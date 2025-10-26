Smart Liquidity Hunter Pro
HTF Liquidity Sweep + IFVG EA PRO v1.0
Les concepts professionnels du Smart Money et des institutions pour le trading – désormais entièrement automatisés
ENFIN : Tradez comme les institutions, pas comme les particuliers
En avez-vous assez de :
Être stoppé avant que le marché ne parte dans votre sens ?
Poursuivre des cassures qui se renversent instantanément ?
Manquer les grands mouvements parce que vous ne pouvez pas surveiller les graphiques 24h/24 ?
Utiliser des indicateurs retardés qui échouent sur les marchés réels ?
Et si vous pouviez :
Entrer exactement là où les institutions entrent (dans les FVG inversés)
Exploiter les chasses à la liquidité qui piègent les traders particuliers
Attraper des retournements à forte probabilité avec un ratio risque/rendement de 5:1
Trader plusieurs symboles simultanément avec une gestion du risque intelligente
Dormir tranquillement en sachant que votre EA suit la logique institutionnelle de validation
Présentation : le SEUL EA qui combine les Liquidity Sweeps + FVG inversés
Ce n’est pas un autre robot basé sur des indicateurs.
C’est un système de niveau professionnel, basé sur les Smart Money Concepts (SMC) — les mêmes principes utilisés par les banques, hedge funds et prop firms.
Points clés :
-
Validé sur le marché MQL5 – Tous les tests réussis
-
Aucun Martingale ni Grid
-
Risque fixe par trade (avec SL et TP)
-
Capacité multi-symboles
-
Filtres de session (Londres & New York)
COMMENT LA STRATÉGIE FONCTIONNE
Les marchés évoluent en trois étapes distinctes :
Étape 1 – Chasse à la liquidité
Le prix balaie les plus hauts ou plus bas pour déclencher les stops et collecter la liquidité.
Étape 2 – Formation du retournement
Le prix revient dans la zone et forme un Fair Value Gap (FVG).
Étape 3 – Entrée institutionnelle
Une fois le FVG inversé, les institutions entrent – et l’EA aussi.
FONCTIONNEMENT ÉTAPE PAR ÉTAPE
Étape 1 : Analyse en unité de temps supérieure (HTF)
Définit le biais global selon l’EMA/SMA ou la structure et tendance du marché.
Tendance haussière → recherche les creux à balayer (zones d’achat potentielles)
Tendance baissière → recherche les sommets à balayer (zones de vente potentielles)
Étape 2 : Détection du Liquidity Sweep
Analyse les mèches des bougies pour détecter les chasses à la liquidité.
Sweep valide :
-
La mèche casse un précédent plus haut/bas
-
Le corps clôture à l’intérieur du range
-
La mèche ≥ 25 % de la bougie totale
Étape 3 : Confirmation IFVG en unité de temps inférieure (LTF)
Après détection d’un sweep, l’EA passe sur une UT plus basse (M5 ou M15) pour identifier les FVG.
IFVG haussier (pour setups de vente) :
Le corps clôture sous le bas du FVG → signal SELL.
IFVG baissier (pour setups d’achat) :
Le corps clôture au-dessus du haut du FVG → signal BUY.
Étape 4 : Exécution des trades
|Biais
|Bougie
|Sweep
|Type de trade
|R:R
|Signal FVG
|Haussier
|Baissière
|Creux
|Achat dans la tendance
|5:1
|FVG baissier → IFVG → BUY
|Baissier
|Haussière
|Sommets
|Vente dans la tendance
|5:1
|FVG haussier → IFVG → SELL
|Haussier
|Haussière
|Sommets
|Vente contre-tendance
|2.5:1
|FVG haussier → IFVG → SELL
|Baissier
|Baissière
|Creux
|Achat contre-tendance
|2.5:1
|FVG baissier → IFVG → BUY
Étape 5 : Placement du Stop Loss
Stop Loss = plus haut/bas de la bougie de sweep HTF + marge.
Options de marge :
-
Basée sur ATR (dynamique)
-
Distance en pips fixe
-
Aucune marge
Stops serrés = ratio élevé avec précision institutionnelle.
Étape 6 : Take Profit et gestion
-
Trades dans la tendance : objectif 5:1
-
Trades contre-tendance : objectif 2.5:1
-
Breakeven à 1:1
-
Trailing stop optionnel à partir de 2:1
FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES
-
Moteur multi-symboles
Surveille et trade 17+ symboles indépendamment.
-
Filtres de session
Trade uniquement pendant Londres et New York.
-
Gestion du risque institutionnelle
-
Limite de perte quotidienne (% ou $)
-
Nombre max de trades ouverts
-
Validation du lot avant exécution
-
11 niveaux de vérification de sécurité des ordres
-
Visualisation avancée
-
Flèches de sweep sur les bougies
-
Zones IFVG colorées (haussières/baissières)
-
Tableau de bord en direct avec statistiques du compte, risque ouvert, sessions, etc.
-
Logique configurable
-
Détection de tendance (structure de marché, SMA, EMA, SMMA, LWMA)
-
Sélecteur de type de trade (tendance / contre-tendance)
-
Expiration des ordres après X bougies HTF
-
Gestion du risque avancée : trailing stop, breakeven, risk-free trades
PRINCIPES DE GESTION DU RISQUE
-
Risque fixe par trade (pas de martingale, pas de grid)
-
Protection de perte quotidienne
-
Pré-validation du margin via OrderCheck()
-
Mécanismes de breakeven et trailing
-
Marge de sécurité (80%)
L’EA garantit qu’aucun ordre ne viole les contraintes du broker ou de risque.
BACKTEST & OPTIMISATION
Forex Majors :
-
HTF : H1
-
LTF : M5
-
Avec la tendance : ON
-
Risque : 1–2%
-
Session : Londres + New York
Indices :
-
HTF : H4
-
LTF : M15
-
Contre-tendance : ON
-
Risque : 0.5–1%
Or / Crypto :
-
HTF : H1
-
LTF : M5
-
Marge ATR activée
BONUS : Guide VPS gratuit de 6 mois
Évitez les coupures, déconnexions et trades manqués.
Inclut des recommandations VPS (broker et tierces) avec installation et optimisation étape par étape.
PRIX & VALEUR
Vous obtenez :
-
Automatisation au niveau institutionnel
-
Code professionnel
-
Logique Smart Money
-
Sécurité du risque et du margin
-
Mises à jour à vie
-
Guide VPS gratuit
Tout cela pour moins que le coût d’un seul trade perdant.
IDÉAL POUR
-
Traders connaissant les principes SMC et ICT
-
Traders de prop-firm cherchant un contrôle du risque cohérent
-
Swing traders, scalpers et part-timers
Non adapté pour :
-
Débutants ignorant SMC/ICT
-
Scalpers cherchant un trading ultra-fréquent
-
Utilisateurs recherchant des profits garantis
COMMENT COMMENCER
-
Acheter et installer l’EA depuis MQL5 Market
-
Charger sur un graphique et appliquer les paramètres recommandés
-
Passer en réel avec un petit risque (0.5–1%)
-
Augmenter après des résultats constants
FAQ
-
Est-ce qu’il repeint ? Non, les signaux sont calculés à la clôture.
-
Compatible prop-firm ? Oui, 100% conforme.
-
Capital minimum ? 100 $, recommandé 500 $+
-
Brokers supportés ? Tous les brokers MT5
-
Nombre de trades/semaine ? 2–10 par symbole selon la volatilité
-
Personnalisation des timeframes ? Oui, combinaison HTF/LTF libre
AVERTISSEMENT LÉGAL
Le trading comporte des risques.
Cet EA est un outil d’assistance, non une garantie de profit.
Utilisez une gestion du risque appropriée. Le développeur n’est pas responsable des pertes.
BONUS DE LANCEMENT
Les 100 premiers acheteurs reçoivent :
-
Support prioritaire 6 mois
-
Accès anticipé aux mises à jour
-
Consultation d’optimisation personnalisée
COMMENCEZ DÈS AUJOURD’HUI
-
Cliquez sur “Acheter” sur MQL5 Market
-
Téléchargez et installez sur MT5
-
Appliquez les paramètres recommandés
-
Commencez à trader comme les institutions avec une précision élevée
