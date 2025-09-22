Virtual Grid Mart Dual Sides

GridMartDualSide EA – Sistema Grid Bidirezionale e Martingale Avanzata

Introduzione
GridMartDualSide EA è un Expert Advisor per MetaTrader 5, progettato per i trader che desiderano sfruttare strategie di griglia (Grid) e martingale con un alto livello di controllo e sicurezza.
Grazie al suo motore bidirezionale, può gestire simultaneamente e in modo indipendente griglie di acquisto (BUY) e vendita (SELL), permettendo di approfittare dei movimenti di mercato in tutte le condizioni.

Caratteristiche principali

Strategia di griglia bidirezionale

  • Gestione parallela delle griglie di acquisto e vendita.

  • Personalizzazione completa per ogni direzione del mercato.

Tecnologia di Trading Virtuale (VTT)

  • Apertura di ordini virtuali prima dell’esecuzione reale.

  • Osservazione del comportamento della strategia in tempo reale senza esporre immediatamente il capitale.

Ingressi a passo fisso o adattivo

  • Spaziatura fissa in pips o spaziatura dinamica basata sull’indicatore ATR.

  • Ottimizzazione automatica in base alla volatilità del mercato.

Sistema martingale avanzato

  • Diversi stili disponibili: moltiplicatore o additivo.

  • Controllo della dimensione massima dei lotti con limite fisso o proporzionale.

Protezione completa del conto

  • Stop sull’equity integrato con monitoraggio in tempo reale.

  • Chiusura automatica di tutte le posizioni se viene raggiunta una soglia definita (% o valuta).

Orari di trading flessibili

  • Configurazione degli orari di attività per ogni giorno della settimana.

  • Controllo preciso dei periodi di trading.

Ridistribuzione automatica dopo Hard Stop Loss

  • Possibilità di riavvio con deposito simulato dopo il trigger di un Hard SL.

  • Permette di esplorare configurazioni aggressive per una rapida crescita del capitale.

Compatibilità e configurazione

  • Funziona su qualsiasi tipo di asset, timeframe e conto di trading (Standard, ECN, ecc.).

  • File di configurazione ottimizzati (set files) disponibili per diversi asset.

  • È possibile contattarmi tramite i canali integrati in MQL5 per ottenere questi file.


