Smart Fractals MT4

Ürün Başlığı

Smart Fractals (MT4) – SmartView serisinin bir parçası

Kısa Açıklama

MetaTrader platformunda benzersiz bir kullanıcı deneyimi sunan Fractals göstergesi. Daha önce mevcut olmayan gelişmiş özellikler sunar, çift tıklama ile ayarları açma, silmeden göstergeleri gizleme/gösterme ve gösterge penceresini tam grafik boyutunda görüntüleme gibi. SmartView Indicators serisinin geri kalanı ile sorunsuz çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Genel Bakış

SmartView serisi, yenilikçi özellikler aracılığıyla MetaTrader platformundaki göstergeler için benzersiz ve ayırt edici bir kullanıcı deneyimi sunarak gösterge yönetimini daha hızlı ve kolay hale getirir. Her gösterge, temel bilgileri görüntüleyen ve tüm önemli işlevlere hızlı erişim sağlayan grafik üzerinde akıllı bir kontrol paneli ile donatılmıştır.

Daha Önce Mevcut Olmayan Benzersiz Özellikler

SmartView serisi, göstergelerle çalışmayı daha kolay ve hızlı hale getiren gelişmiş özellikler sunar:

  • Çift tıklama ile ayarları açma: Gösterge listesinde arama yapmak yerine, ayarlar penceresini doğrudan açmak için paneldeki gösterge adına çift tıklayın.
  • Göstergeleri gizleme ve gösterme: Gösterge listesinden silip yeniden eklemenize gerek kalmadan tek tıkla göstergeleri gizleyin veya gösterin.
  • Gösterge penceresini tam grafik boyutunda görüntüleme: Alt pencerelerde, gösterge penceresini tam grafik boyutunda görüntülemek için büyütebilir ve diğer pencereleri geçici olarak gizleyebilirsiniz.
  • Alt pencereleri daraltma ve genişletme: Alt pencereleri yüksekliğini azaltmak ve ekran alanından tasarruf etmek için daraltın, ardından gerektiğinde tekrar tam boyuta genişletin.
  • Alt pencereleri yeniden düzenleme: Tercihlerinize göre yeniden düzenlemek için alt pencereleri yukarı veya aşağı taşıyın.

Giriş Parametreleri

Standart Bollinger Bands parametreleri (Period, Deviation, Applied Price) artı genişletilmiş görsel kontroller (renk, geleneksel MT4 limitini aşan çizgi kalınlıkları, çizgi stili seçenekleri) tek bir kullanışlı ana sekmede gruplandırılmıştır.

Kullanım Senaryoları

SmartView serisi aşağıdaki tüccarlar için uygundur:

  • Aynı anda birden fazla gösterge kullanan ve temiz, düzenli bir arayüz isteyen
  • Listelerde arama yapmadan gösterge ayarlarına hızlı erişim gerektiren
  • Analiz sırasında göstergeleri hızlıca gizlemek/göstermek isteyen ancak silmek istemeyen
  • Alt pencerelerin ve yeniden düzenlemelerinin etkili yönetimine ihtiyaç duyan
  • Strateji testleri sırasında gösterge değerlerini hızlıca izlemek isteyen

Uyumluluk

MetaTrader 4 (MT4) platformunda çalışır, tüm finansal çiftler ve varlıklar ile en yaygın zaman dilimlerini destekler. Günlük işlem ortamlarında rahat ve hızlı bir kullanıcı deneyimi sağlamak için tasarlanmıştır.

Notlar

  • Kapsamlı ve sorunsuz bir işlem deneyimi için kullanılabilir ücretsiz Smart göstergeler paketini buradan indirmenizi öneririz.
  • Ürünü kullandıktan sonra değerlendirin ve yorumlarınızı paylaşın, böylece gelecekteki güncellemeler ve yeni Smart araçlar gerçekten ihtiyacınız olan şeylerle eşleşsin.
  • SmartView stilini beğeniyorsanız ve özel bir gösterge için bir fikriniz varsa veya mevcut göstergeleriniz için özel geliştirmeye ihtiyacınız varsa, ihtiyaçlarınızı tartışmak ve fikirlerinizi işlem ortamınız içinde pratik araçlara dönüştürmek için buradayız.
