Smart Liquidity Hunter Pro

Cazador inteligente de liquidez PRO

Smart Liquidity Hunter PRO es un sistema de negociación automatizado que analiza los movimientos de precios en dos marcos temporales para identificar posibles oportunidades de negociación. El EA supervisa las extensiones de precios más allá de los máximos y mínimos recientes en un marco temporal superior y, a continuación, confirma las entradas utilizando patrones de brecha de precios en un marco temporal inferior.

Cómo funciona

La estrategia comienza estableciendo la dirección del mercado en un marco temporal superior utilizando el análisis de la estructura del mercado o indicadores de medias móviles. Cuando el EA detecta que el precio se ha movido más allá de un punto de oscilación anterior y luego se invierte de nuevo en el rango original, identifica esto como un barrido de liquidez potencial. A continuación, el sistema cambia a un marco temporal inferior para buscar un patrón de brecha de precios de tres velas, conocido como brecha de valor razonable, que se forma en la dirección opuesta al barrido.

El EA espera a que esta brecha sea probada y rechazada antes de ejecutar una operación. Este enfoque multitemporal tiene como objetivo identificar las áreas en las que los participantes del mercado pueden haber sido detenidos, creando potencialmente oportunidades para nuevas posiciones. Cada operación se ejecuta con un stop loss y un take profit predefinidos basados en ratios de riesgo-recompensa configurables.

Configuración y características

El EA opera de forma independiente en cada gráfico en el que está conectado, lo que le permite operar con múltiples símbolos simultáneamente. Puede configurar los marcos temporales superior e inferior según sus preferencias, siendo las combinaciones más comunes los gráficos horarios emparejados con gráficos de cinco o quince minutos. El método de detección de tendencias es personalizable y ofrece opciones como el análisis de la estructura del mercado o varios tipos de medias móviles.

La gestión del riesgo se lleva a cabo mediante tres métodos de dimensionamiento de las posiciones: tamaño de lote fijo, porcentaje del saldo de la cuenta o cantidad monetaria fija por operación. El sistema incluye funciones de protección, como límites de pérdidas diarias, restricciones de apertura máxima de operaciones y límites de operaciones por símbolo. La colocación de Stop Loss puede establecerse utilizando distancias fijas entre pips o cálculos basados en ATR para un ajuste dinámico a la volatilidad del mercado.

El AE ofrece funciones opcionales de gestión de operaciones, como la funcionalidad de punto de equilibrio, que mueve el stop loss a la entrada cuando se alcanza un nivel de beneficios especificado, y funciones de trailing stop para proteger los beneficios cuando las operaciones se mueven favorablemente. El filtrado de sesiones le permite restringir las operaciones a determinadas horas de mercado, y el filtrado de diferenciales impide la ejecución de operaciones en condiciones de mercado desfavorables.

Información técnica

Smart Liquidity Hunter PRO requiere Meta Trader 5 build 3400 o superior y funciona como un archivo .ex5 compilado con vinculación de cuenta única. El EA funciona con todos los brokers y tipos de cuentas de MT5, ejecutando operaciones mediante órdenes de mercado con niveles predefinidos de stop loss y take profit. Cada instancia utiliza un mínimo de recursos del sistema, por lo general consume menos de 100 MB de RAM.

La instalación consiste en adjuntar el EA al gráfico elegido, configurar los parámetros a través de la pestaña de entradas y asegurarse de que la negociación automática está activada tanto en la configuración del EA como en las opciones globales de MT5. Para operar con múltiples símbolos, simplemente conecte el EA al gráfico de cada símbolo con su configuración preferida. El sistema muestra marcadores visuales en los gráficos, incluyendo flechas para los barridos detectados, rectángulos para las zonas de brecha, y un panel de información que muestra el estado actual.

Divulgación de riesgos y soporte

Operar conlleva un riesgo sustancial y puede resultar en la pérdida de capital. Este Asesor Experto ejecuta operaciones basadas en patrones técnicos sin garantía de beneficio. El rendimiento pasado no indica resultados futuros. Los usuarios deben realizar pruebas exhaustivas en cuentas demo e implementar una gestión de riesgos adecuada antes de operar en vivo. El desarrollador no asume ninguna responsabilidad por las pérdidas incurridas por el uso de este producto.

El EA opera sin martingala, rejilla o técnicas de cobertura, utilizando stop losses fijos en todas las posiciones. No repinta señales históricas ya que todo el análisis se realiza en velas cerradas. La estrategia es compatible con las normas de las empresas de apoyo que prohíben las técnicas de negociación de alto riesgo.

El soporte se proporciona a través de las herramientas de comunicación de la página del producto MQL5 Market. Las actualizaciones y correcciones de errores se incluyen con su compra. Para asistencia, por favor utilice la sección de Comentarios o Mensajes Privados en la página del producto, incluyendo su número de compilación MT5, nombre del broker, y cualquier mensaje de error encontrado.

Productos recomendados
Papa
Busingye Tusasirwe
5 (1)
Asesores Expertos
La versión 6.0 de Papa EA está basada en la versión 3.0 de Big Boy. Se han agregado nuevas ideas y funciones comerciales. Esto hace que Papa EA sea mucho mejor que Big Boy: ¡piénsalo! Y las entradas no han cambiado mucho. Significa que todavía tienes en tus manos un EA muy fácil de usar. Simplemente cambie BasicBalance a 55 (o más) y configure el EA en un gráfico EURUSD de 15 minutos. >>> Señal PAPA EA en vivo <<< Aquí están las entradas: 1) ExpertComment (puedes cambiarlo): el comentario
Alpha V1
Derrick Akampurira
Asesores Expertos
Alpha V1: Su socio de trading automatizado y disciplinado Este asesor experto se basa en la hipótesis de que, para un activo financiero específico (como el USD/JPY o el índice NASDAQ), existen patrones estadísticamente significativos basados en la hora del día o el día de la semana. Por ejemplo, una hipótesis podría ser "El NASDAQ tiende a subir entre las 4 AM y las 10 AM, hora del servidor, los miércoles y los viernes". El Alpha V1 es la herramienta para probar y explotar dicha hipótesis. Su é
PK Crash 3OO EA
Prudence Kiconco
Asesores Expertos
PK Crash 300 EA es un EA diseñado específicamente para operar el Índice Crash 300 en el Marco de Tiempo M2. PK Crash 300 EA muestra resultados comerciales estables. PK Crash 300 EA sólo opera en una dirección. Sólo vende, beneficiándose así de las caídas que se producen en el Índice Crash 300. Esta característica única permite al EA maximizar sus beneficios y minimizar la reducción. La función de trailing stop rastrea el 50% de los beneficios obtenidos, reduciendo así la caída. PK Crash 300 EA e
Big Boy
Busingye Tusasirwe
Asesores Expertos
Big Boy v3.0 es un nuevo EA que ha sido diseñado para operar con precisión en el marco de tiempo EURUSD de 15 minutos. Úselo en el gráfico mínimo de 15 EURUSD. Es muy preciso, año tras año. Una vez descargado, cambie el Saldo Básico a 50 y adjunte el gráfico EURUSD de 15 minutos. Gracias por considerar comprar y utilizar este EA. Aquí están las entradas: 1) Comentario de experto (puedes cambiarlo): el comentario básico utilizado para cada operación. 2) Expert Magic: identificador único para
PK Crash 5OO EA
Prudence Kiconco
Asesores Expertos
PK Crash 500 EA es un EA diseñado específicamente para operar el Índice Crash 500 en el Marco de Tiempo M1. El depósito mínimo es de 100 USD por 0,2 tamaño de lote para una cuenta de apalancamiento de 1:500. El EA PK Crash 500 muestra resultados de negociación estables. PK Crash 500 EA sólo opera en una dirección. Sólo vende, beneficiándose así de las caídas que se producen en el Índice Crash 500. Esta característica única permite al EA maximizar sus beneficios y minimizar la reducción. Este EA
PK Crash 1OOO EA
Prudence Kiconco
Asesores Expertos
PK Crash 1000 EA es un EA diseñado específicamente para operar el Índice Crash 1000 en el Marco de Tiempo M2. El depósito mínimo es de 100 USD por 0,2 tamaño de lote para una cuenta de apalancamiento de 1:500. PK Crash 1000 EA muestra resultados comerciales estables. PK Crash 1000 EA sólo opera en una dirección. Sólo vende, beneficiándose así de las caídas que se producen en el Índice Crash 1000. Esta característica única permite al EA maximizar sus beneficios y minimizar la reducción. La funci
PK Crash 5OO PRO
Prudence Kiconco
Asesores Expertos
PK Crash 500 PRO es un EA diseñado específicamente para operar con el índice Crash 500 en el marco temporal M5. El depósito mínimo es de 100 USD por 0,2 tamaño de lote para una cuenta de apalancamiento de 1:500. PK Crash 500 PRO muestra resultados comerciales estables. PK Crash 500 PRO sólo opera en una dirección. Sólo vende, beneficiándose así de las caídas que se producen en el Índice Crash 500. Esta característica única permite al EA maximizar sus beneficios y minimizar el drawdown. La funci
Raptor Bot
Casey Nkalubo
Asesores Expertos
Raptor EA - Sistema Algorítmico de Trading Descripción del producto Raptor EA es una solución de trading algorítmico diseñada para el scalping en los mercados financieros. El sistema combina indicadores técnicos con componentes opcionales de aprendizaje automático para identificar oportunidades de negociación al tiempo que implementa controles de gestión de riesgos. Este Asesor Experto ha sido desarrollado para cuentas ECN y es adecuado para operadores que buscan una ejecución automatizada con u
FREE
Inteligente TRex Raptor Rapido
Cesar Juan Flores Navarro
Asesores Expertos
Robot de Forex configurable al 100%, contiene los parámetros necesarios para configurar el EA Raptor de tal manera que no queme ni una cuenta (ver las tablas), Observe las tablas y elija la mejor configuración. Este EA le permite crear configuraciones seleccionando los parámetros adecuadamente. El EA Raptor se basa en el precio de apertura y si posible tendencia, marcando y adecuándose en cada paso.. por lo que tiene los siguientes parámetros: Lots Inicio(Volumen 1, 0.1 ,0.01).......0.01 (Poner
Account Flipper EA
Gabriel Matovu
Asesores Expertos
CUENTA FLIPPER EA Un robot de comercio para GBPUSD El tamaño del lote se calcula multiplicando el factor de lote por cada 1000 USD en cuenta. Se recomienda utilizar cuentas de 1000 USD o más. Tipos de cuenta: Cuentas de cobertura , Se prefieren las cuentas estándar, es decir, sin comisiones, Utilizar corredores bien regulados, por ejemplo ICMarkets. todo esto proporciona espacio para que la estrategia funcione sin problemas para estabilizar los resultados y eliminar la posibilidad de que el mode
FREE
PK Crash 1OOO PRO
Prudence Kiconco
Asesores Expertos
PK Crash 1000 PRO es un EA diseñado específicamente para operar el Índice Crash 1000 en el Marco de Tiempo M1. No opera con frecuencia pero ofrece un alto retorno de beneficios con menor riesgo. El depósito mínimo es de 100 USD por 0,2 tamaño de lote para una cuenta de apalancamiento de 1:500. PK Crash 1000 PRO muestra resultados comerciales estables. PK Crash 1000 PRO sólo opera en una dirección. Sólo vende, beneficiándose así de las caídas que se producen en el Índice Crash 1000. Esta caracter
VSA Pulse System
Paul Edunyu Carissimo
Indicadores
Sistema VSA Pulse Deje de comerciar con formas. Empiece a operar con energía. El avanzado motor lógico VSA + Price Action. Descripción: La mayoría de los indicadores le muestran la historia (retraso). El sistema VSA Pulse le muestra la realidad (física). Este indicador decodifica la "Energía" detrás de cada vela. Va más allá de las simples etiquetas "Alcista" o "Bajista" e identifica la intención del Dinero Inteligente. Responde a las tres preguntas más críticas en el trading: ¿Es real este mo
PK Range Break Scalper
Prudence Kiconco
Asesores Expertos
PK Range Break Scalper es un Asesor Experto diseñado específicamente para scalping Range Break 100 Index y Range Break 200 Index por Deriv y Binary broker en el 1 Minuto Timeframe. El EA/Robot espera la ruptura de un rango de precios para abrir posiciones y su objetivo es cerrar beneficios entre el rango de precios y no la ruptura del rango. El EA/Robot abre posiciones de compra al precio más bajo del rango y posiciones de venta al precio más alto del rango. NB: Este EA, a diferencia de mis otro
Profit Cannon
Pankaj Raj Kumar Tolani
Asesores Expertos
El EA no utiliza rejilla, martingala y arbitraje. El sistema de comercio es adecuado tanto para los operadores experimentados y principiantes. El EA incluye protección contra spreads altos. Funciona bien con la configuración predeterminada. Proporciona un enfoque SEGURO hacia la gestión de riesgos con Trailing stop habilitado . Expert Advisor sólo utilizará el 1% de su margen libre como riesgo y por lo tanto los resultados en el volumen de comercio de baja pero BAJA Drawdown así Información im
Super Trend Master
Ronald Moses Mawanda
Indicadores
Como sugiere el nombre, indica la dirección del movimiento del precio en un mercado que está en tendencia, es decir, siguiendo un camino particular. Se traza en los gráficos de precios de las acciones para que los inversores vean la tendencia actual marcada que se muestra en rojo cuando los precios han bajado y en verde cuando los precios han subido. Parámetros de entrada: Período del indicador CCI Período del indicador ATR Nivel de activación de CCI Desplazamiento horizontal de las barras i
Edge EA Pro MT5
Aleksandr Zheltikov
4.67 (3)
Asesores Expertos
Edge es un sistema de negociación totalmente automatizado que encuentra oportunidades de negociación y coloca operaciones combinando indicadores técnicos, análisis de la acción del precio, análisis de ondas y análisis de patrones de mercado durante todo el día utilizando áreas de Fibonacci. Basándose en datos históricos de mercado, la red neuronal multicapa de capas finas del sistema se entrena para identificar patrones y relaciones que pueden utilizarse para predecir futuros movimientos de pre
CRT After Manipulation Candle
Derick Alituha
Asesores Expertos
CRT Vela Después de la Manipulación Este Asesor Experto está construido alrededor de un poderoso concepto: operar después de la manipulación, no antes. ¿Qué es CRT ? Candle Range Theory (CRT) es un método de acción del precio que identifica los momentos en los que la liquidez es barrida - cuando el precio caza stop losses por encima de un máximo o por debajo de un mínimo - y luego revierte. El mercado manipula. Este EA espera a que se produzca esa manipulación y se posiciona en el otro lado. Si
FREE
Dominion Gold
Angelo Marcelo Serafin
4.25 (4)
Asesores Expertos
Dominion Gold EA Dominion Gold EA es un Expert Advisor desarrollado para el símbolo XAUUSD (Oro) en MetaTrader 5 , diseñado para operar durante la sesión de Nueva York , utilizando análisis del comportamiento del precio y rupturas de niveles previamente definidos . El EA ejecuta operaciones basadas en condiciones específicas del mercado identificadas antes de la apertura de la sesión de Nueva York, cuando pueden detectarse condiciones de mayor volatilidad. La estrategia está estructurada para op
PK Crash 5OO Light
Prudence Kiconco
Asesores Expertos
PK Crash 500 Light es un EA diseñado específicamente para operar con el índice Crash 500 en el marco temporal M1. El depósito mínimo es de 30 USD por 0,2 tamaño de lote para una cuenta de apalancamiento de 1:500. PK Crash 500 Light muestra resultados estables. PK Crash 500 Light sólo opera en una dirección. Sólo vende, beneficiándose así de las caídas que se producen en el índice Crash 500. Esta característica única permite al EA maximizar sus beneficios y minimizar el drawdown. La función Brea
SuperTrend Fit for low Stagnation
Smarterbot Software
Asesores Expertos
Esta herramienta de trading experta utiliza el indicador SuperTrend con una potente métrica de optimización personalizada para ayudar a los traders a encontrar los mejores sistemas con baja estancamiento y alto beneficio neto. Los traders ingresan en una posición (larga o corta) cuando la barra se abre por encima o por debajo de la línea indicadora. Puede salir de la posición cuando el precio "invierta" su señal o no salir y dejarla cerrar en función de los riesgos (Take Profit, stop loss) o po
Rambo Bitcoin Bot
Riaan Adriaan Swanepoel
5 (2)
Asesores Expertos
Rambo Bitcoin Bot - M15 Timeframe, optimizado para Exness y compatible con otros brokers que ofrecen spreads competitivos y condiciones de trading estables. Este algoritmo opera en BTC/USD en el marco temporal M15, centrándose en entradas estructuradas y selectivas en lugar de alta frecuencia o composición agresiva. Mantiene una exposición controlada y aspira a un crecimiento constante a largo plazo. La curva de renta variable muestra una trayectoria ascendente estable con una pendiente aproxi
Fibo EA Digiteza
Martin Wandera
Asesores Expertos
DESCRIPCIÓN DE FIBO EA FiboEA – El Trader Inteligente de Retrocesos de Fibonacci ¡Desbloquea el verdadero poder del trading con Fibonacci! Fibo EA es un Asesor Experto (EA) de precisión, diseñado para ir mucho más allá de los bots de retroceso convencionales. Creado para traders profesionales , retos de cuentas financiadas (como FTMO, MyForexFunds, FundedNext, etc.) y sistemas automatizados de portafolio , Fibo EA combina una lógica inteligente de Fibonacci, gestión dinámica del riesgo y prot
HTF Candles
Felix Bitum
Indicadores
Velas HTF es un indicador que traza el contorno de las velas de tiempo superior en la vela inferior. El indicador le da la opción de elegir si desea o no ver en vivo la vela HTF actual, sin retardo o repintado. Características No se dibujan objetos en el gráfico: El indicador no traza ninguna línea u objeto rectangular en el gráfico, simplemente dibuja las velas HTF. Esto mantiene su gráfico simple y limpio. Selección MTF: El indicador le permite elegir todos los diferentes plazos superiores par
Nova Stem
Dian Mayang Sari
Asesores Expertos
PRECIO DE LANZAMIENTO POR TIEMPO LIMITADO: ¡El precio actual 800 está descontado! El precio final aumentará hasta 1225 . EA Avanzado Controlado por Riesgo  Nova Stem es un Asesor Experto robusto diseñado para gestores de riesgo inteligentes y traders de firmas de propiedad. Funciona completamente automatizado en GBPJPY y utiliza M15 como gráfico base. Simplemente carga el EA en un solo gráfico y deja que la lógica de precisión maneje todo. Bonus incluido: mándame un mensaje después de la comp
Quasimodo Genie
Francis Soddo Wetaka
Indicadores
Indicador Quasimodo Genie para MetaTrader 5 Presentamos el Quasimodo Genie, un indicador de análisis técnico para MetaTrader 5 diseñado para identificar automáticamente el patrón Quasimodo o "Over and Under" en sus gráficos. Esta herramienta proporciona señales visuales basadas en la estructura de este popular patrón gráfico. Este indicador está diseñado para ayudar en el reconocimiento y análisis de patrones resaltando los puntos clave de oscilación. También ofrece una serie de ajustes persona
FREE
MLTA by Vertice
Camille Eric Tronel
Asesores Expertos
Presentación de MLTA de Vertice: una solución de negociación de vanguardia En Vertice , creemos firmemente que la información basada en datos puede mejorar significativamente el rendimiento de las operaciones. MLTA (Machine Learning Technical Analysis) es nuestra estrategia de negociación totalmente automatizada, diseñada para agilizar la toma de decisiones y optimizar la ejecución de operaciones con precisión. Cómo funciona MLTA aprovecha técnicas computacionales avanzadas para identificar el
GainX 400 Weltrade
Angel Torres
Asesores Expertos
EA GainX 400 – Weltrade (Índices Sintéticos | M15) Depósito mínimo recomendado: 50 USD El GainX 400 es un algoritmo especializado para operar Índices Sintéticos en el Broker Weltrade, optimizado y calibrado para la volatilidad y microestructura de sus activos. Trabaja en temporalidad M15, identificando expansiones direccionales para capturar movimientos amplios con una estructura de Alto Ratio (High Ratio): pequeñas pérdidas controladas y ganancias grandes que compensan y superan ampliamente la
PK Crash 3OO Light
Prudence Kiconco
Asesores Expertos
PK Crash 300 Light es un EA diseñado específicamente para operar el Índice Crash 300 en el Marco de Tiempo M2. El depósito recomendado es de 100 USD por 0,5 tamaño de lote para una cuenta de apalancamiento de 1:500. PK Crash 300 Light muestra resultados comerciales estables. PK Crash 300 Light sólo opera en una dirección. Sólo vende, beneficiándose así de las caídas que se producen en el Índice Crash 300. Esta característica única permite al EA maximizar sus beneficios y minimizar el drawdown.
Engage Synthetic Scalper Neural Network
Toha Arekaatera Akutina Gage
Asesores Expertos
¡¡!! ¡IMPORTANTE, POR FAVOR RECUERDE EJECUTAR ESTE EA EN EL MARCO DE TIEMPO DE 1 MINUTO Y EL ACTIVO BOOM1000 SOLAMENTE! Esta maravillosa pieza de software es un super inteligente algoritmo de auto-aprendizaje hecho para mt5, echa un vistazo a los ejemplos en la parte inferior de la página Engage ha tenido el placer de trabajar con un individuo muy talentoso, honesto y de buena voluntad llamado Nardus van Staden para crear este maravilloso producto, si quieres algo tan impresionante como esto, co
Neural Bitcoin Impulse
Denys Babiak
Asesores Expertos
Presentamos Neural Bitcoin Impulse , un innovador robot de negociación creado utilizando tecnología de entrenamiento de redes neuronales sobre voluminosos conjuntos de datos de mercado. El modelo matemático de inteligencia artificial incorporado busca el impulso potencial de cada próxima barra de mercado y utiliza los patrones resultantes de divergencia y convergencia entre los indicadores predictivos y el precio para formar puntos de inversión de alta precisión para abrir posiciones de negocia
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Último Pulso Visión general Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Obtiene beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30 minutos. Cómo funciona El EA iden
META i9
Meta Sophie Agapova
5 (4)
Asesores Expertos
META i9 – Motor Cuántico de Trading Adaptativo  -  Referencia Técnica META i9 es un Asesor Experto totalmente autónomo basado en una arquitectura de tres capas: Quantum-State Pattern Analysis (QSPA) Neuro-Fractal Engine (NFE) Self-Correcting Trade Memory (SCTM) ¡Con la compra de META i9, recibe META i7 totalmente gratis! (Oferta limitada por una semana) Mientras META i7 utiliza dos redes neuronales cooperativas, META i9 va un paso más allá: Sus arquitecturas neuronales han sido ampliadas y o
Vega Bot
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
Asesores Expertos
AVISO IMPORTANTE: Solo hay un número limitado de copias disponibles al precio actual. El precio pronto aumentará a $1999.99 . Download Setfiles Detail Guide VEGA BOT – El Asesor Experto Multiestrategia Definitivo para Seguir Tendencias Bienvenido a Vega BOT , un potente Asesor Experto que integra múltiples metodologías profesionales de seguimiento de tendencia en un sistema flexible y altamente personalizable. Tanto si es un trader principiante como un usuario algorítmico avanzado, Vega BOT le
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
Otros productos de este autor
CRT After Manipulation Candle
Derick Alituha
Asesores Expertos
CRT Vela Después de la Manipulación Este Asesor Experto está construido alrededor de un poderoso concepto: operar después de la manipulación, no antes. ¿Qué es CRT ? Candle Range Theory (CRT) es un método de acción del precio que identifica los momentos en los que la liquidez es barrida - cuando el precio caza stop losses por encima de un máximo o por debajo de un mínimo - y luego revierte. El mercado manipula. Este EA espera a que se produzca esa manipulación y se posiciona en el otro lado. Si
FREE
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario