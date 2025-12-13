Golden Reversal
Ticaretleri otomatikleştiren, sinyalleri manuel yöneten ve sizin için SL/TP otomatik bulan modern bir panel içeren bir araç.
Orta/uzun vadeli kullanmayı planlıyorsanız, erken aşamalarda alın.
Golden Reversal EA MT5 için profesyonel araç: REVERSAL STRATEGY sinyalleri birleştirir.
REVERSAL STRATEGY sinyalleri.
Otomatik SL/TP: iki mod (aşağıda okuyun).
Gelişmiş risk yönetimi: equity bazlı günlük/haftalık Drawdown limitleri (prop firm stili).
Yüksek etkili haber filtresi (MT5 takvimi, kırmızı klasör olayları).
Spread, saat, cooldown, bar başına 1 sinyal, max global işlemler filtreleri.
Kompakt panel: Otomatik modda işlem (EA sizin için trade eder).
Akıllı manuel trading paneli olarak kullanın, BUY/SELL yönetim kurallarınıza uyar. Single Pair/Multi-Pair/Multi-Frame modları, ayrı kontrol: Sadece uyarılar (AlertsOnly).
Otomatik trading (AutoTrade).
Çift fonksiyon: Otomatik EA + Kendi işlemleriniz için panel
'Allow algorithmic trading' kutusunu etkinleştirmenizi öneririm. EA menüsünden Alert Only/AutoTrade modunu kontrol edebilirsiniz, EA otomatik trade yapmasa bile panel ve uyarılar çalışır.
Manuel işlemlerde bile EA mevcut kurallarınızı kullanır:
SL/TP (ATR, manuel, ATR scan veya SL/TP PRO).
BreakEven, Trailing Stop ve Partial.
Spread, saat, haber filtreleri vb.
Etkinse günlük/haftalık Drawdown limiti.
Girişi siz belirleyin, EA panel ayarlarına göre işlemi yönetir.
EA ayrıca çizebilir:
Sinyal okları ve noktaları (RSI/Stoch).
Açık işlemlerde R:R overlayleri.
Manuel R:R simülatörü (DRAW R:R modu) ENTRY/TP/SL sürükleyin.
Menüye çiftleri ve timeframe'leri BÜYÜK HARFLERLE ekleyin ardına (,)'li. Brokerınızın adlandırmasına tam uyun.
Stop loss ve take profit için iki otomatik mod: SL/TP PRO - ATR scan.
Resimler her modun profillerini gösterir - panelde aktif bırakın EA doğru olanı seçer.
Funding önerisi: Broker limiti ör. %5 günlük ise EA'yı 4.0-4.5%'e ayarlayın spread, gap ve slippage payı bırakmak için.
