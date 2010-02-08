Gold Star MT5

Başlamadan önce, beklentileri doğru şekilde belirleyelim. Gold Star, sürekli olarak işlem yapmak veya XAUUSD üzerindeki her tiki tepki vermek için tasarlanmış bir EA değildir. Kaotik fiyat hareketinde giriş yapmaya zorlamamakta ve sadece işlem oluşturmak için aktif kalmaya çalışmamaktadır. Bu sistem, altının faz piyasası olduğunu anlayan tüccarlar için inşa edilmiştir — uzun sıkışma dönemleri ve ardından ani, agresif genişleme. Gold Star yalnızca XAUUSD ticareti yapar. Başka sembol yok, çok pazarlı mantık yok, genel uyarlamalar yok. EA içindeki her kural, altının volatilite davranışı, oturum dinamikleri ve likidite yönlü hareketlere özel olarak uyarlanmıştır. Altın, paralar gibi davranmaz ve Gold Star bunu o şekilde tedavi etmez. Gold Star fiyatı takip etmez. Yapıyı bekler. Çoğu sistemin başarısız olduğu yer, Gold Star'ın seçici hale geldiği yerdir. Pazar gürültülü, aşırı uzatılmış veya yapısız olduğunda, EA hareketsiz kalır. Yapı oluştuğunda ve volatilite tarihsel olarak uygun koşullarla uyumlu olduğunda, EA kararla hareket eder. Daha az işlem burada bir dezavantaj değildir — bunlar kasıtlıdır.

Gold Star Nasıl İşlem Yapıyor?

Gold Star, sürekli maruziyetin değil, seçici katılım etrafında inşa edilmiştir. Volatilite daralmadan ve yapı stabilize olmadan önce herhangi bir işlemi düşünmeyi bekler. Bu, rastgele başlangıçlar ve haberlerin yönlendirdiği kaosu sırasında giriş yapmaktan kaçınır. EA piyasa temposunu, sadece yönü değil değerlendirir. Fiyat hareketinin dalgalı yerine düzenli hale geldiği durumları arar; bu tarihsel olarak altında daha iyi yürütme kalitesi sunar. Ticari kararlar oturum davranışından etkilenir, XAUUSD'nin Asya konsolidasyonu, Londra dürtüsü ve New York devamlılığı veya geri dönüşleri sırasında çok farklı davrandığını kabul eder. Gold Star, tasarım gereği aşırı ticaretten kaçınır. Koşullar belirsiz veya yapısal olarak zayıf ise, EA basitçe hiçbir şey yapmaz — hareketsizlik strateijin bir parçasıdır. Girişler yalnızca olasılık patlamalı rastgelelik yerine kontrollü hareketi desteklediğinde alınır. Bu, zorunlu katılım nedeniyle gereksiz geri çekilişleri azaltmaya yardımcı olur. Sistem günlük heyecan üretmek için değil, zaman içinde çalışmak için tasarlanmıştır. Gücü, frekans yerine tutarlılık ve disiplinde yatmaktadır.

Gold Star, bir işlemi kaçırmanın kötü olana girmekten daha iyi olduğunu varsayar. Sürekli katılımdan ziyade sermaye korumasına öncelik verir.

Gold Star Nasıl Kurulur ve Çalıştırılır:

  • Gold Star, H1 zaman diliminde XAUUSD'ye bağlanmalıdır. Bu zaman dilimi kritiktir, çünkü strateji mantığı H1 piyasa yapısı ve volatilite davranışı etrafında inşa edilmiştir.
  • Minimum 1.000 dolar (veya eşdeğer) bakiye gereklidir. Bu, yeterli marj sağlar ve EA'nın amaçlanan risk yönetimi çerçevesi içinde çalışmasını sağlar.
  • XAUUSD üzerinde iyi yürütme ve makul farklar sunan bir broker kullanın. ECN veya ham hesaplar kuvvetle tavsiye edilir.
  • Tüm parametreleri varsayılan ayarlarında bırakın. EA optimizasyon veya set dosyaları gerektirmez. Parametreleri değiştirmek performansı iyileştirmez ve iç mantığa müdahale edebilir.
  • İşlemler açıkken ayarları değiştirmeyin. Tüm yapılandırma, EA'yı grafiğe bağlamadan önce tamamlanmalıdır.
  • EA'nın işlemleri manuel müdahale olmaksızın yönetmesine izin verin. Gold Star, düzgün kurulduktan sonra özerk olarak çalışmak üzere tasarlanmıştır.
  • İstikrarlı VPS veya platform çalışma süresi sağlayın; altın ticaret koşulları aktif oturumlar sırasında hızla değişebilir.

Gold Star hız hakkında değildir. Bu hacim hakkında değildir. Bu zamanlama, ılımlılık ve altının doğasına saygı hakkındadır.XAUUSD'nin sabrı ödüllendirdiğini ve gücü cezalandırdığını anlıyorsanız, Gold Star doğal hissedecektir. Bu EA, beklemeyi rahat hisseden, disiplinde kendine güvenen ve kısa vadeli gösteri yerine uzun vadeli tutarlılığa odaklanan tüccarlar için inşa edilmiştir. Altın sabrı ödüllendirir. Gold Star bunu göz önünde bulundurarak inşa edildi.
Önerilen ürünler
Open Season
Philipp Shvetsov
Uzman Danışmanlar
Open Season is a fully automated Expert Adviser that allows 'active' and 'set and forget' traders to trade high probability EURUSD H1 price action breakouts. It detects price action set ups prior to the London Open and trades breakdowns. The EA draws from human psychology to trade high probability shorts Every trade is protected by a stop loss In-built time filter Three position sizing techniques to suit your trading style Two trade management techniques The EA does not use a Martingale system T
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Uzman Danışmanlar
Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
Imbalance HFT
Mei Yang
Uzman Danışmanlar
This strategy continuously monitors changes in price action, consuming all the liquidity in the market. It doesn't care where the asset's price goes; as long as there are price fluctuations, it will keep absorbing liquidity. Yes, it's that incredible.        The strategy performs better on gold.        When running on non-gold assets, the parameters need to be adjusted. Time: Best 5 minute Fixed stop loss: 800  point Fixed profit: 800  points Applied to markets with high liquidity Maximum capit
Neural Bitcoin Impulse
Denys Babiak
Uzman Danışmanlar
Introducing Neural Bitcoin Impulse - an innovative trading bot created using neural network training technology on voluminous market data sets. The built-in mathematical model of artificial intelligence searches for the potential impulse of each next market bar and uses the resulting patterns of divergence and convergence between the predictive indicators and the price to form high-precision reversal points for opening trading positions. The trading robot is based on the Neural Bar Impulse ind
Super Rebate Mix System
Mr Punnatorn Tunbee
Uzman Danışmanlar
Basic working principles of EA will have 2 main systems. 1. Timed order opening means that at the specified time the EA will open 1 Buy order and 1 Sell order. 2. When the graph is strong, the EA will remember the speed of the graph. is the number of points per second which can be determined You can set the number of orders in the function ( Loop Order ). The order closing system uses the trailling moneym Loss system, but I set it as a percentage to make it easier to calculate when the capital
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Uzman Danışmanlar
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
Mean reversion automatic
Samuel Bedin
Uzman Danışmanlar
Mean reversion automatic is a trading bot for people wanting a secure trading automation. Based on several filters making efficient trades. Designed for major forex. Adjustables parameters availables. Make x3 in a few months losing a few penny as you can see on screenshot. Included money management and growth compounding. Make your trades in total security with this bot. Do not hesitate to contact me
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Uzman Danışmanlar
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
Range Breaker
Javier Antonio Gomez Miranda
Uzman Danışmanlar
Introducing the "Range Breaker". Range Breaker is a daily breakout EA that allows you to define a custom daily time range. Once the designated time range elapses, the "Range Breaker" place two STOP/LIMIT orders at the upper and lower limits of the range. This approach allows to automate daily ORB strategies. Once the day range is over, you can decide whether to keep the orders or to close/delete them. It also counts with several filters such as  - News - Inside Bar range - Trend - Narrow range
Supply Demand Brake Out
Domantas Juodenis
Uzman Danışmanlar
Supply Demand Breakout EA - Professional Edition Automated Supply & Demand Zone Trading System with Advanced Risk Management and False Breakout Protection  WHAT IS THIS EA? The Supply Demand Breakout EA is a fully automated trading robot that identifies and trades high-probability supply and demand zones using institutional trading concepts. It combines CHoCH (Change of Character) and BOS (Break of Structure) detection with intelligent risk management and a professional real-time dashboard. Perf
Accurate Shot MT5
Yurii Yasny
Uzman Danışmanlar
reguired set file  Live Siqnal - is a trading system based on the correlation of several classical indicators with certain parameters to achieve the necessary goals of market entry and exit control. The minimum number of parameters greatly simplifies the work with the Expert Advisor. The strategy is based on a classic overbought/oversold system with the possible influence of market strength on the price movement in a certain direction. Recommendations for trading: - TF H1GBPUSD - leverage 1:500
Engage Synthetic Scalper Neural Network
Toha Arekaatera Akutina Gage
Uzman Danışmanlar
!! IMPORTANT!, PLEASE REMEMBER TO RUN THIS EA ON THE 1 MINUTE TIME-FRAME AND BOOM1000 ASSET ONLY !! This wonderful piece of software is a super intelligent self learning algorithm made for mt5, checkout the examples at the bottom of the page Engage has had the pleasure of working with a very talented honest and good willed individual called Nardus van Staden to create this wonderful product, if you want something as awesome as this check him out at  This Link . The EA "Engage Synthetic Scalper
Big Source MT5
Igor Bulgakov
Uzman Danışmanlar
Automated trading system. Trend Advisor big_Source MT5 uses 2 EMA indicators and an RSI indicator. Safe, doesn 't use a martingale or a grid of warrants. The expert uses standard stop loss, teak profit and trailer stop. Requirements Optimized for GOLD (XAUUSD). The Expert Advisor trades on M30 timeframes. The minimum deposit is $ 500. Compatible with four- and five-digit accounts. Compatible with all brokers, including American ones, that are subject to the FIFO rule. Input Parameters L
Rul MT5
Vladimir Khlystov
Uzman Danışmanlar
The expert Advisor is designed for dealing with complex situations, including Loka. In addition, the expert Advisor can successfully trade itself. To do this, it provides auto-trading functions. Parameters BUY   – allow to resolve sales SELL   – allow to resolve purchases Step   = 60; – step between averaging positions ProfitClose   – closing profit in currency Lot   = 0.01; – the first lot of averaging K_Lot   = 1.5; – averaging coefficient Max_Lot   = 10.0; – maximum possible volume StartLot  
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Uzman Danışmanlar
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  Recommendations: Timeframe:   H1   (Any Timeframe) Supported currency pairs:   EURUSD , EURCHF,   USDCAD, AUDCAD, EURAUD and many more... MT4 Version :   Here! Live
Revert Edge
Levi Dane Benjamin
2.8 (10)
Uzman Danışmanlar
Revert Edge, 7+ yıllık canlı işlem deneyimi üzerine inşa edilmiş, dikkatlice hazırlanmış bir algoritmadır. Temel odağı, uzun vadeli performansa vurgu yaparak yavaş, istikrarlı hesap büyümesidir ve sürdürülemez, hızlı, kısa vadeli kazançlar değildir. EA, AUDCAD, AUDNZD, AUDUSD, EURUSD, EURAUD ve daha fazlası gibi birden fazla para birimiyle işlem yapmak için geliştirilmiştir! Ortalama bir geri dönüş stratejisi kullanır ve EA'nın yararlandığı bir tür tepkiye duyarlı fiyat seviyelerinden yararlanır
Atomic Advanced EA
Lucas Bremer Moinhos Dos Santos
Uzman Danışmanlar
Atomic Multi-Strategy EA: Your Ultimate Trading Toolkit Welcome to Atomic, the most versatile and powerful trading automaton for MetaTrader 5. I designed this Expert Advisor not just as a single tool, but as a complete trading framework. It's a multi-strategy, multi-symbol powerhouse built on a foundation of sophisticated trade and risk management. Whether you're a trend-follower, a scalper, or a grid trader, Atomic provides the features and flexibility to build, test, and deploy virtually any
TrendTracer
Wei Jie
Uzman Danışmanlar
Okey！Let's begin. This strategy is a trend-following strategy with stop-loss. Users can subjectively combine judgments in situations with significant market trends, and by operating this strategy EA, they can achieve substantial profits. According to the trading triangle principle, this strategy is not suitable for volatile market conditions. ----------------------------------------------------------------------- Specific Usage Steps: 1. Order placement and procurement on mql5.com; 2. Load this
Extensiver
Syed Oarasul Islam
Uzman Danışmanlar
Extensiver is designed to trade any markets (Stocks, Forex, Commodities, Futures, Cryptos). The strategies are developed based on various Price Actions that will be observed on different Fibonacci Extension Levels. Product Home Page:  https://www.mql5.com/en/market/product/51242 ADVANTAGES: Works on any market and time frames Multiple Strategies in 4 categories:  Extension, Breakout, Trend Follow, Reversal Trades simultaneously on any number of markets under the same account  Display Fibonacci
Price action Ai trader
Marrion Netondo Wabomba
Uzman Danışmanlar
PriceAction Pro EA (v1.8) PriceAction Pro EA is a fully automated MetaTrader 5 Expert Advisor built around high-probability price action patterns , strict risk management , and multi-timeframe trend confirmation . It is designed for traders who value precision, discipline, and capital protection over over-optimization or martingale-style systems. The EA focuses on clean market structure , entering trades only when price action aligns with higher-timeframe direction and predefined risk rules.
CGTxau
Ciaran Alan Butcher
Uzman Danışmanlar
CGT XAU EA  I have been developing this expert  advisor for the last two years and the results have been exceptional, the expert is built to catch all of the trends on XAUUSD, while aiming to maintain breakeven in-between.  This EA comes with a range of settings around trade and risk management.  The EA CAN be used with prop firms with adjusted settings or specifically an FTMO swing account with the recommended settings.  Recommendations: Main Pair: XAUUSD Timeframe: M5 Minimum deposit : $500-10
Analitic RSI MT5
Yvan Musatov
Uzman Danışmanlar
A professional expert analyzes the market using the relative strength index. The basic principle is that the bot takes the indicated prices for a certain period of time and calculates the strength and amplitude of the price. This can show when the trend will lose strength and reverse. The signal from the exit from the overbought/oversold zones is analyzed, the levels of these zones will be the levels with LEVEL_MAX and LEVEL_MIN values. We buy when the signal first falls below a certain level (
LT Adx EA
BacktestPro LLC
Uzman Danışmanlar
Unlock the power of ADX trading strategies with our versatile and user-friendly expert advisor. Our All-in-One ADX Expert Advisor is your key to successful trading with multiple ADX strategies and different ADX indicator support. Whether you're a novice trader or an experienced pro, this EA is designed to elevate your trading experience. Key Features: 1. Multi-Strategy Trading: Our expert advisor supports multiple ADX trading strategies, providing you with flexibility to adapt to various mark
QuantReaper EA
Ville Alexander Hirvelae
Uzman Danışmanlar
This is not a grid, martingale, or gamble. QuantReaper  Mean Reversion applies pure statistics and disciplined logic to exploit market inefficiencies. It identifies stretched price conditions, quantifies volatility, and reverts trades toward equilibrium with defined risk and no averaging down. Every decision is systematic — no randomness, no emotion. QuantReaper Mean Reversion EA is a clean, data-driven Expert Advisor for H1 and M30 charts. It specializes in NZDCAD and AUDCAD , combining a 100-p
Bitcoin Trading MT5
Sinh Nguyen Tran Hoang
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Trading  My Expert Advisor trade Bitcoin on H1 time frame, Base on ADX indicator,  Bollinger Bands indicator, and follow the trend. stop loss 31 usd/0.01 bitcoin take profit 19 usd/0.01 bitcoin (0.01 lot) Min deposit: from 300 usd Profit: 100%/year. Draw Down: < 35% Input Setting to test my EA: - Lots: 0.01 - Stoploss: 31 usd/0.01 bitcoin or 3100 usd/bitcoin depend on your broker and your account (adjust to the correct ratio and do not change) - Takeprofit:  19 usd/0.01 bitcoin or 1900 u
Disruptor Gold EA
Hanna Hryshchenko
Uzman Danışmanlar
That day changed everything. It started like any other — a latte, a European café, the scent of fresh pastries. Then I saw him: elegant, in a hurry, stepping into a sleek car. As he moved, something fell — a flash drive. It wasn’t ordinary. Heavy. Engraved: “R.D.” The car vanished. I picked it up, pressed a doorbell at the building he’d exited. Silence. I slipped it into my bag, sensing this was only the beginning. Hours later, at the airport, I remembered. On the plane, I opened it. One folder
FabTradeX GJ
Raffaele Romano
Uzman Danışmanlar
Revolutionize Your Trading Game with FabTradeX: A Decade-Proven Expert Advisor for GBPJPY Mastery! Embark on a new era of trading excellence with FabTradeX, an intricate Expert Advisor meticulously crafted for algorithmic trading on the GBPJPY forex pair. This powerhouse strategy isn't just a game-changer – it's a decade-long market exploit trend that consistently outperforms, rarely stepping into negative territory. The secret? It's not overfitted; FabTradeX draws inspiration directly from t
Super Euro FX
Michael Prescott Burney
Uzman Danışmanlar
Super Euro FX is an Expert Advisor specifically engineered for the EURUSD currency pair on the H1 timeframe. Its core design philosophy revolves around achieving a high win rate while simultaneously integrating advanced risk management protocols to maintain the lowest possible drawdown relative to its performance. The system is powered by a complex engine running 225 distinct trading strategies. This multi-strategy approach allows the Expert Advisor to adapt to various market phases and conditi
V5 Gold Investor
Successwith Joe
Uzman Danışmanlar
This expert advisor opens trades based on a combination of signals from the Envelopes, DeMarker, MACD, and RSI indicators. It also includes a time filter, restricting trades to between 1:00 AM and 11:00 PM broker time. A trade will be closed if an opposite entry signal is generated, the 32-period ATR crosses above 0.0015, a fixed Stop Loss of 2000 pips is hit, or a fixed Take Profit of 8000 pips is hit. The input parameters include a fixed stop loss of 2000 pips, a fixed take profit of 8000 pip
Missy Fab MT5
Natalyia Nikitina
Uzman Danışmanlar
Missy Fab MT5 — Otomatik Ticaret Sistemi Missy Fab MT5 , piyasa analiz algoritmaları ve risk yönetimi stratejilerine dayalı bir MetaTrader 5 Uzman Danışmanıdır (EA). Tamamen otomatik çalışır ve minimum düzeyde yatırımcı müdahalesi gerektirir. Dikkat! Satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin , kurulum talimatlarını almak için! Neden Missy Fab MT5’i Seçmelisiniz? Analiz algoritmaları: entegre modellerle 7/24 otomatik ticaret. Esneklik: volatiliteye ve değişen piyasa koşullarına uyum sağl
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (397)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben   Quantum Queen   , tüm Quantum ekosisteminin gözbebeği ve MQL5 tarihindeki en yüksek puanlı, en çok satan Uzman Danışmanım. 20 ayı aşkın canlı işlem deneyimim sayesinde, tartışmasız XAUUSD Kraliçesi olarak yerimi kazandım. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Misyonum? Tutarlı, kesin ve akıllı işlem sonuçları sunmak — hem de defalarca. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli   fiyat
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.86 (28)
Uzman Danışmanlar
GERÇEK İŞLEM HESABIYLA CANLI SİNYAL:  Varsayılan MT4 (7 aydan fazla canlı işlem):  https://www.mql5.com/tr/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 aydan fazla canlı işlem):  https://www.mql5.com/tr/sinyaller/2340132 MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri almak için MQL5 kanalıma katılın.  MQL5'te 14.000'den fazla üyeye sahip topluluğum . 10 ADETTEN SADECE 3 ADET KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a yükseltilecek. EA, satın alan tüm müşterilerin haklarını güvence altına almak iç
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.77 (56)
Uzman Danışmanlar
AOT MT5 - Yeni Nesil Yapay Zeka Çoklu Para Birimi Sistemi Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   ÖNEMLİ! Satın aldıktan sonra, kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için bana özel mesaj gönderin: Kaynak Açıklama AOT'nin Ticaret Sıklığını Anlama Bot neden her gün işlem yapmıyor AOT Bot'u Nasıl Kuracaksınız Adım adım kurulum kılavuzu Set files AOT MT5, Yapay Zeka duygu analizi ve Uyarlanabilir Optimizasyon algoritmaları ile ç
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.53 (19)
Uzman Danışmanlar
Cryon X-9000 — Kuantum Analiz Çekirdeğine Sahip Otonom Alım-Satım Sistemi GERÇEK SİNYAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Günümüzde birçok trader, sonuçları manipüle etmek için Expert Advisor’larını cent hesaplarda veya çok küçük bakiyelerde çalıştırıyor. Bu durum aslında kendi sistemlerine güvenmediklerini gösteriyor. Bu sinyal ise 20.000 USD gerçek bir canlı hesapta çalışmaktadır. Bu, gerçek bir sermaye taahhüdünü temsil eder ve cent hesaplarda sıkça görülen yapay performans şişirmele
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (102)
Uzman Danışmanlar
Quantum King EA — Her Yatırımcı İçin Geliştirilmiş Akıllı Güç IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Özel Lansman Fiyatı Canlı Sinyal:       BURAYA TIKLAYIN MT4 versiyonu :   TIKLAYIN Quantum King kanalı:       Buraya tıklayın ***Quantum King MT5 satın alın ve Quantum StarMan'i ücretsiz edinin!*** Daha fazla bilgi için özelden sorun! İşlemlerinizi hassasiyet ve disiplinle yönetin. Quantum King EA,
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Uzman Danışmanlar
Canlı sinyal her %10 arttığında, Zenox'un özel kalması ve stratejinin korunması için fiyat artırılacaktır. Nihai fiyat 2.999 ABD doları olacaktır. Canlı Sinyal IC Markets Hesabı, kanıt olarak canlı performansı kendiniz görün! Kullanıcı kılavuzunu indirin (İngilizce) Zenox, trendleri takip eden ve on altı döviz çifti arasında riski dağıtan son teknoloji ürünü bir yapay zeka çoklu parite salınım alım satım robotudur. Yıllar süren özverili geliştirme çalışmaları, güçlü bir alım satım algoritmasıyl
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Uzman Danışmanlar
GERÇEK İŞLEM HESABIYLA CANLI SİNYAL:  Varsayılan Ayar:  https://www.mql5.com/tr/signals/2344271 Forex EA İşlem Kanalı MQL5:  Benden en son haberleri almak için MQL5 kanalıma katılın.  MQL5'te 14.000'den fazla üyeden oluşan topluluğum . 10 ADETTEN SADECE 3 ADET KALDI, FİYATI 399 DOLAR! Bundan sonra fiyat 499 dolara yükseltilecek. EA, satın alan tüm müşterilerin haklarını güvence altına almak için sınırlı sayıda satılacak. AI Gold Trading, XAU/USD piyasalarında karmaşık trend takip stratejileri
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Uzman Danışmanlar
Genel Bakış Golden Hen EA , özellikle XAUUSD için tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). Farklı piyasa koşulları ve zaman dilimlerinde (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1) tetiklenen dokuz bağımsız işlem stratejisini birleştirerek çalışır. EA, girişlerini ve filtrelerini otomatik olarak yönetecek şekilde tasarlanmıştır. EA'nın temel mantığı, belirli sinyalleri tanımlamaya odaklanır. Golden Hen EA grid, martingale veya ortalama (averaging) tekniklerini kullanmaz . EA tarafından açılan tüm
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.8 (35)
Uzman Danışmanlar
X Fusion AI — Neural-Adaptive Hybrid Trading System Limited-time discount. Only 7 out of 20 spots remaining — almost sold out. The price will increase soon to $999 . Running demonstration Live Performance After purchasing, please remember to send us a private message to receive the recommended parameters, instructions, precautions, and usage tips . Thank you very much for your support. Author profile (for MQL5 messaging): https://www.mql5.com/en/users/walter2008 1. Overview X Fusion AI is an a
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.72 (29)
Uzman Danışmanlar
Önemli Not: Tam şeffaflığı sağlamak için, bu EA'ya bağlı gerçek yatırımcı hesabına erişim sağlıyorum, bu sayede performansını hiçbir manipülasyon olmadan canlı olarak izleyebilirsiniz. Sadece 5 gün içinde tüm başlangıç sermayesi tamamen çekildi ve o zamandan beri EA, orijinal bakiyeye hiçbir maruz kalma olmadan yalnızca kâr fonlarıyla işlem yapmaktadır. Mevcut $199 fiyatı sınırlı bir başlatma teklifidir ve 10 kopya satıldıktan sonra veya bir sonraki güncelleme yayınlandığında artırılacaktır. Şi
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Doğrulanmış Sinyal:   Buraya
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.6 (10)
Uzman Danışmanlar
Canlı sinyal (gerçek hesap) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Bu EA, MQL5 üzerinde gösterilen doğrulanmış canlı işlem sinyali ile aynı işlem mantığını ve yürütme kurallarını kullanır. Önerilen ve optimize edilmiş ayarlar ile birlikte, güvenilir bir ECN / RAW spread broker kullanıldığında, gerçek işlemlerdeki davranış; canlı sinyalin performansını ve işlem yapısını büyük ölçüde yansıtacaktır. Lütfen broker koşulları, spreadler, işlem yürütme kalitesi v
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD (Altın / ABD Doları) Zaman Aralığı H1-M15 (isteğe bağlı) Tek işlem desteği EVET Minimum Mevduat 500 USD (veya başka bir para biriminde eşdeğeri) Tüm brokerlarla uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı fiyatlandırma, tüm hesap para birimleri, semboller ve GMT zaman dilimi desteklenir) Önceden ayar yapmadan çalışır EVET Makine öğrenimine ilgi duyuyorsanız, kanala abone olun: Abone Ol! Mad Turtle Projesinin Ana Özellikleri: Gerçek Makine Öğrenimi Bu Expert Advisor (EA), herhangi bir GPT si
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Uzman Danışmanlar
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25+ yıllık deneyimli yazarın, martingale veya ızgaralar olmadan herhangi bir varlık ticareti için profesyonel ticaret danışmanı. Çoğu üst düzey danışman yükselen altınla çalışır. Testlerde harika görünürler... altın yükselirken. Ama trend tükendiğinde ne olacak? Kim mevduatınızı koruyacak? HTTP EA sonsuz büyümeye inanmaz — değişen piyasaya uyum sağlar ve yatırım portföyünüzü genişçe çeşitlendirmek ve mevduatınızı korumak için tasarlanmıştır. Büyüme, düşüş, yan piyasa
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Uzman Danışmanlar
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****5 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (66)
Uzman Danışmanlar
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (6)
Uzman Danışmanlar
Vortex Turbo — “Fırtınayı kontrol et, girdabı yönet” Vortex Turbo, akıllı ticarette bir sonraki evrimsel aşamayı temsil ediyor; en son yapay zeka mimarisini, uyarlanabilir piyasa mantığını ve hassas risk kontrolünü birleştiren benzersiz bir gelişme. Kanıtlanmış algoritmik prensipler üzerine kurulu olan bu sistem, birden fazla stratejiyi yeni bir tahmin zekası seviyesiyle desteklenen birleşik, yüksek hızlı bir ekosisteme entegre ediyor. Altın (XAUUSD(GOLD)) için scalping uzmanı olarak tasarlana
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
3.71 (7)
Uzman Danışmanlar
Cheat Engine, web tabanlı API aracılığıyla küresel forex duyarlılığına göre kararlar alabilen orta seviye bir altın scalping sistemidir. Cheat Engine canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacaktır. Sınırlı süreli fiyat 199  USD Sadece tek girişli işlemler. Grid veya martingale asla kullanılmaz. Günlük volatiliteye uyum sağlayan akıllı takip eden stop çıkışları Küresel forex duyarlılığı, toplam hesap değeri 1 milyar USD’yi aşan yüz binlerce yatırımcının pozisyonlarının ölçümüdür. Che
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Uzman Danışmanlar
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Uzman Danışmanlar
XAUUSD için Hibrit Ticaret Stratejisi – Haber Duyarlılığı & Emir Defteri Dengesizliği Kombinasyonu Bu strateji, nadiren kullanılan ancak son derece etkili iki ticaret yaklaşımını birleştirerek yalnızca XAUUSD (altın) için 30 dakikalık grafik te kullanılmak üzere geliştirilmiş hibrit bir sistem sunar. Geleneksel uzman danışmanlar genellikle sabit tanımlı göstergelere veya basit teknik yapılara dayanırken, bu sistem güncel verileri ve bağlama dayalı analizleri karar verme sürecine entegre eden akı
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (90)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Uzman Danışmanlar
Uzun Vadeli Büyüme. Tutarlılık. Dayanıklılık. Pivot Killer EA , hızlı kazançlar elde etmek için tasarlanmış bir sistem değildir — bu, hesabınızı uzun vadede sürdürülebilir bir şekilde büyütmek için oluşturulmuş profesyonel bir ticaret algoritmasıdır . Yalnızca XAUUSD (ALTIN) için geliştirilmiş olan Pivot Killer, yıllar süren araştırma, test ve disiplinli geliştirme çalışmalarının bir sonucudur. Basit bir felsefeye sahiptir: tutarlılık şansı yener . Bu sistem, farklı piyasa döngülerinde, volatili
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Uzman Danışmanlar
PROP FIRM READY!  LANSMAN PROMOSYONU: MEVCUT FİYATTAN ÇOK SINIRLI SAYIDA KOPYA MEVCUTTUR! Son fiyat: 990$ 349$'dan başlayan fiyatlarla: 1 EA'yı ücretsiz seçin! (en fazla 2 ticari hesap numarası için) En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   LIVE RESULTS BAĞIMSIZ İNCELEME "ORB Master"a Hoş Geldiniz   :   Açılış Aralığı Çıkışlarında Avantajınız Açılış Aralığı Kopuş (ORB) stratejisinin gücünü, modern yatırımcılar için tasarlanmış, gelişmiş ve yü
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
Uzman Danışmanlar
Sahne malzemeleri firması hazır! Kısa vadeli hesap alım satımı veya hızlı kar elde etme amacıyla tasarlanmamıştır. Martingale yok / Izgara yok / Yapay zeka yok Uzun vadeli istikrara odaklanan yatırımcılar için tasarlanmıştır. Canlı Sonuçlar:   Canlı Sinyal   |   Ana Portföy   |   FTMO Sonuçları     |    Herkese Açık Topluluk Lansman fiyatı: 249$, Sonraki fiyat: 349$ (Sadece 6 adet kaldı) Gold Atlas nedir? Gold Atlas, altın (XAUUSD) için profesyonel bir otomatik işlem sistemidir. Hem gün içi ha
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
Uzman Danışmanlar
Autorithm AI Teknik Açıklama AUTORITHM, MetaTrader 5 için tasarlanmış, kapsamlı piyasa analizi amacıyla 10 özel yapay zeka katmanı uygulayan gelişmiş bir yapay zeka destekli alım‐satım sistemidir. Expert Advisor, piyasa verilerini işlemek, alım‐satım fırsatlarını belirlemek ve akıllı risk yönetim protokolleriyle işlemleri yürütmek için uyum içinde çalışan sofistike yapay zeka algoritmalarını kullanır. [guide line]       [SET FILES] Temel Özellikler Sistem, piyasa koşullarını analiz etmek ve işl
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.59 (27)
Uzman Danışmanlar
Yeni bir ileri adım | Yapay zekâ destekli hassasiyet, piyasa mantığıyla buluşuyor Argos Rage ile yeni bir otomatik alım-satım seviyesi sunuluyor – piyasadaki davranışları gerçek zamanlı analiz eden entegre DeepSeek AI sistemi tarafından desteklenir. Argos Fury’nin güçlü yönleri üzerine kurulsa da, bu EA farklı bir stratejik yol izler: daha fazla esneklik, daha geniş yorumlama ve daha güçlü piyasa katılımı. Live Signal Zaman Dilimi: M30 Kaldıraç:  min. 1:20 Minimum Yatırım:  $100 Semboller: 
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.76 (54)
Uzman Danışmanlar
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Yazarın diğer ürünleri
Euro Star
Elzbieta Furyk
Uzman Danışmanlar
Beni doğrudan iletişime geçerek Telegram grubuma eklememi sağlayın Eğer buraya, şık backtest’ler gösterip altı ayda emekli olacağınızı vaat eden bir başka EA umuduyla tıkladıysanız, bu o değil. Uykunuzda $100’ü $10.000’a çeviren bir martingale sihri bekliyorsanız—dürüst olalım, ikimizin de zamanını kurtarın ve yolunuza devam edin. Euro Star, forex’te gerçek paranın havai fişeklerle kazanılmadığını anlayacak kadar uzun süredir piyasada olan trader’lar için yaratıldı. Gerçek kazanç; disiplinle, g
Euro AI
Elzbieta Furyk
Uzman Danışmanlar
AI Consensus - Turkish Translation Bu EA, birçok pazar, birçok stil veya birçok fikri aynı anda ticaret yapmak için yapılmamıştır. Bir şeyi son derece iyi yapmak için yapılmıştır. Tek koşul mantığı yerine katmanlı karar alma kullanarak yalnızca EURUSD ticareti yapın. EURUSD, forex'te en likid pazardır, ancak bu likidite karmaşıklık ile birlikte gelir. Gürültü, sahte hareketler, algoritma tuzakları ve sonsuz mikro rotasyonlar, basit göstergelere veya statik kurallara dayanan çoğu sistemi yok eder
Lumeris
Elzbieta Furyk
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Daha başlamadan önce sizinle tamamen şeffaf olmam gerekiyor. Eğer sizi bir gecede zengin edecek bir EA arıyorsanız, Lumeris size göre değildir. Eğer 500 doları bir ayda 50.000 dolara çevirmeyi bekliyorsanız, lütfen başka yere bakın. Bu EA, forex piyasasında gerçek ve sürdürülebilir servetin sabırla, işlem işlem, gün be gün, ay ay inşa edildiğini anlayan sabırlı yatırımcılar için tasarlanmıştır. Forex işlemleri — manuel ya da algoritmik olsun — sabır gerektirir. Piyasanın sizin faturalarınıza, h
Full Snap
Elzbieta Furyk
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Full Snap temel bir prensibe dayanır: her döviz çiftinin kendi "kişiliği", volatilite kalıpları ve optimum ticaret koşulları vardır. Tüm piyasalara genel stratejiler uygulamak yerine, Full Snap sekiz farklı algoritmik strateji kullanır ve her biri hedef çiftin verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için özel olarak kalibre edilmiştir. Bu Expert Advisor (EA), her algoritmanın döviz çiftinin benzersiz özelliklerinden faydalanarak farklı piyasa koşullarında kar elde etmesini sağlayan tamamen uyarlan
Kiwi Sniper AI
Elzbieta Furyk
Uzman Danışmanlar
Kiwi Sniper AI - Turkish Translation Her şeyden önce, Kiwi Sniper AI'nın ne için inşa edildiğini açıkça tanımlayalım. Kiwi Sniper AI, genel bir çok-para birimi robotu değildir ve tüm pazarlarda aynı mantığı uygulayan bir EA değildir. Özellikle NZD tabanlı çiftler için tasarlanmıştır ve NZDUSD, NZDCAD, NZDCHF ve NZDJPY'ye odaklanır. Bu çiftler çok spesifik bir davranış profili paylaşır. Ana çiftlerden daha yavaş hareket etme eğilimindedirler, uzun süreler sıkıştırılmış kalırlar ve makro ve duyarl
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt