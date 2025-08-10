Nirvana trend mt4
Nirvana Trend — Indicateur de tendance avec confirmation multi‑unités de temps et outils d’aide à la gestion du risque
Introduction
Nirvana Trend est un indicateur analytique qui contribue à structurer la prise de décision en trading en fournissant des signaux filtrés, des confirmations multi‑UT et des niveaux automatiques d’arrêt/sortie basés sur la volatilité (ATR). Si vous évoluez dans des environnements comportant des contraintes telles que des limites de drawdown quotidien/global, cet outil peut vous aider à respecter vos règles personnelles et votre cadre de gestion du risque.
Cas d’utilisation
- Structurer les entrées/sorties à partir de signaux filtrés
- Aligner les signaux sur plusieurs unités de temps
- Standardiser la distance du Stop Loss (SL) en fonction de la volatilité du marché afin de dimensionner la position selon le risque prédéfini
- Planifier des sorties partielles avec des objectifs configurables
Fonctionnalités clés
- Signaux directionnels de tendance avec filtrage du bruit de marché
- Tableau de bord multi‑UT personnalisable pour vérifier l’alignement avec les UT supérieures
- Calcul automatique du Stop‑Loss (SL) basé sur l’ATR et affichage des distances SL/objectifs en pips/points pour aider au dimensionnement des positions
- Trois niveaux d’objectif de sortie configurables (Target 1/2/3) pour une gestion progressive des positions
- Alertes: fenêtre d’alertes, notifications push et e‑mail (si activées sur la plateforme)
- Options de personnalisation: sensibilité des signaux, paramètres ATR, UT de référence du tableau de bord, couleurs et style d’affichage
Utilisation recommandée
- Définissez un risque fixe (par ex. un pourcentage de l’équité) et dimensionnez vos entrées en fonction de la distance SL suggérée.
- Pour renforcer la discipline, ne considérez les signaux que lorsque le tableau de bord montre un alignement acceptable sur les UT supérieures.
- Utilisez des objectifs échelonnés pour gérer la position progressivement. Le déplacement du SL au point mort (breakeven) ou en suivi est facultatif et dépend de votre plan personnel de gestion des trades.
- Testez sur compte démo et alignez les paramètres avec votre stratégie avant l’utilisation en réel.
Compatibilité
- Marchés: Forex, indices, matières premières et crypto (selon disponibilité du courtier)
- UT recommandées: de M15 à H4 (utilisable sur d’autres au choix de l’utilisateur)
- Plateforme: veuillez sélectionner la version appropriée (MT4/MT5) sur la page produit.
Notes importantes et avertissement
- Cet outil est uniquement un indicateur analytique; il n’ouvre ni ne clôture des trades automatiquement.
- Il ne garantit, ne promet et n’implique aucun profit, résultat ou succès. Les résultats dépendent des conditions de marché, de la gestion du risque et des décisions de l’utilisateur.
- Les performances passées ou tout test/simulation ne garantissent pas les résultats futurs.
- Ce produit n’est affilié ni approuvé par aucun tiers (y compris les fournisseurs de challenges de trading) et n’enfreint pas leurs règles. La conformité relève de la responsabilité de l’utilisateur.
- Avant l’utilisation sur compte réel, testez toujours sur compte démo et alignez les paramètres avec votre politique personnelle de gestion du risque.
Support
Pour toute question ou retour, utilisez l’onglet Comments sur la page produit MQL5.
