Fibo EA Digiteza

FiboEA – Akıllı Fibonacci Geri Çekilme (Retracement) Uzmanı

Fibonacci stratejilerinin gerçek gücünü Fibo EA ile keşfedin.

Bu EA, profesyonel yatırımcılar, fonlanmış hesap (funded account) zorlukları

ve otomatik portföy sistemleri için özel olarak tasarlanmıştır.

Fibo EA, akıllı Fibonacci mantığını, dinamik risk yönetimini

ve tam otomatik işlem korumasını tek bir sistemde bir araya getirir.

Fibo EA’yı Diğerlerinden Ayıran Özellikler

Piyasadaki çoğu Fibonacci EA yalnızca geri çekilme çizgilerini çizer

veya sabit emirler verir.

Fibo EA ise farklı düşünür.

Herhangi bir zaman diliminde en son tamamlanmış mum çubuğunu

otomatik olarak algılar, dinamik bir Fibonacci geri çekilmesi çizer

ve sadece piyasa yapısı momentumla uyumlu olduğunda,

belirlenen seviyede (örneğin %61.8) bekleyen emirleri yerleştirir.

Her işlem girişten çıkışa kadar tamamen otomatik olarak yönetilir —

manuel müdahale gerekmez.

Ana Özellikler

Gerçek Çoklu Zaman Dilimi Mantığı

M1–D1 arasındaki tüm zaman dilimlerinde çalışır.

Scalping, günlük veya swing stratejileri için idealdir.

Akıllı Fibonacci Motoru

Fibonacci seviyelerini otomatik olarak çizer ve renklendirir,

EA’nın piyasa yapısında tam olarak nerede işlem yaptığını görmenizi sağlar.

Dinamik Risk Katman Sistemi (Özel Özellik)

Dört katmanlı bakiye sistemine sahiptir:

Küçük hesaplar → Daha hızlı büyüme için optimize edilmiş yüksek risk

Büyük hesaplar → Uzun vadeli istikrar için korumacı mod

Sabit veya Yüzde Bazlı Risk Seçeneği

Riskinizi dolar bazında veya yüzde olarak belirleyin —

EA, hesap bakiyenize ve stop mesafesine göre otomatik lot boyutu hesaplar.

Otomatik Breakeven ve Takip Eden Stop

Sermayenizi koruyun ve karınızı güvence altına alın —

akıllı algoritmalar gerçek zamanlı olarak ayarlama yapar.

Zaman Sınırlı Bekleyen Emirler

Her bekleyen emir, belirlediğiniz süre sonunda otomatik olarak iptal edilir.

Böylece eski veya unutulan emirler kalmaz.

Tam İşlem Şeffaflığı

Her emir, değişiklik ve SL/TP güncellemesi,

zaman – fiyat – bakiye bilgileriyle terminalde kayıt altına alınır.

Trader’ların Fibo EA’yı Sevme Nedenleri

Martingale, grid veya hedge hilesi yok — sadece saf Fibonacci mantığı

Temiz, optimize edilmiş MQL5 kodu — hızlı, hafif ve verimli

Forex, Altın ve Endekslerde çalışır

FTMO, MyForexFunds, FundedNext gibi fonlanmış hesaplarla uyumlu

Yükselen ve düşen mum formasyonlarında kusursuz performans

Grafik üzerinde net ve estetik Fibonacci görselleştirmesi

Önerilen Ayarlar

Zaman dilimi: M15–H1 (gün içi), D1 (swing işlemler)

M15–H1 (gün içi), D1 (swing işlemler) Semboller: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, US30 (ve düşük spread’li diğer çiftler)

EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, US30 (ve düşük spread’li diğer çiftler) En iyi seviyeler: %61.8 veya %50.0 geri çekilme

Özetle

Fibo EA, sıradan bir Fibonacci robotu değildir.

Bu sistem, piyasa yapısını okur, riski optimize eder

ve işlemleri profesyonel hassasiyetle yönetir.

Fibonacci stratejinizi tam disiplin, doğruluk ve tutarlılıkla uygular —

siz ekrandan uzakta olsanız bile.

Digiteza Felsefesi

Stratejik Ol. Tutarlı Ol. Digiteza Ol.

FiboEA – Fibonacci ve Akıllı Otomasyonun Buluştuğu Nokta.