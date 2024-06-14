Asseto FX EA'yı tanıtmaktan mutluluk duyuyorum, ciddi günlük işlemciler için geliştirilmiş son algoritma. Bu sofistike ancak kullanıcı dostu EA, günlük trend yönünü belirlemek için zaman aralıklarını kullanmaktadır. Piyasadaki birçok diğer programın aksine, Asseto FX EA, karlı olmayan bir stratejiyi 'karlı' göstermek için martingale veya grid fonksiyonlarına başvurmadan gerçek bir günlük işlem stratejisi uygulamaktadır. Bunun yerine, gerçek sonuçlar sağlayan mantıklı ve güçlü bir kavramı takip etmektedir. Dukascopy Premium Verileri kullanılarak yapılan 20 yıldan fazla backtesting sonuçlarıyla, veri setlerinin güvenilirliğine güvenebilirsiniz.

Asseto FX EA, her gün potansiyel uzun trendlerin başlangıcını belirlemek için bir zaman aralığı filtresi kullanmaktadır. Piyasa genellikle sabah saatlerinde yön bulur ve bu uzman danışman, sabah kırılmasının ardından bu trendleri bulmak üzere tasarlanmıştır. Ardından, sadece en yüksek olasılıklı işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak için çeşitli filtreler uygular, kazançları maksimize ederken riski düşük tutar. Ayrıca, benzersiz özelleştirme yeteneği sayesinde bu EA'yı çeşitli zaman dilimlerinde işlem yapmak için kullanabilirsiniz.

Asseto FX EA'nın her zaman kazanan bir EA olmadığını, piyasadaki diğer birçok EA'nın aksine, sonunda çöküp hesabın tamamını kaybetmediğini unutmamak önemlidir. Bu EA, çekilme dönemleri yaşayabilir ancak uzun vadeli bir yatırımcı yaklaşımı benimseyerek, zaman içinde sürdürülebilir büyümeyi arayan işlemciler için bir 'kurulum ve unut' çözümü sunar.

Çok sayıda filtre ve ayarlamayı içeren geniş bir özelleştirme seçeneği ile EA'yı spesifik ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilirsiniz.

Asseto FX EA: GERÇEK MANTIK, GERÇEK STRATEJİ ve GERÇEK SONUÇLAR.

Standart Ayarları Kullanın: Düşük Risk = 1%, Orta Risk = 5%, Yüksek Risk = 10%





Tavsiyeler:

Minimum Bakiye: $100

Zaman Dilimi: H1

Parite: USDJPY

Broker Türü: HERHANGİ

Hesap Türü: HERHANGİ





Girişlerin Açıklaması:

MM Türü: Lot hesaplama türünü (statik veya dinamik yüzde) seçin

Statik Lotlar: Her işlem için kullanılacak statik lot miktarını girin

Dinamik Yüzdeye Göre Her İşlem: Her işlem için dinamik riski (yüzde olarak) girin

Aralık Başlangıç Saati: Aralık hesaplama için başlangıç saatini belirtin

Aralık Başlangıç Dakikası: Aralık hesaplama için başlangıç dakikasını belirtin

Aralık Bitiş Saati: Aralık hesaplama için bitiş saatini belirtin

Aralık Bitiş Dakikası: Aralık hesaplama için bitiş dakikasını belirtin

Bekleyen Emir Silme Saati: Bekleyen emirlerin silineceği saat (emir sona erme saati)

Bekleyen Emir Silme Dakikası: Bekleyen emirlerin silineceği dakika (emir sona erme dakikası)

Pozisyonları Kapatma Saati: Açık pozisyonları kapatma saati

Pozisyonları Kapatma Dakikası: Açık pozisyonları kapatma dakikası

Stop Loss Faktörü: Stop loss'un aralık büyüklüğüne göre nereye konulacağı (1 seçildiğinde SL, aralığın diğer tarafında olacaktır)

Kar Alma Faktörü: Kar alınacak yerin aralık büyüklüğüne göre nereye konulacağı (1 seçildiğinde TP, aralık büyüklüğü kadar uzaklıkta olacaktır)

Stop Loss'u Breakeven'a Taşıma Faktörü: SL'nin aralık büyüklüğü ile ilişkili olarak ne zaman breakeven'a taşınacağını seçin

Risk:Ödül Faktöründe Trailing Stop Loss: Aralık büyüklüğü ile ilişkili olarak trailing stop loss kullanıp kullanmayacağınızı seçin



