Stealth MT5
- Uzman Danışmanlar
- Agus Santoso
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Canlı Sinyal: https://www.mql5.com/en/signals/2331538
MT4 Sürümü: https://www.mql5.com/en/market/product/144741
MT5 Sürümü: https://www.mql5.com/en/market/product/144742
STEALTH - Görünmez Güç, Görünür Kâr
STEALTH, radar altında işlem yapmak isteyen yatırımcılar için tasarlanmış yeni nesil bir Uzman Danışmandır. Benzersiz bir gizli bekleyen emir mekanizmasıyla tasarlanan bu Uzman Danışman, aracı kurumların erken tespitini ve sahte piyasa hareketlerinden kaynaklanan kaymaları ortadan kaldırır.
Görünür bekleyen emirler vermek yerine, STEALTH, yürütme tetikleyicileri olarak görünmez yatay çizgiler kullanır. Fiyat bu seviyelere ulaştığında, Uzman Danışman anında gizli SL, TP ve Trailing Stop ile piyasa emirleri açar; böylece tam kontrol ve tam takdir yetkisi sağlanır.
Temel Özellikler
Gizli Bekleyen Emirler
Emirleri aracı kuruma ifşa etmeden Al/Sat Stop mantığı — yalnızca fiyat gizli çizgilere ulaştığında tetiklenir.
Görünmez SL/TP/Trailing Stop
Tüm risk yönetimi, aracı kurum tarafı manipülasyonlarından gizlenerek programatik olarak yürütülür.
Zaman Filtresi Kontrolü
Özel başlangıç ve bitiş zamanlarıyla yalnızca tercih ettiğiniz piyasa seanslarında işlem yapın.
Dinamik Lot Boyutlandırma
Bakiye bazlı hesaplama ile sabit lot veya otomatik bileşik faiz modunu kullanın.
Anti-Broker ve Anti-Backtest Modu
Aracı kurum tespitini veya simülatör yanlış okumalarını önlemek için isteğe bağlı gizli davranış.
Giriş Ayarları
Lot Yönetimi: Sabit lot / Otomatik Lot (bakiye bazlı)
Bekleyen Mesafe: Mevcut fiyattan ayarlanabilir mesafe
SL / TP / Trailing Stop: Tam gizli risk kontrolü
Zaman Filtresi: Özelleştirilebilir işlem aralığı
Spread Filtresi: Yüksek spread girişlerinden kaçının
En Uygun Olduğu Alanlar
XAUUSD (Altın), BTCUSD veya yüksek volatiliteli pariteler
Gizli işlem ile haber scalpingi
Stop avcılığından ekstra koruma isteyen yatırımcılar
Sorumluluk Reddi:
STEALTH, martingale, grid veya aşırı kaldıraçlı taktikler kullanmaz. Her işlem, tıpkı gerçek bir gizlilik görevi gibi, hesaplanmış, kontrol edilmiş ve gizlidir.
İpucu: Gizlilik seviyelerinizi dikkatlice belirleyin. Sadece işlem yapmıyorsunuz; aynı zamanda piyasayı pusuya düşürüyorsunuz.