The RSI Engine

The RSI Engine EA è un robot di trading automatico per la piattaforma MetaTrader 5 (MT5), sviluppato da SPLpulse. La sua funzione principale è eseguire strategie di trading basate sui segnali dell'indicatore Relative Strength Index (RSI). L'EA è altamente configurabile, consentendo all'utente di selezionare tra molteplici strategie di ingresso basate sull'RSI, applicare filtri di conferma e gestire le operazioni con parametri di rischio specifici.

Strategie di Trading e Segnali La logica dell'EA è guidata principalmente da strategie selezionabili dall'utente per entrare e uscire dalle operazioni.

Segnali di Ingresso L'utente può scegliere uno o più dei seguenti metodi per generare segnali di trading:

  • Divergenza RSI (Strategia Predefinita): La strategia principale abilitata di default è il trading basato sulla divergenza dell'RSI. L'EA analizza le ultime 60 barre (un'impostazione configurabile) per identificare quando il movimento del prezzo e l'indicatore RSI si muovono in direzioni opposte, il che spesso segnala un'inversione imminente.

    • Divergenza Rialzista (Segnale di Acquisto): Si verifica quando il prezzo forma un nuovo minimo, ma l'RSI non lo fa, formando invece un minimo più alto.

    • Divergenza Ribassista (Segnale di Vendita): Si verifica quando il prezzo forma un nuovo massimo, ma l'RSI non segue, formando invece un massimo più basso.

  • Inversione da Ipercomprato/Ipervenduto: L'utente può disabilitare la divergenza e abilitare una strategia RSI più classica. Questa logica genererà segnali di acquisto quando l'RSI scende nella zona di "ipervenduto" (sotto 30 di default) e segnali di vendita quando entra nella zona di "ipercomprato" (sopra 70 di default).

  • Conferma della Linea Centrale (Filtro Opzionale): Per una conferma aggiuntiva e per evitare ingressi prematuri, l'utente può abilitare questo filtro. Quando è attivo, dopo la generazione di un segnale iniziale di acquisto o vendita, l'EA attenderà che il valore dell'RSI attraversi la linea centrale (50) prima di eseguire l'operazione. Questo conferma un cambio di momentum.

Strategia di Uscita Oltre allo Stop Loss e al Take Profit fissi, l'EA include una condizione di uscita dinamica:

  • Uscita per Livello RSI: Di default, questa funzione è abilitata. Permette all'EA di chiudere una posizione in base al valore dell'RSI. Ad esempio, un'operazione di acquisto potrebbe essere chiusa automaticamente se l'RSI raggiunge il livello di ipercomprato (es. 70), o un'operazione di vendita potrebbe essere chiusa quando l'RSI raggiunge il livello di ipervenduto (es. 30).

Gestione delle Operazioni e del Rischio L'EA include parametri standard ma essenziali per la gestione del rischio e l'identificazione delle proprie operazioni.

  • Dimensione del Lotto: Le operazioni vengono eseguite con una dimensione del lotto fissa, impostata a 0.1 di default.

  • Stop Loss: Uno Stop Loss protettivo viene applicato automaticamente a ogni operazione. Il valore predefinito è di 500 punti (che equivale a 50 pips per la maggior parte delle coppie di valute).

  • Take Profit: Un obiettivo di profitto viene applicato automaticamente a ogni operazione. Il valore predefinito è di 300 punti (equivalente a 30 pips).

  • Numero Magico: Un ID univoco (160941 di default) viene assegnato a ogni operazione aperta dall'EA. Ciò garantisce che l'EA gestisca solo le proprie operazioni e non interferisca con operazioni manuali o di altri EA.

Configurazione dell'Indicatore RSI L'utente ha il pieno controllo sui parametri dell'indicatore RSI per adattarli alla propria strategia specifica o alle condizioni di mercato.

  • Periodo RSI: Il periodo di calcolo dell'indicatore, impostato a 14 di default.

  • Livello di Ipercomprato: La soglia per considerare un asset ipercomprato, impostata a 70 di default.

  • Livello di Ipervenduto: La soglia per considerare un asset ipervenduto, impostata a 30 di default.

  • Linea Centrale: Il punto intermedio dell'oscillatore RSI, impostato a 50 di default.

Hai bisogno di una configurazione personalizzata per The RSI Engine? Sono felice di creare configurazioni personalizzate su richiesta. Fammi solo sapere di cosa hai bisogno! Le tue idee sono anche cruciali per migliorare questo EA per tutti. Se hai suggerimenti per miglioramenti, per favore condividili. Sei anche invitato a pubblicare i tuoi file .set di successo nei commenti per aiutare la comunità a crescere.


