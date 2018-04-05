Grid Feast MT5

Olá, traders! Há muito tempo, enquanto fazia uma transmissão no YouTube, descobri uma estratégia de grade poderosa da Expert4x. Como entusiasta do comércio forex e programador MQL4/5, desenvolvi um Expert Advisor com base na estratégia e tenho usado o EA desde então. Estou a disponibilizar o EA aqui para todos vocês como uma forma de contribuir para a comunidade de trading. Assista ao vídeo abaixo, onde a estratégia é explicada.


MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/145867


RECOMENDAÇÃO

A estratégia/EA foi concebida apenas para pares com variação. Eu pessoalmente uso o EA no EURCHF e no AUDNZD. Espero que também achem o EA útil.


AVISO DE RISCO DE NEGOCIAÇÃO!

1. Negociar nos mercados financeiros envolve riscos significativos e pode não ser adequado para todos. Certifique-se de que compreende que pode perder parte ou todo o seu capital investido.


2. Comece a utilizar este projeto numa conta demo. Só migre para uma conta real depois de estar totalmente ciente da estratégia e do risco envolvido na utilização do EA e na negociação em geral.



Boas negociações!!!

