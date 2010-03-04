ScalpingThink
ScalpingThink – Précision dans le Scalping
ScalpingThink est un système de scalping bidirectionnel innovant, conçu pour les traders qui recherchent des mouvements rapides et des entrées précises. Objectif : des profits contrôlés en un minimum de temps grâce à des configurations exactes – sûr et efficace.
✅ Vos Avantages
Pas de grid, pas de martingale – chaque trade exécuté individuellement et sous contrôle
Stop-loss fixe + trailing stop virtuel dynamique pour une sécurité maximale
Plusieurs variantes de trailing stop pour sécuriser les profits
Safety Buffer protège la marge et évite la surcharge du compte
Filtres de temps & de spread pour des entrées propres et cohérentes
📊 Marchés & Paramètres Recommandés
Unité de temps : M1 (graphe 1 minute) – parfait pour le vrai scalping
Instruments : EURUSD, GBPUSD, USDJPY, NASDAQ 100, DAX, Dow Jones – marchés avec volume élevé et mouvements rapides
⚙️ Fonctions & Caractéristiques
Panneau de trading : minimisable/maximable, affichant :
statut actuel de l’EA (actif, en pause)
trades ouverts, ordres en attente, solde & équité
statistiques détaillées
Sélection de lot automatique ou fixe
Contrôle du spread empêche les entrées coûteuses lors des news
Détection automatique du GMT
Option : pas de positions conservées le week-end
Stop-loss personnalisé
Numéro magique & commentaires d’ordres
⚠️ Note démo : désactivez le panneau en backtest, car le calcul des stats peut être plus long. La logique de trading reste active.
➡️ ScalpingThink – Votre outil pour un scalping intelligent, efficace et contrôlé.