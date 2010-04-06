こんにちは、トレーダーの皆さん！昔、YouTubeでストリーミングをしていた時、Expert4xの強力なグリッド戦略に出会いました。熱心なFXトレーダーでありMQL4/5プログラマーとして、その戦略を基にエキスパートアドバイザー（EA）を開発し、以来ずっと使用してきました。このEAを皆さんに提供することで、トレーディングコミュニティへの貢献の一環としてお渡ししています。以下の動画で戦略が説明されていますので、ぜひご覧ください。





MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/145867





推奨事項

この戦略/EAはレンジ相場専用の設計です。私は個人的にEURCHFとAUDNZDでEAを使用しています。皆様にもEAが役立つことを願っています





取引リスク警告！

1. 金融市場での取引には重大なリスクが伴い、すべての人にとって適しているとは限りません。投資した資本の一部または全部を失う可能性があることを理解してください。





2. このプロジェクトの使用はデモ口座から始めてください。EAの使用と取引全般のリスクを完全に理解した後に、ライブ口座に移行してください。









良い取引を！！！