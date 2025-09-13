GorMaster Pro
- Göstergeler
- Manuel Damian Ortiz Fernandez
- Sürüm: 1.101
- Etkinleştirmeler: 5
GorMaster_Pro — Sesgo confiable, noticias y técnica en una sola pantalla
Visión
GorMaster_Pro es una herramienta indispensable para cualquier tipo de trader (scalper, intradía o swing) porque combina información fundamental y técnica para darte una lectura fiel y accionable del mercado.
En una sola vista verás: sesgo direccional BUY/SELL/RANGO, ventanas de noticias en tiempo real que congelan la operativa, métricas técnicas clave (ATR_Z, RangeRatio, ADX, SpreadZ), sesiones y alertas. Todo organizado con presets cualitativos para configurarlo en segundos.
¿Por qué comprar GorMaster_Pro?
-
Decide cuándo operar y cuándo NO: evita entradas durante eventos de alto impacto con ventanas automáticas y alertas claras.
-
Sesgo confiable y unificado: puedes tomar el sesgo desde QUANT (calendario y sorpresa de datos), otro indicador (ICUSTOM) o modo manual.
-
Lectura técnica + fundamental en una sola consola: sin cambiar de ventana ni juntar datos a mano.
-
Uso simple: panel claro, colores intuitivos, recomendaciones contextuales y presets (conservador/balanceado/agresivo).
-
Se integra como “guardarraíl” para tus EAs: pausa/activa lógicas, alinea fases y gestiona riesgos.
¿Qué lo diferencia?
-
Sesgo QUANT: estima la relación de fuerza entre la divisa base y la cotizada usando el impacto/noticias (sorpresa normalizada y decaimiento temporal).
-
Si el dato favorece la base (primera del par), el sesgo tenderá a BUY.
-
Si favorece la cotizada (segunda del par), el sesgo tenderá a SELL.
-
Si están equilibradas, verás RANGO.
-
-
Ventanas de noticias “inteligentes”: bloquean permisos antes/después según impacto (bajo/medio/alto) y ámbito (símbolo o cuenta).
-
Métricas que importan:
-
ATR_Z y RangeRatio → rango y compresión/expansión.
-
ADX → fortaleza de tendencia.
-
SpreadZ → liquidez (normal/ampliada/crítica).
-
-
Fase del mercado: RANGE / TREND / BREAK / ILLIQ (ilíquido) + perfil CONS/BAL/AGR y nivel de confianza.
-
Alertas multicanal con cooldown: sesgo, fase, noticias y permisos (popup, sonido, push, e-mail).
-
Presets cualitativos: ajusta ventanas, pesos de impacto, decaimiento y tolerancias en 1 click (o usa CUSTOM para tus números).
-
Logo embebido y UI pulida: no dependes de archivos externos una vez compilado.
Cómo interpretar el sesgo (la “direccionalidad”)
-
BUY: la herramienta detecta mayor fuerza en la divisa base (p. ej., en EURUSD, fuerza en EUR).
-
SELL: mayor fuerza en la divisa cotizada (p. ej., en EURUSD, fuerza en USD).
-
RANGO: fuerzas equilibradas; no hay ventaja direccional clara.
-
Strength (0–100): cuán firme es ese sesgo.
-
Permisos: indica si conviene permitir BUY/SELL según sesgo y noticias activas.
Guía rápida (usuario poco técnico)
-
Mira el semáforo de noticias: si hay ventana activa, espera a que termine.
-
Lee el Sesgo: BUY / SELL / RANGO y su fuerza (0–100).
-
Confirma la Fase:
-
TREND: el precio suele continuar.
-
RANGE: el precio tiende a rebotar en extremos.
-
BREAK: ruptura/expansión.
-
ILLIQ: liquidez pobre; mejor prudencia.
-
-
Revisa métricas:
-
ADX > ~20 → tendencia más fiable.
-
RangeRatio > 1 → expansión; < 1 → compresión.
-
SpreadZ normal → ejecute con confianza normal; crítico → evite.
-
-
Sigue la Recomendación del panel (Rompimiento, Seguimiento, Rebote o Pausa).
Ejemplos sencillos de uso
A) Entrada a favor de tendencia (sesgo BUY)
-
Condiciones: Sesgo = BUY, Fase = TREND, ADX > 20, SpreadZ normal.
-
Idea: Esperar retroceso a un soporte cercano / pequeña consolidación y entrar en BUY.
-
Stop: bajo el último mínimo (o 1×ATR).
-
Salida: take profit por ratio R/R, zona de resistencia o cuando el sesgo pierda fuerza.
B) Rango/Mean Reversion (sesgo RANGO)
-
Condiciones: Sesgo = RANGO, Fase = RANGE, SpreadZ normal.
-
Idea: Comprar en la parte baja del rango y vender en la parte alta (o hacer lo inverso).
-
Stop: fuera del rango; evitar operar si aparece BREAK.
C) Post-noticia de alto impacto (rompimiento controlado)
-
Condiciones: terminada la ventana de noticias, Fase = BREAK, SpreadZ normalizando.
-
Idea: Esperar retest del nivel roto y entrar en el sentido del sesgo (BUY/SELL).
-
Stop: detrás del nivel de ruptura; evitar si SpreadZ sigue crítico.
D) Evitar sobre-ejecución
-
Condiciones: Fase = ILLIQ o SpreadZ crítico.
-
Idea: no operar o bajar tamaño; esperar mejores condiciones.
En todos los casos: si el sesgo cambia de forma clara (alerta), re-evalúa la operación.
¿Cómo usarlo con EAs?
-
Complemento visual y de control: usa las alertas para pausar/activar EAs al entrar/salir una ventana o cuando cambie la Fase/Sesgo.
-
Coherencia de reglas: aplica presets y CSV semanales para que tus EAs y tu trading manual sigan el mismo guion.
-
Integración avanzada (opcional): podemos añadir buffers o GlobalVariables para que tu EA lea el sesgo/permiso/fase directamente (servicio a medida).
Instalación y requisitos
-
MetaTrader 5 con Calendario Económico habilitado (para noticias/impacto).
-
Funciona en cualquier timeframe y símbolo.
-
Sin DLLs. Logos embebidos tras la primera compilación.
Buenas prácticas
-
Si tu broker no ofrece datos de calendario, la parte de noticias quedará vacía (lo demás funciona).
-
Selecciona un preset que encaje con tu estilo (conservador/balanceado/agresivo).
-
Ajusta ventanas largas para sistemas sensibles a spikes/slippage.
Aviso importante
GorMaster_Pro es una herramienta de apoyo a la decisión. No garantiza resultados. Opera con gestión monetaria y bajo tu responsabilidad.
Soporte y personalización
¿Necesitas que tus EAs lean directamente el sesgo/permiso/fase?
¿Quieres CSV y presets listos para tus activos/sesiones?
Te lo dejo funcionando a medida.
En una frase
GorMaster_Pro convierte el ruido en señales claras y accionables: sesgo confiable, noticias controladas, técnica relevante y alertas inteligentes para que tu operativa sea más consistente.