ScalpingThink

ScalpingThink – Precisione nello Scalping

ScalpingThink è un sistema innovativo di scalping bidirezionale, progettato per trader che puntano a movimenti rapidi ed entrate precise. Obiettivo: profitti controllati nel minor tempo possibile con setup accurati – sicuro ed efficiente.

Provalo ora — con Demo Gratuita
👉 Ottienilo al prezzo di lancio di soli 169 USD – prima che aumenti!

✅ Vantaggi

  • Nessun grid, nessun martingale – ogni trade eseguito individualmente

  • Stop-loss fisso + trailing stop dinamico virtuale per massima sicurezza

  • Varianti multiple di trailing stop per proteggere i profitti

  • Safety Buffer protegge il margine ed evita sovraccarichi del conto

  • Filtri di tempo e di spread per ingressi puliti e affidabili

📊 Mercati & Impostazioni Consigliate

  • Timeframe: M1 (grafico a 1 minuto) – perfetto per lo scalping reale

  • Strumenti: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, NASDAQ 100, DAX, Dow Jones – mercati con volumi elevati e movimenti veloci

⚙️ Funzioni & Caratteristiche

  • Pannello di trading: minimizzabile / massimizzabile, mostra:

    • stato EA (attivo, in pausa)

    • trade aperti, ordini pendenti, saldo & equity

    • statistiche dettagliate

  • Selezione lotto automatica o fissa

  • Controllo spread per evitare ingressi costosi durante le news

  • Rilevamento GMT automatico

  • Opzione: nessuna posizione nel weekend

  • Stop-loss personalizzato

  • Magic number & commenti ordini

⚠️ Nota demo: disattivare il pannello nei backtest per ridurre i tempi di calcolo. La logica di trading resta attiva.

➡️ ScalpingThink – Il tuo strumento per uno scalping intelligente, efficiente e controllato.


