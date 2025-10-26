Smart Liquidity Hunter Pro
HTF Liquidity Sweep + IFVG EA PRO v1.0
Profesyonel Smart Money ve Kurumsal Ticaret Stratejisi Kavramları – Artık Tamamen Otomatik
SONUNDA: Perakende Gibi Değil, Kurumlar Gibi İşlem Yapın
Bıktınız mı:
Piyasa sizin lehinize hareket etmeden önce stop olmanızdan mı?
Anında tersine dönen breakout’ların peşinden koşmaktan mı?
Grafikleri 24/7 izleyemediğiniz için büyük hareketleri kaçırmaktan mı?
Gerçek piyasalarda başarısız olan gecikmeli göstergeleri kullanmaktan mı?
Ya şunları yapabilseydiniz:
Kurumların girdiği yerden (ters FVG’lerde) işleme girmek
Perakende yatırımcıları tuzağa düşüren likidite avlarını kullanmak
5:1 ödül/riski oranıyla yüksek olasılıklı dönüşleri yakalamak
Akıllı risk yönetimiyle aynı anda birden fazla sembolde işlem yapmak
EA’nızın kurumsal doğrulama mantığını izlediğini bilerek güvenle uyumak
Tanıtıyoruz: Likidite Sweep + Ters FVG’leri Birleştiren TEK EA
Bu, bir göstergeye dayalı başka bir robot değildir.
Bu, bankalar, hedge fonları ve prop firmalar tarafından kullanılan Smart Money Concepts (SMC) prensiplerine dayanan profesyonel düzeyde bir sistemdir.
Temel Özellikler:
MQL5 Market Doğrulamalı – Tüm testleri geçti
Martingale veya Grid yok
Her işlem için sabit risk (SL ve TP dahil)
Çoklu sembol desteği
Seans filtreleri (Londra ve New York)
STRATEJİ NASIL ÇALIŞIR
Piyasalar üç aşamada hareket eder:
-
Aşama – Likidite Avı
Fiyat, stopları tetiklemek ve likidite toplamak için en yüksek veya en düşük seviyeleri süpürür.
-
Aşama – Tersine Dönüş Formasyonu
Fiyat aralığa geri döner ve bir Fair Value Gap (FVG) oluşturur.
-
Aşama – Kurumsal Giriş
FVG tersine döndüğünde kurumlar girer – ve EA da aynı şekilde.
ADIM ADIM İŞLEYİŞ
Adım 1: Yüksek Zaman Dilimi (HTF) Analizi
EMA/SMA veya gerçek piyasa yapısı ve trend yönüne göre genel yönü belirler.
Yükseliş trendi → düşükleri süpürmek için bakar (potansiyel alım bölgeleri)
Düşüş trendi → yükseklikleri süpürmek için bakar (potansiyel satış bölgeleri)
Adım 2: Likidite Sweep Tespiti
Mum fitillerini likidite toplama işaretleri için tarar.
Geçerli Sweep:
Fitil önceki bir salınım yüksek/düşüğünü kırar
Mum gövdesi tekrar aralığın içinde kapanır
Fitil boyutu ≥ mumun %25’i
Adım 3: Düşük Zaman Dilimi (LTF) IFVG Onayı
Sweep tespitinden sonra EA, FVG’leri belirlemek için daha düşük bir zaman dilimine (M5 veya M15) iner.
Yükseliş IFVG (Satış Kurulumu için):
Mum gövdesi FVG’nin altına kapanır → SATIŞ sinyali verir.
Düşüş IFVG (Alış Kurulumu için):
Mum gövdesi FVG’nin üstüne kapanır → ALIŞ sinyali verir.
Adım 4: İşlem Gerçekleştirme
Piyasa Yönü | Mum | Sweep | İşlem Türü | Risk/Ödül | FVG Sinyali
Yükseliş | Düşüş | Düşükler | Trendle Alım | 5:1 | Düşüş FVG → IFVG → AL
Düşüş | Yükseliş | Yüksekler | Trendle Satış | 5:1 | Yükseliş FVG → IFVG → SAT
Yükseliş | Yükseliş | Yüksekler | Karşı-Trend Satış | 2.5:1 | Yükseliş FVG → IFVG → SAT
Düşüş | Düşüş | Düşükler | Karşı-Trend Alım | 2.5:1 | Düşüş FVG → IFVG → AL
Adım 5: Stop Loss Yerleşimi
Stop Loss = HTF sweep mumunun yüksek/düşüğü + tampon.
Tampon Seçenekleri:
ATR tabanlı (dinamik)
Sabit pip mesafesi
Tamponsuz
Dar stoplar = kurumsal hassasiyetle yüksek R:R.
Adım 6: Take Profit ve Yönetim
Trendle İşlemler: 5:1 R:R hedef
Karşı-Trend İşlemler: 2.5:1 hedef
1:1’de break-even
2:1’den itibaren opsiyonel trailing stop
TEMEL ÖZELLİKLER
-
Çoklu Sembol Motoru
17+ sembolü bağımsız olarak izler ve işlem yapar.
-
Seans Filtreleri
Sadece Londra ve New York seanslarında işlem yapar.
-
Kurumsal Risk Yönetimi
Günlük kayıp limiti (yüzde veya $)
Maksimum açık işlem sayısı
Emirden önce lot doğrulama
11 aşamalı emir güvenlik kontrolü
-
Gelişmiş Görselleştirme
Mumlar üzerinde sweep okları
IFVG bölgeleri (boğa/ayı renk kodlu)
Canlı panel: hesap istatistikleri, açık risk, seans bilgileri
-
Yapılandırılabilir Mantık
Trend algılama (piyasa yapısı, SMA, EMA, SMMA, LWMA)
İşlem türü (trendle / karşı-trend)
Belirli HTF mumlarından sonra emir süresi dolumu
Gelişmiş risk yönetimi: trailing stop-loss, break-even işlemleri
RİSK YÖNETİMİ İLKELERİ
Her işlem için sabit risk (martingale yok, grid yok)
Günlük zarar koruması
OrderCheck() ile marjin ön-doğrulaması
Break-even ve trailing mekanizmaları
Marjin güvenlik tamponu (%80)
EA, hiçbir emrin broker veya risk kısıtlamalarını ihlal etmemesini sağlar.
GERİ TEST VE OPTİMİZASYON
Forex Majors:
HTF: H1
LTF: M5
Trendle: AÇIK
Risk: %1–2
Seans: Londra + New York
Endeksler:
HTF: H4
LTF: M15
Karşı-Trend: AÇIK
Risk: %0.5–1
Altın / Kripto:
HTF: H1
LTF: M5
ATR tamponu etkin
BONUS: 6 Aylık Ücretsiz VPS Kılavuzu
Kesinti, bağlantı kopması veya kaçırılan işlemlerden kaçının.
Adım adım kurulum ve optimizasyonla birlikte broker ve üçüncü taraf VPS önerileri içerir.
FİYATLANDIRMA VE DEĞER
Şunları elde edersiniz:
Kurumsal düzeyde otomasyon
Profesyonel sınıf kod
Smart Money mantığı
Risk ve marjin güvenliği
Ömür boyu güncellemeler
Ücretsiz VPS kurulum rehberi
Hepsi tek bir kaybeden işlemin maliyetinden daha az.
KİMLER İÇİN UYGUN
SMC ve ICT prensiplerini bilen traderlar
Tutarlı risk kontrolü arayan prop-firm traderları
Swing traderlar, scalperlar ve grafikleri izleyemeyen yarı zamanlı traderlar
UYGUN DEĞİL:
SMC ve ICT kavramlarını bilmeyen acemiler
Yüksek frekanslı işlem bekleyen scalperlar
Garantili kâr arayan kullanıcılar
NASIL BAŞLANIR
EA’yı MQL5 Market’ten satın alın ve yükleyin.
Grafiğe yükleyin ve önerilen ayarları uygulayın.
Küçük riskle (0.5–1%) canlıya geçin.
Tutarlı sonuçlardan sonra ölçeklendirin.
SSS
Repaint yapar mı?
Hayır – sinyaller mum kapanışından sonra hesaplanır.
Prop-firm dostu mu?
Evet, risk mantığı tamamen uyumludur.
Minimum sermaye?
Minimum $100, önerilen $500+.
Desteklenen brokerlar?
Tüm MT5 brokerları.
Haftalık işlem sayısı?
Sembole ve volatiliteye bağlı olarak 2–10 arası.
Zaman dilimlerini özelleştirebilir miyim?
Evet – herhangi bir HTF/LTF kombinasyonu desteklenir.
YASAL UYARI
Finansal piyasalarda işlem yapmak risk içerir.
Bu EA, profesyonel traderlara yardımcı olmak için tasarlanmıştır, kâr garantisi değildir.
Uygun risk yönetimi kullanın. Geliştirici kayıplardan sorumlu değildir.
LANSMAN BONUSU
İlk 100 alıcı şunları alır:
6 ay öncelikli destek
Güncellemelere erken erişim
Özel optimizasyon danışmanlığı
BUGÜN BAŞLAYIN
MQL5 Market’te “Satın Al”a tıklayın
MT5’e indirin ve yükleyin
Önerilen ayarları uygulayın
Kurumlar gibi yüksek hassasiyetle işlem yapmaya başlayın
