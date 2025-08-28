Vortex Pro EA

Vortex Pro EA est un système de trading entièrement automatisé, conçu spécifiquement pour la paire de devises USDCHF sur l'horizon de temps H1. Il fonctionne sur une stratégie sophistiquée de contre-tendance, visant à identifier les points de retournement potentiels du marché où une tendance dominante pourrait perdre de son élan.

Le cœur de la logique de l'EA est d'entrer sur le marché à contre-courant de la tendance actuelle lorsque des conditions spécifiques indiquent une forte probabilité de retournement. Cette approche lui permet de rechercher des opportunités aux sommets et aux creux potentiels du marché.

Principe de fonctionnement

L'EA emploie un processus de confirmation à plusieurs niveaux avant d'entrer dans une transaction :

Identification de la tendance : Il utilise l'indicateur Parabolique SAR pour déterminer la direction de la tendance principale à court terme. Confirmation du retournement : La stratégie attend ensuite des signaux d'épuisement de la tendance. Ceci est confirmé par une combinaison de l'Awesome Oscillator (AO) pour les changements de momentum et du Relative Strength Index (RSI) pour identifier les conditions de surachat ou de survente. Filtre de volatilité : Un filtre basé sur l'Average True Range (ATR) est appliqué pour s'assurer que le marché n'est ni trop stagnant ni excessivement volatil, aidant ainsi à éviter les environnements de trading défavorables. Protection contre le spread : Un filtre de spread intégré empêche l'EA d'ouvrir des transactions pendant les périodes de spreads élevés, protégeant contre le glissement (slippage) et les mauvais prix d'entrée.

Fonctionnalités principales

Stratégie spécialisée : Les paramètres de l'EA sont calibrés en interne pour les caractéristiques uniques de la paire USDCHF sur le graphique H1.

Gestion du risque dynamique : La taille des positions est calculée automatiquement en fonction de votre pourcentage de risque spécifié et du niveau de stop-loss précis pour chaque transaction, assurant une gestion cohérente du risque sur toutes les opérations.

Gestion avancée des transactions : Une fois qu'une position est ouverte, l'EA la gère activement en : Utilisant le Parabolique SAR comme un stop suiveur (trailing stop) dynamique pour protéger le capital. Mettant en œuvre un mécanisme de protection des profits qui sécurise une partie des gains si une transaction évolue de manière significative en votre faveur puis commence à retracer. Activant une protection du capital au niveau du compte pour fermer les positions si un seuil de perte maximal est atteint.

Simplicité d'utilisation : Avec seulement deux paramètres externes à configurer, l'EA est simple à installer et à utiliser, ce qui le rend adapté aussi bien aux traders débutants qu'expérimentés.

Vortex Pro EA est un outil développé pour les traders qui cherchent à ajouter un système de contre-tendance spécialisé et automatisé à leur portefeuille.

Recommandations

Paire de devises : USDCHF

Horizon de temps : H1

Courtier : IC Markets ou d'autres courtiers avec un faible spread et une exécution rapide.

Dépôt minimum : 500 $

Effet de levier : 1:100 ou supérieur (1:500 est recommandé).

Paramètres d'entrée

L'EA est conçu pour être simple d'utilisation avec seulement deux entrées principales :

Magic Number : Un identifiant unique pour les ordres de l'EA. Ceci est important si vous utilisez d'autres EAs sur le même compte.

Risk : Le pourcentage du capital de votre compte à risquer sur chaque transaction. La taille du lot est calculée automatiquement sur la base de cette valeur. 1-3 : Risque faible 4-7 : Risque moyen 7-10 : Risque élevé





