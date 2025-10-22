The Strat Dashboard

The Strat Dashboard – Scanner de Patrons Multi-Symboles pour la stratégie Strat de Rob Smith
Transformez votre trading avec une Analyse Strat en temps réel sur plusieurs symboles
Le The Strat Dashboard est un indicateur puissant et professionnel conçu spécifiquement pour les traders utilisant la méthodologie « Strat » de Rob Smith. Surveillez un nombre illimité de symboles sur plusieurs intervalles de temps simultanément, identifiez instantanément des setups à forte probabilité et ne manquez jamais un motif exploitable.

MT5 Version :- https://www.mql5.com/en/market/product/153384/

🎯 Qu’est-ce que « The Strat » ?
The Strat est une stratégie révolutionnaire de swing/action de prix développée par Rob Smith, qui se concentre sur l’identification de motifs spécifiques de chandeliers et leurs relations à travers différents intervalles de temps. La méthodologie classe chaque chandelle en catégories numérotées selon son interaction avec les chandelles précédentes, créant ainsi un langage universel pour lire l’action des prix, efficace sur tout marché, tout intervalle de temps, à tout moment.

Système de classification des chandelles de The Strat :

  • 1 Bar (Inside Bar) : Le haut de la chandelle actuelle est inférieur au haut précédent ET le bas est supérieur au bas précédent – indique une consolidation

  • 2 Bar (Directional Bar) : La chandelle bouge dans une direction sans dépasser les deux niveaux précédents

    • 2U (Up) : Haut plus haut et bas plus haut

    • 2D (Down) : Haut plus bas et bas plus bas

  • 3 Bar (Outside Bar) : Le haut de la chandelle actuelle est supérieur au haut précédent ET le bas est inférieur au bas précédent – indique une expansion et une possible réversion

🚀 Fonctions Clés & Avantages
Tableau de Bord Multi-Symboles
Finies les incessantes alternances entre graphiques ! Surveillez 10, 20 ou même 30 + paires de devises simultanément dans un tableau de bord bien organisé. Voyez exactement quels symboles sont en cours de configuration en temps réel, sans rater une occasion.

  • Intégration à Market Watch : Scanne automatiquement tous les symboles de votre fenêtre Market Watch

  • Listes de symboles personnalisées : Créez vos propres listes en saisissant des symboles spécifiques

  • Mise en surbrillance du symbole actuel : Identifiez instantanément le symbole que vous regardez

Analyse Multi-Timeframes
Obtenez la vue complète sur 4 intervalles de temps à la fois. Identifiez là où votre intervalle de trading s’aligne avec des timeframes supérieurs pour les setups à probabilité maximale.

  • Intervalles configurables (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1)

  • Affichage des combinaisons à 2 chandelles pour chaque timeframe

  • Types de chandelles codés par couleur pour une reconnaissance immédiate

  • Configuration par défaut : M5, M15, M30, H1 (personnalisable selon votre stratégie)

Détection Intelligente & Filtrage des Motifs
Focalisez-vous sur l’essentiel. Le système de filtrage avancé vous permet de scanner des motifs Strat spécifiques à forte probabilité :

  • Motif 3-1 : Outside bar suivi d’une inside bar (setup potentiel de breakout)

  • Motif 2-1 : Directional bar dans une inside bar (setup de continuation ou de réversion)

  • Motif 2U-2U : Deux chandelles consécutives à la hausse (continuation haussière)

  • Motif 2D-2D : Deux chandelles consécutives à la baisse (continuation baissière)

  • Motif 2U-2D : Chandelle haussière suivie d’une chandelle baissière (réversion potentielle)

  • Motif 2D-2U : Chandelle baissière suivie d’une chandelle haussière (réversion potentielle)
    Des cases à cocher interactives vous permettent d’activer/désactiver les motifs instantanément – ne voyez que les setups que VOUS tradez !

Détection de Continuité Complète des Timeframes (FTFC)
Tradez avec la tendance sur tous les intervalles. Le tableau de bord identifie automatiquement quand vos timeframes supérieurs (Journalier, Hebdo, Mensuel) sont tous alignés bull/bear.

  • Confirmation visuelle instantanée de l’alignement directionnel

  • Filtre pour afficher SEULEMENT les symboles avec FTFC

  • Augmente la probabilité de trades réussis

  • Affiche la couleur actuelle de la chandelle (BULL/BEAR/DOJI) pour chaque timeframe surveillé

Connaissance des Niveaux Clés
Sachez où se situe le prix par rapport aux niveaux critiques. Le tableau de bord affiche la position actuelle du prix par rapport à :

  • Haut/Bas d’hier : Niveaux de pivot quotidiens

  • Haut/Bas de la semaine précédente : Structure hebdo

  • Haut/Bas du mois précédent : Contexte mensuel
    Trois indicateurs d’état :

  • AbvH : Le prix est au-dessus du haut de la période précédente (haussier)

  • BlwL : Le prix est en-dessous du bas de la période précédente (baissier)

  • Rng : Le prix est dans la fourchette de la période précédente (neutre)

Système d’Alerte en Temps Réel
Ne manquez jamais un setup. Les alertes configurables vous notifient dès qu’un motif se forme :

  • Pop-up à l’écran

  • Entrées dans le journal pour suivi

  • Alertes déclenchées une seule fois par barre pour éviter le spam

  • Alertes uniquement pour les motifs que vous avez filtrés

  • Surveillance 24h/24 7j/7 tant que l’indicateur est actif

Étiquettes de Chandelles sur le Chart
Apprenez en tradant. Des étiquettes de classification des chandelles apparaissent directement sur votre graphique actif :

  • Visualisez les chiffres Strat au-dessus des chandelles récentes

  • Codifiés par couleur à l’identique du tableau de bord

  • Période de retour configurable

  • Vous aide à assimiler le système de classification

  • Idéal pour les traders débutants Strat

Tableau de Bord Interactif
Un clic pour accéder à n’importe quel setup. Le tableau ne sert pas seulement à la visualisation – il est interactif :

  • Cliquez sur un symbole pour basculer instantanément vers son graphique

  • Cliquez sur une cellule de timeframe pour passer à ce symbole ET timeframe

  • Bouton pour afficher/masquer le tableau

  • Indicateurs d’alerte montrent quels motifs sont actifs

  • Les filtres restent en mémoire d’une session à l’autre

Design Professionnel & Personnalisation
Faites-le à votre goût. Apparence entièrement personnalisable pour s’adapter à votre style de trading :

  • Position réglable (coordonnées X/Y)

  • Couleurs configurables pour texte, fond, surbrillance

  • Largeurs de colonne et hauteurs de ligne personnalisables

  • Contrôle de la taille de la police

  • Lignes optionnelles entre les rangées pour une meilleure lecture

  • Mise en évidence du symbole actuel

📊 Comment utiliser The Strat Dashboard pour trader
Étape 1 : Configurez votre scanner

  • Choisissez vos symboles : Activez « Use Market Watch » pour scanner tous les symboles que vous suivez, ou entrez des paires spécifiques dans « Symbols List »

  • Sélectionnez les timeframes : Configurez vos 4 timeframes d’analyse (ex : M5, M15, M30, H1 pour le day-trading)

  • Définissez les timeframes de direction des chandelles : Choisissez les timeframes supérieurs pour l’analyse FTFC (typiquement D1, W1, MN1)

Étape 2 : Filtrez vos setups
Utilisez les cases à cocher interactives pour filtrer les motifs que vous tradez :

  • Pour les traders de renversement :

    • Activez les motifs 3-1 (outside bar → inside bar – setup classique de renversement)

    • Activez 2U-2D et 2D-2U (motifs de changement de direction)

  • Pour les traders de continuation :

    • Activez 2U-2U (continuation haussière)

    • Activez 2D-2D (continuation baissière)

    • Activez le filtre FTFC pour trades alignés sur la tendance

  • Pour les traders de breakout :

    • Activez les motifs 3-1 (potentiel breakout après inside bar)

    • Activez les motifs 2-1 (directional bar → consolidation)

Étape 3 : Scannez les opportunités
Le tableau affiche désormais SEULEMENT les symboles qui correspondent à vos critères :

  • Repérez les indicateurs d’alerte : Des points bleus apparaissent à côté des motifs qui correspondent à vos filtres

  • Vérifiez l’état FTFC : « YES » indique que tous les timeframes supérieurs sont alignés

  • Consultez les niveaux clés : Voyez si le prix est AbvH, BlwL ou Rng

  • Évaluez l’alignement des timeframes : Examinez les colonnes pour voir si des motifs s’alignent sur plusieurs timeframes

Étape 4 : Exécutez votre trade

  • Cliquez sur le symbole ou motif : Le graphique s’ouvre immédiatement

  • Confirmez le setup : Appliquez les principes Strat supplémentaires (combos, niveaux clés, FTFC)

  • Planifiez votre trade : Les inside bars (1’s) offrent des niveaux clairs de stop-loss

  • Gérez la position : Utilisez les motifs de timeframes supérieurs comme cibles

Exemples de scénarios de trading :

  • Scénario 1 : Setup de renversement haussier

    • Filtre : motif 3-1 activé

    • Tableau : EURUSD avec 3-1 sur H1

    • FTFC : Tous les timeframes supérieurs sont BULL

    • Niveau clé : Le prix est BlwL (sous le minimum d’hier – proche du support)

    • Trade : Long après le break du high de l’inside bar (1), stop sous le low de l’inside bar

  • Scénario 2 : Continuation baissière

    • Filtre : motif 2D-2D activé, FTFC activé

    • Tableau : GBPUSD avec 2D-2D sur M30

    • FTFC : YES (tous les timeframes sont baissiers)

    • Niveau clé : Le prix est AbvH dans la zone d’hier (break & retest)

    • Trade : Short sur rejet de résistance, objectif : niveaux clés inférieurs

  • Scénario 3 : Setup de breakout

    • Filtre : motif 2-1 activé

    • Tableau : USDJPY avec 2U-1 sur M15

    • Timeframe suivant (M30) confirme avec 2U-2U

    • FTFC : YES (alignement haussier)

    • Trade : Long après le break de l’inside bar, ridez la continuation

💡 Conseils pro pour une efficacité maximale

  1. Commencez avec peu de motifs

    • N’activez pas tous les filtres à la fois. Concentrez-vous sur un ou deux d’abord :

      • Débutants : uniquement 3-1

      • Intermédiaires : ajoutez 2-1

      • Avancés : utilisez des combinaisons avec FTFC

  2. Adaptez les timeframes à votre style de trading

    • Scalpers : M1, M5, M15, M30

    • Day-traders : M5, M15, M30, H1

    • Swing-traders : H1, H4, D1, W1

    • Position-traders : D1, W1, MN1

  3. Utilisez le filtre FTFC pour une plus haute probabilité

    • Activez FTFC quand vous voulez trader avec la tendance dominante. Cela augmente les probabilités de succès, mais diminue le nombre de setups.

  4. Combinez avec les niveaux clés

    • Le tableau indique si le prix est au-dessus/en dessous des niveaux clés. Les meilleurs setups apparaissent souvent lorsque :

      • Le prix est BlwL ou AbvH (expansion de range) → rechercher renversement

      • Le prix est Rng (consolidation dans le range) → rechercher continuation

  5. Créez plusieurs layouts de graphique

    • Mettez en place différents templates avec diverses combinaisons de filtres :

      • Layout 1 : chasse aux renversements (3-1, 2U-2D, 2D-2U)

      • Layout 2 : trading de continuation (2U-2U, 2D-2D, FTFC)

      • Layout 3 : setups de breakout (seulement 2-1)

  6. Apprenez les combos Strat

    • Une fois à l’aise avec les motifs 2-bar, étudiez les combos de Rob Smith :

      • Combo 2-2-2 : Trois chandelles directionnelles consécutives

      • Combo 2-1-2 de renversement : Deux chandelles haussières, inside bar, deux chandelles baissières (ou inverse)

      • Formation 3-1-2 : Outside, inside, continuation directionnelle

  7. Utilisez les alertes avec intelligence

    • Activez les alertes uniquement pour vos setups les plus probables

    • Ne pas alerter chaque motif sinon surcharge d’informations

    • Laissez MT5 ouvert pour recevoir les alertes (pas besoin d’être en premier plan)

  8. Vérifiez régulièrement le tableau de bord

    • Scannez toutes les 15-30 minutes pendant votre session de trading

    • Cherchez des motifs apparaissant sur plusieurs timeframes pour le même symbole

    • Vérifiez des symboles sans signaux précédents — les conditions évoluent

🎓 Parfait pour :
✅ Traders de la méthodologie Strat – conçu pour la stratégie de Rob Smith
✅ Traders multi-marchés – surveillez Forex, indices, commodities, crypto en même temps
✅ Traders à temps partiel – les alertes assurent que vous ne manquez pas de setups
✅ Traders systématiques – identification de motifs cohérente et objective
✅ Traders en formation – les étiquettes sur le graphique aident à internaliser le système Strat
✅ Traders professionnels – gérez efficacement plusieurs comptes et classes d’actifs



