QuantumPropGoldEA

🔷 Quantum Prop Gold EA — Prop Firm Uyumlu, Güvenli ve Profesyonel Trading Sistemi

📌 Genel Konsept

Quantum Prop Gold EA, MetaTrader 5 için geliştirilmiş profesyonel bir trading robotudur ve prop firm kurallarına tam uyum ile uzun vadeli, muhafazakâr işlem yaklaşımı için özel olarak tasarlanmıştır.

Robot, aşağıdaki agresif veya tehlikeli yöntemleri kesinlikle kullanmaz:

❌ Martingale

❌ Pozisyon ortalaması (averaging)

❌ Grid sistemleri

❌ Hedge işlemleri

❌ Zarardaki pozisyonları uzun süre tutma

❌ Gizli telafi algoritmaları

Her işlem, piyasa volatilitesine göre hesaplanan gerçek ve mantıklı stop-loss ve take-profit seviyelerine sahiptir.

🎯 Bu robot kimler için uygundur?

Quantum Prop Gold EA şu kullanıcılar için idealdir:

✔ Prop firm trader’ları

✔ Challenge hesapları

✔ Fonlama programları

✔ Muhafazakâr trader’lar

✔ Yatırımcılar

✔ Gerçek hesaplar

✔ Altın ve majör döviz pariteleri

Robot; istikrar, disiplin, risk kontrolü ve prop firm kurallarına tam uyum hedefiyle geliştirilmiştir.

🧠 Trading Mantığı (Formüller açıklanmadan)

Robot, çok katmanlı sinyal filtreleme sistemi kullanır:

• Global ve lokal trend tespiti

• Yön filtresi

• Momentum analizi

• Volatilite kontrolü

• Piyasa yapısı onayı

• Yatay ve belirsiz piyasa fazlarının dışlanması

Birden fazla bağımsız koşul aynı anda sağlandığında pozisyona girilir. Bu sayede:

✔ Yanlış sinyaller azalır

✔ İşlem kalitesi artar

✔ Drawdown düşer

✔ Strateji disiplini korunur

📉 Risk Yönetimi

Robot, ATR tabanlı adaptif risk yönetimi kullanır:

• Stop-loss volatiliteye otomatik uyum sağlar

• Take-profit risk/ödül oranına göre hesaplanır

• Lot büyüklüğü risk yüzdesine göre belirlenebilir

• Her işlemde risk önceden sınırlandırılır

Robot, önceden belirlenmiş zarar limiti olmadan hiçbir işleme girmez.

🛡 Prop Firm Güvenli Mimarisi

Quantum Prop Gold EA baştan itibaren prop firm kuralları için tasarlanmıştır:

✔ Günlük kayıp kontrolü

✔ İşlem sıklığı sınırı

✔ Agresif işlem serileri yok

✔ Katı giriş disiplini

✔ Tehlikeli zarar telafi yöntemleri yok

Aşağıdaki firmalar için tamamen uygundur:

FTMO, MyForexFunds, The Funded Trader, True Forex Funds, E8, Funding Pips ve diğerleri.

🔄 Pozisyon Yönetimi

Robot, akıllı trailing stop kullanır:

• Sadece kârdayken aktif olur

• Break-even seviyesine taşıyabilir

• Kârı kademeli olarak korur

• Stop seviyesini asla kaotik veya agresif biçimde hareket ettirmez

Bu sayede işlem yapısı korunur ve kâr güvenli şekilde yönetilir.

⚠ Ayarlarla İlgili Önemli Uyarı

En iyi sonuçlar için mutlaka:

✔ Tavsiye edilen SET dosyası kullanılmalı, veya

✔ Parametreler talimatlara göre manuel ayarlanmalıdır.

Doğru ayarlar olmadan robotun davranışı test sonuçlarından farklı olabilir.

📊 Sonuçlar neden istikrarlı görünür?

Çünkü robot:

• İşlem sayısının peşinden koşmaz

• Zarar sonrası riski artırmaz

• Gizli tehlikeli algoritmalar kullanmaz

• Sadece uygun piyasa koşullarında işlem yapar

• Uzun süre işlem açmayabilir — bu tamamen normaldir

🧾 Trading Stili

“Bir kumar algoritması gibi değil, disiplinli bir profesyonel trader gibi işlem yapar.”

🔐 Ticari Konumlandırma

Quantum Prop Gold EA, hesabı hızla büyütmek için tasarlanmış bir robot değildir.

Şunlar için geliştirilmiştir:

✔ İstikrar

✔ Prop firm kullanımı

✔ Yatırımcılar

✔ Uzun vadeli kullanım

✔ Risk minimizasyonu

✔ Sermaye korunması

🏆 Sonuç

Eğer aradığınız şey:

• Gerçek bir prop firm robotu

• Martingale’siz

• Grid’siz

• Averaging’siz

• Gizli risksiz

• Gerçek risk yönetimli

• Profesyonel trading mantıklı

bir sistem ise,

Quantum Prop Gold EA tam olarak bunun için geliştirilmiştir.