ScalpingThink – Précision dans le Scalping

ScalpingThink est un système de scalping bidirectionnel innovant, conçu pour les traders qui recherchent des mouvements rapides et des entrées précises. Objectif : des profits contrôlés en un minimum de temps grâce à des configurations exactes – sûr et efficace.

✅ Vos Avantages

Pas de grid, pas de martingale – chaque trade exécuté individuellement et sous contrôle

Stop-loss fixe + trailing stop virtuel dynamique pour une sécurité maximale

Plusieurs variantes de trailing stop pour sécuriser les profits

Safety Buffer protège la marge et évite la surcharge du compte

Filtres de temps & de spread pour des entrées propres et cohérentes

📊 Marchés & Paramètres Recommandés

Unité de temps : M1 (graphe 1 minute) – parfait pour le vrai scalping

Instruments : EURUSD, GBPUSD, USDJPY, NASDAQ 100, DAX, Dow Jones – marchés avec volume élevé et mouvements rapides

⚙️ Fonctions & Caractéristiques

Panneau de trading : minimisable/maximable, affichant : statut actuel de l’EA (actif, en pause) trades ouverts, ordres en attente, solde & équité statistiques détaillées

Sélection de lot automatique ou fixe

Contrôle du spread empêche les entrées coûteuses lors des news

Détection automatique du GMT

Option : pas de positions conservées le week-end

Stop-loss personnalisé

Numéro magique & commentaires d’ordres

⚠️ Note démo : désactivez le panneau en backtest, car le calcul des stats peut être plus long. La logique de trading reste active.

➡️ ScalpingThink – Votre outil pour un scalping intelligent, efficace et contrôlé.