Smart Liquidity Hunter Pro

HTF Liquidity Sweep + IFVG EA PRO v1.0

Profesyonel Smart Money ve Kurumsal Ticaret Stratejisi Kavramları – Artık Tamamen Otomatik

SONUNDA: Perakende Gibi Değil, Kurumlar Gibi İşlem Yapın

Bıktınız mı:

Piyasa sizin lehinize hareket etmeden önce stop olmanızdan mı?

Anında tersine dönen breakout’ların peşinden koşmaktan mı?

Grafikleri 24/7 izleyemediğiniz için büyük hareketleri kaçırmaktan mı?

Gerçek piyasalarda başarısız olan gecikmeli göstergeleri kullanmaktan mı?

Ya şunları yapabilseydiniz:

Kurumların girdiği yerden (ters FVG’lerde) işleme girmek

Perakende yatırımcıları tuzağa düşüren likidite avlarını kullanmak

5:1 ödül/riski oranıyla yüksek olasılıklı dönüşleri yakalamak

Akıllı risk yönetimiyle aynı anda birden fazla sembolde işlem yapmak

EA’nızın kurumsal doğrulama mantığını izlediğini bilerek güvenle uyumak

Tanıtıyoruz: Likidite Sweep + Ters FVG’leri Birleştiren TEK EA

Bu, bir göstergeye dayalı başka bir robot değildir.

Bu, bankalar, hedge fonları ve prop firmalar tarafından kullanılan Smart Money Concepts (SMC) prensiplerine dayanan profesyonel düzeyde bir sistemdir.

Temel Özellikler:

MQL5 Market Doğrulamalı – Tüm testleri geçti

Martingale veya Grid yok

Her işlem için sabit risk (SL ve TP dahil)

Çoklu sembol desteği

Seans filtreleri (Londra ve New York)

STRATEJİ NASIL ÇALIŞIR

Piyasalar üç aşamada hareket eder:

Aşama – Likidite Avı

Fiyat, stopları tetiklemek ve likidite toplamak için en yüksek veya en düşük seviyeleri süpürür. Aşama – Tersine Dönüş Formasyonu

Fiyat aralığa geri döner ve bir Fair Value Gap (FVG) oluşturur. Aşama – Kurumsal Giriş

FVG tersine döndüğünde kurumlar girer – ve EA da aynı şekilde.

ADIM ADIM İŞLEYİŞ

Adım 1: Yüksek Zaman Dilimi (HTF) Analizi

EMA/SMA veya gerçek piyasa yapısı ve trend yönüne göre genel yönü belirler.

Yükseliş trendi → düşükleri süpürmek için bakar (potansiyel alım bölgeleri)

Düşüş trendi → yükseklikleri süpürmek için bakar (potansiyel satış bölgeleri)

Adım 2: Likidite Sweep Tespiti

Mum fitillerini likidite toplama işaretleri için tarar.

Geçerli Sweep:

Fitil önceki bir salınım yüksek/düşüğünü kırar

Mum gövdesi tekrar aralığın içinde kapanır

Fitil boyutu ≥ mumun %25’i

Adım 3: Düşük Zaman Dilimi (LTF) IFVG Onayı

Sweep tespitinden sonra EA, FVG’leri belirlemek için daha düşük bir zaman dilimine (M5 veya M15) iner.

Yükseliş IFVG (Satış Kurulumu için):

Mum gövdesi FVG’nin altına kapanır → SATIŞ sinyali verir.

Düşüş IFVG (Alış Kurulumu için):

Mum gövdesi FVG’nin üstüne kapanır → ALIŞ sinyali verir.

Adım 4: İşlem Gerçekleştirme

Piyasa Yönü | Mum | Sweep | İşlem Türü | Risk/Ödül | FVG Sinyali

Yükseliş | Düşüş | Düşükler | Trendle Alım | 5:1 | Düşüş FVG → IFVG → AL

Düşüş | Yükseliş | Yüksekler | Trendle Satış | 5:1 | Yükseliş FVG → IFVG → SAT

Yükseliş | Yükseliş | Yüksekler | Karşı-Trend Satış | 2.5:1 | Yükseliş FVG → IFVG → SAT

Düşüş | Düşüş | Düşükler | Karşı-Trend Alım | 2.5:1 | Düşüş FVG → IFVG → AL

Adım 5: Stop Loss Yerleşimi

Stop Loss = HTF sweep mumunun yüksek/düşüğü + tampon.

Tampon Seçenekleri:

ATR tabanlı (dinamik)

Sabit pip mesafesi

Tamponsuz

Dar stoplar = kurumsal hassasiyetle yüksek R:R.

Adım 6: Take Profit ve Yönetim

Trendle İşlemler: 5:1 R:R hedef

Karşı-Trend İşlemler: 2.5:1 hedef

1:1’de break-even

2:1’den itibaren opsiyonel trailing stop

TEMEL ÖZELLİKLER

Çoklu Sembol Motoru

17+ sembolü bağımsız olarak izler ve işlem yapar. Seans Filtreleri

Sadece Londra ve New York seanslarında işlem yapar. Kurumsal Risk Yönetimi

Günlük kayıp limiti (yüzde veya $)

Maksimum açık işlem sayısı

Emirden önce lot doğrulama

11 aşamalı emir güvenlik kontrolü Gelişmiş Görselleştirme

Mumlar üzerinde sweep okları

IFVG bölgeleri (boğa/ayı renk kodlu)

Canlı panel: hesap istatistikleri, açık risk, seans bilgileri Yapılandırılabilir Mantık

Trend algılama (piyasa yapısı, SMA, EMA, SMMA, LWMA)

İşlem türü (trendle / karşı-trend)

Belirli HTF mumlarından sonra emir süresi dolumu

Gelişmiş risk yönetimi: trailing stop-loss, break-even işlemleri

RİSK YÖNETİMİ İLKELERİ

Her işlem için sabit risk (martingale yok, grid yok)

Günlük zarar koruması

OrderCheck() ile marjin ön-doğrulaması

Break-even ve trailing mekanizmaları

Marjin güvenlik tamponu (%80)

EA, hiçbir emrin broker veya risk kısıtlamalarını ihlal etmemesini sağlar.

GERİ TEST VE OPTİMİZASYON

Forex Majors:

HTF: H1

LTF: M5

Trendle: AÇIK

Risk: %1–2

Seans: Londra + New York

Endeksler:

HTF: H4

LTF: M15

Karşı-Trend: AÇIK

Risk: %0.5–1

Altın / Kripto:

HTF: H1

LTF: M5

ATR tamponu etkin

BONUS: 6 Aylık Ücretsiz VPS Kılavuzu

Kesinti, bağlantı kopması veya kaçırılan işlemlerden kaçının.

Adım adım kurulum ve optimizasyonla birlikte broker ve üçüncü taraf VPS önerileri içerir.

FİYATLANDIRMA VE DEĞER

Şunları elde edersiniz:

Kurumsal düzeyde otomasyon

Profesyonel sınıf kod

Smart Money mantığı

Risk ve marjin güvenliği

Ömür boyu güncellemeler

Ücretsiz VPS kurulum rehberi

Hepsi tek bir kaybeden işlemin maliyetinden daha az.

KİMLER İÇİN UYGUN

SMC ve ICT prensiplerini bilen traderlar

Tutarlı risk kontrolü arayan prop-firm traderları

Swing traderlar, scalperlar ve grafikleri izleyemeyen yarı zamanlı traderlar

UYGUN DEĞİL:

SMC ve ICT kavramlarını bilmeyen acemiler

Yüksek frekanslı işlem bekleyen scalperlar

Garantili kâr arayan kullanıcılar

NASIL BAŞLANIR

EA’yı MQL5 Market’ten satın alın ve yükleyin.

Grafiğe yükleyin ve önerilen ayarları uygulayın.

Küçük riskle (0.5–1%) canlıya geçin.

Tutarlı sonuçlardan sonra ölçeklendirin.

SSS

Repaint yapar mı?

Hayır – sinyaller mum kapanışından sonra hesaplanır.

Prop-firm dostu mu?

Evet, risk mantığı tamamen uyumludur.

Minimum sermaye?

Minimum $100, önerilen $500+.

Desteklenen brokerlar?

Tüm MT5 brokerları.

Haftalık işlem sayısı?

Sembole ve volatiliteye bağlı olarak 2–10 arası.

Zaman dilimlerini özelleştirebilir miyim?

Evet – herhangi bir HTF/LTF kombinasyonu desteklenir.

YASAL UYARI

Finansal piyasalarda işlem yapmak risk içerir.

Bu EA, profesyonel traderlara yardımcı olmak için tasarlanmıştır, kâr garantisi değildir.

Uygun risk yönetimi kullanın. Geliştirici kayıplardan sorumlu değildir.

LANSMAN BONUSU

İlk 100 alıcı şunları alır:

6 ay öncelikli destek

Güncellemelere erken erişim

Özel optimizasyon danışmanlığı

BUGÜN BAŞLAYIN

MQL5 Market’te “Satın Al”a tıklayın

MT5’e indirin ve yükleyin

Önerilen ayarları uygulayın

Kurumlar gibi yüksek hassasiyetle işlem yapmaya başlayın

HTF Liquidity Sweep + IFVG EA PRO v1.0

Smart Money ve ICT Kavramları – Otomatik

MQL5 Market’te doğrulanmış, test edilmiş ve kanıtlanmıştır.