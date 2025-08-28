Vortex Pro EA
- Experts
- Daniel Naranjo Morales
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 20
Vortex Pro EA è un sistema di trading completamente automatizzato, progettato specificamente per la coppia di valute USDCHF sul timeframe H1. Opera secondo una sofisticata strategia contro-tendenza, con l'obiettivo di identificare potenziali punti di inversione del mercato in cui un trend prevalente potrebbe perdere slancio.
Il nucleo della logica dell'EA consiste nell'entrare a mercato contro il trend attuale quando condizioni specifiche indicano un'alta probabilità di inversione. Questo approccio gli permette di cercare opportunità in corrispondenza di potenziali massimi e minimi di mercato.
Come Funziona
L'EA impiega un processo di conferma a più livelli prima di entrare in qualsiasi operazione:
Identificazione del Trend: Utilizza l'indicatore Parabolic SAR per determinare la direzione del trend primario a breve termine.
Conferma dell'Inversione: La strategia attende quindi segnali di esaurimento del trend. La conferma avviene tramite una combinazione dell'Awesome Oscillator (AO) per i cambiamenti di momentum e del Relative Strength Index (RSI) per identificare condizioni di ipercomprato o ipervenduto.
Filtro di Volatilità: Viene applicato un filtro basato sull'Average True Range (ATR) per garantire che il mercato non sia né troppo stagnante né eccessivamente volatile, aiutando a evitare contesti di trading sfavorevoli.
Protezione dallo Spread: Un filtro sullo spread integrato impedisce all'EA di aprire operazioni durante i periodi di spread elevato, proteggendo da slippage e prezzi di ingresso sfavorevoli.
Caratteristiche Principali
Strategia Specializzata: I parametri dell'EA sono calibrati internamente per le caratteristiche uniche della coppia USDCHF sul grafico H1.
Gestione Dinamica del Rischio: La dimensione delle posizioni viene calcolata automaticamente in base alla percentuale di rischio specificata e al livello preciso di stop-loss per ogni operazione, garantendo una gestione del rischio coerente per tutte le operazioni.
Gestione Avanzata delle Operazioni: Una volta aperta un'operazione, l'EA la gestisce attivamente tramite:
L'uso del Parabolic SAR come trailing stop dinamico per proteggere il capitale.
L'implementazione di un meccanismo di protezione dei profitti che assicura una parte dei guadagni se un'operazione si muove significativamente a favore e poi inizia a ritracciare.
L'attivazione di una protezione a livello di equity del conto per chiudere le operazioni se viene raggiunta una soglia di perdita massima.
Facilità d'Uso: Con solo due parametri esterni da impostare, l'EA è semplice da configurare e avviare, rendendolo adatto sia a trader neofiti che esperti.
Vortex Pro EA è uno strumento sviluppato per i trader che desiderano aggiungere un sistema contro-tendenza specializzato e automatizzato al proprio portafoglio.
Raccomandazioni
Coppia di Valute: USDCHF
Timeframe: H1
Broker: IC Markets o altri broker con spread bassi ed esecuzione rapida.
Deposito Minimo: $500
Leva Finanziaria: 1:100 o superiore (si consiglia 1:500).
Parametri di Input
L'EA è progettato per la massima facilità d'uso, con solo due input principali:
Magic Number: Un identificatore unico per gli ordini dell'EA. Questo è importante se si utilizzano altri EA sullo stesso conto.
Risk: La percentuale di equity del proprio conto da rischiare per ogni operazione. La dimensione del lotto viene calcolata automaticamente in base a questo valore.
1-3: Rischio Basso
4-7: Rischio Medio
7-10: Rischio Alto
