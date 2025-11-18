Smart Moving Average Pro MT4

Smart Moving Average PRO (MT4) – parte della serie SmartView

Edizione professionale avanzata di Smart Moving Average con 12 tipi di medie mobili personalizzate, sistema di allerta intelligente, linea di tendenza a due colori e pannello di controllo SmartView integrato nel grafico. Combina potenza professionale e prestazioni elevate con facilità d'uso e interfaccia intelligente.

Smart Moving Average PRO è un aggiornamento completo della versione gratuita, che fornisce 8 tipi aggiuntivi di medie mobili avanzate (HMA, KAMA, DEMA, TEMA, VWMA, RMA, McGinley, JMA) oltre ai quattro tipi standard. Dotato di un sistema di allerta professionale che supporta notifiche istantanee e basate sulla chiusura, una linea a due colori che cambia automaticamente in base alla pendenza della MA, e 8 opzioni di fonte di prezzo. Tutto combinato con il pannello SmartView che fornisce gestione rapida e visualizzazione diretta dei valori sul grafico.

  • 12 tipi di medie mobili: 4 standard (SMA, EMA, SMMA, LWMA) + 8 avanzati (HMA, KAMA, DEMA, TEMA, VWMA, RMA, McGinley, JMA)
  • Pannello di controllo Smart sul grafico con visualizzazione dei valori in tempo reale
  • Linea a due colori che cambia automaticamente: Verde/Lime quando sale, Rosso quando scende
  • Sistema di allerta professionale: Price Cross (istantaneo o alla chiusura), Slope Change (istantaneo o alla chiusura)
  • 8 opzioni di fonte di prezzo: Close, Open, High, Low, Median, Typical, Weighted, OHLC/4
  • Parametri avanzati regolabili: HMA Speed, KAMA Fast/Slow, McGinley Constant, JMA Phase/Power
  • Capacità di spostamento per la media mobile (avanti o indietro)
  • Doppio clic per aprire la finestra di input nativa direttamente dal nome dell'indicatore
  • Pulsante rapido per nascondere/mostrare indicatore
  • Pulsante per rimuovere istantaneamente l'istanza corrente
  • Pannello richiudibile/espandibile per mantenere un'area di lavoro pulita
  • Design adattivo automatico per sfondi chiari e scuri
  • Interfaccia progettata specificamente per lavorare con più indicatori Smart sullo stesso grafico senza disordine

  • HMA (Hull Moving Average): Risposta ultra-veloce con ritardo minimo, perfetta per lo scalping, con parametro Speed regolabile (2.0 = classico, 3.0 = più liscio, 1.5 = più veloce)
  • KAMA (Kaufman Adaptive): Si adatta automaticamente alla volatilità del mercato, veloce nelle tendenze, lenta nei mercati laterali
  • DEMA (Double Exponential): 50% di ritardo in meno rispetto all'EMA standard, eccellente per lo swing trading
  • TEMA (Triple Exponential): Ritardo minimo con massima reattività, molto sensibile alle variazioni di prezzo
  • VWMA (Volume Weighted): Pesata per volume di negoziazione, segue il flusso di denaro istituzionale
  • RMA (Wilder's Smoothing): La stessa levigatura utilizzata in RSI/ATR, molto liscia e lenta a reagire
  • McGinley Dynamic: Levigatura auto-regolante, funziona in tutte le condizioni di mercato senza necessità di regolare i parametri
  • JMA (Jurik Moving Average): Migliore combinazione di levigatezza e velocità, prestazioni di livello professionale con parametri Phase e Power regolabili

  • Price Cross: Allerta istantanea quando il prezzo attraversa la MA (durante la formazione della barra)
  • Price Cross + Close: Allerta solo dopo la chiusura della barra (segnali confermati, meno falsi allarmi)
  • Slope Change: Allerta istantanea quando la direzione della MA cambia (da salita a discesa o viceversa)
  • Slope Change + Close: Allerta solo dopo la chiusura della barra (inversione di tendenza confermata)
  • Metodi di notifica: Finestra popup, suono personalizzato, e-mail
  • Deduplicazione: Massimo un allerta per barra
  • Protezione da falsi allarmi: Nessun allerta quando l'indicatore viene caricato per la prima volta

Il pannello Smart visualizza i valori attuali dell'indicatore in colori che corrispondono esattamente ai colori delle linee disegnate sul grafico, rendendo la lettura dei valori molto più facile, specialmente quando si confrontano più indicatori o più impostazioni dello stesso indicatore come Smart Moving Average PRO con diversi periodi, prezzi e tipi.

Quando si passa il mouse su una candela, l'indicatore aggiorna immediatamente il pannello Smart per visualizzare il valore dell'indicatore per quella candela specifica, e quando il mouse viene rilasciato, la visualizzazione ritorna ai valori in tempo reale, offrendo ai trader un modo rapido per rivedere la cronologia recente dell'indicatore senza aprire finestre aggiuntive.

Tutte le proprietà delle linee (colore, larghezza e stile della linea) sono raggruppate in una scheda principale all'interno della finestra delle impostazioni per una modifica facile e rapida, con supporto per larghezze di linea oltre il limite tradizionale di MT, e elenchi a discesa moderni e chiari per selezionare i modelli di linea. Inoltre, schede organizzate per impostazioni di base, parametri avanzati e allerte.

Quando si utilizzano più istanze dello stesso indicatore (come più Smart Moving Average PRO con diversi periodi, prezzi e tipi), ogni pannello Smart visualizza chiaramente il nome dell'indicatore + periodo + tipo di prezzo + tipo di MA + colore utilizzato, risolvendo il problema di distinguere le istanze nell'elenco degli indicatori e aiutando a selezionare istantaneamente l'istanza da modificare.

  • Adatto ai trader che lavorano con più indicatori contemporaneamente e necessitano di un'interfaccia pulita e organizzata
  • Eccellente per monitorare rapidamente i valori dell'indicatore durante i test delle strategie
  • Facilita la comprensione delle impostazioni per i nuovi utenti attraverso suggerimenti utili
  • Dà agli utenti avanzati un controllo rapido su nascondere/mostrare indicatori e gestire le loro impostazioni in pochi istanti
  • Ideale per i trader che necessitano di tipi avanzati di MA non disponibili in MetaTrader
  • Adatto ai trader che cercano un sistema di allerta professionale e flessibile
  • Utile per i trader che preferiscono vedere la direzione della MA visivamente attraverso i colori

Quando si passa il mouse su un elemento all'interno del pannello Smart, compaiono piccoli suggerimenti che spiegano il significato di quell'elemento (come "Period", "Price tipo di prezzo", "MA Type tipo di media mobile" o tipo di allerta), aiutando gli utenti a comprendere le impostazioni dell'indicatore con fiducia, senza bisogno di leggere documenti lunghi o cercare all'interno della piattaforma.

È disponibile una versione Lite gratuita con pannello SmartView e tipi base di MA. Puoi visualizzarla all'indirizzo: https://www.mql5.com/en/market/product/155473

Progettato per funzionare senza problemi su tutte le coppie finanziarie e asset, e sulla maggior parte dei timeframe comuni; dedicato alle piattaforme MetaTrader 4 con focus su un'esperienza utente confortevole e veloce nell'ambiente di trading quotidiano. Funziona efficientemente su tutti i timeframe da M1 a Monthly.

  • Puoi visualizzare altri indicatori SmartView disponibili all'indirizzo: https://www.mql5.com/en/users/totsh/seller
  • Si prega di valutare il prodotto e condividere i tuoi commenti dopo averlo utilizzato in modo che gli aggiornamenti futuri e i nuovi strumenti Smart corrispondano a ciò di cui hai realmente bisogno
  • Mettiti in contatto se desideri convertire i tuoi indicatori personali allo stile SmartView o hai bisogno di programmazione personalizzata intorno alle tue idee di trading
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (70)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.82 (145)
Indicatori
Gann Made Easy è un sistema di trading Forex professionale e facile da usare che si basa sui migliori principi del trading utilizzando la teoria di mr. WD Gann. L'indicatore fornisce segnali ACQUISTA e VENDI accurati, inclusi i livelli di Stop Loss e Take Profit. Puoi fare trading anche in movimento utilizzando le notifiche PUSH. CONTATTATEMI DOPO L'ACQUISTO PER RICEVERE CONSIGLI DI TRADING, BONUS E L'ASSISTENTE EA GANN MADE EASY GRATUITAMENTE! Probabilmente hai già sentito parlare molte volte d
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicatori
M1 SNIPER è un sistema di indicatori di trading facile da usare. Si tratta di un indicatore a freccia progettato per l'intervallo temporale M1. L'indicatore può essere utilizzato come sistema autonomo per lo scalping sull'intervallo temporale M1 e come parte del tuo sistema di trading esistente. Sebbene questo sistema di trading sia stato progettato specificamente per il trading sull'intervallo temporale M1, può comunque essere utilizzato anche con altri intervalli temporali. Inizialmente ho pro
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo software per cruscotti funziona su 28 coppie di valute. Si basa su 2 dei nostri indicatori principali (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Offre un'ottima panoramica dell'intero mercato Forex. Mostra i valori di forza delle valute avanzate, la velocità di movimento delle valute e i segnali per 28 coppie Forex in tutti i (9) timeframe. Immaginate come migliorerà il vostro tra
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicatori
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicatori
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicatori
Currency Strength Wizard è un indicatore molto potente che ti fornisce una soluzione all-in-one per un trading di successo. L'indicatore calcola la potenza di questa o quella coppia forex utilizzando i dati di tutte le valute su più intervalli di tempo. Questi dati sono rappresentati in una forma di indice di valuta facile da usare e linee elettriche di valuta che puoi utilizzare per vedere il potere di questa o quella valuta. Tutto ciò di cui hai bisogno è collegare l'indicatore al grafico che
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.67 (12)
Indicatori
2 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicatori
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Indicatori
Indicatore top per MT5 che fornisce segnali accurati per entrare in un trade senza riverniciare! Può essere applicato a qualsiasi attività finanziaria: forex, criptovalute, metalli, azioni, indici.  La versione MT5 è qui Fornirà segnali di trading piuttosto precisi e ti dirà quando è meglio aprire un trade e chiuderlo. Guarda il video (6:22) con un esempio di elaborazione di un solo segnale che ha ripagato l'indicatore! La maggior parte dei trader migliora i propri risultati di trading dura
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicatori
Una strategia intraday basata su due principi fondamentali del mercato. L'algoritmo si basa sull'analisi dei volumi e delle onde di prezzo utilizzando filtri aggiuntivi. L'algoritmo intelligente dell'indicatore fornisce un segnale solo quando due fattori di mercato si combinano in uno solo. L'indicatore calcola le onde di un certo intervallo sul grafico M1 utilizzando i dati dell'intervallo di tempo più alto. E per confermare l'onda, l'indicatore utilizza l'analisi per volume. Questo indicatore
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicatori
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
FX Volume
Daniel Stein
4.61 (36)
Indicatori
FX Volume: Scopri il Vero Sentimento di Mercato dalla Prospettiva di un Broker Panoramica Rapida Vuoi portare la tua strategia di trading a un livello superiore? FX Volume ti offre informazioni in tempo reale su come i trader retail e i broker sono posizionati—molto prima che compaiano report in ritardo come il COT. Che tu miri a guadagni costanti o desideri semplicemente un vantaggio più solido sui mercati, FX Volume ti aiuta a individuare grandi squilibri, confermare i breakout e perfezionar
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicatori
Dynamic Forex28 Navigator - Lo strumento di trading Forex di nuova generazione. ATTUALMENTE SCONTATO DEL 49%. Dynamic Forex28 Navigator è l'evoluzione dei nostri indicatori popolari di lunga data, che combinano la potenza di tre in uno: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 recensioni) + Advanced Currency IMPULSE con ALERT (520 recensioni) + CS28 Combo Signals (Bonus). Dettagli sull'indicatore https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Cosa offre l'indicatore di forza di nuova generazione?
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Indicatori
Day Trader Master è un sistema di trading completo per i day trader. Le systeme se compose de due indicatori. Un indicar est un signal fléché pour acheter et vendre. C'est l'indicateur de fleche que vous obtenez. Je vous fournirai le deuxième indicaur gratuitement. Le deuxième indicaur è un indicaur de tendance spécialement conçu pour être utilisé conjointement avec ces flèches. GLI INDICATORI NON SI RIPETONO E NON RITARDANO! Usare questo sistema è molto semplice. Devi solo seguire i segnali del
PZ Swing Trading
PZ TRADING SLU
5 (3)
Indicatori
Protect against whipsaws: revolutionize your swing trading approach Swing Trading is the first indicator designed to detect swings in the direction of the trend and possible reversal swings. It uses the baseline swing trading approach, widely described in trading literature. The indicator studies several price and time vectors to track the aggregate trend direction and detects situations in which the market is oversold or overbought and ready to correct. [ Installation Guide | Update Guide | Tro
SL Session Strength 28 Pair
Chalin Saranga Jayathilake
5 (19)
Indicatori
SL Curruncy impulse  https://www.mql5.com/en/market/product/82593 SL Session Strength 28 Pair flow of this intraday Asian London New York Sessions strength.SL Session Strength 28 indicator best for intraday scalper. market powerful move time you can catch best symbol. because you'll know which currencies are best to trade at that moment. Buy strong currencies and sell weak currencies (Diverging currencies).   Suggested timeframes to trading : M5 - M15 - M30 - You can however just change session
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (7)
Indicatori
Il Market Structure Break Out (MSB) è uno strumento avanzato progettato per MT4 e MT5 che aiuta i trader a osservare i movimenti del mercato come strutture ordinate. L’indicatore fornisce segnali di trading tramite frecce e avvisi , sia nella direzione del trend che in quella inversa. Una delle caratteristiche più importanti di questo prodotto è il disegno di zone di offerta e domanda che non vengono rimosse . Inoltre, la funzionalità di backtest in tempo reale permette ai trader di valutare le
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (28)
Indicatori
PRO Renko System è un sistema di trading altamente accurato appositamente progettato per il trading di grafici RENKO. Questo è un sistema universale che può essere applicato a vari strumenti di trading. Il sistema neutralizza efficacemente il cosiddetto rumore di mercato che consente di accedere a segnali di inversione accurati. L'indicatore è molto facile da usare e ha un solo parametro responsabile della generazione del segnale. Puoi facilmente adattare lo strumento a qualsiasi strumento di
EZT Trend
Tibor Rituper
4.67 (3)
Indicatori
L'indicatore EZT Trend ti mostrerà la tendenza, il pullback e le opportunità di ingresso. Sono disponibili filtri opzionali e tutti i tipi di avvisi. Vengono aggiunti avvisi tramite posta elettronica e notifiche push. Stiamo anche sviluppando un EA basato su questo indicatore, che sarà presto disponibile. È un indicatore multifunzionale composto da due istogrammi di colore e una linea. È una rappresentazione visiva della direzione e della forza di un trend, inoltre troverai divergenze molte vo
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Indicatori
Presentazione del       Grafici   Quantum Heiken Ashi PRO Progettate per fornire informazioni chiare sulle tendenze del mercato, le candele Heiken Ashi sono rinomate per la loro capacità di filtrare il rumore ed eliminare i falsi segnali. Dì addio alle confuse fluttuazioni dei prezzi e dai il benvenuto a una rappresentazione grafica più fluida e affidabile. Ciò che rende il Quantum Heiken Ashi PRO davvero unico è la sua formula innovativa, che trasforma i dati tradizionali delle candele in barre
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " Dynamic Scalper System " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sotto fo
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicatori
Questo indicatore è una super combinazione dei nostri 2 prodotti Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Funziona per tutti i time frame e mostra graficamente l'impulso di forza o debolezza per le 8 valute principali più un simbolo! Questo indicatore è specializzato nel mostrare l'accelerazione della forza delle valute per qualsiasi simbolo come oro, coppie esotiche, materie prime, indici o futures. Primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto all
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 20%! La soluzione migliore per qualsiasi principiante o trader esperto! Questo indicatore è specializzato nel mostrare la forza della valuta per qualsiasi simbolo come coppie esotiche, materie prime, indici o futures. È il primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto alla nona riga per mostrare la vera forza della valuta di Oro, Argento, Petrolio, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ecc. Si tratta di uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente pe
Apollo BuySell Predictor
Oleg Rodin
5 (8)
Indicatori
Apollo BuySell Predictor è un sistema di trading professionale che include diversi moduli di trading. Fornisce a un trader zone di breakout uniche, livelli di supporto e resistenza basati su Fibonacci, linea di tendenza pivot, segnali di volume di pullback e altre funzioni utili di cui ogni trader ha bisogno su base giornaliera. Il sistema funzionerà con qualsiasi coppia. I tempi consigliati sono M30, H1, H4. Sebbene l'indicatore possa funzionare anche con altri intervalli di tempo, ad eccezione
All Currency Strength Meter Crypto Exotic Metals
Emir Revolledo
3.5 (6)
Indicatori
Think of the rarest pair you can think of. And I assure you that this indicator can compute it's strength. This Currency Meter will literally calculate any currency pairs, either it is the Major Pairs, Metals, CFD's, Commodities, Crypto Currency like Bitcoin/BTC or Ethereum/ETH and even stocks. Just name it and you will get it! There is no currency pair this Currency Meter can solve. No matter how rare or exotic is that currency, it will always be solved by this Currency meter which on a real-ti
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Indicatori
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
Matrix Arrow Indicator MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Indicatori
Matrix Arrow Indicator MT4 è un trend unico 10 in 1 che segue un indicatore multi-timeframe al 100% non ridipinto che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti: forex, materie prime, criptovalute, indici, azioni.  Matrix Arrow Indicator MT4 determinerà la tendenza attuale nelle sue fasi iniziali, raccogliendo informazioni e dati da un massimo di 10 indicatori standard, che sono: Indice di movimento direzionale medio (ADX) Indice del canale delle materie prime (CCI) Candele classiche He
Divergence Sync
Pavel Verveyko
5 (1)
Indicatori
Divergence and Convergence are important harbingers of reversals in stock markets. The Divergence Sync indicator is designed to automatically search for divergences on a large number of indicators with different parameters. The search for divergences is carried out on these indicators: (CCI, CHO, DeMarker, MACD, MFI, Momentum, OBV, OsMA, RSI, Stochastic, WPR, Awesome Oscillator ). To search for divergences, you can use one technical indicator or search simultaneously on any number of indicator
Gold Flux Signal
Leandro Bernardez Camero
Indicatori
Gold Flux Signal – Indicatore di segnali senza repaint per XAUUSD Progettato per un'esecuzione chiara dei segnali – Gold Flux Signal è stato creato per fornire segnali chiari e stabili su XAUUSD , senza repaint né backpainting – È stato progettato specificamente per strategie di trend-following e breakout, evitando rumori e grafici sovraccarichi – L'indicatore opera esclusivamente su candele chiuse – Ottimizzato per i timeframe M1, M5 e H1 Segnali visivi stabili – Una volta generato, il se
