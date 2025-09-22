Virtual Grid Mart Dual Sides
- Experts
- Yoann Eugene Legrand
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
GridMartDualSide EA – Sistema Grid Bidirezionale e Martingale Avanzata
Introduzione
GridMartDualSide EA è un Expert Advisor per MetaTrader 5, progettato per i trader che desiderano sfruttare strategie di griglia (Grid) e martingale con un alto livello di controllo e sicurezza.
Grazie al suo motore bidirezionale, può gestire simultaneamente e in modo indipendente griglie di acquisto (BUY) e vendita (SELL), permettendo di approfittare dei movimenti di mercato in tutte le condizioni.
Caratteristiche principali
Strategia di griglia bidirezionale
-
Gestione parallela delle griglie di acquisto e vendita.
-
Personalizzazione completa per ogni direzione del mercato.
Tecnologia di Trading Virtuale (VTT)
-
Apertura di ordini virtuali prima dell’esecuzione reale.
-
Osservazione del comportamento della strategia in tempo reale senza esporre immediatamente il capitale.
Ingressi a passo fisso o adattivo
-
Spaziatura fissa in pips o spaziatura dinamica basata sull’indicatore ATR.
-
Ottimizzazione automatica in base alla volatilità del mercato.
Sistema martingale avanzato
-
Diversi stili disponibili: moltiplicatore o additivo.
-
Controllo della dimensione massima dei lotti con limite fisso o proporzionale.
Protezione completa del conto
-
Stop sull’equity integrato con monitoraggio in tempo reale.
-
Chiusura automatica di tutte le posizioni se viene raggiunta una soglia definita (% o valuta).
Orari di trading flessibili
-
Configurazione degli orari di attività per ogni giorno della settimana.
-
Controllo preciso dei periodi di trading.
Ridistribuzione automatica dopo Hard Stop Loss
-
Possibilità di riavvio con deposito simulato dopo il trigger di un Hard SL.
-
Permette di esplorare configurazioni aggressive per una rapida crescita del capitale.
Compatibilità e configurazione
-
Funziona su qualsiasi tipo di asset, timeframe e conto di trading (Standard, ECN, ecc.).
-
File di configurazione ottimizzati (set files) disponibili per diversi asset.
-
È possibile contattarmi tramite i canali integrati in MQL5 per ottenere questi file.