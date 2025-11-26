Smart Liquidity Hunter Pro


Smart Liquidity Hunter PRO ist ein automatisiertes Handelssystem, das Preisbewegungen über zwei Zeitrahmen analysiert, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Der EA überwacht Preisausdehnungen über aktuelle Hochs und Tiefs in einem höheren Zeitrahmen hinaus und bestätigt dann Einstiege anhand von Preislückenmustern in einem niedrigeren Zeitrahmen.

Funktionsweise

Die Strategie beginnt damit, die Marktrichtung in einem höheren Zeitrahmen entweder durch Marktstrukturanalyse oder gleitende Durchschnittsindikatoren zu bestimmen. Wenn der EA erkennt, dass sich der Preis über einen vorherigen Schwungpunkt hinaus bewegt hat und dann wieder in die ursprüngliche Spanne zurückgekehrt ist, identifiziert er dies als potenziellen Liquiditäts-Sweep. Das System wechselt dann zu einem niedrigeren Zeitrahmen, um nach einem Drei-Kerzen-Preislückenmuster zu suchen, das als Fair Value Gap bekannt ist und sich in der entgegengesetzten Richtung zum Sweep bildet.

Der EA wartet darauf, dass diese Lücke getestet und abgelehnt wird, bevor er einen Trade ausführt. Dieser Multi-Zeitrahmen-Ansatz zielt darauf ab, Bereiche zu identifizieren, in denen Marktteilnehmer möglicherweise ausgestoppt wurden, was potenziell Möglichkeiten für neue Positionen schafft. Jeder Trade wird mit einem vordefinierten Stop Loss und Take Profit auf Basis konfigurierbarer Risiko-Ertrags-Verhältnisse ausgeführt.

Konfiguration und Funktionen

Der EA arbeitet unabhängig auf jedem Chart, auf dem er angehängt ist, sodass Sie mehrere Symbole gleichzeitig handeln können. Sie können die höheren und niedrigeren Zeitrahmen nach Ihren Präferenzen konfigurieren, wobei gängige Kombinationen Stunden-Charts in Verbindung mit Fünf- oder Fünfzehn-Minuten-Charts sind. Die Trendererkennungsmethode ist anpassbar und bietet Optionen wie Marktstrukturanalyse oder verschiedene Arten gleitender Durchschnitte.

Das Risikomanagement wird über drei Positionsgrößenmethoden gehandhabt: feste Lotgröße, Prozentsatz des Kontostands oder fester Geldbetrag pro Trade. Das System enthält Schutzfunktionen wie tägliche Verlustlimits, maximale Beschränkungen offener Trades und handelsbezogene Limits pro Symbol. Die Stop-Loss-Platzierung kann über feste Pip-Abstände oder ATR-basierte Berechnungen zur dynamischen Anpassung an die Marktvolatilität eingestellt werden.

Der EA bietet optional Trade-Management-Funktionen, einschließlich einer Breakeven-Funktion, die den Stop Loss auf Einstiegsniveau verschiebt, wenn ein festgelegtes Gewinnniveau erreicht wird, sowie Trailing-Stop-Funktionen zum Schutz von Gewinnen, wenn sich Trades günstig entwickeln. Sitzungsfilterung ermöglicht es Ihnen, den Handel auf bestimmte Marktzeiten zu beschränken, und Spread-Filterung verhindert die Trade-Ausführung unter ungünstigen Marktbedingungen.

Technische Informationen

Smart Liquidity Hunter PRO erfordert MetaTrader 5 Build 3400 oder höher und arbeitet als kompilierte .ex5-Datei mit Einzelkonto-Bindung. Der EA funktioniert mit allen MT5-Brokern und Kontotypen und führt Trades mit Marktaufträgen mit vordefinierten Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus aus. Jede Instanz nutzt minimale Systemressourcen und verbraucht in der Regel weniger als 100 MB RAM.

Die Installation umfasst das Anhängen des EA an Ihren gewählten Chart, die Konfiguration der Parameter über die Eingabe-Registerkarte und die Sicherstellung, dass der automatisierte Handel sowohl in den EA-Einstellungen als auch in den globalen MT5-Optionen aktiviert ist. Für den Handel mit mehreren Symbolen hängen Sie den EA einfach mit Ihren bevorzugten Einstellungen an den Chart jedes Symbols an. Das System zeigt visuelle Markierungen auf Charts an, einschließlich Pfeilen für erkannte Sweeps, Rechtecken für Gap-Zonen und einem Informationspanel, das den aktuellen Status anzeigt.

Risikohinweis und Support

Trading birgt erhebliche Risiken und kann zu Kapitalverlust führen. Dieser Expert Advisor führt Trades basierend auf technischen Mustern ohne Gewinngarantie aus. Vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Benutzer sollten gründlich auf Demokonten testen und angemessenes Risikomanagement implementieren, bevor sie live handeln. Der Entwickler übernimmt keine Haftung für Handelsverluste, die durch die Nutzung dieses Produkts entstehen.

Der EA arbeitet ohne Martingale-, Grid- oder Hedging-Techniken und verwendet feste Stop-Losses bei allen Positionen. Er zeichnet keine historischen Signale neu, da alle Analysen auf geschlossenen Kerzen durchgeführt werden. Die Strategie ist mit Prop-Firm-Regeln kompatibel, die risikoreiche Handelstechniken verbieten.

Support wird über die Kommunikationstools der MQL5 Market-Produktseite bereitgestellt. Updates und Bugfixes sind in Ihrem Kauf enthalten. Für Unterstützung verwenden Sie bitte den Kommentarbereich oder private Nachrichten auf der Produktseite und geben Sie Ihre MT5-Build-Nummer, Ihren Broker-Namen und alle aufgetretenen Fehlermeldungen an.

