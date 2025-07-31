Spulse EMA DCA
- Uzman Danışmanlar
- Md Abdul Manann
- Sürüm: 1.51
- Güncellendi: 3 Eylül 2025
Spulse EMA DCA EA - Akıllı Filtrelere Sahip Gelişmiş Izgara Ticaret Uzmanı
MetaTrader 5 için ücretsiz, güçlü ve yüksek düzeyde özelleştirilebilir, gelişmiş risk yönetimi ve filtreleme özellikleriyle donatılmış bir ızgara ticareti Uzman Danışmanı (EA).
Spulse EMA DCA EA, otomatikleştirilmiş ızgara stratejileri üzerinde hassas kontrol isteyen yatırımcılar için tasarlanmıştır. Klasik EMA tabanlı bir girişi, sofistike bir dolar maliyeti ortalaması (DCA) sistemiyle birleştirir. Entegre haber filtresi, günlük kar ve zarar limitleri ve ticaret saatleri kontrolü sayesinde, stratejiyi yürütürken risk yönetimi için sağlam bir çerçeve sunar.
Temel Strateji
İlk Giriş: EA, 21 periyotluk bir Üstel Hareketli Ortalama (EMA) kullanarak ana eğilimi belirler. Fiyat EMA'nın üzerindeyse, bir alış (BUY) pozisyonu açar; altındaysa, bir satış (SELL) pozisyonu açar.
DCA Izgara Yönetimi: Bir işlem zarara girerse, EA stratejik olarak önceden tanımlanmış aralıklarla ( PipStep) aynı yönde ek işlemler açacaktır. Bu süreç, emir sepetinin genel giriş fiyatını ortalamasını alarak, küçük fiyat geri dönüşlerinde bile karla kapanma fırsatları yaratır.
Sepetin Kapatılması: Tüm işlemler tek bir "sepet" (basket) olarak yönetilir. Toplam dalgalı kar TakeProfitMoney hedefine ulaştığında veya toplam dalgalı zarar StopLossMoney limitine ulaştığında tüm sepet otomatik olarak kapatılır.
Ana Özellikler
EMA Tabanlı Giriş: İlk işlem yönünü belirlemek için yapılandırılabilir bir EMA kullanır.
Gelişmiş DCA Izgarası: Lot çarpımı, maksimum işlem sayısı, ızgara seviyeleri arasındaki boşluk ve fiyat sıçramalarında açılışı önlemek için ızgara işlemleri arasında bir bekleme süresi dahil olmak üzere ızgara üzerinde tam kontrol.
Parasal Kar ve Zarar Yönetimi: Hesabınızın para biriminde (ör. USD, EUR) belirlenen kar ve zarar hedeflerini kullanarak basit ve etkili sepet yönetimi.
Günlük Kar ve Zarar Limitleri: Günlük bir kar hedefi veya maksimum günlük zarar limiti belirleyin. Limitlerden birine ulaşıldığında EA, karı güvence altına almak veya sermayeyi korumak için o günkü ticareti otomatik olarak durduracaktır.
Haber Filtresi: Önemli haber etkinlikleri sırasında ticareti otomatik olarak duraklatarak yüksek oynaklıktan kaçının. Haber saatini tanımlayabilir ve etkinlikten önce ve sonra "ticaret yapılmayan pencereler" oluşturabilirsiniz.
Ticaret Saatleri Kontrolü: Tüm ticaret faaliyetlerini belirli saatlere (sunucu saati) sınırlayın ve seans sonunda tüm pozisyonları kapatma seçeneği sunun.
Spread Koruması: İzin verilen maksimum bir spread belirleyerek olumsuz piyasa koşullarında işlem yapmaktan kaçının.
Giriş Parametrelerinin Açıklaması
Ticaret Ayarları
MagicNumber (Sihirli Numara): EA'nın yalnızca kendi işlemlerini yönetmesini sağlayan benzersiz kimlik.
InitialLot (Başlangıç Lotu): Yeni bir ızgaradaki ilk işlemin lot büyüklüğü.
MaxSpreadPoints (Maksimum Spread Puanı): Yeni bir işlem açmak için izin verilen maksimum spread (puan olarak). Devre dışı bırakmak için 0 olarak ayarlayın.
Giriş Mantığı
EmaPeriod / EmaTimeframe (EMA Periyodu/Zaman Dilimi): Giriş için kullanılan EMA'nın periyodu ve zaman dilimi.
CooldownForInitialTrade (İlk İşlem İçin Bekleme Süresi): Bir sepet kapatıldıktan sonra EA'nın yeni bir giriş aramadan önce beklemesi gereken saniye cinsinden süre.
DCA Izgara Ayarları
LotMultiplier (Lot Çarpanı): Izgaradaki her bir sonraki işlemin lot büyüklüğü için çarpan (ör. 2.0 her seferinde lot büyüklüğünü ikiye katlar).
MaxTrades (Maksimum İşlem Sayısı): Izgarada izin verilen maksimum işlem sayısı.
PipStep (Adım Puanı): Yeni bir ızgara işlemi açılmadan önce fiyatın son işleme karşı hareket etmesi gereken puan cinsinden mesafe.
CooldownBetweenGridTrades (Izgara İşlemleri Arası Bekleme Süresi): PipStep koşulu karşılansa bile bir sonraki ızgara işlemini yapmadan önce saniye cinsinden kısa bir duraklama.
Kar ve Zarar Ayarları (Mevduat Para Biriminde)
TakeProfitMoney (Parasal Kar Al): Hesabınızın para birimindeki kar hedefi, bu hedefe ulaşıldığında tüm sepet kapatılır.
StopLossMoney (Parasal Zarar Durdur): Hesabınızın para birimindeki maksimum zarar, bu limite ulaşıldığında tüm sepet kapatılır.
Günlük Limitler (Mevduat Para Biriminde)
EnableDailyLimits (Günlük Limitleri Etkinleştir): Günlük kar/zarar hedeflerini etkinleştirmek için true olarak ayarlayın.
DailyProfitTarget (Günlük Kar Hedefi): Bu kara ulaşılırsa EA o günkü ticareti durdurur.
DailyLossLimit (Günlük Zarar Limiti): Bu zarara ulaşılırsa EA o günkü ticareti durdurur.
Ticaret Saatleri (Sunucu Saati)
EnableTimeFilter (Saat Filtresini Etkinleştir): Yalnızca başlangıç ve bitiş saatleri arasında ticaret yapmak için true olarak ayarlayın.
StartHour / EndHour (Başlangıç/Bitiş Saati): Ticaret seansının penceresi.
CloseAtEndTime (Seans Sonunda Kapat): true ise, seans sonunda tüm pozisyonlar kapatılacaktır.
Haber Filtresi (Sunucu Saati)
EnableNewsFilter (Haber Filtresini Etkinleştir): Haber filtresini etkinleştirmek için true olarak ayarlayın.
CloseTradesBeforeNews (Haberlerden Önce İşlemleri Kapat): true ise, EA haber etkinliğinden hemen önce tüm açık işlemleri kapatacaktır.
NewsHour / NewsMinute (Haber Saati/Dakikası): Yüksek etkili haber etkinliğinin saati.
NoTradeBeforeNewsMinutes (Haberlerden Önce Ticaret Yapılmayan Dakika): EA, haberlerden önce bu kadar dakika boyunca ticareti durduracaktır.
NoTradeAfterNewsMinutes (Haberlerden Sonra Ticaret Yapılmayan Dakika): EA, haberlerden sonra bu kadar dakika geçtikten sonra ticarete devam edecektir.
İyileştirme önerileriniz varsa, lütfen yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin.
Excellent advisor. Md Abdul Manann always in touch and responds very quickly. And also, at my request, within a few hours, he added a very important function to the adviser. It protects you from draining the entire deposit.