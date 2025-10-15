Fibo EA Digiteza
- Uzman Danışmanlar
- Martin Wandera
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
FiboEA – Akıllı Fibonacci Geri Çekilme (Retracement) Uzmanı
Fibonacci stratejilerinin gerçek gücünü Fibo EA ile keşfedin.
Bu EA, profesyonel yatırımcılar, fonlanmış hesap (funded account) zorlukları
ve otomatik portföy sistemleri için özel olarak tasarlanmıştır.
Fibo EA, akıllı Fibonacci mantığını, dinamik risk yönetimini
ve tam otomatik işlem korumasını tek bir sistemde bir araya getirir.
Fibo EA’yı Diğerlerinden Ayıran Özellikler
Piyasadaki çoğu Fibonacci EA yalnızca geri çekilme çizgilerini çizer
veya sabit emirler verir.
Fibo EA ise farklı düşünür.
Herhangi bir zaman diliminde en son tamamlanmış mum çubuğunu
otomatik olarak algılar, dinamik bir Fibonacci geri çekilmesi çizer
ve sadece piyasa yapısı momentumla uyumlu olduğunda,
belirlenen seviyede (örneğin %61.8) bekleyen emirleri yerleştirir.
Her işlem girişten çıkışa kadar tamamen otomatik olarak yönetilir —
manuel müdahale gerekmez.
Ana Özellikler
Gerçek Çoklu Zaman Dilimi Mantığı
M1–D1 arasındaki tüm zaman dilimlerinde çalışır.
Scalping, günlük veya swing stratejileri için idealdir.
Akıllı Fibonacci Motoru
Fibonacci seviyelerini otomatik olarak çizer ve renklendirir,
EA’nın piyasa yapısında tam olarak nerede işlem yaptığını görmenizi sağlar.
Dinamik Risk Katman Sistemi (Özel Özellik)
Dört katmanlı bakiye sistemine sahiptir:
- Küçük hesaplar → Daha hızlı büyüme için optimize edilmiş yüksek risk
- Büyük hesaplar → Uzun vadeli istikrar için korumacı mod
Sabit veya Yüzde Bazlı Risk Seçeneği
Riskinizi dolar bazında veya yüzde olarak belirleyin —
EA, hesap bakiyenize ve stop mesafesine göre otomatik lot boyutu hesaplar.
Otomatik Breakeven ve Takip Eden Stop
Sermayenizi koruyun ve karınızı güvence altına alın —
akıllı algoritmalar gerçek zamanlı olarak ayarlama yapar.
Zaman Sınırlı Bekleyen Emirler
Her bekleyen emir, belirlediğiniz süre sonunda otomatik olarak iptal edilir.
Böylece eski veya unutulan emirler kalmaz.
Tam İşlem Şeffaflığı
Her emir, değişiklik ve SL/TP güncellemesi,
zaman – fiyat – bakiye bilgileriyle terminalde kayıt altına alınır.
Trader’ların Fibo EA’yı Sevme Nedenleri
- Martingale, grid veya hedge hilesi yok — sadece saf Fibonacci mantığı
- Temiz, optimize edilmiş MQL5 kodu — hızlı, hafif ve verimli
- Forex, Altın ve Endekslerde çalışır
- FTMO, MyForexFunds, FundedNext gibi fonlanmış hesaplarla uyumlu
- Yükselen ve düşen mum formasyonlarında kusursuz performans
- Grafik üzerinde net ve estetik Fibonacci görselleştirmesi
Önerilen Ayarlar
- Zaman dilimi: M15–H1 (gün içi), D1 (swing işlemler)
- Semboller: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, US30 (ve düşük spread’li diğer çiftler)
- En iyi seviyeler: %61.8 veya %50.0 geri çekilme
Özetle
Fibo EA, sıradan bir Fibonacci robotu değildir.
Bu sistem, piyasa yapısını okur, riski optimize eder
ve işlemleri profesyonel hassasiyetle yönetir.
Fibonacci stratejinizi tam disiplin, doğruluk ve tutarlılıkla uygular —
siz ekrandan uzakta olsanız bile.
Digiteza Felsefesi
Stratejik Ol. Tutarlı Ol. Digiteza Ol.
FiboEA – Fibonacci ve Akıllı Otomasyonun Buluştuğu Nokta.