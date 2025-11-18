Titolo del prodotto

Smart Moving Average PRO (MT4) – parte della serie SmartView

Descrizione breve

Edizione professionale avanzata di Smart Moving Average con 12 tipi di medie mobili personalizzate, sistema di allerta intelligente, linea di tendenza a due colori e pannello di controllo SmartView integrato nel grafico. Combina potenza professionale e prestazioni elevate con facilità d'uso e interfaccia intelligente.

Panoramica

Smart Moving Average PRO è un aggiornamento completo della versione gratuita, che fornisce 8 tipi aggiuntivi di medie mobili avanzate (HMA, KAMA, DEMA, TEMA, VWMA, RMA, McGinley, JMA) oltre ai quattro tipi standard. Dotato di un sistema di allerta professionale che supporta notifiche istantanee e basate sulla chiusura, una linea a due colori che cambia automaticamente in base alla pendenza della MA, e 8 opzioni di fonte di prezzo. Tutto combinato con il pannello SmartView che fornisce gestione rapida e visualizzazione diretta dei valori sul grafico.

Caratteristiche chiave

12 tipi di medie mobili: 4 standard (SMA, EMA, SMMA, LWMA) + 8 avanzati (HMA, KAMA, DEMA, TEMA, VWMA, RMA, McGinley, JMA)

Pannello di controllo Smart sul grafico con visualizzazione dei valori in tempo reale

Linea a due colori che cambia automaticamente: Verde/Lime quando sale, Rosso quando scende

Sistema di allerta professionale: Price Cross (istantaneo o alla chiusura), Slope Change (istantaneo o alla chiusura)

8 opzioni di fonte di prezzo: Close, Open, High, Low, Median, Typical, Weighted, OHLC/4

Parametri avanzati regolabili: HMA Speed, KAMA Fast/Slow, McGinley Constant, JMA Phase/Power

Capacità di spostamento per la media mobile (avanti o indietro)

Doppio clic per aprire la finestra di input nativa direttamente dal nome dell'indicatore

Pulsante rapido per nascondere/mostrare indicatore

Pulsante per rimuovere istantaneamente l'istanza corrente

Pannello richiudibile/espandibile per mantenere un'area di lavoro pulita

Design adattivo automatico per sfondi chiari e scuri

Interfaccia progettata specificamente per lavorare con più indicatori Smart sullo stesso grafico senza disordine

Tipi avanzati di medie mobili

HMA (Hull Moving Average): Risposta ultra-veloce con ritardo minimo, perfetta per lo scalping, con parametro Speed regolabile (2.0 = classico, 3.0 = più liscio, 1.5 = più veloce)

KAMA (Kaufman Adaptive): Si adatta automaticamente alla volatilità del mercato, veloce nelle tendenze, lenta nei mercati laterali

DEMA (Double Exponential): 50% di ritardo in meno rispetto all'EMA standard, eccellente per lo swing trading

TEMA (Triple Exponential): Ritardo minimo con massima reattività, molto sensibile alle variazioni di prezzo

VWMA (Volume Weighted): Pesata per volume di negoziazione, segue il flusso di denaro istituzionale

RMA (Wilder's Smoothing): La stessa levigatura utilizzata in RSI/ATR, molto liscia e lenta a reagire

McGinley Dynamic: Levigatura auto-regolante, funziona in tutte le condizioni di mercato senza necessità di regolare i parametri

JMA (Jurik Moving Average): Migliore combinazione di levigatezza e velocità, prestazioni di livello professionale con parametri Phase e Power regolabili

Sistema di allerta intelligente

Price Cross: Allerta istantanea quando il prezzo attraversa la MA (durante la formazione della barra)

Price Cross + Close: Allerta solo dopo la chiusura della barra (segnali confermati, meno falsi allarmi)

Slope Change: Allerta istantanea quando la direzione della MA cambia (da salita a discesa o viceversa)

Slope Change + Close: Allerta solo dopo la chiusura della barra (inversione di tendenza confermata)

Metodi di notifica: Finestra popup, suono personalizzato, e-mail

Deduplicazione: Massimo un allerta per barra

Protezione da falsi allarmi: Nessun allerta quando l'indicatore viene caricato per la prima volta

Visualizzazione dei valori del buffer

Il pannello Smart visualizza i valori attuali dell'indicatore in colori che corrispondono esattamente ai colori delle linee disegnate sul grafico, rendendo la lettura dei valori molto più facile, specialmente quando si confrontano più indicatori o più impostazioni dello stesso indicatore come Smart Moving Average PRO con diversi periodi, prezzi e tipi.

Interazione con il grafico (mouse e movimento del prezzo)

Quando si passa il mouse su una candela, l'indicatore aggiorna immediatamente il pannello Smart per visualizzare il valore dell'indicatore per quella candela specifica, e quando il mouse viene rilasciato, la visualizzazione ritorna ai valori in tempo reale, offrendo ai trader un modo rapido per rivedere la cronologia recente dell'indicatore senza aprire finestre aggiuntive.

Finestra delle impostazioni migliorata

Tutte le proprietà delle linee (colore, larghezza e stile della linea) sono raggruppate in una scheda principale all'interno della finestra delle impostazioni per una modifica facile e rapida, con supporto per larghezze di linea oltre il limite tradizionale di MT, e elenchi a discesa moderni e chiari per selezionare i modelli di linea. Inoltre, schede organizzate per impostazioni di base, parametri avanzati e allerte.

Riconoscimento facile di più istanze

Quando si utilizzano più istanze dello stesso indicatore (come più Smart Moving Average PRO con diversi periodi, prezzi e tipi), ogni pannello Smart visualizza chiaramente il nome dell'indicatore + periodo + tipo di prezzo + tipo di MA + colore utilizzato, risolvendo il problema di distinguere le istanze nell'elenco degli indicatori e aiutando a selezionare istantaneamente l'istanza da modificare.

Casi d'uso

Adatto ai trader che lavorano con più indicatori contemporaneamente e necessitano di un'interfaccia pulita e organizzata

Eccellente per monitorare rapidamente i valori dell'indicatore durante i test delle strategie

Facilita la comprensione delle impostazioni per i nuovi utenti attraverso suggerimenti utili

Dà agli utenti avanzati un controllo rapido su nascondere/mostrare indicatori e gestire le loro impostazioni in pochi istanti

Ideale per i trader che necessitano di tipi avanzati di MA non disponibili in MetaTrader

Adatto ai trader che cercano un sistema di allerta professionale e flessibile

Utile per i trader che preferiscono vedere la direzione della MA visivamente attraverso i colori

Suggerimenti utili

Quando si passa il mouse su un elemento all'interno del pannello Smart, compaiono piccoli suggerimenti che spiegano il significato di quell'elemento (come "Period", "Price tipo di prezzo", "MA Type tipo di media mobile" o tipo di allerta), aiutando gli utenti a comprendere le impostazioni dell'indicatore con fiducia, senza bisogno di leggere documenti lunghi o cercare all'interno della piattaforma.

Versione gratuita

È disponibile una versione Lite gratuita con pannello SmartView e tipi base di MA. Puoi visualizzarla all'indirizzo: https://www.mql5.com/en/market/product/155473

Compatibilità

Progettato per funzionare senza problemi su tutte le coppie finanziarie e asset, e sulla maggior parte dei timeframe comuni; dedicato alle piattaforme MetaTrader 4 con focus su un'esperienza utente confortevole e veloce nell'ambiente di trading quotidiano. Funziona efficientemente su tutti i timeframe da M1 a Monthly.

Note