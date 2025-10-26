Smart Liquidity Hunter Pro

HTF Liquidity Sweep + IFVG EA PRO v1.0

Les concepts professionnels du Smart Money et des institutions pour le trading – désormais entièrement automatisés

ENFIN : Tradez comme les institutions, pas comme les particuliers

En avez-vous assez de :

Être stoppé avant que le marché ne parte dans votre sens ?

Poursuivre des cassures qui se renversent instantanément ?

Manquer les grands mouvements parce que vous ne pouvez pas surveiller les graphiques 24h/24 ?

Utiliser des indicateurs retardés qui échouent sur les marchés réels ?

Et si vous pouviez :

Entrer exactement là où les institutions entrent (dans les FVG inversés)

Exploiter les chasses à la liquidité qui piègent les traders particuliers

Attraper des retournements à forte probabilité avec un ratio risque/rendement de 5:1

Trader plusieurs symboles simultanément avec une gestion du risque intelligente

Dormir tranquillement en sachant que votre EA suit la logique institutionnelle de validation

Présentation : le SEUL EA qui combine les Liquidity Sweeps + FVG inversés

Ce n’est pas un autre robot basé sur des indicateurs.

C’est un système de niveau professionnel, basé sur les Smart Money Concepts (SMC) — les mêmes principes utilisés par les banques, hedge funds et prop firms.

Points clés :

Validé sur le marché MQL5 – Tous les tests réussis

Aucun Martingale ni Grid

Risque fixe par trade (avec SL et TP)

Capacité multi-symboles

Filtres de session (Londres & New York)

COMMENT LA STRATÉGIE FONCTIONNE

Les marchés évoluent en trois étapes distinctes :

Étape 1 – Chasse à la liquidité

Le prix balaie les plus hauts ou plus bas pour déclencher les stops et collecter la liquidité.

Étape 2 – Formation du retournement

Le prix revient dans la zone et forme un Fair Value Gap (FVG).

Étape 3 – Entrée institutionnelle

Une fois le FVG inversé, les institutions entrent – et l’EA aussi.

FONCTIONNEMENT ÉTAPE PAR ÉTAPE

Étape 1 : Analyse en unité de temps supérieure (HTF)

Définit le biais global selon l’EMA/SMA ou la structure et tendance du marché.

Tendance haussière → recherche les creux à balayer (zones d’achat potentielles)

Tendance baissière → recherche les sommets à balayer (zones de vente potentielles)

Étape 2 : Détection du Liquidity Sweep

Analyse les mèches des bougies pour détecter les chasses à la liquidité.

Sweep valide :

La mèche casse un précédent plus haut/bas

Le corps clôture à l’intérieur du range

La mèche ≥ 25 % de la bougie totale

Étape 3 : Confirmation IFVG en unité de temps inférieure (LTF)

Après détection d’un sweep, l’EA passe sur une UT plus basse (M5 ou M15) pour identifier les FVG.

IFVG haussier (pour setups de vente) :

Le corps clôture sous le bas du FVG → signal SELL.

IFVG baissier (pour setups d’achat) :

Le corps clôture au-dessus du haut du FVG → signal BUY.

Étape 4 : Exécution des trades

Biais Bougie Sweep Type de trade R:R Signal FVG Haussier Baissière Creux Achat dans la tendance 5:1 FVG baissier → IFVG → BUY Baissier Haussière Sommets Vente dans la tendance 5:1 FVG haussier → IFVG → SELL Haussier Haussière Sommets Vente contre-tendance 2.5:1 FVG haussier → IFVG → SELL Baissier Baissière Creux Achat contre-tendance 2.5:1 FVG baissier → IFVG → BUY

Étape 5 : Placement du Stop Loss

Stop Loss = plus haut/bas de la bougie de sweep HTF + marge.

Options de marge :

Basée sur ATR (dynamique)

Distance en pips fixe

Aucune marge

Stops serrés = ratio élevé avec précision institutionnelle.

Étape 6 : Take Profit et gestion

Trades dans la tendance : objectif 5:1

Trades contre-tendance : objectif 2.5:1

Breakeven à 1:1

Trailing stop optionnel à partir de 2:1

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

Moteur multi-symboles

Surveille et trade 17+ symboles indépendamment. Filtres de session

Trade uniquement pendant Londres et New York. Gestion du risque institutionnelle

Limite de perte quotidienne (% ou $)

Nombre max de trades ouverts

Validation du lot avant exécution

11 niveaux de vérification de sécurité des ordres

Visualisation avancée

Flèches de sweep sur les bougies

Zones IFVG colorées (haussières/baissières)

Tableau de bord en direct avec statistiques du compte, risque ouvert, sessions, etc.

Logique configurable

Détection de tendance (structure de marché, SMA, EMA, SMMA, LWMA)

Sélecteur de type de trade (tendance / contre-tendance)

Expiration des ordres après X bougies HTF

Gestion du risque avancée : trailing stop, breakeven, risk-free trades

PRINCIPES DE GESTION DU RISQUE

Risque fixe par trade (pas de martingale, pas de grid)

Protection de perte quotidienne

Pré-validation du margin via OrderCheck()

Mécanismes de breakeven et trailing

Marge de sécurité (80%)

L’EA garantit qu’aucun ordre ne viole les contraintes du broker ou de risque.

BACKTEST & OPTIMISATION

Forex Majors :

HTF : H1

LTF : M5

Avec la tendance : ON

Risque : 1–2%

Session : Londres + New York

Indices :

HTF : H4

LTF : M15

Contre-tendance : ON

Risque : 0.5–1%

Or / Crypto :

HTF : H1

LTF : M5

Marge ATR activée

BONUS : Guide VPS gratuit de 6 mois

Évitez les coupures, déconnexions et trades manqués.

Inclut des recommandations VPS (broker et tierces) avec installation et optimisation étape par étape.

PRIX & VALEUR

Vous obtenez :

Automatisation au niveau institutionnel

Code professionnel

Logique Smart Money

Sécurité du risque et du margin

Mises à jour à vie

Guide VPS gratuit

Tout cela pour moins que le coût d’un seul trade perdant.

IDÉAL POUR

Traders connaissant les principes SMC et ICT

Traders de prop-firm cherchant un contrôle du risque cohérent

Swing traders, scalpers et part-timers

Non adapté pour :

Débutants ignorant SMC/ICT

Scalpers cherchant un trading ultra-fréquent

Utilisateurs recherchant des profits garantis

COMMENT COMMENCER

Acheter et installer l’EA depuis MQL5 Market Charger sur un graphique et appliquer les paramètres recommandés Passer en réel avec un petit risque (0.5–1%) Augmenter après des résultats constants

FAQ

Est-ce qu’il repeint ? Non, les signaux sont calculés à la clôture.

Compatible prop-firm ? Oui, 100% conforme.

Capital minimum ? 100 $, recommandé 500 $+

Brokers supportés ? Tous les brokers MT5

Nombre de trades/semaine ? 2–10 par symbole selon la volatilité

Personnalisation des timeframes ? Oui, combinaison HTF/LTF libre

AVERTISSEMENT LÉGAL

Le trading comporte des risques.

Cet EA est un outil d’assistance, non une garantie de profit.

Utilisez une gestion du risque appropriée. Le développeur n’est pas responsable des pertes.

HTF Liquidity Sweep + IFVG EA PRO v1.0

Concepts Smart Money et ICT – Automatisé

Validé sur le marché MQL5, testé et prouvé.