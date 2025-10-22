The Strat Dashboard – Rob Smith 策略专用多符号模式扫描仪

以实时多符号 Strat 分析，提升您的交易表现

The Strat Dashboard 是一款强大、专业级别的指标，专为使用 Rob Smith 著名 “Strat” 交易方法的交易者设计。它可同时监控无限符号、跨多个时间框架，瞬间识别高概率设置，再也不会错过任何可操作的模式。

MT5 Version :- https://www.mql5.com/en/market/product/153384/



🎯 什么是 “The Strat”？

The Strat 是由 Rob Smith 开发的一种革命性价格行为交易策略，专注于识别特定的蜡烛图模式及其跨时间框架的关系。该方法根据蜡烛与之前蜡烛的互动，将每根蜡烛分类为编号类别，创造出一种通用语言，用于解读价格行为，可应用于任何市场、任何时间框架、任何时刻。

The Strat 蜡烛分类系统：

1 Bar (Inside Bar)：当前蜡烛的高点低于前一蜡烛的高点 且 低点高于前一蜡烛的低点 — 表示盘整

2 Bar (Directional Bar)：蜡烛单向移动，但未突破之前两个关键水平 2U (Up)：更高高点 & 更高低点 2D (Down)：更低高点 & 更低低点

3 Bar (Outside Bar)：当前蜡烛的高点高于前一蜡烛的高点 且 低点低于前一蜡烛的低点 — 表示扩张及可能的反转

🚀 核心功能与优势

✅ 多符号监控仪表板

无需频繁切换图表！可在一个有组织的仪表板上同时监控 10、20 或甚至 30 + 货币对。实时查看哪些符号正在形成，绝不错失机会。

市场观察 (Market Watch) 集成：自动扫描您窗口中的所有符号

自定义符号列表：通过输入特定符号创建您的关注列表

当前符号高亮显示：瞬间识别您正在查看的符号

✅ 多时间框架分析

一次查看4个时间框架的整体画面。识别您的交易时间框架与更高时间框架何时对齐，以获得最高概率的设置。

可配置时间框架 (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1)

每个时间框架显示2-bar 组合

蜡烛类型以颜色编码，快速识别

默认设置：M5, M15, M30, H1（可根据策略自定义）

✅ 智能模式检测与过滤

聚焦关键。先进过滤系统允许您扫描特定的高概率 Strat 模式：

3-1 模式：Outside bar → Inside bar（潜在突破设置）

2-1 模式：Directional bar → Inside bar（续行或反转设置）

2U-2U 模式：连续两根上涨蜡烛（牛市续行）

2D-2D 模式：连续两根下跌蜡烛（熊市续行）

2U-2D 模式：上涨蜡烛后接下跌蜡烛（潜在反转）

2D-2U 模式：下跌蜡烛后接上涨蜡烛（潜在反转）

交互式复选框让您立刻开/关模式 — 只看到您交易的设置！

✅ 全时间框架连续 (FTFC) 检测

跨所有时间框架与趋势同行。仪表板自动识别何时更高时间框架（日、周、月）全部对齐为牛或熊。

方向一致的即时视觉确认

可过滤仅显示具有 FTFC 的符号

显著提升成功交易的概率

显示每个监控时间框架的当前蜡烛颜色 (BULL/BEAR/DOJI)

✅ 关键水平意识

了解价格相对于关键水平的位置。仪表板显示当前价格位置相较于：

昨日高/低：日枢轴水平

上周高/低：周结构

上月高/低：月度背景

三种状态指标：

AbvH：价格高于前期高点（看涨）

BlwL：价格低于前期低点（看跌）

Rng：价格处于前期区间内（中性）

✅ 实时提醒系统

再也不会错失设置。可配置提醒在模式形成瞬间通知您：

屏幕弹出提醒

日志记录条目便于跟踪

每根蜡烛仅触发一次提醒，避免垃圾提醒

仅提醒您筛选的模式

指标激活时24/7监控

✅ 图表上的蜡烛标签

交易中学习。可选的蜡烛分类标签直接显示在当前图表上：

在近期蜡烛上看到 Strat 编号

与仪表板颜色编码一致

可配置回溯周期

帮助您内化分类系统

非常适合 Strat 新手

✅ 交互式仪表板

单击即可访问任何设置。仪表板不仅用于查看 — 它是互动式的：

点击任何符号即可秒切至该图表

点击任何时间框架单元格即可切换至该符号及 timeframe

切换按钮显示/隐藏仪表板

提醒指标显示当前哪些模式处于活跃状态

筛选设置跨会话持久保存

✅ 专业设计 & 自定义

打造属于您的界面。外观完全可定制，以匹配您的交易风格：

可调位置 (X/Y 坐标)

可配置文本、背景、突出色彩

可定制列宽和行高

字体大小控制

可选行线便于识别

当前符号高亮显示

📊 如何使用 The Strat Dashboard 进行交易

步骤 1：设置您的扫描器

选择符号：启用 “Use Market Watch” 扫描所有您关注的符号，或在 “Symbols List” 中输入特定货币对

选择时间框架：配置您的4个分析时间框架（例如：M5, M15, M30, H1 用于日内交易）

设置蜡烛方向时间框架：选择用于 FTFC 分析的更高时间框架（通常为 D1, W1, MN1）

步骤 2：筛选您的设置

使用交互式复选框筛选您交易的模式：

对于反转交易者： 启用 3-1 模式 (outside bar → inside bar – 经典反转设置) 启用 2U-2D 和 2D-2U (方向变化模式)

对于续行交易者： 启用 2U-2U (牛市续行) 启用 2D-2D (熊市续行) 启用 FTFC 滤波器以进行趋势对齐交易

对于突破交易者： 启用 3-1 模式 (inside bar 后潜在突破) 启用 2-1 模式 (方向条→整合)



步骤 3：扫描机会

仪表板现在只显示符合您筛选条件的符号：

寻找提醒标识：蓝点出现在与您筛选条件匹配的模式旁

检查 FTFC 状态：“YES” 表示所有更高时间框架已对齐

检查关键水平：看看价格是 AbvH（高于前期高点）、BlwL（低于前期低点）还是 Rng（处于范围内）

评估时间框架对齐：通过列查看是否在多个时间框架内模式一致

步骤 4：执行您的交易

点击符号或模式：即时打开该图表

确认设定：结合 Strat 额外原则（组合模式、关键水平、FTFC）

制定您的交易计划：Inside bars (1’s) 提供清晰的止损位

管理您的头寸：将更高时间框架的模式作为目标

交易场景示例：

场景 1：看涨反转 筛选：启用 3-1 模式 仪表板显示：EURUSD 在 H1 出现 3-1 FTFC：所有更高时间框架为 BULL 关键水平：价格处于 BlwL（低于昨日低点 — 接近支撑） 交易：观察突破 inside bar (1) high 后做多，止损在 inside bar low 下方

场景 2：看跌续行 筛选：启用 2D-2D 模式、FTFC 启用 仪表板显示：GBPUSD 在 M30 出现 2D-2D FTFC：YES（所有时间框架均向下） 关键水平：价格处于 AbvH（昨日区间上方已突破并回测） 交易：在阻力处出售，目标较低关键水平

场景 3：突破设置 筛选：启用 2-1 模式 仪表板显示：USDJPY 在 M15 出现 2U-1 下一个时间框架（M30）显示 2U-2U 确认 FTFC：YES（牛市对齐） 交易：突破 inside bar 时做多，乘势而上



💡 最大化效果的专业建议

从少量模式开始 不要一次启用所有滤波。专注于掌握一两个： 初学者：仅 3-1 中级：加入 2-1 高级：使用 FTFC 组合

时间框架匹配您的交易风格 套利者：M1, M5, M15, M30

日内交易者：M5, M15, M30, H1

摆动交易者：H1, H4, D1, W1

波段/持仓交易者：D1, W1, MN1 使用 FTFC 滤波获取更高概率 当只想“顺势”交易时启用 FTFC。极大提高胜率，但信号更少。 与关键水平结合使用 仪表板显示价格与关键水平的位置。最佳设置通常发生在： 价格 BlwL 或 AbvH 时（区间扩展）——寻找反转 价格 Rng 时（区间内整合）——寻找续行

设置多个图表布局 为不同策略创建不同模板： 布局 1：反转猎手 (3-1, 2U-2D, 2D-2U) 布局 2：续行交易 (2U-2U, 2D-2D, FTFC) 布局 3：突破设置 (仅 2-1)

学习 Strat 组合模式 当你熟练掌握 2 杆模式后，研究 Rob Smith 的组合： 2-2-2：三根方向性蜡烛连续 2-1-2 反转组合：两根上涨，inside bar，两根下跌（或反之） 3-1-2 扩展结构：outside、inside、方向延续

智慧地使用提醒 仅为您最有信心的设置启用提醒

不要为每一种模式都提醒，否则会信息过载

保持 MT5 运行即可接收提醒（无需前台显示） 定期检查仪表板 在交易时段每 15-30 分钟扫描一次

寻找在多个时间框架上同一符号出现的模式

检查尚未出现信号的符号 — 市况可能改变

📈 那个仪表板为何与众不同？

与手工扫描相比：

速度：2 秒内分析 50 对比手工10 分钟

精度：从不误判蜡烛类型

全面：切换图表也不会错过设置

一致：每次都使用同一分类逻辑

与通用扫描器相比：

针对 Strat 专用：为 Strat 交易者由 Strat 交易者打造

识别模式：理解 2-bar 组合，而非单根蜡烛

FTFC 整合：内置跨时间框架方向偏向

关键水平上下文：展示相对于关键水平的价格位置

与类似指标相比：

多时间框架：4 分析 + 3 方向 = 7 时间框架／符号

互动过滤：改变搜索内容无需重新打开设置

全面模式：含六种常见 2-bar Strat 模式

提醒系统：离开屏幕也不遗漏设置

永久设置：过滤器会话间保存

🎓 非常适合：

✅ Strat 方法交易者 – 专为 Rob Smith 策略打造

✅ 多市场交易者 – 同时监控外汇、指数、商品、加密

✅ 兼职交易者 – 提醒帮你不错过设置

✅ 系统化交易者 – 一致、客观识别模式

✅ 正在学习的交易者 – 图表标签助你掌握 Strat 系统

✅ 专业交易者 – 高效管理多个账户与资产类别