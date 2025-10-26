Smart Liquidity Hunter Pro
HTF Liquidity Sweep + IFVG EA PRO v1.0
I concetti professionali di Smart Money e Istituzionali per la strategia di trading – Ora completamente automatizzata
FINALMENTE: Trada come le istituzioni, non come i retail
Sei stanco di:
Essere fermato prima che il mercato si muova a tuo favore?
Inseguire breakout che si invertono immediatamente?
Perdere i grandi movimenti perché non puoi monitorare i grafici 24/7?
Usare indicatori in ritardo che falliscono nei mercati reali?
E se potessi:
Entrare esattamente dove entrano le istituzioni (nei Fair Value Gap inversi)
Sfruttare le cacce di liquidità che intrappolano i trader retail
Catturare inversioni ad alta probabilità con un rapporto rischio/rendimento di 5:1
Trattare più simboli contemporaneamente con una gestione del rischio intelligente
Dormire tranquillo sapendo che il tuo EA segue la logica di validazione istituzionale
Presentiamo: L’UNICO EA che combina Liquidity Sweeps + FVG Inversi
Questo non è un altro robot basato su indicatori.
È un sistema di livello professionale basato sui concetti Smart Money (SMC) — gli stessi principi usati da banche, hedge fund e società prop.
Punti chiave:
Convalidato su MQL5 Market – Superato tutti i test
Nessun Martingale o Grid
Rischio fisso per trade (ognuno con SL e TP)
Capacità multi-simbolo
Filtri di sessione (Londra e New York)
COME FUNZIONA LA STRATEGIA
I mercati si muovono in tre fasi distinte:
Fase 1 – Caccia alla liquidità
Il prezzo spazza i massimi o minimi per attivare gli stop loss e raccogliere liquidità.
Fase 2 – Formazione dell’inversione
Il prezzo rientra nel range e forma un Fair Value Gap (FVG).
Fase 3 – Entrata istituzionale
Quando l’FVG si inverte, le istituzioni entrano – e anche l’EA.
OPERAZIONE PASSO PER PASSO
Passo 1: Analisi Higher Timeframe (HTF)
Definisce il bias generale basato su EMA/SMA o sulla reale struttura e direzione del trend.
Trend rialzista → cerca minimi da spazzare (potenziali zone di acquisto)
Trend ribassista → cerca massimi da spazzare (potenziali zone di vendita)
Passo 2: Rilevamento della Caccia alla Liquidità
Analizza le ombre delle candele per prove di raccolta di liquidità.
Sweep valido:
-
L’ombra rompe un massimo/minimo precedente
-
Il corpo della candela chiude di nuovo all’interno del range
-
Dimensione dell’ombra ≥ 25% della candela totale
Passo 3: Conferma IFVG su Lower Timeframe (LTF)
Dopo una sweep, l’EA scende su un timeframe inferiore (M5 o M15) per identificare gli FVG.
IFVG rialzista (per setup di vendita):
Il corpo della candela chiude sotto il minimo FVG → attiva un setup SELL.
IFVG ribassista (per setup di acquisto):
Il corpo della candela chiude sopra il massimo FVG → attiva un setup BUY.
Passo 4: Esecuzione Trade
Market Bias | Candela | Sweep | Tipo di Trade | Rischio/Rendimento | Segnale FVG
Bullish | Bearish | Minimi | BUY con trend | 5:1 | Bearish FVG → IFVG → BUY
Bearish | Bullish | Massimi | SELL con trend | 5:1 | Bullish FVG → IFVG → SELL
Bullish | Bullish | Massimi | SELL contro trend | 2.5:1 | Bullish FVG → IFVG → SELL
Bearish | Bearish | Minimi | BUY contro trend | 2.5:1 | Bearish FVG → IFVG → BUY
Passo 5: Posizionamento Stop Loss
Stop Loss = massimo/minimo della candela HTF + buffer.
Opzioni buffer:
-
Basato su ATR (dinamico)
-
Distanza pip fissa
-
Nessun buffer
Stop stretti = alto R:R con precisione istituzionale.
Passo 6: Take Profit e Gestione
Trade con trend: target R:R 5:1
Trade contro trend: target 2.5:1
Breakeven a 1:1
Trailing stop opzionale da 2:1
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
-
Motore Multi-Simbolo
Monitora e trada oltre 17 simboli in modo indipendente.
-
Filtri di Sessione
Trada solo durante le sessioni di Londra e New York.
-
Gestione del Rischio Istituzionale
Limite giornaliero di perdita (in % o $)
Numero massimo di trade aperti
Validazione del lotto prima dell’esecuzione
11 livelli di controllo di sicurezza ordine
-
Visualizzazione Avanzata
Frecce sweep sulle candele
Zone IFVG (codificate per colore rialzista/ribassista)
Dashboard live con statistiche account, rischio aperto e sessioni
-
Logica Configurabile
Rilevamento trend (struttura di mercato, SMA, EMA, SMMA, LWMA)
Toggle tipo di trade (con-trend / contro-trend)
Scadenza ordine dopo candele HTF definite
Gestione rischio avanzata: trailing stop-loss, breakeven per trade a rischio zero
PRINCIPI DI GESTIONE DEL RISCHIO
Rischio fisso per trade (no martingale, no grid)
Protezione perdita giornaliera
Pre-validazione margine con OrderCheck()
Meccanismi di breakeven e trailing
Buffer di sicurezza margine (80%)
L’EA garantisce che nessun ordine violi vincoli di broker o rischio.
BACKTESTING & OTTIMIZZAZIONE
Forex Major:
HTF: H1
LTF: M5
Con-Trend: ON
Rischio: 1–2%
Sessione: Londra + New York
Indici:
HTF: H4
LTF: M15
Contro-Trend: ON
Rischio: 0.5–1%
Oro / Crypto:
HTF: H1
LTF: M5
Buffer ATR attivo
BONUS: Guida VPS Gratuita di 6 Mesi
Evita downtime, disconnessioni o trade persi.
Include raccomandazioni VPS specifiche per broker e di terze parti, con installazione e ottimizzazione passo-passo.
PREZZO & VALORE
Ricevi:
Automazione di livello istituzionale
Codice professionale
Logica Smart Money
Sicurezza di rischio e margine
Aggiornamenti a vita
Guida VPS gratuita
Tutto per meno del costo di un trade in perdita.
IDEALE PER
Trader che comprendono i principi SMC e ICT
Trader di prop firm che cercano controllo del rischio costante
Swing trader, scalper e part-timer che non possono monitorare i grafici
Non adatto per:
Principianti non familiari con SMC e ICT
Scalper che cercano trading ad alta frequenza
Utenti che vogliono profitti garantiti
COME INIZIARE
Acquista e installa l’EA da MQL5 Market.
Caricalo sul grafico e imposta le impostazioni consigliate.
Passa al live con piccolo rischio (0.5–1%).
Aumenta dopo risultati consistenti.
FAQ
Si ridisegna (repaint)?
No – i segnali sono calcolati dopo la chiusura della candela.
È compatibile con prop firm?
Sì, la logica di rischio è pienamente conforme.
Capitale minimo?
$100 minimo, $500+ raccomandato.
Broker supportati?
Tutti i broker MT5.
Quanti trade a settimana?
2–10 per simbolo, a seconda della volatilità.
Posso personalizzare i timeframe?
Sì – qualsiasi combinazione HTF/LTF supportata.
DISCLAIMER LEGALE
Il trading sui mercati finanziari comporta rischi.
Questo EA è uno strumento di supporto per trader professionisti, non una garanzia di profitto.
Usa una gestione del rischio adeguata. Lo sviluppatore non è responsabile di eventuali perdite.
BONUS DI LANCIO
I primi 100 acquirenti ricevono:
Supporto prioritario per 6 mesi
Accesso anticipato agli aggiornamenti
Consulenza di ottimizzazione personalizzata
INIZIA OGGI
Clicca “Acquista” su MQL5 Market
Scarica e installa su MT5
Applica le impostazioni consigliate
Inizia a tradare come le istituzioni con alta precisione
