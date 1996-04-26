Название продукта

Smart Moving Average PRO (MT4) – часть серии SmartView

Краткое описание

Профессиональная расширенная версия Smart Moving Average с 12 типами пользовательских скользящих средних, умной системой оповещений, двухцветной линией тренда и интегрированной панелью управления SmartView на графике. Сочетает профессиональную мощь и высокую производительность с простотой использования и умным интерфейсом.

Обзор

Smart Moving Average PRO – это комплексное обновление бесплатной версии, предоставляющее 8 дополнительных продвинутых типов скользящих средних (HMA, KAMA, DEMA, TEMA, VWMA, RMA, McGinley, JMA) в дополнение к четырем стандартным типам. Оснащен профессиональной системой оповещений, поддерживающей мгновенные и оповещения при закрытии бара, двухцветной линией, которая автоматически меняется в зависимости от наклона MA, и 8 вариантами источника цены. Все это в сочетании с панелью SmartView, которая обеспечивает быстрое управление и прямое отображение значений на графике.

Ключевые функции

12 типов скользящих средних: 4 стандартных (SMA, EMA, SMMA, LWMA) + 8 продвинутых (HMA, KAMA, DEMA, TEMA, VWMA, RMA, McGinley, JMA)

Умная панель управления на графике с отображением значений в реальном времени

Двухцветная линия, автоматически меняющаяся: Зеленая/Лайм при восходящем тренде, Красная при нисходящем

Профессиональная система оповещений: Price Cross (мгновенное или при закрытии), Slope Change (мгновенное или при закрытии)

8 вариантов источника цены: Close, Open, High, Low, Median, Typical, Weighted, OHLC/4

Продвинутые настраиваемые параметры: HMA Speed, KAMA Fast/Slow, McGinley Constant, JMA Phase/Power

Возможность сдвига скользящей средней (вперед или назад)

Двойной клик для открытия окна входных параметров прямо из имени индикатора

Быстрая кнопка для скрытия/показа индикатора

Кнопка для мгновенного удаления текущего экземпляра

Сворачиваемая/разворачиваемая панель для поддержания чистого рабочего пространства

Автоматический адаптивный дизайн для светлых и темных фонов

Интерфейс, специально разработанный для работы с несколькими Smart-индикаторами на одном графике без беспорядка

Продвинутые типы скользящих средних

HMA (Hull Moving Average): Сверхбыстрая реакция с минимальной задержкой, идеально для скальпинга, с настраиваемым параметром Speed (2.0 = классический, 3.0 = более плавный, 1.5 = быстрее)

KAMA (Kaufman Adaptive): Автоматически адаптируется к волатильности рынка, быстрая в трендах, медленная в боковых рынках

DEMA (Double Exponential): На 50% меньше задержки, чем стандартная EMA, отлично подходит для свинг-трейдинга

TEMA (Triple Exponential): Минимальная задержка с максимальной отзывчивостью, очень чувствительна к изменениям цены

VWMA (Volume Weighted): Взвешена по объему торговли, следует за потоком институциональных денег

RMA (Wilder's Smoothing): Та же сглаживающая функция, что используется в RSI/ATR, очень плавная и медленно реагирует

McGinley Dynamic: Саморегулирующееся сглаживание, работает во всех рыночных условиях без настройки параметров

JMA (Jurik Moving Average): Лучшее сочетание плавности и скорости, профессиональная производительность с настраиваемыми параметрами Phase и Power

Умная система оповещений

Price Cross: Мгновенное оповещение при пересечении цены MA (во время формирования бара)

Price Cross + Close: Оповещение только после закрытия бара (подтвержденные сигналы, меньше ложных)

Slope Change: Мгновенное оповещение при изменении направления MA (от восходящего к нисходящему или наоборот)

Slope Change + Close: Оповещение только после закрытия бара (подтвержденный разворот тренда)

Методы уведомления: Всплывающее окно, пользовательский звук, электронная почта

Дедупликация: Максимум одно оповещение на бар

Защита от ложных оповещений: Нет оповещений при первой загрузке индикатора

Отображение значений буферов

Панель Smart отображает текущие значения индикатора цветами, точно соответствующими цветам линий, нарисованных на графике, что значительно упрощает чтение значений, особенно при сравнении нескольких индикаторов или нескольких настроек одного и того же индикатора, такого как Smart Moving Average PRO с разными периодами, ценами и типами.

Взаимодействие с графиком (мышь и движение цены)

При наведении мыши на любую свечу индикатор немедленно обновляет панель Smart для отображения значения индикатора для этой конкретной свечи, а при отпускании мыши отображение возвращается к живым значениям в реальном времени, давая трейдерам быстрый способ просмотра недавней истории индикатора без открытия дополнительных окон.

Улучшенное окно настроек

Все свойства линий (цвет, ширина и стиль линии) сгруппированы в одной главной вкладке в окне настроек для легкого и быстрого редактирования, с поддержкой ширины линий за пределами традиционного лимита MT, и современными, понятными выпадающими списками для выбора шаблонов линий. Дополнительно организованные вкладки для основных настроек, продвинутых параметров и оповещений.

Легкое распознавание нескольких экземпляров

При использовании более одного экземпляра одного и того же индикатора (например, несколько Smart Moving Average PRO с разными периодами, ценами и типами), каждая панель Smart четко отображает имя индикатора + период + тип цены + тип MA + используемый цвет, решая проблему различения экземпляров в списке индикаторов и помогая мгновенно выбрать экземпляр для изменения.

Применение

Подходит для трейдеров, работающих с несколькими индикаторами одновременно, которым нужен чистый и организованный интерфейс

Отлично подходит для быстрого мониторинга значений индикатора во время тестирования стратегий

Облегчает новым пользователям понимание настроек через полезные подсказки

Дает продвинутым пользователям быстрый контроль над скрытием/показом индикаторов и управлением их настройками за секунды

Идеально для трейдеров, которым нужны продвинутые типы MA, недоступные в MetaTrader

Подходит для трейдеров, ищущих профессиональную и гибкую систему оповещений

Полезно для трейдеров, которые предпочитают видеть направление MA визуально через цвета

Полезные подсказки

При наведении мыши на любой элемент внутри панели Smart появляются небольшие подсказки, объясняющие значение этого элемента (такие как "Period", "Price тип цены", "MA Type тип скользящей средней" или тип оповещения), помогая пользователям уверенно понимать настройки индикатора, без необходимости читать длинные документы или искать в платформе.

Бесплатная версия

Доступна бесплатная версия Lite с панелью SmartView и базовыми типами MA. Вы можете просмотреть ее по адресу: https://www.mql5.com/en/market/product/155473

Совместимость

Разработана для плавной работы на всех финансовых парах и активах, и большинстве распространенных таймфреймов; предназначена для платформ MetaTrader 4 с акцентом на комфортный и быстрый пользовательский опыт в ежедневной торговой среде. Эффективно работает на всех таймфреймах от M1 до Monthly.

Примечания