ve geri test ya da canlı işlem sırasında indikatör değerlerini sezgisel şekilde incelemek isteyen yatırımcılar için uygundur.

Uyumluluk

Sadece MT4; tüm enstrüman ve zaman dilimlerinde çalışır; görsel ve işlevsel açıdan Smart Indicators ailesiyle tam uyumludur.

Notlar

  • Kapsamlı ve sorunsuz bir ticaret deneyimi için mevcut ücretsiz Smart indikatör paketini buradan indirmenizi öneririz.
  • Ürünü bir süre kullandıktan sonra değerlendirip yorumlarınızı bırakın ki geri bildirimleriniz gelecekteki geliştirmelere doğrudan yön versin.
  • SmartView tarzını beğendiyseniz ve özel bir indikatör fikriniz varsa veya mevcut indikatörleriniz için uzmanlaşmış geliştirme ihtiyacınız varsa, ihtiyaçlarınızı tartışmak ve fikirlerinizi ticaret ortamınız içindeki pratik araçlara dönüştürmek için buradayız.
