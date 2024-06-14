Asseto FX

Asseto FX EA'yı tanıtmaktan mutluluk duyuyorum, ciddi günlük işlemciler için geliştirilmiş son algoritma. Bu sofistike ancak kullanıcı dostu EA, günlük trend yönünü belirlemek için zaman aralıklarını kullanmaktadır. Piyasadaki birçok diğer programın aksine, Asseto FX EA, karlı olmayan bir stratejiyi 'karlı' göstermek için martingale veya grid fonksiyonlarına başvurmadan gerçek bir günlük işlem stratejisi uygulamaktadır. Bunun yerine, gerçek sonuçlar sağlayan mantıklı ve güçlü bir kavramı takip etmektedir. Dukascopy Premium Verileri kullanılarak yapılan 20 yıldan fazla backtesting sonuçlarıyla, veri setlerinin güvenilirliğine güvenebilirsiniz.

Asseto FX EA, her gün potansiyel uzun trendlerin başlangıcını belirlemek için bir zaman aralığı filtresi kullanmaktadır. Piyasa genellikle sabah saatlerinde yön bulur ve bu uzman danışman, sabah kırılmasının ardından bu trendleri bulmak üzere tasarlanmıştır. Ardından, sadece en yüksek olasılıklı işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak için çeşitli filtreler uygular, kazançları maksimize ederken riski düşük tutar. Ayrıca, benzersiz özelleştirme yeteneği sayesinde bu EA'yı çeşitli zaman dilimlerinde işlem yapmak için kullanabilirsiniz.

Asseto FX EA'nın her zaman kazanan bir EA olmadığını, piyasadaki diğer birçok EA'nın aksine, sonunda çöküp hesabın tamamını kaybetmediğini unutmamak önemlidir. Bu EA, çekilme dönemleri yaşayabilir ancak uzun vadeli bir yatırımcı yaklaşımı benimseyerek, zaman içinde sürdürülebilir büyümeyi arayan işlemciler için bir 'kurulum ve unut' çözümü sunar.

Çok sayıda filtre ve ayarlamayı içeren geniş bir özelleştirme seçeneği ile EA'yı spesifik ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilirsiniz.

Asseto FX EA: GERÇEK MANTIK, GERÇEK STRATEJİ ve GERÇEK SONUÇLAR.

Standart Ayarları Kullanın: Düşük Risk = 1%, Orta Risk = 5%, Yüksek Risk = 10%


Tavsiyeler:

  • Minimum Bakiye: $100
  • Zaman Dilimi: H1
  • Parite: USDJPY
  • Broker Türü: HERHANGİ
  • Hesap Türü: HERHANGİ


Girişlerin Açıklaması:

  • MM Türü: Lot hesaplama türünü (statik veya dinamik yüzde) seçin
  • Statik Lotlar: Her işlem için kullanılacak statik lot miktarını girin
  • Dinamik Yüzdeye Göre Her İşlem: Her işlem için dinamik riski (yüzde olarak) girin
  • Aralık Başlangıç Saati: Aralık hesaplama için başlangıç saatini belirtin
  • Aralık Başlangıç Dakikası: Aralık hesaplama için başlangıç dakikasını belirtin
  • Aralık Bitiş Saati: Aralık hesaplama için bitiş saatini belirtin
  • Aralık Bitiş Dakikası: Aralık hesaplama için bitiş dakikasını belirtin
  • Bekleyen Emir Silme Saati: Bekleyen emirlerin silineceği saat (emir sona erme saati)
  • Bekleyen Emir Silme Dakikası: Bekleyen emirlerin silineceği dakika (emir sona erme dakikası)
  • Pozisyonları Kapatma Saati: Açık pozisyonları kapatma saati
  • Pozisyonları Kapatma Dakikası: Açık pozisyonları kapatma dakikası
  • Stop Loss Faktörü: Stop loss'un aralık büyüklüğüne göre nereye konulacağı (1 seçildiğinde SL, aralığın diğer tarafında olacaktır)
  • Kar Alma Faktörü: Kar alınacak yerin aralık büyüklüğüne göre nereye konulacağı (1 seçildiğinde TP, aralık büyüklüğü kadar uzaklıkta olacaktır)
  • Stop Loss'u Breakeven'a Taşıma Faktörü: SL'nin aralık büyüklüğü ile ilişkili olarak ne zaman breakeven'a taşınacağını seçin
  • Risk:Ödül Faktöründe Trailing Stop Loss: Aralık büyüklüğü ile ilişkili olarak trailing stop loss kullanıp kullanmayacağınızı seçin


Önerilen ürünler
The Catalyst EA
Daniel Naranjo Morales
Uzman Danışmanlar
The Catalyst EA The Catalyst EA, MetaTrader 5 platformu için tasarlanmış gelişmiş bir işlem robotudur. Özellikle   AUDUSD döviz çiftinde H1 zaman diliminde   işlem yapmak üzere geliştirilmiştir. EA, piyasadaki potansiyel geri dönüşleri ve düzeltmeleri belirlemeyi ve bunlardan faydalanmayı hedefleyen çoklu indikatör stratejisi kullanır. Tasarımının temel odak noktası, sermayenizi etkin bir şekilde yönetmek için dinamik lot büyüklüğü ve çok katmanlı işlem koruması özelliklerine sahip, sağlam bir r
RexIIClaw vs ClusterIIEA MT5
Niklas Templin
Uzman Danışmanlar
THE_____ IIIREX_CLAW_vs_CLUSTER_EAIII______ Set1: Price Offset 100, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 2000  Set2: Price Offset 200, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 2000 Set3: Price Offset 100, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 1000 Set4: Price Offset 200-500, Stopp Loss 100-1000,  Take Profit 1000 Set5: PriceOffset 100-1000 (Recomment 200) higher is lower Risk,   Stopp Loss  500  Take Profit  1000, 2000, or 3000 it is the same Target Set it to your Moneymanagement  Indize: DE40  “IC Market” Reco
FREE
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Discover the power of automated trading with **SimpleTradeGioeste**, an Expert Advisor (EA) designed to optimize your trading operations in the Forex market. This innovative EA combines advanced trading strategies with proven technical indicators, offering an unparalleled trading experience. video backtest :  https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Strengths**** - **Multi-Indicator Strategy**: SimpleTradeGioeste employs an integrated approach that combines four main technical ind
FREE
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Uzman Danışmanlar
Babel assistant 1     The MT5 netting “Babel_assistant_1” robot uses the ZigZag indicator to generate Fibonacci levels on M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1  periods of the charts , calculates the strength of trends for buying and selling. It opens a position with "Lot for open a position" if the specified trend level 4.925 is exceeded. Then Babel places pending orders at the some Fibonacci levels and places specified Stop Loss , Take Profit. The screen displays current results of work on the position
FREE
Jupiter Mt5
Marta Gonzalez
Uzman Danışmanlar
JUPITER  it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of Independently analyzing the market and making trading decisions JUPITER          It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.      JUPITER  . It is a 100% automatic system,  The system is self-sufficient, performing all the work.     Is a revolution in the  customization of the trading. You can download the dem
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.48 (46)
Uzman Danışmanlar
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
SR Doji EurUsd MT5
Catalin Zachiu
Uzman Danışmanlar
This expert uses suport and resistance in combination with ATR to place pending orders at those levels . For closing it uses Doji candle pattern or the closing at the end of the day . It is mainly built for the EUR/USD pair , M 15 Timeframe . Every position has Stop Loss and Take Profit , does not use grid , martingale or other dangerous trading methods . Test it with the Risk Percent parameter set to 4 and see what it can do. EUR/USD only - M 15  Timeframe .
FREE
BOOM and CRASH Envelopes Scalper
Allan Munene Mutiiria
Uzman Danışmanlar
BOOM and CRASH Envelopes Scalper MT5 EA Unleash your trading potential with the BOOM and CRASH Envelopes Scalper MT5 EA , a meticulously crafted Expert Advisor designed for MetaTrader 5, tailored specifically for the high-octane Boom and Crash indices. This EA combines the precision of Envelopes and RSI indicators with a robust scalping strategy, offering traders a dynamic tool to capitalize on rapid market movements. Whether you're a seasoned scalper or a newcomer to synthetic indices, this EA
FREE
Orion MT5
Marta Gonzalez
Uzman Danışmanlar
ORION  it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of Independently analyzing the market and making trading decisions ORION       It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.      ORION . It is a 100% automatic system,  The system is self-sufficient, performing all the work.     Is a revolution in the  customization of the trading. You can download the demo and test
Brent Trend Bot
Maksim Kononenko
4.64 (11)
Uzman Danışmanlar
The Brent Trend Bot special feature is simple basic tools and logic of operation. There are no many strategies and dozens of settings, like other EAs, it works according to one algorithm. The operating principle is a trend-following strategy with an attempt to get the maximum profitability adjusted for risk. Therefore, it can be recommended for beginners. Its strong point is the principle of closing transactions. Its goal is not to chase profits, but to minimize the number of unprofitable trans
FREE
Vortex Pro EA
Daniel Naranjo Morales
Uzman Danışmanlar
Vortex Pro EA Vortex Pro EA,   USDCHF   döviz çifti ve   H1 zaman dilimi   için özel olarak tasarlanmış tam otomatik bir alım satım sistemidir. Hakim bir trendin momentumunu kaybetme potansiyeli taşıdığı piyasa dönüş noktalarını belirlemeyi amaçlayan sofistike bir trend karşıtı strateji üzerine kuruludur. EA'nın temel mantığı, belirli koşullar yüksek bir geri dönüş olasılığına işaret ettiğinde mevcut trendin aksi yönde piyasaya girmektir. Bu yaklaşım, potansiyel piyasa tepelerinde ve diplerinde
Ict Trend Hunter EA
Mohammed Lamine Kasmi
Uzman Danışmanlar
Trend Hunter EA: Stop Guessing, Start Trend Following Are you tired of entering trades that look perfect, only to have the market reverse strongly against you? The most common reason for this is trading against the dominant, underlying trend. The Trend Hunter EA is meticulously engineered to solve this exact problem by ensuring you are always trading in harmony with the market's primary direction. The Professional Strategy: Power on the High Frame, Precision on the Low Frame The Trend Hunter EA
FREE
Boom Or Bust
Smart Trading Robots Ltd
Uzman Danışmanlar
Experience the exhilarating world of trading with Boom or Bust, the groundbreaking MT5 trading game that takes your skills to the next level. Get ready to embark on a thrilling journey of virtual trading, where you can test your strategies and immerse yourself in the dynamic world of financial markets—all without risking real money. Experience the exhilarating world of trading with Boom or Bust, the groundbreaking MT5 trading game that takes your skills to the next level. Get ready to embark on
FREE
MT Monster
MASSINISSA AINOUZ
Uzman Danışmanlar
This EA has been backtested with real ticks since January 2012 untill March 2025, with no delay in execution, and then with a delay of 1000ms, the backtest showed a drawdown of 30% with a 10k USD backtest account. The EA default parameters are optimised to work best on EURUSD pair, but can work on other currencies and metals like XAUUSD. Before using this EA and in order to not lose all your money make sure you have at least 5000USD in your account. Do not use another EA with this one on the sam
Arrow Strategy Builder
Konstantin Chechnev
Uzman Danışmanlar
Arrow Strategy Builder — kullanıcının grafiğe yerleştirdiği yukarı/aşağı okları hatırlayan ve aynı koşullar tekrarlandığında alım-satım sinyalleri üreten bir Uzman Danışmandır (EA). Hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar için uygundur; sezgisel bir arayüz ve her türlü finansal enstrümanda otomatik işlem için işlevsellik sunar. Metatraider 5 için çoklu para birimi ticaret danışmanının tam teşekküllü bir versiyonu burada . Ana Özellikler Kolay strateji oluşturma: Giriş noktalarını iş
FREE
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Uzman Danışmanlar
Introducing our innovative Expert Advisor (EA) designed to capitalize on pullback opportunities in the forex market, with the support of the Average True Range (ATR) indicator. This strategy focuses on identifying moments when the price temporarily retraces within a dominant trend, offering potential entry points with controlled risk. The ATR is a volatility indicator that measures the amplitude of price movements over a given period of time. By integrating the ATR into our EA, we can assess the
FREE
TrendEA FourAverage
Mikhail Sergeev
3.33 (3)
Uzman Danışmanlar
Trend uzmanı, «FourAverage» göstergesi için en uygun parametreleri bulmak için özel olarak oluşturulmuştur. Danışman her zaman işlem modunda işlem yapar (satın alma işlemini kapatarak hemen tersini açarız). Bu yaklaşım, göstergelerin eğilimi belirleme yeteneğini mümkün olduğunca doğru bir şekilde belirlemenizi sağlar. Uzman tamamen otomatiktir ve parayı Martingale yöntemine göre yönetme yeteneğine sahiptir. Varsayılan ayarlar «XAUUSD(GOLD) H1» içindir. Gösterge: hhttps://www.mql5.com/tr/market/
FREE
EurUsd London Breakout Pro
Morgana Brol Mendonca
Uzman Danışmanlar
EURUSD London Breakout Pro Gelişmiş yapay zeka araçlarının desteğiyle geliştirilen EURUSD London Breakout Pro, hız ve stabilite için optimize edilmiş temiz ve verimli bir kod sunar. Bu Uzman Danışman, kurumsal düzeyde bir risk yönetimi çerçevesi uygular ve martingale, grid averaging veya kontrolsüz hedging gibi yüksek riskli stratejilerden kaçınır. Hassasiyet ve güvenlik talep eden traderlar için tasarlanan sistem, kanıtlanmış bir Londra seansı breakout konseptini güçlü giriş filtreleriyle birl
FREE
Momentum Shift EA
Daniel Naranjo Morales
Uzman Danışmanlar
Momentum Shift EA Momentum Shift EA , özellikle   USDJPY   paritesi ve   H1 zaman dilimi   için geliştirilmiş otomatik bir alım-satım sistemidir. Temel stratejisi, potansiyel piyasa dönüş noktalarını belirlemeye ve momentumdaki değişimlerden faydalanmaya dayanır. EA, mevcut piyasa yönünün yorulma belirtileri gösterdiği anlarda işlemlere girmeyi hedefleyerek, trend karşıtı (counter-trend) bir temelde çalışmak üzere tasarlanmıştır. Klasik teknik göstergelerin bir kombinasyonunu analiz ederek, EA'
Templerfx Nightmare
Shamary A Guy
Uzman Danışmanlar
Templerfx Nightmare is an EA that uses artificial intelligence technology to analyze data of many indicators. EA will have the best option to enter orders. The biggest difference of Templerfx Nightmare  is that the EA can control the Risk:Reward ratio much better than other EAs.That is possible because of a set of indicators to control entry points and manage open orders.  This EA is specifically designed to maximize trading opportunities on (Rise 300 Index ) pair on the M15 timeframe on a spec
Prop Firm Navigator EA
Marin Stoyanov
4.5 (2)
Uzman Danışmanlar
FREE Prop Firm Navigator EA - Advanced Trend-Following & Protection Developed by the EA Trading Academy team using Expert Advisor Studio , this free trading robot combines powerful trend-following indicators with a robust set of account protection features to secure your trading capital. You can find a detailed documentation about the properties and inputs on our  knowledge base . Key Strategy Features: Uses Bulls Power and Awesome Oscillator indicators for precise entry signals Sophisticat
FREE
BOT Simles ea
Goyani Parth Ghanshyambhai
Uzman Danışmanlar
BOT SMILES EA   IS MADE OUT OF LOVE AND EMPOWERMENT. ONLY FOR FEW BUYERS THAT IS THE REASON OF THE PRICE . BOT SMILES EA  is an aggressive  multi-cycle  scalper designed for  EURUSD M1 . Each cycle is  independent.  it uses a sequence of orders and has its own  TP  and  SL . It uses a  martingale  system. This EA is using  strong recurrences  of the past to take position and achieve a  high success rate . MODELLING :-  1 minute OHLC INPUTS:-  Buy default...........    Check Drawdown Then BUY..
FREE
TrailingFusion
Christos Iakovou
Uzman Danışmanlar
FusionTrailing EA – Your Ultimate Weapon for Market Domination! Transform your trading and crush every market move with the most advanced trailing stop system available. FusionTrailing EA delivers unstoppable power with its dual-mode setup: • Fusion Mode: Automatically sets a bulletproof stop loss using a maximum loss threshold and activates smart trailing
FREE
Ravenok Gold
Murad Nagiev
Uzman Danışmanlar
Overview: Ravenok Gold MT5  is a highly effective trading robot specifically designed for nighttime trading in financial markets. It utilizes sophisticated algorithms to analyze market data and make decisions based on thoroughly tested strategies. The robot primarily operates during the night when market volatility may be lower, allowing it to generate profits with minimal risk.  Key Features: Low Drawdown: NightProfit Trader employs a unique risk management system that helps maintain a low dra
FREE
Good Monday MT5
Konstantin Kulikov
4.5 (2)
Uzman Danışmanlar
The expert trades at the opening of the market after the weekend, focusing on the price gap (GAP). Various sets of settings are ready (trading against or towards the GAP). At the same time, various options are available in the expert settings, allowing you to create your own unique sets yourself.    >>> Chat <<< Currency pairs for which the sets have been developed: GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURGBP, EURCHF, GBPCAD, GBPAUD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, CHFJPY, CADJPY, NZDJPY, NZDCHF, EURUSD, G
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
5 (8)
Uzman Danışmanlar
Go Long EA, çoklu teknik onaylarla sistematik günlük ticaret prensibine dayalı gelişmiş bir gün içi ticaret stratejisi uygular. Birçok trader karmaşık algoritmalar ararken, bu EA basit ama etkili konseptleri sofistike risk yönetimi ve çoklu teknik filtrelerle birleştirir. EA her gün belirli bir saatte pozisyon açar, ancak sadece piyasa koşulları çoklu teknik göstergelerle uyumlu olduğunda işlem yapar. Bu sistematik yaklaşım, kârları aşındırabilecek gecelik tutma maliyetlerinden kaçınırken gün
FREE
RichRush EA
Dirar Alzoubi
Uzman Danışmanlar
NOW FREE!! Introducing RichRush EA, This expert advisor, armed with cutting-edge trading strategies, can assist on your path to navigating the forex market. Optimized specifically for EURUSD, RichRush EA operates on moving averages, and calculated lot sizes to manage risks. The EA interprets market movements, adjusts to volatility, and aims to identify entry points. As part of our commitment to providing top-tier trading tools, we invite you to explore our range of premium products designed to
FREE
RangeBreakout EA
Phantom Trading Inc.
5 (1)
Uzman Danışmanlar
The Range Breakout Expert Advisor is a professional-grade trading solution that capitalizes on intraday breakout opportunities. Unlike many other EAs that rely on complex grid or martingale strategies, this EA follows a clear, logical approach to market dynamics. Please consider leaving a review if this tool is useful for you. Thanks! :)  Key Features: • Time-based range calculation for precise entry points • Risk-based position sizing for professional money management • Dual breakout strate
FREE
MelBar Advanced Bollinger Scalper for EuroSwiss
Hakimi Bin Abdul Jabar
5 (1)
Uzman Danışmanlar
The MelBar EuroSwiss 1.85x 2Y Expert Advisor  is a specific purpose profit-scalping tool which success depends on your understanding of its underlying strategy and your ability to configure it. Backtest results using historical data from 6 February 2018 15:00 to 19 February 2020 00:00 for the EUR/CHF (M30) currency pair proves very highly profitable. Initial Deposit : US$500 Investment returns : US$1426.20 Net Profit : US$926.20 ROI : 185.24% Annualized ROI : 67.16% Investment Length : 2 yea
FREE
Long Waiting
Aleksandr Davydov
Uzman Danışmanlar
Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomm
FREE
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (311)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.86 (28)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD Zaman Dilimi H1-M15 (herhangi biri) Tür Yapay Zeka Tek işlem desteği EVET Minimum depozito 500   USD (veya başka bir para birimindeki eşdeğeri) HERHANGİ broker ile uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı brokerleri destekler. Herhangi bir hesap para birimi. Herhangi bir sembol adı. Herhangi bir GMT zamanı.) Önceden ayar yapmadan çalıştırma EVET Eğer trading’de yapay zekaya ilgi duyuyorsanız, kanalıma abone olun. Makine öğrenimindeki en son gelişmeleri inceliyor, ücretsiz modeller paylaş
The ORB Master
Profalgo Limited
5 (8)
Uzman Danışmanlar
PROP FIRM READY!  LANSMAN PROMOSYONU: MEVCUT FİYATTAN ÇOK SINIRLI SAYIDA KOPYA MEVCUTTUR! Son fiyat: 990$ 349$'dan başlayan fiyatlarla: 1 EA'yı ücretsiz seçin! (en fazla 2 ticari hesap numarası için) En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   LIVE RESULTS BAĞIMSIZ İNCELEME "ORB Master"a Hoş Geldiniz   :   Açılış Aralığı Çıkışlarında Avantajınız Açılış Aralığı Kopuş (ORB) stratejisinin gücünü, modern yatırımcılar için tasarlanmış, gelişmiş ve yü
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.1 (21)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
Uzman Danışmanlar
Aura Ultimate — Sinir Ağları ticaretinin zirvesi ve finansal özgürlüğe giden yol. Aura Ultimate, Aura ailesinin bir sonraki evrimsel adımıdır: en son teknoloji yapay zeka mimarisi, pazara uyarlanabilir zeka ve risk kontrollü hassasiyetin bir sentezidir. Aura Black Edition ve Aura Neuron'un kanıtlanmış DNA'sı üzerine inşa edilen bu teknoloji, daha da ileri giderek, bu iki platformun güçlü yönlerini tek bir birleşik çok stratejili ekosistemde birleştirir ve yepyeni bir öngörücü mantık katmanı su
Remstone
Remstone
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Remstone, sıradan bir Uzman Danışman değildir.   Yılların araştırma ve varlık yönetimi deneyimini bir araya getirir. Live:   Startrader   Tickmill   LMAX The price increases by $1,000 every profitable year.   2026 price: $3,000 2018'den bu yana   , son şirketim Armonia Capital, FCA tarafından düzenlenen bir varlık yöneticisi olan Darwinex'e sinyal ARF'si sağladı ve 750 bin dolar topladı. Tek bir danışmanla 4 varlık sınıfında uzmanlaşın! Hiçbir vaat, hiçbir eğri uydurma, hiçbir yanılsama yok. Am
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (483)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Doğrulanmış Sinyal:   Buray
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.79 (19)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (34)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.89 (28)
Uzman Danışmanlar
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (22)
Uzman Danışmanlar
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk yönetim
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.88 (121)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (5)
Uzman Danışmanlar
XAUUSD için Hibrit Ticaret Stratejisi – Haber Duyarlılığı & Emir Defteri Dengesizliği Kombinasyonu Bu strateji, nadiren kullanılan ancak son derece etkili iki ticaret yaklaşımını birleştirerek yalnızca XAUUSD (altın) için 30 dakikalık grafik te kullanılmak üzere geliştirilmiş hibrit bir sistem sunar. Geleneksel uzman danışmanlar genellikle sabit tanımlı göstergelere veya basit teknik yapılara dayanırken, bu sistem güncel verileri ve bağlama dayalı analizleri karar verme sürecine entegre eden akı
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (7)
Uzman Danışmanlar
MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri güncellemek için MQL5 kanalıma katılın.  Topluluğum MQL5'te 14.000'den fazla üyeden . 10 KOPYADAN SADECE 3 KOPYA KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a çıkarılacak. - GERÇEK SİNYAL  Düşük Risk:  https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Yüksek Risk:   https://www.mql5.com/en/signals/2310008 EA AI Gold Sniper'ın düzgün çalışması için tam kurulum talimatları şu adreste güncellenmiştir:   yorum #3 AI Gold Sniper, çok katmanl
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (121)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Uzman Danışmanlar
Herkese merhaba, kendimi tanıtayım: Ben   Quantum EAs   ailesinin heyecan verici, en yeni üyesi   Quantum StarMan'im   . 5 dinamik pariteye kadar işlem yapma kapasitesine sahip, tamamen otomatik, çoklu para birimi destekli bir EA'yım:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD ve USDCAD   . En üst düzey hassasiyet ve sarsılmaz sorumlulukla, işlem oyununuzu bir üst seviyeye taşıyacağım. İşte can alıcı nokta: Martingale stratejilerine güvenmiyorum. Bunun yerine, en yüksek performans için tasarlanmış geliş
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (15)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (20)
Uzman Danışmanlar
EA New Player — Yeni Nesil Yatırım Danışmanı Satışların başlangıcında özel bir teklif geçerlidir: İlk 10 kopya 390$, Sonraki 20 kopya 550$. EA New Player, MT5 için 7 farklı klasik yatırım stratejisi temel alınarak oluşturulmuş benzersiz bir yatırım danışmanıdır. Danışman, yapay zeka kullanılmadan, yalnızca zaman içinde test edilmiş teknik analiz araçları kullanılarak oluşturulmuştur. Başlıca özelliği, mantığın şeffaflığı, basit ayarlar ve her yatırımcı için çok yönlülüktür. Dikkat: Karmaşık bir
Syna
William Brandon Autry
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (24)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Yaz Sonu İndirimi – Sadece Sınırlı Süreyle! Aşamalı fiyatlandırma modeli uygulanmaktadır: Her beşinci satın alma, fiyatı 50 dolar artırır. Her yeni alıcı ile bir sonraki fiyat seviyesine daha da yaklaşılır ve bu da girişinizi daha pahalı hale getirir. Fiyat artışı tetiklenmeden önce SGear'ı mevcut fiyatla güvence altına alın. Bu satış sınırlıdır – hem zaman hem de miktar açısından. Bundan sonra, normal piyasa fiyatı geçerli olacaktır. Buraya tıklayın -> SGear Signal ile canlı sinyali izleyin.
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.23 (90)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Fiyat: 404$ -> 550$ Sinyal:   ENEA Kurulum:  Manual ENEA mt5 – Rejim Değişimi + GPT5 ve Gizli Markov Modelleri (HMM) ENEA mt5 , ChatGPT-5 yapay zekâ gücünü Gizli Markov Modeli (HMM) ile birleştiren, son derece gelişmiş, tamamen otomatik bir alım-satım algoritmasıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak izler, karmaşık ve tespit edilmesi zor piyasa durumlarını (rejimler) belirler ve stratejisini mevcut koşullara göre dinamik olarak ayarlar. Amaç nettir: Trend, yatay hareket veya yüksek volatilite g
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.33 (63)
Uzman Danışmanlar
SmartChoise EA – XAU/USD (Altın) için Sinir Ağı Destekli Ticaret Sistemi M1 Zaman Çerçevesinde Kullanıcı kılavuzu profil sayfamda bulunan bağlantı üzerinden erişilebilir — tüm ayarlar ve seçenekler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Telegram kanalında, farklı bakiyeler, risk seviyeleri ve ayarlarla çalışan birkaç SmartChoise hesabı da bulabilirsiniz. Bu, EA’nın farklı brokerler ve koşullar altındaki gerçek performansını görmenin harika bir yoludur. Fiyat şimdilik düşürüldü. Bu EA, uzun vadeli, kont
GoldStream
Marek Stanislaw Zygala
5 (1)
Uzman Danışmanlar
GoldStream'in fiyatı her satış çiftiyle birlikte kademeli olarak artacaktır. Şu an gördüğünüz fiyattan satın almak istiyorsanız, şimdi tam zamanı. XAUUSD'de Kanıtlanmış Performans 83.25% Kazanma Oranı | 3.32 Kar Faktörü | 4.35% Maksimum Düşüş GoldStream  sistematik giriş tespiti ve disiplinli risk yönetimi yoluyla altın ticaretinde tutarlı sonuçlar sunar. 209 işlem üzerinden geriye dönük test edilmiş bu algoritma, sadece 4.35% maksimum düşüşle olağanüstü sermaye koruma sağlarken 144.9% net kar
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.31 (13)
Uzman Danışmanlar
Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir. Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 199 USD Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları Önerilen Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yön
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.39 (46)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
GOLD Dahab
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (4)
Uzman Danışmanlar
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure GOLD Dahab at the current price before the next
AEgis FX
Peter Robert Grange
Uzman Danışmanlar
AEGIS FX — Akıllı Ticaretin Kalkanı AEGIS FX, Dynamics serisine dayalı olarak geliştirilen algoritmik sistemlerin evriminde yeni bir aşamayı temsil eder. Neuro Dynamics , ZeroPoint Dynamics ve DeepLayer Dynamics ’in güçlü yönlerini birleştiren AEGIS FX, modern ticaretin gereksinimlerine uygun, benzersiz bir sermaye koruma çerçevesi sunar. Canlı Sinyal & Performans Dynamics serisindeki diğer danışmanlar gibi, AEGIS FX de güncel piyasa koşullarında sistemin nasıl çalıştığını göstermek amacıyla ger
Yazarın diğer ürünleri
Havana EA
ALGOECLIPSE LTD
4.9 (10)
Uzman Danışmanlar
Havana EA, M5 zaman diliminde US30 için özel olarak tasarlanmış, tamamen otomatik bir gün içi alım satım algoritmasıdır. Geri çekilme formasyonlarını ve önemli seviyeleri belirleyerek yüksek olasılıklı giriş noktalarını tespit eden bir breakout (kırılma) stratejisi kullanır. EA, aynı anda yalnızca tek işlem açacak şekilde çalışır ve her pozisyonu sabit bir stop loss ve take profit ile yönetir. Fiyattaki olumlu hareketleri takip ederek karları korumak için isteğe bağlı bir trailing stop loss sis
FusionTrader
ALGOECLIPSE LTD
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Hem bekleyen emirleri hem de piyasa uygulamasını kullanan, M5 tablosunda GBPUSD ticareti yapmak için titizlikle optimize edilmiş gelişmiş bir algoritma olan FusionTrader ile tanışın. EA'mız, RSI, hareketli ortalamalar ve şamdan kalıpları dahil olmak üzere çeşitli faktör ve göstergelere dayalı olarak piyasayı analiz ederek ve girerek ticaretin karmaşıklığını ortadan kaldırır. FusionTrader algoritması, en uygun ilk giriş noktasını denemek ve kesin olarak belirlemek için piyasadaki her adımı titi
RoundHouse EA
ALGOECLIPSE LTD
Uzman Danışmanlar
EURUSD'yi M1 Tablosunda ölçeklendirmek için kullanılan çok stratejili bir algoritma olan RoundHouse EA ile tanışın. Kesin Giriş Stratejisi: RoundHouse EA, EURUSD M1 tablosunda ölçekleme ve ortalama alma konusunda uzmanlaşmış gelişmiş bir MT5 Algoritmasıdır. RoundHouse, piyasayı sürekli olarak tarar, belirli işlem saatleri ve oturumları sırasında yüksek kaliteli ticaret kurulumlarını saptar ve pozisyon açmak için en uygun koşulları yaratır. 100 saatten fazla titiz geriye dönük testler sonucunda,
Infinity Gold EA
ALGOECLIPSE LTD
Uzman Danışmanlar
Karşınızda Infinity Gold EA - M5 Tablosunda XAUUSD için Nihai Scalping Çözümü Giriş Modeli: Infinity Gold EA, XAUUSD'nin M5 grafiğinde piyasayı tarayarak belirli işlem saatlerinde ve oturumlarda yüksek kaliteli işlem kurulumlarını belirler. Infinity Gold, şamdan desenlerini ve göstergelerini birleştiren işbirlikçi bir yaklaşım kullanır. Bu özel koşullar, belirlenmiş işlem saatlerimiz içinde uyumlu hale geldiğinde, algoritma bir pozisyon açar. Ticaret Yönetimi: Kapsamlı testlerden ve 6 yıllık
FXHedge Pro
ALGOECLIPSE LTD
Uzman Danışmanlar
FXHedge Pro ile ticaret deneyiminizi yükseltin; GBPUSD için özel olarak tasarlanmış güçlü ve kullanıcı dostu bir algoritma. Bu ücretsiz, tam otomatik sistem, alım satım kararlarını vermek için RSI göstergesini kullanır. FXHedge Pro'yu özel kılan şey, volatil piyasalarda bir güvenlik ağı sağlayan benzersiz hedge mekanizmasıdır. Eğer piyasa pozisyonunuzu destekliyorsa, algoritma karları güvence altına alır. Tersine dönme durumunda, FXHedge Pro başlangıçtaki kayıpları etkili bir şekilde hedge etmek
Alvora
ALGOECLIPSE LTD
Uzman Danışmanlar
Alvora Algoritması yapı, netlik ve uzun vadeli tutarlılığa değer veren traderlar için geliştirilmiş portföy tarzı bir alım-satım sistemidir. Başlangıçta manuel işlem için kullanılan, kanıtlanmış kural tabanlı stratejileri uygular ve daha sonra verimlilik ile ölçeklenebilirliği artırmak amacıyla otomatikleştirilmiştir. Canlı performans: Sinyali Görüntüle Uzman Danışman (EA) , her biri farklı piyasa koşullarında çalışmak üzere tasarlanmış üç tamamlayıcı stratejiyi bir araya getirir: Strateji 1:
Filtrele:
Rizwan Ahmed Faisal
180
Rizwan Ahmed Faisal 2025.05.28 15:44 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Daniel Born
68
Daniel Born 2025.05.26 20:07 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

İncelemeye yanıt