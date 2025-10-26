Smart Liquidity Hunter Pro

HTF Liquidity Sweep + IFVG EA PRO v1.0

I concetti professionali di Smart Money e Istituzionali per la strategia di trading – Ora completamente automatizzata

FINALMENTE: Trada come le istituzioni, non come i retail

Sei stanco di:

Essere fermato prima che il mercato si muova a tuo favore?

Inseguire breakout che si invertono immediatamente?

Perdere i grandi movimenti perché non puoi monitorare i grafici 24/7?

Usare indicatori in ritardo che falliscono nei mercati reali?

E se potessi:

Entrare esattamente dove entrano le istituzioni (nei Fair Value Gap inversi)

Sfruttare le cacce di liquidità che intrappolano i trader retail

Catturare inversioni ad alta probabilità con un rapporto rischio/rendimento di 5:1

Trattare più simboli contemporaneamente con una gestione del rischio intelligente

Dormire tranquillo sapendo che il tuo EA segue la logica di validazione istituzionale

Presentiamo: L’UNICO EA che combina Liquidity Sweeps + FVG Inversi

Questo non è un altro robot basato su indicatori.

È un sistema di livello professionale basato sui concetti Smart Money (SMC) — gli stessi principi usati da banche, hedge fund e società prop.

Punti chiave:

Convalidato su MQL5 Market – Superato tutti i test

Nessun Martingale o Grid

Rischio fisso per trade (ognuno con SL e TP)

Capacità multi-simbolo

Filtri di sessione (Londra e New York)

COME FUNZIONA LA STRATEGIA

I mercati si muovono in tre fasi distinte:

Fase 1 – Caccia alla liquidità

Il prezzo spazza i massimi o minimi per attivare gli stop loss e raccogliere liquidità.

Fase 2 – Formazione dell’inversione

Il prezzo rientra nel range e forma un Fair Value Gap (FVG).

Fase 3 – Entrata istituzionale

Quando l’FVG si inverte, le istituzioni entrano – e anche l’EA.

OPERAZIONE PASSO PER PASSO

Passo 1: Analisi Higher Timeframe (HTF)

Definisce il bias generale basato su EMA/SMA o sulla reale struttura e direzione del trend.

Trend rialzista → cerca minimi da spazzare (potenziali zone di acquisto)

Trend ribassista → cerca massimi da spazzare (potenziali zone di vendita)

Passo 2: Rilevamento della Caccia alla Liquidità

Analizza le ombre delle candele per prove di raccolta di liquidità.

Sweep valido:

L’ombra rompe un massimo/minimo precedente

Il corpo della candela chiude di nuovo all’interno del range

Dimensione dell’ombra ≥ 25% della candela totale

Passo 3: Conferma IFVG su Lower Timeframe (LTF)

Dopo una sweep, l’EA scende su un timeframe inferiore (M5 o M15) per identificare gli FVG.

IFVG rialzista (per setup di vendita):

Il corpo della candela chiude sotto il minimo FVG → attiva un setup SELL.

IFVG ribassista (per setup di acquisto):

Il corpo della candela chiude sopra il massimo FVG → attiva un setup BUY.

Passo 4: Esecuzione Trade

Market Bias | Candela | Sweep | Tipo di Trade | Rischio/Rendimento | Segnale FVG

Bullish | Bearish | Minimi | BUY con trend | 5:1 | Bearish FVG → IFVG → BUY

Bearish | Bullish | Massimi | SELL con trend | 5:1 | Bullish FVG → IFVG → SELL

Bullish | Bullish | Massimi | SELL contro trend | 2.5:1 | Bullish FVG → IFVG → SELL

Bearish | Bearish | Minimi | BUY contro trend | 2.5:1 | Bearish FVG → IFVG → BUY

Passo 5: Posizionamento Stop Loss

Stop Loss = massimo/minimo della candela HTF + buffer.

Opzioni buffer:

Basato su ATR (dinamico)

Distanza pip fissa

Nessun buffer

Stop stretti = alto R:R con precisione istituzionale.

Passo 6: Take Profit e Gestione

Trade con trend: target R:R 5:1

Trade contro trend: target 2.5:1

Breakeven a 1:1

Trailing stop opzionale da 2:1

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Motore Multi-Simbolo

Monitora e trada oltre 17 simboli in modo indipendente. Filtri di Sessione

Trada solo durante le sessioni di Londra e New York. Gestione del Rischio Istituzionale

Limite giornaliero di perdita (in % o $)

Numero massimo di trade aperti

Validazione del lotto prima dell’esecuzione

11 livelli di controllo di sicurezza ordine Visualizzazione Avanzata

Frecce sweep sulle candele

Zone IFVG (codificate per colore rialzista/ribassista)

Dashboard live con statistiche account, rischio aperto e sessioni Logica Configurabile

Rilevamento trend (struttura di mercato, SMA, EMA, SMMA, LWMA)

Toggle tipo di trade (con-trend / contro-trend)

Scadenza ordine dopo candele HTF definite

Gestione rischio avanzata: trailing stop-loss, breakeven per trade a rischio zero

PRINCIPI DI GESTIONE DEL RISCHIO

Rischio fisso per trade (no martingale, no grid)

Protezione perdita giornaliera

Pre-validazione margine con OrderCheck()

Meccanismi di breakeven e trailing

Buffer di sicurezza margine (80%)

L’EA garantisce che nessun ordine violi vincoli di broker o rischio.

BACKTESTING & OTTIMIZZAZIONE

Forex Major:

HTF: H1

LTF: M5

Con-Trend: ON

Rischio: 1–2%

Sessione: Londra + New York

Indici:

HTF: H4

LTF: M15

Contro-Trend: ON

Rischio: 0.5–1%

Oro / Crypto:

HTF: H1

LTF: M5

Buffer ATR attivo

BONUS: Guida VPS Gratuita di 6 Mesi

Evita downtime, disconnessioni o trade persi.

Include raccomandazioni VPS specifiche per broker e di terze parti, con installazione e ottimizzazione passo-passo.

PREZZO & VALORE

Ricevi:

Automazione di livello istituzionale

Codice professionale

Logica Smart Money

Sicurezza di rischio e margine

Aggiornamenti a vita

Guida VPS gratuita

Tutto per meno del costo di un trade in perdita.

IDEALE PER

Trader che comprendono i principi SMC e ICT

Trader di prop firm che cercano controllo del rischio costante

Swing trader, scalper e part-timer che non possono monitorare i grafici

Non adatto per:

Principianti non familiari con SMC e ICT

Scalper che cercano trading ad alta frequenza

Utenti che vogliono profitti garantiti

COME INIZIARE

Acquista e installa l’EA da MQL5 Market.

Caricalo sul grafico e imposta le impostazioni consigliate.

Passa al live con piccolo rischio (0.5–1%).

Aumenta dopo risultati consistenti.

FAQ

Si ridisegna (repaint)?

No – i segnali sono calcolati dopo la chiusura della candela.

È compatibile con prop firm?

Sì, la logica di rischio è pienamente conforme.

Capitale minimo?

$100 minimo, $500+ raccomandato.

Broker supportati?

Tutti i broker MT5.

Quanti trade a settimana?

2–10 per simbolo, a seconda della volatilità.

Posso personalizzare i timeframe?

Sì – qualsiasi combinazione HTF/LTF supportata.

DISCLAIMER LEGALE

Il trading sui mercati finanziari comporta rischi.

Questo EA è uno strumento di supporto per trader professionisti, non una garanzia di profitto.

Usa una gestione del rischio adeguata. Lo sviluppatore non è responsabile di eventuali perdite.

BONUS DI LANCIO

I primi 100 acquirenti ricevono:

Supporto prioritario per 6 mesi

Accesso anticipato agli aggiornamenti

Consulenza di ottimizzazione personalizzata

INIZIA OGGI

Clicca “Acquista” su MQL5 Market

Scarica e installa su MT5

Applica le impostazioni consigliate

Inizia a tradare come le istituzioni con alta precisione

HTF Liquidity Sweep + IFVG EA PRO v1.0

Concetti Smart Money e ICT – Automatizzato

Convalidato, testato e approvato su MQL5 Market.