ScalpingThink est un système de scalping bidirectionnel innovant, conçu pour les traders qui recherchent des mouvements rapides et des entrées précises. Objectif : des profits contrôlés en un minimum de temps grâce à des configurations exactes – sûr et efficace.

✅ Vos Avantages

  • Pas de grid, pas de martingale – chaque trade exécuté individuellement et sous contrôle

  • Stop-loss fixe + trailing stop virtuel dynamique pour une sécurité maximale

  • Plusieurs variantes de trailing stop pour sécuriser les profits

  • Safety Buffer protège la marge et évite la surcharge du compte

  • Filtres de temps & de spread pour des entrées propres et cohérentes

📊 Marchés & Paramètres Recommandés

  • Unité de temps : M1 (graphe 1 minute) – parfait pour le vrai scalping

  • Instruments : EURUSD, GBPUSD, USDJPY, NASDAQ 100, DAX, Dow Jones – marchés avec volume élevé et mouvements rapides

⚙️ Fonctions & Caractéristiques

  • Panneau de trading : minimisable/maximable, affichant :

    • statut actuel de l’EA (actif, en pause)

    • trades ouverts, ordres en attente, solde & équité

    • statistiques détaillées

  • Sélection de lot automatique ou fixe

  • Contrôle du spread empêche les entrées coûteuses lors des news

  • Détection automatique du GMT

  • Option : pas de positions conservées le week-end

  • Stop-loss personnalisé

  • Numéro magique & commentaires d’ordres

⚠️ Note démo : désactivez le panneau en backtest, car le calcul des stats peut être plus long. La logique de trading reste active.

➡️ ScalpingThink – Votre outil pour un scalping intelligent, efficace et contrôlé.


