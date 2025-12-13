Golden Reversal

Ticaretleri otomatikleştiren, sinyalleri manuel yöneten ve sizin için SL/TP otomatik bulan modern bir panel içeren bir araç.

Launch price:
 175 USD
Golden Reversal EA fiyatı satış hedeflerine ulaşıldıkça aşamalı olarak 300 USD'ye yükselecek.

Current price:
 175 USD
Next stage:
 200 USD
Final target price:
 300 USD

Orta/uzun vadeli kullanmayı planlıyorsanız, erken aşamalarda alın.


Golden Reversal EA MT5 için profesyonel araç: REVERSAL STRATEGY sinyalleri birleştirir.


Otomatik SL/TP: iki mod (aşağıda okuyun).

Gelişmiş risk yönetimi: equity bazlı günlük/haftalık Drawdown limitleri (prop firm stili).

Yüksek etkili haber filtresi (MT5 takvimi, kırmızı klasör olayları).

Spread, saat, cooldown, bar başına 1 sinyal, max global işlemler filtreleri.

Kompakt panel: Otomatik modda işlem (EA sizin için trade eder).

Akıllı manuel trading paneli olarak kullanın, BUY/SELL yönetim kurallarınıza uyar. Single Pair/Multi-Pair/Multi-Frame modları, ayrı kontrol: Sadece uyarılar (AlertsOnly).

Otomatik trading (AutoTrade).


Çift fonksiyon: Otomatik EA + Kendi işlemleriniz için panel


'Allow algorithmic trading' kutusunu etkinleştirmenizi öneririm. EA menüsünden Alert Only/AutoTrade modunu kontrol edebilirsiniz, EA otomatik trade yapmasa bile panel ve uyarılar çalışır.


Manuel işlemlerde bile EA mevcut kurallarınızı kullanır:


SL/TP (ATR, manuel, ATR scan veya SL/TP PRO).

BreakEven, Trailing Stop ve Partial.

Spread, saat, haber filtreleri vb.

Etkinse günlük/haftalık Drawdown limiti.


Girişi siz belirleyin, EA panel ayarlarına göre işlemi yönetir.


EA ayrıca çizebilir:


Sinyal okları ve noktaları (RSI/Stoch).

Açık işlemlerde R:R overlayleri.

Manuel R:R simülatörü (DRAW R:R modu) ENTRY/TP/SL sürükleyin.


Menüye çiftleri ve timeframe'leri BÜYÜK HARFLERLE ekleyin ardına (,)'li. Brokerınızın adlandırmasına tam uyun.


Stop loss ve take profit için iki otomatik mod: SL/TP PRO - ATR scan.

Resimler her modun profillerini gösterir - panelde aktif bırakın EA doğru olanı seçer.


Funding önerisi: Broker limiti ör. %5 günlük ise EA'yı 4.0-4.5%'e ayarlayın spread, gap ve slippage payı bırakmak için.


Destek ve Topluluk

Soru, destek veya config paylaşımı için yazın ve topluluğumuza katılın, paylaştıklarımız:


Çift/timeframe preset örnekleri.

Manuel trading paneli kullanım fikirleri.

Gelecek güncellemeler ve iyileştirmeler.


telegram: https://t.me/aprendizajeD360

whatsapp: https://chat.whatsapp.com/HacnUluJEwg1RkvmSQgRH7


