Virtual Grid Mart Dual Sides
- Uzman Danışmanlar
- Yoann Eugene Legrand
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
GridMartDualSide EA – Çift Yönlü Grid ve Gelişmiş Martingale Sistemi
Giriş
GridMartDualSide EA, MetaTrader 5 için tasarlanmış bir Expert Advisor olup, yüksek kontrol ve güvenlik ile grid (ızgara) ve martingale stratejilerini kullanmak isteyen traderlar için geliştirilmiştir.
Çift yönlü motoru sayesinde, alım (BUY) ve satım (SELL) gridlerini aynı anda ve bağımsız olarak yönetebilir, böylece piyasa hareketlerinden her koşulda faydalanabilirsiniz.
Ana Özellikler
Çift Yönlü Grid Stratejisi
-
Alım ve satım gridlerinin paralel yönetimi.
-
Piyasa yönünün her bir tarafı için tam özelleştirme.
Sanal Ticaret Teknolojisi (VTT)
-
Gerçek emir yürütmeden önce sanal emir açma.
-
Sermayeyi hemen riske atmadan stratejinin canlı performansını gözlemleme.
Sabit veya Adaptif Adımlarla Girişler
-
Pip bazında sabit aralık veya ATR göstergesine dayalı dinamik aralık.
-
Piyasa volatilitesine göre otomatik optimizasyon.
Gelişmiş Martingale Sistemi
-
Farklı stiller mevcut: çarpan veya toplama yöntemi.
-
Sabit veya orantılı limit ile maksimum lot boyutu kontrolü.
Hesap Koruması
-
Gerçek zamanlı izleme ile entegre equity stop.
-
Belirlenen eşik değeri (% veya para birimi) aşıldığında tüm pozisyonların otomatik kapanması.
Esnek İşlem Saatleri
-
Haftanın her günü için işlem saatlerinin ayarlanabilmesi.
-
İşlem dönemlerinin hassas kontrolü.
Hard Stop Loss Sonrası Otomatik Yeniden Başlatma
-
Hard SL tetiklendiğinde simüle edilmiş bakiye ile yeniden başlatma.
-
Sermayenin hızlı büyümesi için agresif yapılandırmaları test etme imkânı.
Uyumluluk ve Konfigürasyon
-
Tüm varlık türleri, zaman dilimleri ve işlem hesapları (Standard, ECN vb.) ile uyumlu.
-
Farklı varlıklar için optimize edilmiş yapılandırma dosyaları (set dosyaları) mevcut.
-
Bu dosyaları almak için MQL5 entegre iletişim kanalları üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz.