Smart ZigZag Pro MT4

Grafik üzerinde Smart kontrol paneli, gelişmiş analiz araçları, dinamik destek/direnç seviyeleri, otomatik işlem sinyalleri, desen tanıma, dalga istatistikleri ve tüm öğeler için kapsamlı özelleştirme özelliklerine sahip ZigZag göstergesinin profesyonel sürümü. Ücretsiz sürüm, Pro sürümle SmartView panel özelliğini paylaşır.

Genel bakış

Smart ZigZag Pro, Smart ZigZag göstergesinin profesyonel sürümüdür ve daha derin piyasa içgörülerine ihtiyaç duyan ciddi yatırımcılar için gelişmiş analiz araçları ve geliştirilmiş görselleştirme yetenekleri sunar. Gösterge, grafikte gömülü mevcut değerleri ve temel bilgileri gösteren bir Smart kontrol paneli içerir ve gelişmiş analiz ve Expert Advisor entegrasyonu için kapsamlı veri sağlayan 20 veri tamponu ile donatılmıştır.

Öne çıkan özellikler

  • Grafik üzerinde Smart kontrol paneli (ücretsiz sürümde de mevcut).
  • Gelişmiş destek/direnç seviyeleri – onaylanmış seviyelerin ve kırılabilir seviyelerin gösterimi.
  • Kanal analizi – ZigZag kanalının üst ve alt bantlarının gösterimi.
  • Otomatik işlem sinyalleri – önemli kırılım noktalarında alım/satım okları.
  • Otomatik desen tanıma – ardışık yüksek/düşük desenlerinin algılanması.
  • Dalga istatistikleri – puan, çubuk ve yüzde ölçümleri.
  • Gelişmiş metin bilgileri – fiyat ve yüzde gösteriminde esneklik.
  • Kapsamlı özelleştirme – her öğe için bağımsız özelleştirme.
  • Veri penceresi entegrasyonu – gelişmiş analiz için 20 veri tamponu.
  • Expert Advisor uyumluluğu – otomatik entegrasyon için tüm veriler mevcut.

Gelişmiş seviyeler

Gösterge iki tür seviye gösterir: Onaylanmış pivot noktalarını gösteren ve destek/direnç alanları için önemli görsel referanslar temsil eden önceki onaylanmış seviyeler ile, potansiyel kırılım noktalarını gösteren ve fiyat bunları geçtiğinde otomatik olarak güncellenen dinamik seviyeler olan kırılabilir seviyeler, trend değişiklikleri için erken uyarı sistemi sağlar.

Kanal analizi

Gösterge, ZigZag kanalının sınırlarını temsil eden üst ve alt bantlar sağlayarak trendin gücünü ve yönünü net bir şekilde belirlemeye yardımcı olur. Kanal renkleri ve stilleri bağımsız olarak özelleştirilebilir, gerektiğinde gösterilebilir veya gizlenebilir.

Otomatik işlem sinyalleri

Gösterge, önemli kırılımlarda otomatik işlem sinyalleri üretir ve optimal giriş noktalarına yerleştirilmiş alım ve satım okları şeklinde görünür. Bu sinyaller kırılabilir seviye geçişlerine dayanır ve net ve zamanında sinyaller sağlar. Ok renkleri ve boyutları tamamen özelleştirilebilir.

Desen tanıma ve analizi

Gösterge ardışık yüksek/düşük desenlerini otomatik olarak tanır: Daha yüksek yüksek (HH), Daha düşük yüksek (LH), Daha yüksek düşük (HL) ve Daha düşük düşük (LL). Her desen farklı bir renkle işaretlenir, bu da tanımayı hızlı ve net yapar. Desen renkleri, yazı tipi boyutu ve gösterim tercihlere göre özelleştirilebilir veya gizlenebilir.

Dalga istatistikleri

Gösterge dalga uzunluğunu çeşitli şekillerde ölçer: puan gösterimi (fiyat mesafesi), çubuk gösterimi (zaman mesafesi), yalnızca sayılar, kısa etiketler veya tam metin içeren çoklu gösterim seçenekleri ile. Dalga istatistikleri ayrıca adanmış tamponlar aracılığıyla veri penceresinde mevcuttur ve gelişmiş analiz yetenekleri sağlar.

Gelişmiş metin bilgileri

Pivot noktalarında ek bilgiler gösterilebilir: fiyat seviyesi gösterimi, noktalar arası yüzde değişimi veya tüm metin öğelerinin esnek bir kombinasyonu. Desenler, fiyat, yüzde, puanlar ve çubuklar, grafiği karmaşıklaştırmadan kapsamlı ve bilgilendirici bir gösterim için birleştirilebilir.

Kapsamlı özelleştirme

Gösterge her öğe için bağımsız özelleştirme sağlar: yükseliş/düşüş segmentleri için ayrı renkler, ayarlanabilir genişlikler, çoklu çizgi stilleri ve her gelişmiş öğe için bağımsız renkler. Tüm özellikler gösterim ve gizleme için bağımsız olarak kontrol edilebilir, temiz ve profesyonel bir görünüm için optimize edilmiş varsayılan ayarlarla.

SmartView paneli (ücretsiz sürümle paylaşılan)

Grafiğin sol üst köşesine entegre edilmiş SmartView paneli, çizilen çizgilerle tam olarak eşleşen renklerle mevcut gösterge değerlerini gösterir, çift tıklama ile orijinal ayarlar penceresini açma, göstergeyi hızlıca gizleme/gösterme ve tek tıklama ile mevcut örneği silme özelliği sunar. Herhangi bir mumun üzerine fare ile geldiğinizde panel, o belirli mumdaki gösterge değerini göstermek için anında güncellenir.

Teknik avantajlar

Gösterge standart ZigZag'deki 3'e karşı 20 veri tamponu sağlar, gelişmiş hesaplama algoritmaları ve gerçek zamanlı desen tanıma, geliştirilmiş render performansı ve programlama gerektirmeyen tam özelleştirme ile.

Kullanım alanları

Gelişmiş trend analizi, destek/direnç belirleme, desen işlem stratejileri, Elliott dalgaları gibi dalga analizi, kırılım/çöküş tespiti, işlem giriş/çıkış optimizasyonu, piyasa yapısı analizi ve otomatik işlem sistemi geliştirme için uygundur.

Ücretsiz sürümden yükseltmenin faydaları

Ücretsiz sürümden Pro'ya yükselttiğinizde, 10'dan fazla ek analitik özellik, profesyonel seviye özelleştirme, geliştirilmiş görsel netlik, daha fazla işlem fırsatı, gelişmiş desen tanıma ve kapsamlı piyasa içgörüleri elde edersiniz.

Uyumluluk

Tüm finansal çiftler ve varlıklar ile çoğu yaygın zaman diliminde sorunsuz çalışacak şekilde tasarlanmıştır, günlük işlem ortamında rahat ve hızlı kullanıcı deneyimine odaklanan MetaTrader platformlarına uyarlanmıştır. Tüm veriler, desenler ve metrikler için tam programatik erişim ile Expert Advisor'larla tamamen uyumludur.

Notlar

  • Tüm gelişmiş özellikleri elde etmek için Pro sürümüne yükseltmeden önce Smart ZigZag'ın ücretsiz sürümünü deneyerek SmartView panelini ve temel işlevleri deneyimleyebilirsiniz.
  • Kapsamlı ve sorunsuz bir işlem deneyimi için mevcut ücretsiz Smart gösterge paketini buradan indirmenizi öneririz.
  • Ürünü bir süre kullandıktan sonra değerlendirip yorumlarınızı bırakın, çünkü her değerlendirme ve görüş serinin kalitesini iyileştirmeye ve yatırımcılara daha iyi hizmet eden yeni özellikler geliştirmeye katkıda bulunur.
  • Bu görüntüleme stilini beğendiyseniz ve özel bir gösterge fikriniz varsa veya mevcut göstergeleriniz için uzmanlaşmış geliştirme ihtiyacınız varsa, ihtiyaçlarınızı tartışmak ve fikirlerinizi işlem ortamınız içindeki pratik araçlara dönüştürmek için buradayız.
