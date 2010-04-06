Grid Feast MT5

Bonjour, traders ! Il y a longtemps, alors que je diffusais en direct sur YouTube, je suis tombé sur une stratégie de grille puissante proposée par Expert4x. En tant que trader forex passionné et programmeur MQL4/5, j'ai développé un Expert Advisor basé sur cette stratégie et je l'utilise depuis lors. Je vous offre ici cet EA afin de contribuer à la communauté des traders. Veuillez regarder la vidéo ci-dessous où la stratégie est expliquée.

MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/145867





RECOMMANDATION

La stratégie/l'EA est conçue uniquement pour les paires de devises à fourchette. J'utilise personnellement l'EA sur l'EURCHF et l'AUDNZD. J'espère que vous trouverez également l'EA utile.





AVERTISSEMENT SUR LES RISQUES LIÉS AU TRADING !

1. Le trading sur les marchés financiers comporte des risques importants et peut ne pas convenir à tout le monde. Assurez-vous de bien comprendre que vous pouvez perdre tout ou partie de votre capital investi.





2. Veuillez commencer à utiliser ce projet sur un compte démo. Ne passez à un compte réel qu'après avoir pleinement compris la stratégie et les risques liés à l'utilisation de l'EA et au trading en général.









Bon trading !!!