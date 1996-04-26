Smart Moving Average Pro MT4

Название продукта

Smart Moving Average PRO (MT4) – часть серии SmartView

Краткое описание

Профессиональная расширенная версия Smart Moving Average с 12 типами пользовательских скользящих средних, умной системой оповещений, двухцветной линией тренда и интегрированной панелью управления SmartView на графике. Сочетает профессиональную мощь и высокую производительность с простотой использования и умным интерфейсом.

Обзор

Smart Moving Average PRO – это комплексное обновление бесплатной версии, предоставляющее 8 дополнительных продвинутых типов скользящих средних (HMA, KAMA, DEMA, TEMA, VWMA, RMA, McGinley, JMA) в дополнение к четырем стандартным типам. Оснащен профессиональной системой оповещений, поддерживающей мгновенные и оповещения при закрытии бара, двухцветной линией, которая автоматически меняется в зависимости от наклона MA, и 8 вариантами источника цены. Все это в сочетании с панелью SmartView, которая обеспечивает быстрое управление и прямое отображение значений на графике.

Ключевые функции

  • 12 типов скользящих средних: 4 стандартных (SMA, EMA, SMMA, LWMA) + 8 продвинутых (HMA, KAMA, DEMA, TEMA, VWMA, RMA, McGinley, JMA)
  • Умная панель управления на графике с отображением значений в реальном времени
  • Двухцветная линия, автоматически меняющаяся: Зеленая/Лайм при восходящем тренде, Красная при нисходящем
  • Профессиональная система оповещений: Price Cross (мгновенное или при закрытии), Slope Change (мгновенное или при закрытии)
  • 8 вариантов источника цены: Close, Open, High, Low, Median, Typical, Weighted, OHLC/4
  • Продвинутые настраиваемые параметры: HMA Speed, KAMA Fast/Slow, McGinley Constant, JMA Phase/Power
  • Возможность сдвига скользящей средней (вперед или назад)
  • Двойной клик для открытия окна входных параметров прямо из имени индикатора
  • Быстрая кнопка для скрытия/показа индикатора
  • Кнопка для мгновенного удаления текущего экземпляра
  • Сворачиваемая/разворачиваемая панель для поддержания чистого рабочего пространства
  • Автоматический адаптивный дизайн для светлых и темных фонов
  • Интерфейс, специально разработанный для работы с несколькими Smart-индикаторами на одном графике без беспорядка

Продвинутые типы скользящих средних

  • HMA (Hull Moving Average): Сверхбыстрая реакция с минимальной задержкой, идеально для скальпинга, с настраиваемым параметром Speed (2.0 = классический, 3.0 = более плавный, 1.5 = быстрее)
  • KAMA (Kaufman Adaptive): Автоматически адаптируется к волатильности рынка, быстрая в трендах, медленная в боковых рынках
  • DEMA (Double Exponential): На 50% меньше задержки, чем стандартная EMA, отлично подходит для свинг-трейдинга
  • TEMA (Triple Exponential): Минимальная задержка с максимальной отзывчивостью, очень чувствительна к изменениям цены
  • VWMA (Volume Weighted): Взвешена по объему торговли, следует за потоком институциональных денег
  • RMA (Wilder's Smoothing): Та же сглаживающая функция, что используется в RSI/ATR, очень плавная и медленно реагирует
  • McGinley Dynamic: Саморегулирующееся сглаживание, работает во всех рыночных условиях без настройки параметров
  • JMA (Jurik Moving Average): Лучшее сочетание плавности и скорости, профессиональная производительность с настраиваемыми параметрами Phase и Power

Умная система оповещений

  • Price Cross: Мгновенное оповещение при пересечении цены MA (во время формирования бара)
  • Price Cross + Close: Оповещение только после закрытия бара (подтвержденные сигналы, меньше ложных)
  • Slope Change: Мгновенное оповещение при изменении направления MA (от восходящего к нисходящему или наоборот)
  • Slope Change + Close: Оповещение только после закрытия бара (подтвержденный разворот тренда)
  • Методы уведомления: Всплывающее окно, пользовательский звук, электронная почта
  • Дедупликация: Максимум одно оповещение на бар
  • Защита от ложных оповещений: Нет оповещений при первой загрузке индикатора

Отображение значений буферов

Панель Smart отображает текущие значения индикатора цветами, точно соответствующими цветам линий, нарисованных на графике, что значительно упрощает чтение значений, особенно при сравнении нескольких индикаторов или нескольких настроек одного и того же индикатора, такого как Smart Moving Average PRO с разными периодами, ценами и типами.

Взаимодействие с графиком (мышь и движение цены)

При наведении мыши на любую свечу индикатор немедленно обновляет панель Smart для отображения значения индикатора для этой конкретной свечи, а при отпускании мыши отображение возвращается к живым значениям в реальном времени, давая трейдерам быстрый способ просмотра недавней истории индикатора без открытия дополнительных окон.

Улучшенное окно настроек

Все свойства линий (цвет, ширина и стиль линии) сгруппированы в одной главной вкладке в окне настроек для легкого и быстрого редактирования, с поддержкой ширины линий за пределами традиционного лимита MT, и современными, понятными выпадающими списками для выбора шаблонов линий. Дополнительно организованные вкладки для основных настроек, продвинутых параметров и оповещений.

Легкое распознавание нескольких экземпляров

При использовании более одного экземпляра одного и того же индикатора (например, несколько Smart Moving Average PRO с разными периодами, ценами и типами), каждая панель Smart четко отображает имя индикатора + период + тип цены + тип MA + используемый цвет, решая проблему различения экземпляров в списке индикаторов и помогая мгновенно выбрать экземпляр для изменения.

Применение

  • Подходит для трейдеров, работающих с несколькими индикаторами одновременно, которым нужен чистый и организованный интерфейс
  • Отлично подходит для быстрого мониторинга значений индикатора во время тестирования стратегий
  • Облегчает новым пользователям понимание настроек через полезные подсказки
  • Дает продвинутым пользователям быстрый контроль над скрытием/показом индикаторов и управлением их настройками за секунды
  • Идеально для трейдеров, которым нужны продвинутые типы MA, недоступные в MetaTrader
  • Подходит для трейдеров, ищущих профессиональную и гибкую систему оповещений
  • Полезно для трейдеров, которые предпочитают видеть направление MA визуально через цвета

Полезные подсказки

При наведении мыши на любой элемент внутри панели Smart появляются небольшие подсказки, объясняющие значение этого элемента (такие как "Period", "Price тип цены", "MA Type тип скользящей средней" или тип оповещения), помогая пользователям уверенно понимать настройки индикатора, без необходимости читать длинные документы или искать в платформе.

Бесплатная версия

Доступна бесплатная версия Lite с панелью SmartView и базовыми типами MA. Вы можете просмотреть ее по адресу: https://www.mql5.com/en/market/product/155473

Совместимость

Разработана для плавной работы на всех финансовых парах и активах, и большинстве распространенных таймфреймов; предназначена для платформ MetaTrader 4 с акцентом на комфортный и быстрый пользовательский опыт в ежедневной торговой среде. Эффективно работает на всех таймфреймах от M1 до Monthly.

Примечания

  • Вы можете просмотреть другие доступные индикаторы SmartView по адресу: https://www.mql5.com/en/users/totsh/seller
  • Пожалуйста, оцените продукт и поделитесь своими комментариями после использования, чтобы будущие обновления и новые Smart-инструменты соответствовали вашим реальным потребностям
  • Свяжитесь с нами, если хотите преобразовать свои собственные индикаторы в стиль SmartView или нужна индивидуальная разработка вокруг ваших торговых идей
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Специальное предложение – скидка 30% Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и пре
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
Индикаторы
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
Индикаторы
Индикатор AW Candle Patterns является комбинацией из продвинутого трендового индикатора в сочетании с мощным сканером свечных паттернов. Это полезный инструмент для распознания и выделения тридцати наиболее надежных свечных паттернов. Помимо этого это анализатор текущего тренда по окрашенным барам с  подключаемой мультитаймфреймовой трендовой панелью, изменяемой по размеру и положению. Уникальная возможность регулировки отображения паттернов в зависимости от трендовой фильтрации.  Преимущества: 
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
Индикаторы
Индикатор All-in-One Trade (AOTI) определяет дневные цели для пар EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD и USDJPY. Все остальные модули работают на любых финансовых инструментах. Индикатор включает в себя множество функций: двойной канал для определения тренда, ценовой канал, полосы МА, построение уровней Фибо, определение точки кульминации и др. Индикатор создан для упрощения анализа рынка и основан на нескольких торговых стратегия
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Индикаторы
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Индикаторы
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Индикаторы
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
Другие продукты этого автора
Trade Builder MT5
Mostafa Saad Saeed Shawara
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Название продукта Trade Builder - Интерактивный визуальный торговый менеджер и риск-помощник на графике Краткое описание Упростите торговлю с Trade Builder - мощным торговым помощником ( Trade Assistant ) и менеджером сделок ( Trade Manager ). Настраивайте уровни входа, стоп-лосс и тейк-профит прямо на графике с автоматическим расчетом лота и соотношения риска к прибыли ( risk reward ratio ). Обзор Профессиональное управление сделками ( Trade Management ) является ключом к успеху. Trade Builder
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Trade Builder Pro
Mostafa Saad Saeed Shawara
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Название продукта Trade Builder Pro - Интерактивный визуальный торговый менеджер и риск-помощник на графике Краткое описание Упростите торговлю с Trade Builder Pro - мощным торговым помощником ( Trade Assistant ) и менеджером сделок ( Trade Manager ). Настраивайте уровни входа, стоп-лосс и тейк-профит прямо на графике с автоматическим расчетом лота и соотношения риска к прибыли ( risk reward ratio ). Обзор Профессиональное управление сделками ( Trade Management ) является ключом к успеху. Trade
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Название продукта Trade Builder - Интерактивный визуальный торговый менеджер и риск-помощник на графике Краткое описание Упростите торговлю с Trade Builder - мощным торговым помощником ( Trade Assistant ) и менеджером сделок ( Trade Manager ). Настраивайте уровни входа, стоп-лосс и тейк-профит прямо на графике с автоматическим расчетом лота и соотношения риска к прибыли ( risk reward ratio ). Обзор Профессиональное управление сделками ( Trade Management ) является ключом к успеху. Trade Builder
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ZigZag Colored
Mostafa Saad Saeed Shawara
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Название продукта ZigZag Colored (MT4) See also >>  Smart ZigZag  Pro  ,   Smart ZigZag (free) Краткое описание Двухцветный ZigZag для MT4, устраняющий ограничение одного цвета линии и предоставляющий буферы для EA со значением и направлением текущей ноги на каждом баре. Обзор Отрисовывает классический ZigZag как две раздельные, цветовые ноги (вверх/вниз) для быстрого чтения структуры; значения по каждому бару доступны для EA/индикаторов. Ключевые функции Двухцветные ноги; буферы ZigZag Up ,
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Chart EA Builder
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Утилиты
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Mostafa Saad Saeed Shawara
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Название продукта Smart Heiken Ashi (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Heiken Ashi с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительн
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Название продукта Smart ZigZag (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор ZigZag с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пользов
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Smart Parabolic Sar MT4
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Название продукта Smart Parabolic SAR (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Parabolic SAR с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличит
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Smart Stochastic MT4
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Smart Ichimoku MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
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Название продукта Smart Ichimoku (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Ichimoku с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пол
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Smart Bears MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
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Название продукта Smart Bears (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Bears с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пользоват
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Mostafa Saad Saeed Shawara
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Smart Bollinger Bands MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
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Название продукта Smart Bollinger Bands (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Bollinger Bands с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отл
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Smart Fractals MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
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Название продукта Smart Fractals (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Fractals с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пол
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Smart ATR MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart ATR (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор ATR с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пользовательс
FREE
Smart MACD MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart MACD (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор MACD с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пользовател
FREE
Smart RSI MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart RSI (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор RSI с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пользовательс
FREE
Smart Awesome MT4
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Название продукта Smart Awesome (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Awesome с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный польз
FREE
Smart OsMA MT4
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Индикаторы
Название продукта Smart OsMA (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор OsMA с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пользовател
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Название продукта Smart Accumulation (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Accumulation с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличител
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Smart Momentum MT4
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Название продукта Smart Momentum (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Momentum с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пол
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Smart Williams Range MT4
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Название продукта Smart Williams' %R (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Williams' %R с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличите
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Название продукта Smart Alligator (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Alligator с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный п
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Название продукта Smart Accelerator (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Accelerator с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительн
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Название продукта Smart Bulls (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Bulls с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пользоват
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