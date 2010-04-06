QuantumPropGoldEA

🔷 Quantum Prop Gold EA — Prop Firm Uyumlu, Güvenli ve Profesyonel Trading Sistemi

📌 Genel Konsept
Quantum Prop Gold EA, MetaTrader 5 için geliştirilmiş profesyonel bir trading robotudur ve prop firm kurallarına tam uyum ile uzun vadeli, muhafazakâr işlem yaklaşımı için özel olarak tasarlanmıştır.

Robot, aşağıdaki agresif veya tehlikeli yöntemleri kesinlikle kullanmaz:
❌ Martingale
❌ Pozisyon ortalaması (averaging)
❌ Grid sistemleri
❌ Hedge işlemleri
❌ Zarardaki pozisyonları uzun süre tutma
❌ Gizli telafi algoritmaları

Her işlem, piyasa volatilitesine göre hesaplanan gerçek ve mantıklı stop-loss ve take-profit seviyelerine sahiptir.

🎯 Bu robot kimler için uygundur?
Quantum Prop Gold EA şu kullanıcılar için idealdir:
✔ Prop firm trader’ları
✔ Challenge hesapları
✔ Fonlama programları
✔ Muhafazakâr trader’lar
✔ Yatırımcılar
✔ Gerçek hesaplar
✔ Altın ve majör döviz pariteleri

Robot; istikrar, disiplin, risk kontrolü ve prop firm kurallarına tam uyum hedefiyle geliştirilmiştir.

🧠 Trading Mantığı (Formüller açıklanmadan)
Robot, çok katmanlı sinyal filtreleme sistemi kullanır:
• Global ve lokal trend tespiti
• Yön filtresi
• Momentum analizi
• Volatilite kontrolü
• Piyasa yapısı onayı
• Yatay ve belirsiz piyasa fazlarının dışlanması

Birden fazla bağımsız koşul aynı anda sağlandığında pozisyona girilir. Bu sayede:
✔ Yanlış sinyaller azalır
✔ İşlem kalitesi artar
✔ Drawdown düşer
✔ Strateji disiplini korunur

📉 Risk Yönetimi
Robot, ATR tabanlı adaptif risk yönetimi kullanır:
• Stop-loss volatiliteye otomatik uyum sağlar
• Take-profit risk/ödül oranına göre hesaplanır
• Lot büyüklüğü risk yüzdesine göre belirlenebilir
• Her işlemde risk önceden sınırlandırılır

Robot, önceden belirlenmiş zarar limiti olmadan hiçbir işleme girmez.

🛡 Prop Firm Güvenli Mimarisi
Quantum Prop Gold EA baştan itibaren prop firm kuralları için tasarlanmıştır:
✔ Günlük kayıp kontrolü
✔ İşlem sıklığı sınırı
✔ Agresif işlem serileri yok
✔ Katı giriş disiplini
✔ Tehlikeli zarar telafi yöntemleri yok

Aşağıdaki firmalar için tamamen uygundur:
FTMO, MyForexFunds, The Funded Trader, True Forex Funds, E8, Funding Pips ve diğerleri.

🔄 Pozisyon Yönetimi
Robot, akıllı trailing stop kullanır:
• Sadece kârdayken aktif olur
• Break-even seviyesine taşıyabilir
• Kârı kademeli olarak korur
• Stop seviyesini asla kaotik veya agresif biçimde hareket ettirmez

Bu sayede işlem yapısı korunur ve kâr güvenli şekilde yönetilir.

Ayarlarla İlgili Önemli Uyarı
En iyi sonuçlar için mutlaka:
✔ Tavsiye edilen SET dosyası kullanılmalı, veya
✔ Parametreler talimatlara göre manuel ayarlanmalıdır.

Doğru ayarlar olmadan robotun davranışı test sonuçlarından farklı olabilir.

📊 Sonuçlar neden istikrarlı görünür?
Çünkü robot:
• İşlem sayısının peşinden koşmaz
• Zarar sonrası riski artırmaz
• Gizli tehlikeli algoritmalar kullanmaz
• Sadece uygun piyasa koşullarında işlem yapar
• Uzun süre işlem açmayabilir — bu tamamen normaldir

🧾 Trading Stili
“Bir kumar algoritması gibi değil, disiplinli bir profesyonel trader gibi işlem yapar.”

🔐 Ticari Konumlandırma
Quantum Prop Gold EA, hesabı hızla büyütmek için tasarlanmış bir robot değildir.
Şunlar için geliştirilmiştir:
✔ İstikrar
✔ Prop firm kullanımı
✔ Yatırımcılar
✔ Uzun vadeli kullanım
✔ Risk minimizasyonu
✔ Sermaye korunması

🏆 Sonuç
Eğer aradığınız şey:
• Gerçek bir prop firm robotu
• Martingale’siz
• Grid’siz
• Averaging’siz
• Gizli risksiz
• Gerçek risk yönetimli
• Profesyonel trading mantıklı

bir sistem ise,
Quantum Prop Gold EA tam olarak bunun için geliştirilmiştir.


FREE
