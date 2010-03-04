ScalpingThink
- Experts
- Simon Draxler
- Versione: 3.0
- Attivazioni: 5
ScalpingThink – Precisione nello Scalping
ScalpingThink è un sistema innovativo di scalping bidirezionale, progettato per trader che puntano a movimenti rapidi ed entrate precise. Obiettivo: profitti controllati nel minor tempo possibile con setup accurati – sicuro ed efficiente.
Provalo ora — con Demo Gratuita
👉 Ottienilo al prezzo di lancio di soli 169 USD – prima che aumenti!
✅ Vantaggi
-
Nessun grid, nessun martingale – ogni trade eseguito individualmente
-
Stop-loss fisso + trailing stop dinamico virtuale per massima sicurezza
-
Varianti multiple di trailing stop per proteggere i profitti
-
Safety Buffer protegge il margine ed evita sovraccarichi del conto
-
Filtri di tempo e di spread per ingressi puliti e affidabili
📊 Mercati & Impostazioni Consigliate
-
Timeframe: M1 (grafico a 1 minuto) – perfetto per lo scalping reale
-
Strumenti: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, NASDAQ 100, DAX, Dow Jones – mercati con volumi elevati e movimenti veloci
⚙️ Funzioni & Caratteristiche
-
Pannello di trading: minimizzabile / massimizzabile, mostra:
-
stato EA (attivo, in pausa)
-
trade aperti, ordini pendenti, saldo & equity
-
statistiche dettagliate
-
-
Selezione lotto automatica o fissa
-
Controllo spread per evitare ingressi costosi durante le news
-
Rilevamento GMT automatico
-
Opzione: nessuna posizione nel weekend
-
Stop-loss personalizzato
-
Magic number & commenti ordini
⚠️ Nota demo: disattivare il pannello nei backtest per ridurre i tempi di calcolo. La logica di trading resta attiva.
➡️ ScalpingThink – Il tuo strumento per uno scalping intelligente, efficiente e controllato.