Cazador inteligente de liquidez PRO

Smart Liquidity Hunter PRO es un sistema de negociación automatizado que analiza los movimientos de precios en dos marcos temporales para identificar posibles oportunidades de negociación. El EA supervisa las extensiones de precios más allá de los máximos y mínimos recientes en un marco temporal superior y, a continuación, confirma las entradas utilizando patrones de brecha de precios en un marco temporal inferior.

Cómo funciona

La estrategia comienza estableciendo la dirección del mercado en un marco temporal superior utilizando el análisis de la estructura del mercado o indicadores de medias móviles. Cuando el EA detecta que el precio se ha movido más allá de un punto de oscilación anterior y luego se invierte de nuevo en el rango original, identifica esto como un barrido de liquidez potencial. A continuación, el sistema cambia a un marco temporal inferior para buscar un patrón de brecha de precios de tres velas, conocido como brecha de valor razonable, que se forma en la dirección opuesta al barrido.

El EA espera a que esta brecha sea probada y rechazada antes de ejecutar una operación. Este enfoque multitemporal tiene como objetivo identificar las áreas en las que los participantes del mercado pueden haber sido detenidos, creando potencialmente oportunidades para nuevas posiciones. Cada operación se ejecuta con un stop loss y un take profit predefinidos basados en ratios de riesgo-recompensa configurables.

Configuración y características

El EA opera de forma independiente en cada gráfico en el que está conectado, lo que le permite operar con múltiples símbolos simultáneamente. Puede configurar los marcos temporales superior e inferior según sus preferencias, siendo las combinaciones más comunes los gráficos horarios emparejados con gráficos de cinco o quince minutos. El método de detección de tendencias es personalizable y ofrece opciones como el análisis de la estructura del mercado o varios tipos de medias móviles.

La gestión del riesgo se lleva a cabo mediante tres métodos de dimensionamiento de las posiciones: tamaño de lote fijo, porcentaje del saldo de la cuenta o cantidad monetaria fija por operación. El sistema incluye funciones de protección, como límites de pérdidas diarias, restricciones de apertura máxima de operaciones y límites de operaciones por símbolo. La colocación de Stop Loss puede establecerse utilizando distancias fijas entre pips o cálculos basados en ATR para un ajuste dinámico a la volatilidad del mercado.

El AE ofrece funciones opcionales de gestión de operaciones, como la funcionalidad de punto de equilibrio, que mueve el stop loss a la entrada cuando se alcanza un nivel de beneficios especificado, y funciones de trailing stop para proteger los beneficios cuando las operaciones se mueven favorablemente. El filtrado de sesiones le permite restringir las operaciones a determinadas horas de mercado, y el filtrado de diferenciales impide la ejecución de operaciones en condiciones de mercado desfavorables.

Información técnica

Smart Liquidity Hunter PRO requiere Meta Trader 5 build 3400 o superior y funciona como un archivo .ex5 compilado con vinculación de cuenta única. El EA funciona con todos los brokers y tipos de cuentas de MT5, ejecutando operaciones mediante órdenes de mercado con niveles predefinidos de stop loss y take profit. Cada instancia utiliza un mínimo de recursos del sistema, por lo general consume menos de 100 MB de RAM.

La instalación consiste en adjuntar el EA al gráfico elegido, configurar los parámetros a través de la pestaña de entradas y asegurarse de que la negociación automática está activada tanto en la configuración del EA como en las opciones globales de MT5. Para operar con múltiples símbolos, simplemente conecte el EA al gráfico de cada símbolo con su configuración preferida. El sistema muestra marcadores visuales en los gráficos, incluyendo flechas para los barridos detectados, rectángulos para las zonas de brecha, y un panel de información que muestra el estado actual.

Divulgación de riesgos y soporte

Operar conlleva un riesgo sustancial y puede resultar en la pérdida de capital. Este Asesor Experto ejecuta operaciones basadas en patrones técnicos sin garantía de beneficio. El rendimiento pasado no indica resultados futuros. Los usuarios deben realizar pruebas exhaustivas en cuentas demo e implementar una gestión de riesgos adecuada antes de operar en vivo. El desarrollador no asume ninguna responsabilidad por las pérdidas incurridas por el uso de este producto.

El EA opera sin martingala, rejilla o técnicas de cobertura, utilizando stop losses fijos en todas las posiciones. No repinta señales históricas ya que todo el análisis se realiza en velas cerradas. La estrategia es compatible con las normas de las empresas de apoyo que prohíben las técnicas de negociación de alto riesgo.

El soporte se proporciona a través de las herramientas de comunicación de la página del producto MQL5 Market. Las actualizaciones y correcciones de errores se incluyen con su compra. Para asistencia, por favor utilice la sección de Comentarios o Mensajes Privados en la página del producto, incluyendo su número de compilación MT5, nombre del broker, y cualquier mensaje de error encontrado.