Extra Time Bar

Ekstra Zaman Çubuğu / Extra Time Scale Bar MT5 version



grafiklerinize kişiselleştirilmiş bir zaman çubuğu eklemenizi sağlayarak işlemlerinizi geliştirmek için tasarlanmış bir araçtır.

Bu araçla artık yalnızca sunucu saatiyle sınırlı değilsiniz; grafiği istediğiniz herhangi bir saat dilimini görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

yerel saatiniz, Greenwich Ortalama Saati veya başka herhangi bir saat gibi.









Ekstra Zaman Çubuğunun Özellikleri:

1. Saat Dilimi Özelleştirmesi:

Ticaret ihtiyaçlarınıza uygun saat dilimini seçin ve gelişmiş hassasiyet için bunu doğrudan grafiğinizde görüntüleyin.





2. İkili Zaman Takibi:

Aynı grafik üzerinde iki farklı zaman ayarı ile piyasa hareketlerini zahmetsizce takip ederek daha detaylı analizlere olanak sağlayın.





3. Esnek Ayarlamalar:

Farenin orta tekerleği düğmesine basıp sürükleyerek sunucu saatiyle birlikte belirli mum zamanlarını görüntüleyebilirsiniz.





4. Sorunsuz Çalışma ve Çeşitli Ekranlarla Uyumluluk:

Bu araç, farklı ekran çözünürlükleri ve ölçek düzeylerinde sorunsuz çalışacak şekilde tasarlanmıştır.





5. Görünürlük Seçenekleri:

"Yalnızca Fare Mum Saati" seçeneğini seçerek, yalnızca Artı İşareti ile mum zamanlarını görüntülerken ek zaman çubuğunu gizlemeyi tercih edin. Bu, farenizin altındaki belirli bir mumun zamanını gerçek zamanlı olarak görmenizi sağlar; daha az karmaşık bir grafik tercih eden yatırımcılar için idealdir.





6. Kişiselleştirme:

Zaman çubuğunun metin ve arka plan renklerini görsel tercihlerinize uyacak şekilde özelleştirin.





Bu aracı ticaret faaliyetleriniz için faydalı bulacağınızı umuyoruz. Düşüncelerinizi, yorumlarınızı veya önerilerinizi paylaşmaktan çekinmeyin.





Bu aracı derecelendirmeyi unutmayın ve harika bir gün geçirin.!