The RSI Engine EA, SPLpulse tarafından geliştirilen MetaTrader 5 (MT5) platformu için otomatik bir alım satım robotudur. Temel işlevi, Göreceli Güç Endeksi (RSI) göstergesinden gelen sinyallere dayanarak alım satım stratejileri yürütmektir. EA, kullanıcının birden fazla RSI tabanlı giriş stratejisi seçmesine, onay filtreleri uygulamasına ve işlemleri belirli risk parametreleriyle yönetmesine olanak tanıyan yüksek düzeyde yapılandırılabilir bir yapıya sahiptir.

Alım Satım Stratejileri ve Sinyalleri EA'nın mantığı, temel olarak kullanıcının seçebileceği işlemlere giriş ve çıkış stratejileri tarafından yönlendirilir.

Giriş Sinyalleri Kullanıcı, alım satım sinyalleri oluşturmak için aşağıdaki yöntemlerden bir veya daha fazlasını seçebilir:

RSI Uyumsuzluğu (Varsayılan Strateji): Varsayılan olarak etkinleştirilen birincil strateji, RSI uyumsuzluğuna dayalı alım satımdır. EA, fiyat hareketi ile RSI göstergesinin zıt yönlerde hareket ettiğini tespit etmek için son 60 barı (yapılandırılabilir bir ayar) tarar; bu durum genellikle yakın bir geri dönüşün sinyalini verir. Pozitif Uyumsuzluk (Al Sinyali): Fiyat yeni bir dip yaparken RSI'ın yapmaması, bunun yerine daha yüksek bir dip yapması durumunda oluşur. Negatif Uyumsuzluk (Sat Sinyali): Fiyat yeni bir tepe yaparken RSI'ın bunu takip etmemesi, bunun yerine daha düşük bir tepe yapması durumunda oluşur.

Aşırı Alım/Aşırı Satım Geri Dönüşü: Kullanıcı uyumsuzluğu devre dışı bırakabilir ve daha klasik bir RSI stratejisini etkinleştirebilir. Bu mantık, RSI "aşırı satım" bölgesine (varsayılan olarak 30'un altına) düştüğünde al sinyalleri ve "aşırı alım" bölgesine (varsayılan olarak 70'in üzerine) girdiğinde sat sinyalleri üretecektir.

Merkez Çizgisi Onayı (İsteğe Bağlı Filtre): Ek onay için ve erken girişleri önlemek amacıyla kullanıcı bu filtreyi etkinleştirebilir. Aktif olduğunda, ilk al veya sat sinyali oluşturulduktan sonra, EA işlemi gerçekleştirmeden önce RSI değerinin merkez çizgisini (50) geçmesini bekleyecektir. Bu, momentumdaki bir değişimi onaylar.

Çıkış Stratejisi Sabit Zarar Durdur ve Kâr Al seviyelerine ek olarak, EA dinamik bir çıkış koşulu içerir:

RSI Seviyesi Çıkışı: Varsayılan olarak bu özellik etkindir. EA'nın RSI değerine göre bir pozisyonu kapatmasına olanak tanır. Örneğin, RSI aşırı alım seviyesine (ör. 70) ulaşırsa bir alım pozisyonu otomatik olarak kapatılabilir veya RSI aşırı satım seviyesine (ör. 30) ulaştığında bir satım pozisyonu kapatılabilir.

İşlem ve Risk Yönetimi EA, riski yönetmek ve kendi işlemlerini tanımlamak için standart ancak temel parametreler içerir.

Lot Büyüklüğü: İşlemler, varsayılan olarak 0.1 olarak ayarlanmış sabit bir lot büyüklüğü ile yürütülür.

Zarar Durdur (Stop Loss): Her işleme otomatik olarak koruyucu bir Zarar Durdur uygulanır. Varsayılan değer 500 puandır (çoğu döviz çifti için 50 pip'e eşdeğerdir).

Kâr Al (Take Profit): Her işleme otomatik olarak bir kâr hedefi uygulanır. Varsayılan değer 300 puandır (30 pip'e eşdeğerdir).

Sihirli Numara (Magic Number): EA'nın açtığı her işleme benzersiz bir kimlik (varsayılan olarak 160941) atanır. Bu, EA'nın yalnızca kendi işlemlerini yönetmesini ve manuel işlemlere veya diğer EA'ların işlemlerine müdahale etmemesini sağlar.

RSI Göstergesi Yapılandırması Kullanıcı, RSI göstergesinin parametreleri üzerinde tam kontrole sahiptir ve bunları kendi özel stratejilerine veya piyasa koşullarına göre uyarlayabilir.

RSI Periyodu: Göstergenin hesaplama periyodu, varsayılan olarak 14'tür.

Aşırı Alım Seviyesi: Bir varlığın aşırı alınmış olarak kabul edildiği eşik, varsayılan olarak 70'tir.

Aşırı Satım Seviyesi: Bir varlığın aşırı satılmış olarak kabul edildiği eşik, varsayılan olarak 30'dur.

Merkez Çizgisi: RSI osilatörünün orta noktası, varsayılan olarak 50'dir.

The RSI Engine için Özel bir Kuruluma mı ihtiyacınız var? Talep üzerine özel yapılandırmalar oluşturmaktan memnuniyet duyarım. Sadece neye ihtiyacınız olduğunu bana bildirin! Fikirleriniz de bu EA'yı herkes için daha iyi hale getirmede çok önemlidir. İyileştirme önerileriniz varsa lütfen paylaşın. Topluluğun büyümesine yardımcı olmak için kendi başarılı .set dosyalarınızı yorumlarda yayınlamanızdan da memnuniyet duyarız.



