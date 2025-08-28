Vortex Pro EA

Vortex Pro EA

Vortex Pro EA è un sistema di trading completamente automatizzato, progettato specificamente per la coppia di valute  USDCHF sul timeframe  H1. Opera secondo una sofisticata strategia contro-tendenza, con l'obiettivo di identificare potenziali punti di inversione del mercato in cui un trend prevalente potrebbe perdere slancio.

Il nucleo della logica dell'EA consiste nell'entrare a mercato contro il trend attuale quando condizioni specifiche indicano un'alta probabilità di inversione. Questo approccio gli permette di cercare opportunità in corrispondenza di potenziali massimi e minimi di mercato.

Come Funziona

L'EA impiega un processo di conferma a più livelli prima di entrare in qualsiasi operazione:

  1. Identificazione del Trend: Utilizza l'indicatore Parabolic SAR per determinare la direzione del trend primario a breve termine.

  2. Conferma dell'Inversione: La strategia attende quindi segnali di esaurimento del trend. La conferma avviene tramite una combinazione dell'Awesome Oscillator (AO) per i cambiamenti di momentum e del Relative Strength Index (RSI) per identificare condizioni di ipercomprato o ipervenduto.

  3. Filtro di Volatilità: Viene applicato un filtro basato sull'Average True Range (ATR) per garantire che il mercato non sia né troppo stagnante né eccessivamente volatile, aiutando a evitare contesti di trading sfavorevoli.

  4. Protezione dallo Spread: Un filtro sullo spread integrato impedisce all'EA di aprire operazioni durante i periodi di spread elevato, proteggendo da slippage e prezzi di ingresso sfavorevoli.

Caratteristiche Principali

  • Strategia Specializzata: I parametri dell'EA sono calibrati internamente per le caratteristiche uniche della coppia USDCHF sul grafico H1.

  • Gestione Dinamica del Rischio: La dimensione delle posizioni viene calcolata automaticamente in base alla percentuale di rischio specificata e al livello preciso di stop-loss per ogni operazione, garantendo una gestione del rischio coerente per tutte le operazioni.

  • Gestione Avanzata delle Operazioni: Una volta aperta un'operazione, l'EA la gestisce attivamente tramite:

    • L'uso del Parabolic SAR come trailing stop dinamico per proteggere il capitale.

    • L'implementazione di un meccanismo di protezione dei profitti che assicura una parte dei guadagni se un'operazione si muove significativamente a favore e poi inizia a ritracciare.

    • L'attivazione di una protezione a livello di equity del conto per chiudere le operazioni se viene raggiunta una soglia di perdita massima.

  • Facilità d'Uso: Con solo due parametri esterni da impostare, l'EA è semplice da configurare e avviare, rendendolo adatto sia a trader neofiti che esperti.

Vortex Pro EA è uno strumento sviluppato per i trader che desiderano aggiungere un sistema contro-tendenza specializzato e automatizzato al proprio portafoglio.

Raccomandazioni

  • Coppia di Valute: USDCHF

  • Timeframe: H1

  • Broker: IC Markets o altri broker con spread bassi ed esecuzione rapida.

  • Deposito Minimo: $500

  • Leva Finanziaria: 1:100 o superiore (si consiglia 1:500).

Parametri di Input

L'EA è progettato per la massima facilità d'uso, con solo due input principali:

  • Magic Number: Un identificatore unico per gli ordini dell'EA. Questo è importante se si utilizzano altri EA sullo stesso conto.

  • Risk: La percentuale di equity del proprio conto da rischiare per ogni operazione. La dimensione del lotto viene calcolata automaticamente in base a questo valore.

    • 1-3: Rischio Basso

    • 4-7: Rischio Medio

    • 7-10: Rischio Alto


