The Strat Dashboard

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The Strat Dashboard – Rob Smith 策略专用多符号模式扫描仪
以实时多符号 Strat 分析，提升您的交易表现
The Strat Dashboard 是一款强大、专业级别的指标，专为使用 Rob Smith 著名 “Strat” 交易方法的交易者设计。它可同时监控无限符号、跨多个时间框架，瞬间识别高概率设置，再也不会错过任何可操作的模式。

MT5 Version :- https://www.mql5.com/en/market/product/153384/

🎯 什么是 “The Strat”？
The Strat 是由 Rob Smith 开发的一种革命性价格行为交易策略，专注于识别特定的蜡烛图模式及其跨时间框架的关系。该方法根据蜡烛与之前蜡烛的互动，将每根蜡烛分类为编号类别，创造出一种通用语言，用于解读价格行为，可应用于任何市场、任何时间框架、任何时刻。

The Strat 蜡烛分类系统：

  • 1 Bar (Inside Bar)：当前蜡烛的高点低于前一蜡烛的高点 低点高于前一蜡烛的低点 — 表示盘整

  • 2 Bar (Directional Bar)：蜡烛单向移动，但未突破之前两个关键水平

    • 2U (Up)：更高高点 & 更高低点

    • 2D (Down)：更低高点 & 更低低点

  • 3 Bar (Outside Bar)：当前蜡烛的高点高于前一蜡烛的高点 低点低于前一蜡烛的低点 — 表示扩张及可能的反转

🚀 核心功能与优势
多符号监控仪表板
无需频繁切换图表！可在一个有组织的仪表板上同时监控 10、20 或甚至 30 + 货币对。实时查看哪些符号正在形成，绝不错失机会。

  • 市场观察 (Market Watch) 集成：自动扫描您窗口中的所有符号

  • 自定义符号列表：通过输入特定符号创建您的关注列表

  • 当前符号高亮显示：瞬间识别您正在查看的符号

多时间框架分析
一次查看4个时间框架的整体画面。识别您的交易时间框架与更高时间框架何时对齐，以获得最高概率的设置。

  • 可配置时间框架 (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1)

  • 每个时间框架显示2-bar 组合

  • 蜡烛类型以颜色编码，快速识别

  • 默认设置：M5, M15, M30, H1（可根据策略自定义）

智能模式检测与过滤
聚焦关键。先进过滤系统允许您扫描特定的高概率 Strat 模式：

  • 3-1 模式：Outside bar → Inside bar（潜在突破设置）

  • 2-1 模式：Directional bar → Inside bar（续行或反转设置）

  • 2U-2U 模式：连续两根上涨蜡烛（牛市续行）

  • 2D-2D 模式：连续两根下跌蜡烛（熊市续行）

  • 2U-2D 模式：上涨蜡烛后接下跌蜡烛（潜在反转）

  • 2D-2U 模式：下跌蜡烛后接上涨蜡烛（潜在反转）
    交互式复选框让您立刻开/关模式 — 只看到您交易的设置！

全时间框架连续 (FTFC) 检测
跨所有时间框架与趋势同行。仪表板自动识别何时更高时间框架（日、周、月）全部对齐为牛或熊。

  • 方向一致的即时视觉确认

  • 可过滤仅显示具有 FTFC 的符号

  • 显著提升成功交易的概率

  • 显示每个监控时间框架的当前蜡烛颜色 (BULL/BEAR/DOJI)

关键水平意识
了解价格相对于关键水平的位置。仪表板显示当前价格位置相较于：

  • 昨日高/低：日枢轴水平

  • 上周高/低：周结构

  • 上月高/低：月度背景
    三种状态指标：

  • AbvH：价格高于前期高点（看涨）

  • BlwL：价格低于前期低点（看跌）

  • Rng：价格处于前期区间内（中性）

实时提醒系统
再也不会错失设置。可配置提醒在模式形成瞬间通知您：

  • 屏幕弹出提醒

  • 日志记录条目便于跟踪

  • 每根蜡烛仅触发一次提醒，避免垃圾提醒

  • 仅提醒您筛选的模式

  • 指标激活时24/7监控

图表上的蜡烛标签
交易中学习。可选的蜡烛分类标签直接显示在当前图表上：

  • 在近期蜡烛上看到 Strat 编号

  • 与仪表板颜色编码一致

  • 可配置回溯周期

  • 帮助您内化分类系统

  • 非常适合 Strat 新手

交互式仪表板
单击即可访问任何设置。仪表板不仅用于查看 — 它是互动式的：

  • 点击任何符号即可秒切至该图表

  • 点击任何时间框架单元格即可切换至该符号及 timeframe

  • 切换按钮显示/隐藏仪表板

  • 提醒指标显示当前哪些模式处于活跃状态

  • 筛选设置跨会话持久保存

专业设计 & 自定义
打造属于您的界面。外观完全可定制，以匹配您的交易风格：

  • 可调位置 (X/Y 坐标)

  • 可配置文本、背景、突出色彩

  • 可定制列宽和行高

  • 字体大小控制

  • 可选行线便于识别

  • 当前符号高亮显示

📊 如何使用 The Strat Dashboard 进行交易
步骤 1：设置您的扫描器

  • 选择符号：启用 “Use Market Watch” 扫描所有您关注的符号，或在 “Symbols List” 中输入特定货币对

  • 选择时间框架：配置您的4个分析时间框架（例如：M5, M15, M30, H1 用于日内交易）

  • 设置蜡烛方向时间框架：选择用于 FTFC 分析的更高时间框架（通常为 D1, W1, MN1）

步骤 2：筛选您的设置
使用交互式复选框筛选您交易的模式：

  • 对于反转交易者：

    • 启用 3-1 模式 (outside bar → inside bar – 经典反转设置)

    • 启用 2U-2D 和 2D-2U (方向变化模式)

  • 对于续行交易者：

    • 启用 2U-2U (牛市续行)

    • 启用 2D-2D (熊市续行)

    • 启用 FTFC 滤波器以进行趋势对齐交易

  • 对于突破交易者：

    • 启用 3-1 模式 (inside bar 后潜在突破)

    • 启用 2-1 模式 (方向条→整合)

步骤 3：扫描机会
仪表板现在只显示符合您筛选条件的符号：

  • 寻找提醒标识：蓝点出现在与您筛选条件匹配的模式旁

  • 检查 FTFC 状态：“YES” 表示所有更高时间框架已对齐

  • 检查关键水平：看看价格是 AbvH（高于前期高点）、BlwL（低于前期低点）还是 Rng（处于范围内）

  • 评估时间框架对齐：通过列查看是否在多个时间框架内模式一致

步骤 4：执行您的交易

  • 点击符号或模式：即时打开该图表

  • 确认设定：结合 Strat 额外原则（组合模式、关键水平、FTFC）

  • 制定您的交易计划：Inside bars (1’s) 提供清晰的止损位

  • 管理您的头寸：将更高时间框架的模式作为目标

交易场景示例：

  • 场景 1：看涨反转

    • 筛选：启用 3-1 模式

    • 仪表板显示：EURUSD 在 H1 出现 3-1

    • FTFC：所有更高时间框架为 BULL

    • 关键水平：价格处于 BlwL（低于昨日低点 — 接近支撑）

    • 交易：观察突破 inside bar (1) high 后做多，止损在 inside bar low 下方

  • 场景 2：看跌续行

    • 筛选：启用 2D-2D 模式、FTFC 启用

    • 仪表板显示：GBPUSD 在 M30 出现 2D-2D

    • FTFC：YES（所有时间框架均向下）

    • 关键水平：价格处于 AbvH（昨日区间上方已突破并回测）

    • 交易：在阻力处出售，目标较低关键水平

  • 场景 3：突破设置

    • 筛选：启用 2-1 模式

    • 仪表板显示：USDJPY 在 M15 出现 2U-1

    • 下一个时间框架（M30）显示 2U-2U 确认

    • FTFC：YES（牛市对齐）

    • 交易：突破 inside bar 时做多，乘势而上

💡 最大化效果的专业建议

  1. 从少量模式开始

    • 不要一次启用所有滤波。专注于掌握一两个：

      • 初学者：仅 3-1

      • 中级：加入 2-1

      • 高级：使用 FTFC 组合

  2. 时间框架匹配您的交易风格

    • 套利者：M1, M5, M15, M30

    • 日内交易者：M5, M15, M30, H1

    • 摆动交易者：H1, H4, D1, W1

    • 波段/持仓交易者：D1, W1, MN1

  3. 使用 FTFC 滤波获取更高概率

    • 当只想“顺势”交易时启用 FTFC。极大提高胜率，但信号更少。

  4. 与关键水平结合使用

    • 仪表板显示价格与关键水平的位置。最佳设置通常发生在：

      • 价格 BlwL 或 AbvH 时（区间扩展）——寻找反转

      • 价格 Rng 时（区间内整合）——寻找续行

  5. 设置多个图表布局

    • 为不同策略创建不同模板：

      • 布局 1：反转猎手 (3-1, 2U-2D, 2D-2U)

      • 布局 2：续行交易 (2U-2U, 2D-2D, FTFC)

      • 布局 3：突破设置 (仅 2-1)

  6. 学习 Strat 组合模式

    • 当你熟练掌握 2 杆模式后，研究 Rob Smith 的组合：

      • 2-2-2：三根方向性蜡烛连续

      • 2-1-2 反转组合：两根上涨，inside bar，两根下跌（或反之）

      • 3-1-2 扩展结构：outside、inside、方向延续

  7. 智慧地使用提醒

    • 仅为您最有信心的设置启用提醒

    • 不要为每一种模式都提醒，否则会信息过载

    • 保持 MT5 运行即可接收提醒（无需前台显示）

  8. 定期检查仪表板

    • 在交易时段每 15-30 分钟扫描一次

    • 寻找在多个时间框架上同一符号出现的模式

    • 检查尚未出现信号的符号 — 市况可能改变

📈 那个仪表板为何与众不同？
与手工扫描相比：

  • 速度：2 秒内分析 50 对比手工10 分钟

  • 精度：从不误判蜡烛类型

  • 全面：切换图表也不会错过设置

  • 一致：每次都使用同一分类逻辑

与通用扫描器相比：

  • 针对 Strat 专用：为 Strat 交易者由 Strat 交易者打造

  • 识别模式：理解 2-bar 组合，而非单根蜡烛

  • FTFC 整合：内置跨时间框架方向偏向

  • 关键水平上下文：展示相对于关键水平的价格位置

与类似指标相比：

  • 多时间框架：4 分析 + 3 方向 = 7 时间框架／符号

  • 互动过滤：改变搜索内容无需重新打开设置

  • 全面模式：含六种常见 2-bar Strat 模式

  • 提醒系统：离开屏幕也不遗漏设置

  • 永久设置：过滤器会话间保存

🎓 非常适合：
✅ Strat 方法交易者 – 专为 Rob Smith 策略打造
✅ 多市场交易者 – 同时监控外汇、指数、商品、加密
✅ 兼职交易者 – 提醒帮你不错过设置
✅ 系统化交易者 – 一致、客观识别模式
✅ 正在学习的交易者 – 图表标签助你掌握 Strat 系统
✅ 专业交易者 – 高效管理多个账户与资产类别


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5 (1)
指标
Trade with Gann on your side!! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, originally created by Gann admitted that this is “The Mother of all charts”. It is one of the last studies that this great trader left for us. The numeric tab le is apparently quite simple like all the tables and is based on square numbers, the SQUARE OF 12 and is by evolution, one of the most important square numbers. Here we can find CYCLE, PRICE AND TIME thanks to angles and grades, to show past and future support and resistance.
Volume Profile Sniper
Vadim Verkhovtsev
指标
Volume Profile Sniper v11.1是一款全面的市场分析工具 专业的交易方法 Volume Profile Sniper v11.1在一个指标中结合了超过15个关键过滤器，根据对市场情况的全面评估提供清晰的信号。 主要特点 成交量不平衡分析-该算法计算每个蜡烛中买家和卖家的份额，表明其中一方的优势（可配置阈值从50％到90％）。 多级信号滤波-指标考虑到: 趋势指标(EMA9/21) Rsi不包括超买/超卖区域 蜡烛图案（针杆，吸收，锤子） 支持/阻力水平（自动检测） 音量峰值，以确定主要参与者的活动 经典和放大的RSI分歧 波动率评估的ATR 用于确定趋势强度的ADX 价格行动（内部和外部酒吧） 多时间帧确认 市场结构（高点/低点） 会话过滤器（亚洲，伦敦，纽约会话） 防止新闻排放 灵活的配置系统-MinFiltersRequired参数允许您设置生成信号所需的最小数量的滤波器。 这使得可以使指标适应任何交易策略，从激进到保守。 可视化设置-您可以通过将指示器集成到图形样式中来更改箭头的大小和颜色（ArrowSize，BuyArr
该产品的买家也购买
Neuro Poseidon MT4
Daria Rezueva
4.8 (45)
指标
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for all
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.84 (171)
指标
Gann Made Easy 是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (27)
指标
M1 SNIPER 是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
BTMM State Engine Pro MT4
Garry James Goodchild
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 4. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status,
SR Liquidity
Oleg Rodin
5 (1)
指标
SR Liquidity 是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Gold Signal Pro XAUUSD with Auto TP SL
Genki Andou
5 (2)
指标
KURAMA GOLD SIGNAL PRO（MT4）— 7层过滤 · 自动止盈止损 · 质量评分 · 信号历史保存 | 完整的XAUUSD交易系统 实时不重绘。信号出现的瞬间，箭头、入场、止盈、止损当场锁定，之后绝不移动。你交易的就是这个实时信号。而且在v7.20中，每一个真正发出的信号都会自动保存，并在重启后精确还原。 购买者专属赠品 购买永久授权，即可免费获得 AI Zone Radar（价值$59）+ 完整PDF手册。在产品价格之外，额外附赠价值$59的赠品。购买后在MQL5上给我留言即可。 AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834 在黄金交易者社区中被实际使用，因精度与易用性而广受好评。 你的难题 —— 以及解决方案 黄金一天波动$30–$50。你知道机会就在那里。但这些情况是否似曾相识： - 入场太早，价格逆行$10后才朝你的方
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
指标
Dynamic Forex28 Navigator - 下一代外汇交易工具。 当前 49% 折扣。 Dynamic Forex28 Navigator 是我们长期流行的指标的演变，将三种功能合二为一： 高级货币强度 28 指标 （695 条评论）+ 高级货币 IMPULSE 带警报 （520 条评论）+ CS28 组合信号（奖励）。 有关指标的详细信息 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 下一代强度指标提供什么？ 您喜欢的原始指标的一切，现在通过新功能和更高的精度进行了增强。 主要特点： 专有货币强度公式。  所有时间范围内的平滑和准确的强度线。 非常适合识别趋势和精确进入。 动态市场斐波那契水平（市场斐波那契）。  此指标独有的独特功能。 斐波那契应用于货币强度，而不是价格图表。 适应实时市场活动以获得准确的反转区域。 实时市场动量。  第 9 行显示市场是活跃还是被动。 对于定时交易至关重要。 全面的警报和显示。  每种货币最强的买入和卖出动量。 ​​28 对的双重动量买入和卖出。 超买/超卖警告外部范围和止损。 反转
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.81 (21)
指标
目前八折优惠! 这个仪表板是一个非常强大的软件，可用于多个符号和多达9个时间段。 它是基于我们的主要指标（最佳评论：高级供应需求）。 Advanced Supply Demand 该仪表板提供了一个伟大的概述。它显示。   筛选后的供需值，包括区域强度评级。 区间内和区间外的点位距离。 它突出了嵌套的区域。 在所有（9个）时间段内，它对所选符号发出4种警报。 它是高度可配置的，以满足您的个人需求! 您的利益! 对每个交易者来说，最重要的问题是。 什么是入市的最佳水平？ 在强大的供应/需求区域内或附近进入你的交易，以获得最佳的成功机会和风险/回报。 我的止损的最佳位置是哪里？ 把你的止损放在强势供应/需求区的下方/上方是最安全的。 我的最佳盈利目标是什么？ 你的退出策略和你的进入策略一样重要，了解更高的时间框架图可以帮助你。对于买入，使用下一个供应区作为目标，对于卖出，使用下一个需求区作为目标。在回撤到供应区或需求区时进场，以确保有足够的利润空间，达到更高的时间框架的供应和需求，将增加你的利润。 为什么我们要过滤强区和弱区？ 不平衡性越大，价格的变动就
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.      &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
指标
Super Signal – Skyblade Edition 專業級無重繪 / 無延遲趨勢信號系統，擁有卓越勝率 | 適用於 MT4 / MT5 在較低的時間週期上效果最佳，例如 1 分鐘、5 分鐘與 15 分鐘圖表。 核心特色： Super Signal – Skyblade Edition 是一套專為趨勢交易設計的智能信號系統。 其採用多重濾波邏輯，僅篩選出具有明確方向性、動能強勁且波動結構健康的走勢進場點。 本系統 不預測高點或低點 ，只有在同時滿足以下三項條件時才會觸發交易信號： 趨勢方向明確 動能持續增強 波動率結構穩定 此外，系統還結合市場流動性分析，以進一步提升信號的準確性與觸發時機。 信號特性： 所有箭頭信號皆為 100% 無重繪，無延遲 信號一旦出現即固定於圖表，不會閃爍或消失 提供圖表箭頭、資訊面板、彈出通知、聲音提示及推播訊息 支援 EA 呼叫（Buffer 輸出），可整合至自動化交易或信號跟單系統 提供預設參數模板，免調整即可使用，適合新手快速上手 總結： Super Signal – Skyblade Edition 是一款邏輯清晰、穩定高效的專業趨勢型
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
指标
现在优惠 30%！ 任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
指标
目前8折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个指标是专门用来显示任何符号的货币强度，如异国货币对、商品、指数或期货。它是同类产品中的第一个，任何符号都可以添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度。这是一个独特的、高质量的、负担得起的交易工具，因为我们已经纳入了一些专有的功能和一个新的公式。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 它适用于所有时间框架。你将很快能够看到TREND! 根据新的基础算法设计，它使识别和确认潜在交易变得更加容易。这是因为它以图形方式显示了8种主要货币和一种符号的强弱。 该指标显示了8种主要货币（澳元加元瑞士法郎欧元英镑日元新西兰美元）的强弱线，再加上一个符号! 该指标显示了符号的真实价值。例如：对于XAUUSD（黄金）：价格以美元报价。如果黄金在上涨，你怎么能知道是黄金的强势还是美元的弱势？只有当黄金走强时，我们才会进行交易。该指
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
指标
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
指标
AW 蜡烛形态指标是高级趋势指标与强大的蜡烛形态扫描仪的组合。它是识别和突出显示 30 个最可靠的烛台形态的有用工具。此外，它是一个基于彩色条的电流趋势分析器，带有   可调整大小和定位的插件多时间框架趋势面板。根据趋势过滤调整模式显示的独特能力。 优点： 轻松识别蜡烛形态 不重绘结果 内置多时间趋势面板 禁用模式类型（1、2、3 根蜡烛） 显示形态时趋势过滤的调整 MT5 version - >   HERE   / Instructions and description  -> HERE 显示模式列表： 锤模式 固定/固定 看跌 Harami / 看涨 Harami 看跌 Harami Cross / 看涨 Harami Cross 枢轴点反转向上/枢轴点反转向下 双柱低位收盘价较高/双柱低位收盘价较低 收盘价反转向上 / 收盘价反转向下 中性条 /     两个中性条 双内/内/外 向上推力杆/向下推力杆 晚星/晨星 晚上十字星 / 早上十字星 吞没看跌线/吞没看涨线 镜子酒吧 流星 乌云盖顶 十字星 输入变量： Main settings Trend Filtering Mo
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
指标
Scalper Inside PRO 帮你分析日内趋势，在入场前就把交易规划好。核心是三套专属策略，让你更精准地读懂市场。信号一出现，指标就自动判断行情方向并计算关键价位，你能提前看到潜在入场点、预期的止损以及多个止盈位。详尽的绩效统计会展示不同品种和策略在历史上的表现，帮你根据当前行情挑选合适的资产。它既可以作为独立的剥头皮工具，也可以融入你的系统，或者作为你自己 EA 的基础。运行于 MetaTrader 4 平台。 指标会直接在图表上标出入场、三个止盈位 - TP1、TP2、TP3 以及一个可选止损。你甚至可以接入自己的箭头指标，检验它们的统计数据和盈利能力。 购买后请直接联系我，即可获得指标的专属附赠 add-ons、更多关于实盘运用的说明，以及把它正确接入你自己交易系统和 EA 的帮助。 指标主要功能 内置三套专属交易策略，可即时切换。 箭头信号出现后即时计算价位：入场以及 TP1、TP2、TP3 多级目标立刻显示，方便你提前规划交易。开启手动或自动计算后，会显示止损位。 三套策略均内置优化模块：自动把参数适配到当前品种和周期，帮你快速筛选资产（仅在实时状态下可用）。 HTF
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
指标
All-in-One Trade Indicator (AOTI) – Since 2015. The All-in-One Trade Indicator (AOTI) determines daily targets for EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD, and USDJPY. All other modules work with any trading instruments. The indicator includes various features, such as Double Channel trend direction, Price channel, MA Bands, Fibo levels, Climax Bar detection, and others. The AOTI indicator is based on several trading strategies, and
Color Trend FX
Alexey Minkov
4.5 (4)
指标
Color Trend FX 直接在图表上显示当前的趋势方向，并标出入场点、trailing 跟踪止损位以及可能的出场点。该指标专为想看到开仓点、获得平仓建议并查看历史表现的交易者设计。它可以作为独立工具使用，也可以作为您自己交易系统的一部分，或作为您 Expert Advisors 的基础。 指标以彩色圆点的形式显示信号，圆点跟随趋势，同时充当持仓的 trailing 跟踪止损位。当行情动能减弱、价格开始从极值回撤时，会出现一个提示出场 / 平仓的信号。 购买后请直接联系我，获取关于如何在交易中使用该指标，以及如何将其正确接入您自己的交易系统和 Expert Advisors 的更多信息。 主要功能 趋势圆点跟随价格，充当持仓的 trailing 跟踪止损位。 当行情动能减弱、价格从极值回撤时，出现出场信号。 不重绘信号：信号出现在已收盘的 K 线上，固定不动，之后不会重新计算。 趋势变化提醒：终端弹窗、声音提示、Push 和 Email（需要在终端中额外设置）。 可灵活调节信号过滤器灵敏度（Accuracy Delta）以及出场检测灵敏度，适配不同品种和周期。 可选的时间过滤器：设
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.67 (12)
指标
这个指标是我们2个产品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics 的一个超级组合。 它适用于所有时间框架，并以图形方式显示8种主要货币和一种符号的强势或弱势冲动! 该指标专门用于显示任何符号的货币强度加速，如黄金、异国货币对、商品、指数或期货。这是它的第一个指标，任何符号都可以被添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度加速（冲动或速度）。 建立在新的基础算法上，它使识别和确认潜在的交易更加容易。这是因为它以图形方式显示了一种货币的强势或弱势是否正在加速，并测量了这种加速的速度--把它想象成你汽车中的速度表。当你加速时，事情显然会发生得更快，这在外汇市场上也是一样的，即如果你配对的货币正在向相反的方向加速，你就会发现一个潜在的有利可图的交易。 动态市场斐波那契28水平被用作警报触发器，将适应市场活动。如果冲动击中黄色触发线，你将收到警报。然后你就知道作为一个交易员应该做什么。货币对和方向已经给出。只需点击警报按钮，就可以切换到该货
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
指标
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Trend Trading System 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Smart Trend Trading System 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Smart Trend 信号转换为自动交易。 Smart Trend Trading System 是一套完整的交易系统，具备不重绘、不回绘、不延迟的特点，专为希望获得更清晰信号、更准确趋势方向以及更有组织交易方式的交易者打造。 Online course , manual and [download presets] . 它将 10 多种交易工具 整合到一个系统中，包括趋势检测、反转区域、Smart Cloud、移动止损逻辑、支撑与阻力、K线着色、提醒以及多周期分析。 该系统旨在帮助您应对不同的市场环境： 趋势市场： 识别主要趋势，发现回调，跟随动能，并通过止损指导和移动止损选项寻找更清晰的入场机会。
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
指标
Scalper Vault 是一个专业的剥头皮系统，为您提供成功剥头皮所需的一切。该指标是一个完整的交易系统，可供外汇和二元期权交易者使用。推荐的时间范围是 M5。 该系统为您提供趋势方向的准确箭头信号。它还为您提供顶部和底部信号以及江恩市场水平。无论您拥有何种交易经验，该系统都易于使用。您只需要遵循简单的规则并每天重复该过程。 建议将此系统用于主要货币对。感谢您的关注！ 请注意，该指标在策略测试器中可能无法正常工作。因此，我建议仅在模拟或真实账户的真实交易条件下使用该系统。 指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买指标后请与我联系。我将免费与您分享我的个人交易建议和出色的奖励指标！ 祝您交易愉快，盈利！
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
指标
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
指标
TREND LINES PRO 帮助您了解市场真正的方向转变点。该指标显示真实的趋势反转点以及主要参与者重新入场的时机。 您可以看到 BOS线、 趋势变化和更高时间框架的关键水平——无需复杂的设置或不必要的干扰。信号不会重绘，并在K线收盘后仍然保留在图表上。 VERSION MT 5    -   与……搭配使用时，可发挥其最大潜力   RFI LEVELS PRO 指示器 该指标显示的内容： 实际变化 趋势（BOS 线） 一旦信号出现，它就始终有效！这与会重绘的指标有着重要的区别，后者可能会发出信号后又改变信号，从而导致资金损失。现在，您可以更精准、更准确地进入市场。此外，还有一个功能，会在箭头出现后为K线着色，直到达到目标价位（止盈）或出现反转信号为止。 重复条目   以及主要玩家的充值 为了提高寻找入场点时的视觉清晰度，我们创建了一个模块，该模块首先显示买入/卖出区域，并在该区域内寻找最佳入场点。此外，我们还加入了智能逻辑来管理止损位，该逻辑会随着时间的推移逐步降低止损位的大小，从而降低入场交易时的初始风险（移动止损位）。 信号强度水平（BOS） 该指标采用三个显著性等级来衡量
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
指标
成交量突破震荡指标是一种以震荡指标的形式将价格变动与成交量趋势相匹配的指标。 我想将成交量分析整合到我的策略中，但大多数成交量指标都令我失望， 例如 OBV、资金流量指数、A/D，还有成交量加权 Macd 和许多其他指标。 因此，我为自己编写了这个指标，我对它的实用性感到满意，因此我决定将其发布到市场上。 主要特点： 它突出显示了价格在成交量增加（突破）支持下朝某个方向移动的阶段。 它突出显示了成交量增加停止并因此市场收缩的阶段。 它突出显示了价格和成交量均未移动的阶段，尤其是在时间范围（<=15 分钟）的日内交易中，因此市场已为未来的运行做好准备。 当其他 EA 交易程序发出的虚假信号不受交易量增加的支持时，可过滤掉这些信号。 它使趋势和范围阶段可视化变得非常容易 输入参数： 计算设置： 计算类型：快速、正常、慢速，用于监控短期、中期和长期，保持在同一时间范围内。 计算周期：计算周期 交易量设置： 交易量类型：TickVolume（主要用于外汇）和RealVolume（用于股票市场） 信号设置： 信号周期：信号线周期 突破水平：突破信号的阈值水平 警报设置 警报类型：收盘
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
指标
货币强度向导是一个非常强大的指标，为您提供成功交易的一体化解决方案。该指标使用多个时间范围内所有货币的数据来计算这个或那个外汇对的力量。此数据以易于使用的货币指数和货币电力线的形式表示，您可以使用它们来查看这种或那种货币的力量。 您所需要的只是将指标附加到您要交易的图表上，该指标将向您显示您交易的货币的真实强度。该指标还向您显示买卖量压力的极值，您可以在顺势交易时利用这些压力。该指标还显示了基于斐波那契的可能目标。该指标可用于各种交易时间范围。该指标支持各种货币对的交易。 该指标为您提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我。我将与您分享我的交易技巧，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
指标
Linear Trend Predictor — 结合切入点和方向支撑线的趋势指标。按照突破高/低价通道的原理运作。该指标算法过滤市场噪音，考虑波动性和市场动态。 指示器功能  使用平滑方法，显示市场趋势和开立买入或卖出订单的切入点。  适合通过分析任何时间范围内的图表来确定短期和长期的市场走势。  输入参数可适应任何市场和时间范围，允许交易者独立定制指标。  设定的指示信号不会消失，也不会重新绘制——它是在蜡烛收盘时确定的。  几种类型的通知以箭头组合。  该指标既可以作为独立的交易系统使用，也可以作为其他交易系统的补充。  可供任何经验水平的交易者使用。 主要参数 Volatility Smoothing Level - 指标的主要参数，允许您配置指标以实现舒适的操作。 它的数字范围是 1 到 100，从而增加了您可以获得更长趋势运动的平滑度。 通过少量的数字，您可以获得短期走势并快速退出交易。 使用指标进行交易的时刻：  红线和箭头表示下降趋势和卖出开盘信号。止损应根据前一个上分形来设置。  黄线和箭头表示上升趋势和买入开盘信号。止损应根据前一个下分形来设置。
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
指标
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
M1 Arrow
Oleg Rodin
4.81 (21)
指标
M1 Arrow 指标基于市场自然交易原则，包括波动性和成交量分析。该指标适用于任何时间框架和外汇货币对。指标中一个易于使用的参数即可让您根据想要交易的任何外汇货币对和时间框架调整信号。 除了基于买卖信号的主要算法外，该指标还内置了多种额外的策略，您可以在输入参数中选择。这些策略无需任何设置。指标会根据您在指标中使用的策略模式自动选择设置。 该算法基于对成交量和价格波动的分析，并使用额外的过滤器。该指标的智能算法仅在两个市场因素结合为一个时才发出信号。该指标计算特定范围的波动，并使用成交量分析来确认波动。 购买后请联系我，即可免费获得我的交易技巧和超棒的额外指标！ 祝您在生活的各个方面都取得巨大成功，万事如意！
作者的更多信息
Market Reversal Alerts MT5
Lee Samson
4.43 (21)
指标
成為突破者，隨著價格反轉，市場結構會改變利潤。 訂單突破者指示器可以識別趨勢或價格走勢何時接近枯竭並準備好逆轉。它會提醒您市場結構的變化，通常會在發生逆轉或重大回調時發生。 該指標使用專有計算來確定突破和價格動能。每當在可能的耗盡點附近形成新的高點時，指標就會繪製最後一個生成該高點的順序塊。然後，它將隨價格移動隨價格跟隨定單。然後，當價格轉向相反方向並突破該訂單塊時，它會提醒您，從而創建新的市場結構並開始趨勢或重大回調的可能逆轉。 訂單塊是在創建高/低之前的最後一個相反的彩色蠟燭，並且當價格跌破這些關鍵區域以下時，這表明趨勢可能會發生短期或長期反轉。 特徵 提醒您關鍵耗盡點的市場結構變化 價格接近耗盡水平時自動提取訂單塊 在一個方向繼續移動時，在價格後面跟踪定單，以提醒您最佳的反轉輸入 將顏色更改為純色塊，以顯示何時發生市場結構中斷。 適用於所有交易品種和時間範圍 內置集成的彈出窗口和電子郵件警報 策略和如何與定單破壞者指標進行交易 當斷路器塊發生時，您有兩個選擇。 看左邊！我們正在尋求供應/需求或支撐/阻力位嗎？市場結構轉變（逆轉）通常發生在價格重新測試舊水平或在該支撐或
ADR Reversal Indicator MT5
Lee Samson
4.63 (8)
指标
ADR 反轉指標一目了然地顯示當前價格相對於其正常平均每日範圍的交易位置。當價格超過您選擇的平均範圍和高於它的水平時，您將通過彈出窗口、電子郵件或推送獲得即時警報，以便您可以快速跳入回調和反轉。該指標在圖表上在平均每日範圍極值處繪製水平線，並在這些水平之上延伸，這些水平附加了價格超過它們的數學概率。下面的更多細節...... ADR 警報儀表板補充指標並監控所有配對也可在此處獲得： https://www.mql5.com/en/market/product/66316 MT4 版本也可在此處獲得： https://www.mql5.com/en/market/product/62757 大約 60% 的時間價格在其正常的平均每日範圍 (ADR) 內交易並推高這些水平通常是價格急劇波動的指標，通常會出現回調（獲利了結）走勢。您可以通過交易從每日範圍的頂部或底部回落到最近的支撐位或阻力位來利用這些急劇波動。 收集了超過 20 年的歷史數據，以找出主要外匯對和一系列交叉盤的價格超出特定 ADR 水平的平均百分比。該數據表明價格僅在 3% 的時間內超過其 ADR 的 200%，這意味
Support Resistance Propulsion Targets MT5
Lee Samson
3.5 (4)
指标
自动在你的图表上画出支撑位和阻力位以及推动性蜡烛缺口，这样你就可以看到价格接下来可能会走向哪里和/或可能会逆转。 该指标旨在作为我的网站（The Market Structure Trader）上教授的头寸交易方法的一部分，并显示目标和潜在入场的关键信息。 MT4 Version:  https://www.mql5.com/en/market/product/97246/ 该指标有两个核心功能和四个附加功能： 核心功能1 - 日线、周线和月线的自动支持和阻力线 该指标为你自动绘制过去2天以及6周和数月前的最新支撑和阻力水平。你可以完全自定义这些水平的外观以适合你，并显示多少个。这些关键水平通常作为主要的支持和阻力区，价格将从这里转向并回撤或逆转。它们也是价格将走向的目标，因此你可以迅速看到在价格可能转向之前交易的潜在距离。 核心特征2--推进型蜡烛缺口目标 推进性缺口蜡烛是银行和机构通过在任何市场上执行大额头寸而创造的强劲、快速的移动。这些大阳线一旦形成，有两个关键作用。 1. 1.它们作为一个方向性信号，因为大型市场参与者已经选择了一个方向，一旦发生，价格往往会在一段时间内
ADR Reversal Indicator
Lee Samson
4.21 (14)
指标
ADR 反轉指標一目了然地顯示當前價格相對於其正常平均每日範圍的交易位置。當價格超過您選擇的平均範圍和高於它的水平時，您將通過彈出窗口、電子郵件或推送獲得即時警報，以便您可以快速跳入回調和反轉。該指標在圖表上在平均每日範圍極值處繪製水平線，並在這些水平之上延伸，這些水平附加了價格超過它們的數學概率。下面的更多細節...... ADR 警報儀表板補充指標並監控所有配對也可在此處獲得： https://www.mql5.com/en/market/product/62756 MT5 版本也可在此處獲得： https://www.mql5.com/en/market/product/64477/ 大約 60% 的時間價格在其正常的平均每日範圍 (ADR) 內交易並推高這些水平通常是價格急劇波動的指標，通常會出現回調（獲利了結）走勢。您可以通過交易從每日範圍的頂部或底部回落到最近的支撐位或阻力位來利用這些急劇波動。 收集了超過 20 年的歷史數據，以找出主要外匯對和一系列交叉盤的價格超出特定 ADR 水平的平均百分比。該數據表明價格僅在 3% 的時間內超過其 ADR 的 200%，這
ADR Alert Dashboard
Lee Samson
3.73 (11)
指标
ADR 警報儀表板一目了然地向您顯示當前價格相對於其正常平均每日範圍的交易位置。當價格超過您選擇的平均範圍和高於它的水平時，您將通過彈出窗口、電子郵件或推送獲得即時警報，以便您可以快速跳入回調和反轉。破折號旨在放置在空白圖表上，只需坐在背景中並在達到水平時提醒您，因此您無需坐下來觀看甚至看！ 此處提供 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/66316 新：現在還向您顯示平均每周和每月範圍，並提醒他們！ 獲取在您的圖表上繪製水平的 ADR 反轉指標： https://www.mql5.com/en/market/product/62757 大約 60% 的時間價格在其正常的平均每日範圍 (ADR) 內交易並推高這些水平通常是價格急劇波動的指標，通常會出現回調（獲利了結）走勢。您可以通過交易從每日範圍的頂部或底部回落到最近的支撐位或阻力位來利用這些急劇波動。 收集了超過 20 年的歷史數據，以找出主要外匯對和一系列交叉盤的價格超出特定 ADR 水平的平均百分比。該數據表明價格僅在 3% 的時間內超過其 ADR 的 200%，
Index Statistics and Session Level Analysis MT5
Lee Samson
指标
停止猜测，开始用统计优势交易 股票指数的交易方式与外汇不同。它们有固定的交易时段，隔夜会出现跳空，并遵循可预测的统计模式。这个指标为您提供所需的概率数据，让您能够自信地交易DAX、标普500和道琼斯等指数。 与众不同之处 大多数指标向您展示已经发生的事情。而这个指标向您展示接下来可能发生什么。每个交易日，指标都会根据100天的历史数据分析您当前的设置。它会找到具有相似跳空、相似开盘位置的日子，并准确计算价格到达关键水平的频率。不再猜测跳空是否会回补，或者昨天的高点是否会被测试。您将获得基于真实数据的精确百分比。 完整手册及所有参数说明请访问： https://www.mql5.com/en/blogs/post/766370 帮助您找到优质设置的策略指南： https://www.mql5.com/en/blogs/post/766371 搭配风险回报计算 + 快速交易管理按钮EA，轻松进行股指日内交易 -   https://www.mql5.com/en/market/product/78020 MT4 Version:  https://www.mql5.com/en/marke
Market Reversal Alerts EA
Lee Samson
4.13 (23)
专家
市場反轉警報 EA 由同名指標（可在此處獲得）提供支持，並根據市場結構變化進行交易。 默認情況下，每次指標發送市場反轉警報時，EA 都會進行交易，並將根據您在 EA 設置中設置的條件和過濾器來交易這些警報。 當價格向當前趨勢方向移動時，它會繪製支撐矩形，並在價格急劇反轉並發出市場結構轉變或重新測試反轉信號時進行交易。更多在指標頁面。 此描述中有太多設置和可能性，因此有一篇包含所有設置的博客文章和一個視頻，在此博客文章中詳細介紹了它們。  https://www.mql5.com/en/blogs/post/745502 請閱讀上面的帖子並觀看視頻，您將了解 EA 的強大功能。 這篇博文中有一些很好的設置文件可以幫助您入門和策略。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/745984 基於市場結構逆轉微調和創建多種策略和交易風格的可能性是無窮無盡的！了解我的人都知道，我每天都通過這個 EA 賺大錢，我很高興向您展示如何做。 EA 的 MT4 版本也可在此處獲得： https://www.mql5.com/en/market/product/
Zone Trader MT4
Lee Samson
5 (1)
实用工具
一旦您確定了要進行交易的關鍵區域，就會自動交易支撐和阻力或供需區域。該 EA 允許您只需單擊即可繪製買入和賣出區域，然後將它們準確地放置在您預期價格轉向的位置。然後，EA 會監控這些區域，並根據您為這些區域指定的價格行為自動進行交易。一旦進行初始交易，EA 就會在您放置的相反區域（即目標區域）獲利。然後，您有兩種選擇，要么關閉交易並繪製新的區域進入，要么獲利退出並立即反向反向交易，創建「始終在」的市場風格策略。 包含輸入和策略的完整手冊位於： https://www.mql5.com/en/blogs/post/760256 該 EA 專為在市場上不使用固定或硬止損的頭寸交易者或美元成本平均交易策略而設計。相反，它的目的是透過在下一個可用支撐或阻力區域以相同方向進行新交易來縮小不正確的交易，並調整您在市場中頭寸的平​​均價格。如果需要的話，還有備用退出標準，形式為每筆交易的最大損失金額或基於時間的退出。 只需按下按鈕即可繪製準備放置在感興趣等級的區域。 關閉按鈕和關閉最舊的按鈕可退出所有交易，或僅退出舊交易（如果它們跌幅過大而無法立即調整您的平均頭寸）。 適用於任何時間範圍內的
Market Reversal Alerts
Lee Samson
4.19 (114)
指标
成為突破者，隨著價格反轉，市場結構會改變利潤。 訂單突破者指示器可以識別趨勢或價格走勢何時接近枯竭並準備好逆轉。它會提醒您市場結構的變化，通常會在發生逆轉或重大回調時發生。 該指標使用專有計算來確定突破和價格動能。每當在可能的耗盡點附近形成新的高點時，指標就會繪製最後一個生成該高點的順序塊。然後，它將隨價格移動隨價格跟隨定單。然後，當價格轉向相反方向並突破該訂單塊時，它會提醒您，從而創建新的市場結構並開始趨勢或重大回調的可能逆轉。 訂單塊是在創建高/低之前的最後一個相反的彩色蠟燭，並且當價格跌破這些關鍵區域以下時，這表明趨勢可能會發生短期或長期反轉。 特徵 提醒您關鍵耗盡點的市場結構變化 價格接近耗盡水平時自動提取訂單塊 在一個方向繼續移動時，在價格後面跟踪定單，以提醒您最佳的反轉輸入 將顏色更改為純色塊，以顯示何時發生市場結構中斷。 適用於所有交易品種和時間範圍 內置集成的彈出窗口和電子郵件警報 策略和如何與定單破壞者指標進行交易 當斷路器塊發生時，您有兩個選擇。 看左邊！我們正在尋求供應/需求或支撐/阻力位嗎？市場結構轉變（逆轉）通常發生在價格重新測試舊水平或在該支撐或
Index Statistics and Session Level Analysis
Lee Samson
指标
停止猜测，开始用统计优势交易 股票指数的交易方式与外汇不同。它们有固定的交易时段，隔夜会出现跳空，并遵循可预测的统计模式。这个指标为您提供所需的概率数据，让您能够自信地交易DAX、标普500和道琼斯等指数。 与众不同之处 大多数指标向您展示已经发生的事情。而这个指标向您展示接下来可能发生什么。每个交易日，指标都会根据100天的历史数据分析您当前的设置。它会找到具有相似跳空、相似开盘位置的日子，并准确计算价格到达关键水平的频率。不再猜测跳空是否会回补，或者昨天的高点是否会被测试。您将获得基于真实数据的精确百分比。 完整手册及所有参数说明请访问： https://www.mql5.com/en/blogs/post/766370 帮助您找到优质设置的策略指南： https://www.mql5.com/en/blogs/post/766371 搭配风险回报计算 + 快速交易管理按钮EA，轻松进行股指日内交易 - https://www.mql5.com/en/market/product/78020 MT5 Version:  https://www.mql5.com/en/market/
Market Reversal Alerts Dashboard
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5 (9)
指标
此儀表板是與市場結構反轉指標一起使用的警報工具。它的主要目的是提醒您在特定時間範圍內的逆轉機會，以及像指標一樣重新測試警報（確認）。儀表板設計為單獨放置在圖表上，並在後台工作，以向您發送有關您選擇的貨幣對和時間範圍的警報。它是在許多人要求衝刺以同時監控多個貨幣對和時間框架而不是讓市場反轉指標在一個 MT4 中的多個圖表上運行之後開發的。它會在 M5、M15、M30、H1、H4 和 D1 時間範圍內發出警報。當然，與交易中的任何事情一樣，更高的時間框架效果最好。 該儀表板被設計為市場結構反轉指標的附加組件。它將獨立工作，並提醒市場反轉警報指標給出的模式和信號。 在此處獲取市場反轉警報指標： https://www.mql5.com/en/market/product/46295 此儀表板的 MT5 版本可在此處獲得： https://www.mql5.com/en/market/product/65828 此處提供 EA：汽車交易市場反轉警報！ https://www.mql5.com/en/market/product/65383 我創建的用於繪製矩形並提醒特定貨幣對的市場結構
Symmetrical Triangle Patterns
Lee Samson
5 (4)
指标
對稱三角形圖表模式代表價格被迫向上突破或崩盤之前的一段收縮和盤整期。向下趨勢線的突破標誌著新的看跌趨勢的開始，而從上部趨勢線的突破則表明新的看漲趨勢的開始。 獲取儀表板以立即監控您為對稱三角形模式交易的所有工具和時間範圍！ https://www.mql5.com/en/market/product/69169/ 此處提供 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/70006/ 該指標識別這些模式並在 4 個關鍵點形成且價格再次回落至三角形時提醒您，以便您為潛在的突破做好準備。對稱三角形並不總是完全對稱的，價格可以向上或向下突破，但通常最成功的突破是在形成三角形第一個點的高點或低點的方向上。因此，該指標為我們提供了對突破的看漲或看跌偏見，並採用顏色編碼並針對該特定方向發出警報。沒有必要只在一個方向進行交易，但是因為任何一個方向的突破都是可能的，但是當突破與第一個點趨勢一致時，您往往會獲得更大更快的價格變動和更好的風險回報。 輸入和配置選項： 開始搜索蠟燭 - 指標將開始尋找多少根蠟燭來尋找已完成的形態 Fib Max Ret
Support Resistance Propulsion Targets
Lee Samson
5 (5)
指标
自动在你的图表上画出支撑位和阻力位以及推动性蜡烛缺口，这样你就可以看到价格接下来可能会走向哪里和/或可能会逆转。 该指标旨在作为我的网站（The Market Structure Trader）上教授的头寸交易方法的一部分，并显示目标和潜在入场的关键信息。 该指标有两个核心功能和四个附加功能： 核心功能1 - 日线、周线和月线的自动支持和阻力线 该指标为你自动绘制过去2天以及6周和数月前的最新支撑和阻力水平。你可以完全自定义这些水平的外观以适合你，并显示多少个。这些关键水平通常作为主要的支持和阻力区，价格将从这里转向并回撤或逆转。它们也是价格将走向的目标，因此你可以迅速看到在价格可能转向之前交易的潜在距离。 核心特征2--推进型蜡烛缺口目标 推进性缺口蜡烛是银行和机构通过在任何市场上执行大额头寸而创造的强劲、快速的移动。这些大阳线一旦形成，有两个关键作用。 1. 1.它们作为一个方向性信号，因为大型市场参与者已经选择了一个方向，一旦发生，价格往往会在一段时间内继续移动。 2. 2.更重要的是，它们作为目标，因为这些区域往往会让其他大玩家的头寸 "越位"，价格在绝大多数情况下
Position Trader EA MT5
Lee Samson
5 (3)
专家
将任何交易策略转变为头寸交易策略，或交易基于经过验证的 RSI 和 ADR 的头寸交易策略，包括针对对您不利的头寸的自动回撤控制系统。 该 EA 是 MRA EA 的演变和简化，MRA EA 多年来一直用于市场结构交易者网站上教授的头寸交易策略。 请参阅我的个人资料，获取网站、免费头寸交易课程和其他产品的链接。 EA 将使用“弹性带理论”自动扩展到市场结构变动，并使用 RSI 指标或您想要交易的任何外汇工具的平均每日范围 (ADR) 的扩展来实现银行和机构采取的均值回归变动。 头寸交易是一种使用小风险和多次入场的进入市场的方法，这意味着初始交易入场的准确性不如入场后 EA 管理交易的方式重要。 市场是不可预测的，而且几乎不可能以任何长期可持续的准确性来计时运动，这就是大多数交易策略和交易者失败的原因。 您还可以通过简单地使用 EA 上的快速交易按钮进行初始入市，将您当前交易或过去交易过的几乎任何策略转换为头寸交易策略。 进行初始交易后，EA 将在达到指定利润水平时自动平仓交易，或者通过在市场结构变动的下一个阶段扩大规模，将交易转变为头寸交易。 主要功能： 基于 RSI 均值回归策
Position Trader EA
Lee Samson
4.64 (11)
专家
将任何交易策略转变为头寸交易策略，或交易基于经过验证的 RSI 和 ADR 的头寸交易策略，包括针对对您不利的头寸的自动回撤控制系统。 该 EA 是 MRA EA 的演变和简化，MRA EA 多年来一直用于市场结构交易者网站上教授的头寸交易策略。 请参阅我的个人资料，获取网站、免费头寸交易课程和其他产品的链接。 EA 将使用“弹性带理论”自动扩展到市场结构变动，并使用 RSI 指标或您想要交易的任何外汇工具的平均每日范围 (ADR) 的扩展来实现银行和机构采取的均值回归变动。 头寸交易是一种使用小风险和多次入场的进入市场的方法，这意味着初始交易入场的准确性不如入场后 EA 管理交易的方式重要。 市场是不可预测的，而且几乎不可能以任何长期可持续的准确性来计时运动，这就是大多数交易策略和交易者失败的原因。 您还可以通过简单地使用 EA 上的快速交易按钮进行初始入市，将您当前交易或过去交易过的几乎任何策略转换为头寸交易策略。 进行初始交易后，EA 将在达到指定利润水平时自动平仓交易，或者通过在市场结构变动的下一个阶段扩大规模，将交易转变为头寸交易。 主要功能： 基于 RSI 均值回归策
Market Reversal Alerts EA MT5
Lee Samson
4.36 (11)
专家
市場反轉警報 EA 由同名指標（ https://www.mql5.com/en/market/product/57892 ）提供支持，並根據市場結構變化進行交易。 默認情況下，每次指標發送市場反轉警報時，EA 都會進行交易，並將根據您在 EA 設置中設置的條件和過濾器來交易這些警報。 當價格向當前趨勢方向移動時，它會繪製支撐矩形，並在價格急劇反轉並發出市場結構轉變或重新測試反轉信號時進行交易。更多在指標頁面。 https://www.mql5.com/en/market/product/57892 此描述中有太多設置和可能性，因此有一篇包含所有設置的博客文章和一個視頻，在此博客文章中詳細介紹了它們。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/745502 請閱讀上面的帖子並觀看視頻，您將了解 EA 的強大功能。 這篇博文中有一些很好的設置文件可以幫助您入門和策略。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/745984 基於市場結構逆轉微調和創建多種策略和交易風格的可能性是無窮無盡的！了解我的人都知道，我每天都通
Opening Range Breakout MT5
Lee Samson
3.29 (7)
专家
从股票指数开盘时发生的爆炸性走势中获利，每天给自己一个可操作的优势。 开盘区间突破 EA 可以根据您的喜好进行调整，以捕捉 DAX、DOW、NASDAQ 和 S&P500 等主要股指每天开盘后形成的趋势。 这些开盘每天都在同一时间发生，因此您知道何时会发生波动，并且通常就在开盘强劲趋势形成之后，您可以使用此 EA 捕捉并在整个交易时段内进行。 开盘区间通常是股市开盘后的前 5-15 分钟，在大型市场参与者下达初始订单后，投机交易开始。 打开后，往往会发生以下两种情况之一。 1. 你得到一个区间或轮换日，指数上涨，反转，然后再次反转。 如今，策略和 EA 经常会收支平衡或出现小额亏损。 2. 你会遇到一个趋势日，市场通常会连续几个小时朝一个方向发展。 这些是策略真正银行的日子，并且随着趋势的发展可以轻松产生 3-10% 的回报。 MT4 Version:  https://www.mql5.com/en/market/product/90502/ 有关 EA 交易方式的策略指南可在此处找到： https://www.mql5.com/en/blogs/post/751229 包含所
Stock Index Hedge EA
Lee Samson
5 (2)
专家
利用主要股指的开盘波动，并从市场开盘突破时的突然波动中获利。 这些策略的目标只是从市场在开盘时朝一个方向快速而猛烈移动的日子中受益，并控制这种变化。 如果市场开盘疲软且没有方向，EA 会锁定对冲损失并等待市场决定方向，然后再平仓。 股指对冲 EA 会在开盘前分析区间，并寻找理想的可交易距离，以便在市场开盘后朝任一方向快速波动时尝试兑现。 该策略适用于任何股票指数，如 DAX、DOW、NAS、S&P500 或 FTSE。 如果盘前区间太大或太小，它将跳过盘前价格走势并尝试突破最初的 5 分钟开盘区间。 此功能有助于在开盘时创造理想的交易条件，以避免在范围太窄的情况下出现拉锯，或者在范围太宽的情况下避免无法实现目标的可能性。 测试表明，理想的交易区间不低于 ADR 的 10%，且不高于 ADR 的 20%，以创造最大的机会在开盘时彻底突破并实现可实现的目标。 手册和策略说明在这里： https://www.mql5.com/en/blogs/post/754385/ EA 在开盘时进行 2 笔交易，如果成功，EA 会按照您选择的 R:R 比率在第一笔交易中获利，然后保护第二笔交易，同
The Ultimate Indicator Dashboard
Lee Samson
指标
通过单一图表监控每个交易品种和每个时间周期，并使用您最喜爱的指标。终极指标仪表板为您提供完整的多品种、多指标、多时间周期视图——全部集中在一个简洁、可拖动的面板中。 不再需要在图表之间来回切换。一眼即可查看所有交易品种的 RSI、MACD、Bollinger Bands、Ichimoku、ATR、成交量等指标。颜色编码信号精准显示交易机会所在，智能提醒在条件变化时及时通知您——让您再也不会错过任何交易机会。 想使用仪表板中没有的指标？ 联系我 ，我会看看能否轻松为您添加！ === 为什么交易者喜爱这款仪表板 === • 在单一图表上同时查看多达 30 个品种和 8 个指标 • 每列均可独立配置——在任意时间周期上选择任意指标 • 颜色编码单元格即时突出显示看涨、看跌、超买和超卖状态 • 智能提醒支持每格和每列静音控制——再也不会被提醒刷屏 • 可拖动至图表任意位置——完全自由定位 • 适用于您的券商提供的任何品种——外汇、指数、大宗商品、加密货币 • 可自动从市场监控列表拉取品种，或自定义品种列表 • 轻量级交错更新——不会拖慢您的终端 === 17 个内置指标 === 可配置最
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons MT5
Lee Samson
5 (1)
实用工具
Risk/Reward Tool是一款专业级EA（智能交易系统），旨在彻底改变您在MetaTrader 5中规划、可视化和执行交易的方式。无论您是重视精确风险管理的自主交易者，还是需要直观测试交易设置的策略开发者，这款工具都能在一个优雅直观的界面中提供您所需的一切。 与基础的仓位计算器不同，Risk/Reward Tool将可视化交易规划与即时执行功能、实时盈亏监控和全面的交易管理功能相结合。该工具与MT5策略测试器完全兼容，让您能够练习交易策略并完善方法，无需冒真实资金的风险。 完整使用手册请访问： https://www.mql5.com/en/blogs/post/766244 MT4版本： https://www.mql5.com/en/market/product/78020/ 主要功能 可视化交易规划 可拖拽调整的入场、止损和止盈线 随交易参数调整实时更新的彩色风险/收益区域 基于ATR的自动止损计算，实现波动率调整的仓位管理 可配置的风险收益比，带可视化显示 支持市价单和挂单（限价单/止损单），根据入场线位置自动判断 智能仓位计算 以账户余额百分比或固定金额设置风险 实时
Trade Portfolio Dashboard
Lee Samson
5 (1)
实用工具
立即在一張圖表上查看按日和按週的已平倉交易歷史記錄、當前未平倉交易以及外匯風險敞口！使用熱圖來識別有利可圖的交易以及您交易組合中的當前虧損情況。 快速關閉按鈕 使用快速關閉按鈕可以關閉單一符號的每筆交易、全部關閉單筆交易，或點擊按鈕以取得部分利潤或損失。不再需要在清單中尋找交易並研究如何關閉部分交易。儀表板還會顯示您在交易外匯對時目前對每種貨幣符號的風險敞口，這可以幫助您識別重大新聞事件發生前可能過度暴露的領域。您可以使用按鈕在新聞發布前立即快速降低您的風險，或者如果新聞已經發生並為您帶來利潤，只需單擊即可快速獲得該利潤！ 開放交易熱圖 交易熱圖是一種視覺化工具，專為使用頭寸交易或波段交易策略的交易者設計，使用美元成本平均法來擴大和縮小交易規模。您可以快速識別您的投資組合中可以存入的單一交易，以及您可以部分平倉的虧損交易。只需使用全部或部分關閉按鈕即可立即賺錢並降低風險。 快速識別控制回撤的機會 虧損控制切換「D 按鈕」將突出顯示您的投資組合中所有虧損高於每個交易符號平均價格的交易。這是透過在所有符號的單一交易周圍添加一個矩形來實現的，這樣您就可以看到首先要關注哪些交易。 這使
Trade Portfolio Dashboard MT5
Lee Samson
实用工具
立即在一張圖表上查看按日和按週的已平倉交易歷史記錄、當前未平倉交易以及外匯風險敞口！使用熱圖來識別有利可圖的交易以及您交易組合中的當前虧損情況。 快速關閉按鈕 使用快速關閉按鈕可以關閉單一符號的每筆交易、全部關閉單筆交易，或點擊按鈕以取得部分利潤或損失。不再需要在清單中尋找交易並研究如何關閉部分交易。儀表板還會顯示您在交易外匯對時目前對每種貨幣符號的風險敞口，這可以幫助您識別重大新聞事件發生前可能過度暴露的領域。您可以使用按鈕在新聞發布前立即快速降低您的風險，或者如果新聞已經發生並為您帶來利潤，只需單擊即可快速獲得該利潤！ 開放交易熱圖 交易熱圖是一種視覺化工具，專為使用頭寸交易或波段交易策略的交易者設計，使用美元成本平均法來擴大和縮小交易規模。您可以快速識別您的投資組合中可以存入的單一交易，以及您可以部分平倉的虧損交易。只需使用全部或部分關閉按鈕即可立即賺錢並降低風險。 快速識別控制回撤的機會 虧損控制切換「D 按鈕」將突出顯示您的投資組合中所有虧損高於每個交易符號平均價格的交易。這是透過在所有符號的單一交易周圍添加一個矩形來實現的，這樣您就可以看到首先要關注哪些交易。 這使
Trade Equity Guardian
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实用工具
Automatic Trade Protection EA For MT5 Overview Trade Equity Guardian is a lightweight, always-on Expert Advisor that continuously monitors all open positions on your account and automatically closes any trade that breaches your predefined risk thresholds. It acts as a safety net — protecting your account from oversized positions, runaway losses, or locking in profits when targets are hit. Attach it to any chart and let it run in the background. It works alongside your other EAs and manual trades
FREE
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
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实用工具
Risk/Reward Tool是一款专业级EA（智能交易系统），旨在彻底改变您在MetaTrader 4中规划、可视化和执行交易的方式。无论您是重视精确风险管理的自主交易者，还是需要直观测试交易设置的策略开发者，这款工具都能在一个优雅直观的界面中提供您所需的一切。 与基础的仓位计算器不同，Risk/Reward Tool将可视化交易规划与即时执行功能、实时盈亏监控和全面的交易管理功能相结合。该工具与MT4策略测试器完全兼容，让您能够练习交易策略并完善方法，无需冒真实资金的风险。 完整使用手册请访问： https://www.mql5.com/en/blogs/post/766244 MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/158601 主要功能 可视化交易规划 可拖拽调整的入场、止损和止盈线 随交易参数调整实时更新的彩色风险/收益区域 基于ATR的自动止损计算，实现波动率调整的仓位管理 可配置的风险收益比，带可视化显示 支持市价单和挂单（限价单/止损单），根据入场线位置自动判断 智能仓位计算 以账户余额百分比或固定金
RSI and TDI Alert Dashboard MT5
Lee Samson
3.67 (3)
指标
RSI / TDI 警報儀表板允許您一次監控您交易的每個主要貨幣對的 RSI（由您選擇）。 您可以通過兩種方式使用它： 1. 選擇多個時間框架，當有多個時間框架超出正常交易條件時，破折號會顯示給您。一個很好的指標，表明價格最近在推高，因為它在多個時間框架內達到了超買或超賣水平，因此很快就會出現回調或逆轉。 2. 使用一個時間框架（您最喜歡的交易）和多個 RSI 水平向您展示該時間框架內 RSI 擴展的強度。當價格在一個方向上非常強烈地推動太長時間並且市場應該出現獲利了結時，這是一種進行均值回歸交易的好策略。在示例屏幕截圖中，您可以看到 H4 RSI 在 25 水平之上擴展了 2 對，這比典型的價格行為要遠得多，因此是做多的好機會。 當蠟燭在所選時間範圍內收盤時，儀表板將提醒您選擇水平的擴展條件（超買和超賣）。您可以同時監控 6 個單獨的 RSI。您可以獨立選擇每個時間範圍、類型以及超買和超賣水平。 此處提供 MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/62698 您可以立即查看任何貨幣對的狀況，並選擇那些準備好回調或反轉
Symmetrical Triangle Patterns MT5
Lee Samson
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指标
對稱三角形圖表模式代表價格被迫向上突破或崩盤之前的一段收縮和盤整期。向下趨勢線的突破標誌著新的看跌趨勢的開始，而從上部趨勢線的突破則表明新的看漲趨勢的開始。 此處提供 MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/68709/ 該指標識別這些模式並在 4 個關鍵點形成且價格再次回落至三角形時提醒您，以便您為潛在的突破做好準備。對稱三角形並不總是完全對稱的，價格可以向上或向下突破，但通常最成功的突破是在形成三角形第一個點的高點或低點的方向上。因此，該指標為我們提供了對突破的看漲或看跌偏見，並採用顏色編碼並針對該特定方向發出警報。沒有必要只在一個方向進行交易，但是因為任何一個方向的突破都是可能的，但是當突破與第一個點趨勢一致時，您往往會獲得更大更快的價格變動和更好的風險回報。 輸入和配置選項： 開始搜索蠟燭 - 指標將開始尋找多少根蠟燭來尋找已完成的形態 Fib Max Retracement - 最大回撤價格可以形成點 3,4 和 5 Fib 最小回撤 - 可以形成點 3,4 和 5 的最低迴撤價格 僅顯示最後信號 - 僅顯示最後
Market Reversal Alerts Dashboard MT5
Lee Samson
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指标
此儀表板是與市場結構反轉指標一起使用的警報工具。它的主要目的是提醒您在特定時間範圍內的逆轉機會，以及像指標一樣重新測試警報（確認）。儀表板設計為單獨放置在圖表上，並在後台工作，以向您發送有關您選擇的貨幣對和時間範圍的警報。它是在許多人要求衝刺以同時監控多個貨幣對和時間框架而不是讓市場反轉指標在一個 MT4 中的多個圖表上運行之後開發的。它會在 M5、M15、M30、H1、H4 和 D1 時間範圍內發出警報。當然，與交易中的任何事情一樣，更高的時間框架效果最好。 我創建的用於繪製矩形並提醒特定貨幣對的市場結構變化的指標運行儀表板。 儀表板僅允許您監控多個貨幣對和時間範圍，並在打開一個圖表時收到警報。 該儀表板被設計為市場結構反轉指標的附加組件。它將獨立工作，並提醒市場反轉警報指標給出的模式和信號。 在此處獲取市場反轉警報指標的 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/46295 此儀表板的 MT4 版本在這裡： https://www.mql5.com/en/market/product/62751/ 指標輸入/設置： 調整
Multi Timeframe MTF Visual Stochastics Display
Lee Samson
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指标
最后！ MT4的随机指标，可在一张图表上显示多个时间范围！立即在4个不同的时间范围内查看主线和信号线的实际位置，以帮助您做出有根据的交易决策。 一个真正的MTF随机指标，适合需要在多个时间范围内直观地看到指标告诉他们的交易者，没有向上或向下的箭头或显示的数字。 在时间范围之间不再轻拂即可查看其他随机指标的位置！留在您最喜欢的时间范围内，并获得所有内容的概述！ 不用再怀疑其他随机指标上的向上或向下箭头是主线还是信号线，或者它真正指向的角度是！ 不再有看起来不正确的MTF随机指标，因为它们被拉长或不准确，占用了宝贵的图表空间！ 从您的交易图表中查看是否在所有时间范围内都发生了交叉！ 特征 从M1到每月选择您喜欢的时间范围（总共最多4个） 并排显示的每个随机变量的最新部分 根据MT4随附的库存指示器完全可自定义的颜色，级别和参数 设置警报会告诉您所选的所有时间范围都超买或超卖的时间 集成的弹出，推送和电子邮件警报 与图表成比例，因此每个随机占据屏幕上可用空间的1/4 选择显示2个，3个或4个随机数，然后手动设置每个占用的宽度。 放大和缩小主图表，以与您偏好的市场观点保持一致 为
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The Strat Dashboard MT5
Lee Samson
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The Strat Dashboard – Rob Smith 策略专用多符号模式扫描仪 以实时多符号 Strat 分析，提升您的交易表现 The Strat Dashboard 是一款强大、专业级别的指标，专为使用 Rob Smith 著名 “Strat” 交易方法的交易者设计。它可同时监控无限符号、跨多个时间框架，瞬间识别高概率设置，再也不会错过任何可操作的模式。 MT4 Version :-   https://www.mql5.com/en/market/product/153375/ 什么是 “The Strat”？ The Strat 是由 Rob Smith 开发的一种革命性价格行为交易策略，专注于识别特定的蜡烛图模式及其跨时间框架的关系。该方法根据蜡烛与之前蜡烛的互动，将每根蜡烛分类为编号类别，创造出一种通用语言，用于解读价格行为，可应用于任何市场、任何时间框架、任何时刻。 The Strat 蜡烛分类系统： 1 Bar (Inside Bar)：当前蜡烛的高点低于前一蜡烛的高点 且 低点高于前一蜡烛的低点 — 表示盘整 2 Bar (Directiona
Multi Timeframe ATR ADR
Lee Samson
指标
Multi-Timeframe ATR 指标是 MetaTrader 4 标准 ATR 指标的增强版，它允许交易者在当前图表上查看 任意时间框架 的波动性。与只显示当前图表时间框架 ATR 的普通版本不同，本指标可让您选择其他时间框架，例如在 M15 或 H1 图表上直接展示 日线 ATR 。 运行原理： 本指标从您选定的时间框架（如 H1、H4 或 D1）提取 ATR 值，并以与标准 ATR 相同的方式在独立窗口中绘制。它会自动将较高时间框架的条形对齐当前图表，使您在分析短周期走势时，了解更高周期的波动情况。同时，图表上还会显示一个 以点(pips)为单位 的当前 ATR 值标签，该值根据您的经纪商报价精度（2–6位小数）自动转换并四舍五入。 交易者实用用途： 跨时间框架波动性背景 — 在操作低周期图表时，监控高周期如日线或周线的 ATR，以判断市场何时处于扩张或收缩状态。 仓位规模制定 — 使用以 pips 表示的当前 ATR 值来设置止损或计算仓位规模，使其与市场波动性成比例。 交易时机把握 — ATR 上升时可确认突破或趋势阶段；ATR 下降时可警示合并阶段。 策略过滤器 —
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筛选:
MP_mpap
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MP_mpap 2026.03.06 09:10 
 

I would truly like to write a better review, but unfortunately the dashboard feels hastily built and has several issues that need to be addressed in future versions. I will not go into detailed technical feedback, as these are matters that should be reviewed and improved by the developer. I would normally rate this with 1 star, but I am giving 2 stars with the hope that once improvements are made, I will be happy to revise my review. In its current state, I will not be using the dashboard at all.

Update:

Thank you for your response.

My review reflects my professional assessment as a paying client. Product evaluations are based on functionality, reliability, usability, and overall execution quality. In its current version, the dashboard does not meet the standards required for professional trading use.

Providing detailed technical diagnostics is not the responsibility of customers but of the product development and quality assurance process. My role is to evaluate the end-user experience, which is what the review reflects.

Should future versions demonstrate substantial improvements in performance, stability, and design maturity, I will reassess my rating accordingly.

I wish you success in further development.

Lee Samson
73378
来自开发人员的回复 Lee Samson 2026.03.06 09:46
Would be good if instead of leaving a useless review you actually told the developer what you THOUGHT was wrong and twhat the 100s of other users have not had any issues with. 99% of the time what people think are issues turns out to be user error ;)
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