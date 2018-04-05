Grid Feast MT5

안녕하세요, 트레이더 여러분! 오래 전 유튜브에서 스트리밍을 하던 중 Expert4x의 강력한 그리드 전략을 접하게 되었습니다. 열정적인 외환 트레이더이자 MQL4/5 프로그래머로서, 이 전략을 기반으로 Expert Advisor(EA)를 개발했으며, 그 이후로 계속 사용해오고 있습니다. 이 EA를 여러분께 제공함으로써 트레이딩 커뮤니티에 기여하는 한 가지 방법으로 삼고자 합니다. 아래 영상에서 전략이 설명되어 있으니 꼭 시청해 주시기 바랍니다.


MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/145867


추천

이 전략/EA는 범위형 통화 쌍 전용으로 설계되었습니다. 저는 개인적으로 EURCHF와 AUDNZD에서 이 EA를 사용합니다. 여러분도 이 EA가 유용하다고 느끼시길 바랍니다.


거래 위험 경고!

1. 금융 시장에서의 거래는 상당한 위험을 수반하며 모든 사람에게 적합하지 않을 수 있습니다. 투자한 자본의 일부 또는 전부를 잃을 수 있다는 점을 반드시 이해하시기 바랍니다.


2. 이 프로젝트의 사용을 데모 계좌에서 시작하시기 바랍니다. EA 사용 및 일반적인 거래에 따른 위험을 완전히 이해한 후에만 실계좌로 전환하시기 바랍니다.



행복한 거래!!!

추천 제품
X4O B1 Dollar Trader
Jawad Ait Ali Ouichou
Experts
x4o B1 Dollar Trader  Heiken Ashi Trend Retest Strategy  Automated trading system combining Heiken Ashi analysis with Moving Average retest methodology for trend-following entries on H1 timeframe. Trading Methodology The EA monitors two 25-period Moving Averages calculated on High and Low prices to identify trend direction. When price closes above MA High with candle high exceeding the moving average, an uptrend is detected. When price closes below MA Low with candle low beneath the moving aver
FREE
Robot Scalping Specialist XAUUSD
Jinarto
Experts
EA351 – Multi-Entry Momentum Scalper (MT5) EA351 is an automated trading system designed for high-frequency scanning and multi-position entries on M5 timeframe , optimized for 0.01 lot trading. The EA continuously scans the market; when all conditions are met, it can open multiple positions (pyramiding) to maximize momentum moves. When profit grows, the EA manages the trade using trailing protection , and it can exit on reversal to protect gains. Key Features Timeframe: M5 (recommended) Default
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - 거래를 시작하도록 설계되었습니다! 이 거래 로봇은 특별하고 혁신적이며 고급 알고리즘을 사용하여 가치를 계산합니다. 금융 시장의 세계에서 여러분의 조수입니다. SolarTrade Suite 시리즈의 지표 세트를 사용하여 이 로봇을 시작할 순간을 더 잘 선택하세요. 설명 하단에서 SolarTrade Suite 시리즈의 다른 제품을 확인하세요. 투자와 금융 시장의 세계를 자신 있게 탐색하고 싶으신가요? SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert는 정보에 입각한 투자 결정을 내리고 수익을 늘리는 데 도움이 되도록 만들어진 혁신적인 소프트웨어입니다. SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert의 장점: - 정확한 계산: 로봇은 고급 알고리즘과 분석 방법을 사
NightTrader
Ugur Oezcan
5 (1)
Experts
No grid! No martingale! No manual configuration or adjustment needed! Every trade is protected by stop loss. You can find metatrader4 version here: https://www.mql5.com/de/market/product/18571# This Expert Advisor only trades for a short time frame at night, during the ending of the New York session. It uses low volatility moments in EURUSD and enters trades based on indicators. It then manages those trades with dynamic stop losses and take profits also based on indicators. A safety mode further
Risk Guard Pro
Muniz Machado Thiago
Experts
RiskGuard PRO – Defesa Inteligente para Traders Sérios no EURJPY M15 O RiskGuard PRO é um Expert Advisor de alto desempenho, projetado exclusivamente para o par EURJPY no timeframe M15 , com foco total em preservação de capital, gestão de risco avançada e execução estratégica de múltiplas abordagens operacionais . Ao contrário dos EAs tradicionais, o RiskGuard PRO foi desenvolvido com tecnologia proprietária e arquitetura inteligente , capaz de operar com segurança mesmo em ambientes de merc
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
Experts
This robot operates based on the Parabolic SAR indicator. Verion for MetaTrader4 here . The advanced EA version includes the following changes and improvements: The EA behavior has been monitored on various account types and in different conditions (fixed/floating spread, ECN/cent accounts, etc.) The EA functionality has been expanded. Features better flexibility and efficiency, better monitoring of open positions. Works on both 4 and 5 digits brokers. The EA does not use martingale, grid or arb
Bitcoin Sniper
Janet Abu Khalil
Experts
Bitcoin Sniper — BTCUSD 전문가 어드바이저 (MT5) 일반 정보 Bitcoin Sniper는 MetaTrader 5용으로 개발된 자동 전문가 어드바이저입니다. 이 EA는 사전에 정의된 내부 규칙과 사용자가 설정할 수 있는 매개변수를 사용하여 M30 타임프레임에서 BTCUSD를 거래하도록 설계되었습니다. 차트에 적용되면 선택된 입력 설정에 따라 모든 거래 작업이 자동으로 처리됩니다. 거래 조건 종목: BTCUSD 타임프레임: M30 최소 예치금: 200 USD 브로커 유형: ECN 브로커 권장 거래 가능 여부: 브로커는 주말 비트코인 거래를 지원해야 합니다 로트 크기 기준: 500 USD당 0.01 로트 (참고용, 사용자 조정 가능) 주요 특징 BTCUSD M30 타임프레임용으로 설계 완전 자동 거래 실행 사용자 설정 가능한 거래 제한 및 빈도 일일 보호 메커니즘 바스켓 레벨 거래 관리 선택 가능한 두 가지 운영 모드 뉴스 기간 중 거래 제한 옵션 리스크 관리 및
FREE
Super Rebate Mix System
Mr Punnatorn Tunbee
Experts
Basic working principles of EA will have 2 main systems. 1. Timed order opening means that at the specified time the EA will open 1 Buy order and 1 Sell order. 2. When the graph is strong, the EA will remember the speed of the graph. is the number of points per second which can be determined You can set the number of orders in the function ( Loop Order ). The order closing system uses the trailling moneym Loss system, but I set it as a percentage to make it easier to calculate when the capital
Gino Renko EA
Stephane, Andr Valette
Experts
Here is an EA based on the Renko indicator, it can be used with currencies, commodities, and forex. Just associate it with the corresponding graph. The indicator used for the EA is available here, but it is not necessary for its operation, they are 2 independent products: https://www.mql5.com/fr/market/product/87852?source=Site +Market+MT5+Indicator+Search+Rating006%3agino+renko Personally I don't like renko like EA, and I haven't done any tests to find out which configuration is the best. Th
Gold Extreme Furious
Aercio Dos Santos Da Silva
Experts
Here’s the full English translation of your text: --- ### **Operating Principle** The **Golden Extreme Furious EA** is an intelligent buy recovery and accumulation system (BUY Recovery Grid) specially developed for **XAUUSD (Gold)**. It combines advanced technical analysis (using Bill Williams’ AO and AC indicators) with a smart order management system that always aims to close trading cycles in profit — even after adverse market movements. The robot operates exclusively with **buy (BUY)**
Grid Hlevel MT5
Sergey Ermolov
2 (1)
Experts
MT4 버전  |  Valable ZigZag표시   |  FAQ Grid HLevel  전문가 어드바이저는 매월 외환 시장에서 안정적인 수익을 내고자 하는 트레이더에게 적합합니다. 전문가 어드바이저는 평균화 전략에 따라 작동하므로 올바르게 사용하는 것이 좋습니다.   "올바르게"사용한다는 것은 시장의 반전 지점에서 평균화 된 거래를 시작하고 글로벌 추세의 방향으로 만 거래하는 것을 의미합니다. 주요 추세의 방향에 관해서는 H4 기간의 Valable ZigZag 표시기로 결정하는 것이 좋습니다. 지표로 시장이 변할 수있는 수준을 결정하는 것이 더 어렵 기 때문에 평균화 주문을 사용하여 시장에보다 정확하게 진입하기 위해 거래자가 차트에서 수동으로설정하는 것이 좋습니다.   Telegram 채팅:  @it_trader_chat 새로운 Expert Advisor Prop Master   - 트레이딩 터미널에서 테스트해보세요 https://www.mql5.com/ko/market/prod
TrendGap Hunter
Sergey Batudayev
Experts
TrendGap Hunter TrendGap Hunter   is an automated advisor for MetaTrader 5 that combines a proven trend strategy based on SuperTrend and Fair Value Gap (FVG) analysis for precise entries and exits. Main features Combination of   SuperTrend   and   FVG Breakout   indicators to filter out false signals Flexible methods of volume calculation: Fixed lot % of balance or free margin Several ways to set stop loss: By SuperTrend level Along the Fair Value Gap Join our community   and share your results
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Experts
SmartRisk MA Pro Strategy Overview: SmartRisk MA Pro is an optimized, risk-oriented automated trading strategy (Expert Advisor) developed for the MetaTrader 5 platform. It is designed to identify trading opportunities based on price deviations from moving averages and incorporates a comprehensive capital management system. The Expert Advisor operates on a "new bar" logic, ensuring stability and predictability in trade signal execution. Operating Principles and Trading Logic: At its core, the st
EZ Volchok MT5
Ruslan Brezovskiy
Experts
EZ Volchok- 완전 자동 그리드 거래 자문은 트렌드 반전 시 거래에 참여하는 자문입니다. 기반은 볼린저 밴드와 이동 평균선을 기반으로 한 맞춤형 지표입니다. 거래 방향과 반대 방향으로 가격이 움직일 경우 그리드 시스템이 거래를 관리합니다. 장점 및 특징 완전 자동화되어 추가 관심이 필요하지 않습니다. 모든 브로커와 호환됩니다. 최소 권장 예치금은 1000달러입니다. 예치금에 따라 거래량을 자동으로 계산하는 기능이 있습니다. 거래량 계산 매개변수와 그리드 배율을 조정하여 간단한 리스크 관리 메커니즘이 있습니다. 브로커가 볼 수 없는 가상 스톱 로스와 테이크 프로핏을 사용합니다. 테이크 프로핏 및 그리드 스텝 매개변수는 소수 다섯 번째 자리까지 지정하며, 필요한 경우 자문은 다른 경우에 대해 다시 계산합니다. 무중단 운영을 위해 VPS 사용을 권장합니다. EURUSD M15에 최적화되어 있으며, 기본 설정을 사용하는 것이 좋습니다. 입력 매개변수 지표 매개변수 Indicator
SecUnit B22
Jawad Ait Ali Ouichou
Experts
SecUnit B22 is a professional   ATR Trailing Stop strategy   designed specifically for XAUUSD (Gold) trading on 4-hour timeframe. Built with prop firm challenges in mind, it combines dynamic trend following with 15 layers of advanced risk protection. Strategy Overview The EA uses an intelligent ATR-based trailing stop system that adapts to market volatility. It enters trades when price crosses the dynamic ATR stop line and exits when the trend reverses, ensuring you capture strong trends while m
FREE
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (236)
Experts
Hamster Scalping은 마틴게일을 사용하지 않는 완전 자동화된 거래 고문입니다. 야간 스캘핑 전략. RSI 표시기와 ATR 필터는 입력으로 사용됩니다. 고문은 헤징 계정 유형이 필요합니다. 실제 작업 및 기타 개발 모니터링은 여기에서 찾을 수 있습니다. https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 일반 권장 사항 최소 예치금 $100, 최소 스프레드의 ECN 계정 사용, 기본 설정은 eurusd M5 gmt + 3입니다. 입력 매개변수 EA는 4자리 및 5자리 따옴표 모두에서 작동합니다. 입력 매개변수에서 5자에 대해 포인트로 값을 표시하면 자동으로 모든 것을 4자로 다시 계산합니다. NewCycle - 모드가 켜져 있으면 고문이 멈추지 않고 작동하고, 모드가 꺼져 있으면 일련의 거래가 완료된 후 고문이 새 주문을 열지 않습니다. 기간 표시기1 - 첫 번째 표시기의 기간. 상위 레벨 - 고문이 판매를 시작하는 첫 번째 지표의
Gold Compass EA
Reward Ndunga Mubita
Experts
Overview Gold Compass EA   is a precision-crafted Expert Advisor for XAUUSD that capitalizes on   high-probability reversal setups   using a combination of   RSI oversold/overbought levels   and powerful   Pin Bar candlestick formations with an advanced algorithym . Designed for modern traders, it balances accuracy, speed, and safety — making it ideal for scalping, short swings, and prop firm compliance.   Core Features Combines RSI + Pin Bar logic for ultra-accurate entries Optimi
CryptoSlayer
VALU VENTURES LTD
Experts
Crypto Slayer EA v2.3 - Multi-Strategy Crypto Trading System Crypto Slayer EA v2.3 is a comprehensive trading system designed for cryptocurrency markets, featuring multiple integrated strategies and advanced risk management. Trading Strategies The system includes 25 trading strategies organized into three categories: Technical Analysis Strategies: MA Crossover RSI Momentum MACD Signal Bollinger Bands Market Structure Multi-timeframe Analysis Breakout Trading ATR Position Sizing Support/Resista
Volatility Pullback
Heri Yusufu Kaniugu
Experts
Volatility Pullback Expert Advisor – Adaptive Grid Trading Robot Overview: Volatility Pullback Expert Advisor  is an advanced market-neutral Expert Advisor that profits from volatility-based pullbacks. It combines an adaptive grid engine, smart recovery, partial hedging, and dynamic risk control to automate trading while minimizing drawdowns. Perfect for both beginner and experienced traders. Key Features: Adaptive Grid Engine: Optimizes entries within a defined price range. Smart Recovery &
CandlesFinderVolumeLevelsMt5
Alexander Nikolaev
Experts
This EA identifies trading candles that often foreshadow a market reversal and finds volume accumulation levels in the trading history. It opens trades if a candlestick like "Doji" or "Engulfing" appears at the volume level and the price seems to be repelled from the level. To make its strategy clearer to users, it can display volume levels and signal candles (thanks to its good display, it can be used as an indicator). In the strategy tester, some display functions do not work correctly, so wat
Astra MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Astra MT5 — 시장 패턴 기반 자동화 거래 시스템 Astra MT5 는 MetaTrader 5용 전문가 어드바이저로, 급격한 움직임 이후의 가격 반등 등 주요 시장 패턴을 활용합니다. 시스템은 완전 자동화되어 있으며 트레이더의 지속적인 모니터링이 필요하지 않습니다. 주의! 구매 후 즉시 연락해 주세요 . 설정 지침을 보내드립니다! Astra MT5의 주요 특징 분석 알고리즘: 가격 패턴 및 시장 구조 활용. 적응성: 다양한 시장 상황과 변동성 수준에 맞게 조정. 최신 주문 실행 방식: IOC, FOK, Return, BOC 지원. 리스크 관리: 자본 보호 메커니즘과 적응형 손절매 내장. 간편한 사용: 권장 매개변수가 이미 시스템에 통합됨. 사용 방법 NZDCAD 차트에 어드바이저를 설치하면 시작됩니다. 활성화 후 다른 통화쌍은 자동으로 연결됩니다. 시스템은 완전히 자율적으로 작동하며 최소한의 개입만 필요합니다. 시작 조건 통화쌍: NZDCAD, AUDCAD 초기 실행: NZD
Quantum Iron
VALU VENTURES LTD
Experts
Quantum Iron EA v37.0 - Advance/ Authentic Real   Quantum Queen   King  Quantum Baron   Quantum Emperor    Quantum Bitcoin  Reaper   EA with added and enhanced strong strategies and features.  15-in-1 Advanced Trading Robot with Comprehensive Risk Management Quantum Iron EA   combines 15 proven trading strategies in one powerful Expert Advisor, designed for consistent profitability across all market conditions. Perfect for both beginners and professional traders seeking automated trading excelle
Crossing Over
John Signer
Experts
The MA Crossover EA is an automated trading system for MT5 that executes trades based on moving average crossovers. It is designed to capture medium-term trend shifts on the M12 timeframe with clear entry signals and strict risk management. One important aspect to consider: it was trained and tested on NASDAQ.  Key Features Moving Average Crossover Strategy – Uses a fast and a slow moving average to generate buy and sell signals when crossovers occur, confirming trend direction changes. Customiz
VanguardPrime MT5
Phinnustda Warrarungruengskul
Experts
VanguardPrime MT5: The High-Capital Reversal System for AUDUSD VanguardPrime MT5 is a powerful Expert Advisor (EA) engineered for precision reversal trading on the AUDUSD M15 chart. It is a sophisticated automated system designed to identify high-probability reversal setups and generate consistent returns. This EA is built for serious traders seeking a robust and automated solution. Key Features Precision Reversal Strategy: The EA uses a powerful combination of leading indicators, including th
USD pro
Roberto Mubonane Muiambo
Experts
Currency EURUSD Timeframe 1H  PRO EA as a price action–based Expert Advisor that can be tuned to work on any Forex currency pair, timeframe by adjusting its settings. With flexible parameters, you can adapt USD PRO EA to trade any Forex symbol by simply adjusting the settings. With the Time Limit Settings, you have full control over when the EA is active. This allows you to fine‑tune trading sessions to match the most liquid and profitable market hours. The Max Trades Per Day setting allow
BB King
Khima Gorania
Experts
BB King EA for MT5 BB King Expert Advisor uses a simple reversal strategy using Bollinger Bands and trend detection. It is designed to be easily used by newbies with very few parameters. Please try the demo and leave feedback.You will need to optimize it for the pair you wish to trade. Minimum deposit: $100 per lot size of 0.01 per currency pair. Risk Management There is NO Stop Loss or Take Profit set for each order placed. Stop Loss and Take Profit are controlled by the Input Variables. Stop
Dual Switch Grid
Aldo Farandy Medya
Experts
Overview Dual Switch Grid (DSG) is a flexible Grid Expert Advisor designed for traders seeking full control over strategy behavior. It offers two distinct entry models— Donchian trend-following and Bollinger Band mean-reversion —both fully customizable. Users can freely adjust indicator settings, EMA filters to suit their strategy. In addition, DSG features a comprehensive, user-configurable grid recovery system , enabling traders to handle the risk management with ease.  Features it includes :
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Experts
Little Swinger    (Best choice for passive income lovers) Developed by RobotechTrading   key features: Financial Freedom Back testing results will match with real live trading results Proper TP and SL Controlled Risk Highly Optimized settings Running on our Real Live Accounts Little Risk, Little Drawdown, Little Stress, Little BUT stable income, just set and forget. Strategy: Not Indicator based No Martingale  No Grid  No Repaint strategy Safe and Secure calculation of Live data and than take
GoldenEagle
Chantal Thys
Experts
GoldenEagle – Smart Trend Trading EA GoldenEagle is a powerful and intelligent Expert Advisor designed to trade trending markets with precision and consistency. Built for MetaTrader 5, this EA combines Moving Average crossovers, RSI filters, and volatility detection (ATR) to identify high-probability trading opportunities. Key Features: Trend-Based Logic – Trades only in strong, confirmed market trends RSI Filtering – Avoids overbought/oversold traps ATR Volatility Filter – Detects
Stability Pro MT5
Profalgo Limited
5 (3)
Experts
출시 프로모션: 990 $ 대신 단 34 9 $! 이 프로모션 가격으로 몇 장만 남았습니다! 저희 프로모션 블로그   에서 "   Ultimate EA 콤보 패키지 "   를 꼭 확인해 보세요   !   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here 실시간 결과 위험도 낮음 실시간 결과 고위험 STABILITY PRO에 오신 것을 환영합니다   . 시장에서 가장 발전되고 안정적이며 위험이 낮은 그리드 시스템 중 하나입니다! 이 EA는 사용하는 외환쌍의 전체 사용 내역에 대해 스트레스 테스트를 거쳤습니다. 이러한 스트레스 테스트 동안 EA는 아래 스크린샷에서 볼 수 있듯이 2007년부터 오늘까지 매달 수익을 올렸습니다. EA는 고정된 거리에서 그리드 거래를 추가하지 않지만 시장 움직임을 분석하여 그리드 위치를 결정하는 고급 SVG 알고리즘(스마트 변수 그리드)을 사용합니다. 나는 이 EA에 대해 좋은 위험/보상 비율과 강력한 복구 요소를 얻기 위해 많은 노력을 기울였
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (397)
Experts
안녕하세요, 트레이더 여러분! 저는 퀀텀 생태계의 핵심이자 MQL5 역사상 가장 높은 평점과 베스트셀러를 기록한   퀀텀 퀸   입니다. 20개월 이상의 실거래 실적을 바탕으로 XAUUSD의 명실상부한 퀸으로 자리매김했습니다. 제 전문 분야는? 금이에요. 제 임무는? 일관되고 정확하며 지능적인 거래 결과를 반복적으로 제공하는 것입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된   가격입니다.   10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 1999달러입니다. 라이브 시그널:   여기를 클릭하세요 Quantum Queen mql5 공개 채널:   여기를 클릭하세요 ***Quantum Queen MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.86 (28)
Experts
실제 거래 계정을 통한 실시간 신호:  기본 MT4(7개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5(5개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5의 14,000명 이상의 멤버로 구성된 제 커뮤니티 입니다. 10개 중 3개만 남았습니다. $399! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 구매한 모든 고객의 권리를 보장하기 위해 한정된 수량으로 판매됩니다. AI Gold Sniper는 다층 알고리즘 프레임워크를 기반으로 설계된 XAU/USD 거래에 최신 GPT-4o 모델(OpenAI의 GPT-4o)을 적용하여 비정형 데이터 처리와 시장 간 분석을 통합하여 거래 결정을 최적화합니다. AI Gold Sniper에 통합된 GPT-4o는 합성곱
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.77 (56)
Experts
AOT MT5 - 차세대 AI 다중 통화 시스템 Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   중요! 구매 후, 설치 매뉴얼 및 설정 지침을 받으려면 개인 메시지를 보내주세요: 리소스 설명 AOT의 거래 빈도 이해 봇이 매일 거래하지 않는 이유 AOT 봇 설정 방법 단계별 설치 가이드 Set files AOT MT5는 AI 감정 분석 및 적응형 최적화 알고리즘 으로 구동되는 고급 Expert Advisor입니다. 수년간의 개선을 거쳐 개발된 이 완전 자동화 시스템은 리스크 관리를 사용하여 단일 AUDCAD M15 차트에서 16개 통화쌍을 거래합니다. AI 기반 기술 정적 지표를 사용하는 기존 EA와 달리, AOT는 Claude API 통합을 통해 실시간 AI 감정 필터링을 사용합니다. 이 차세대 접근 방식은 다차원 시장 패턴을 분석하여 우수한 진입 타이
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.5 (18)
Experts
Cryon X-9000 — 양자 분석 코어를 탑재한 자율형 트레이딩 시스템 실거래 신호:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 요즘 많은 트레이더들이 센트 계좌 또는 극소량의 자금 으로 EA를 운용하며 결과를 조작하는 경우가 많습니다. 이는 사실상 그들이 자신의 시스템을 신뢰하지 않는다는 증거 이기도 합니다. 반면, 이 신호는 20,000달러의 실제 라이브 계좌 에서 운영됩니다. 이는 진정한 자본 투입 을 의미하며, 센트 계좌에서 흔히 발생하는 인위적인 성과 부풀리기 나 위험 왜곡 없이 투명한 퍼포먼스 를 제공합니다. Cryon X-9000은 높은 변동성 시장에서도 뛰어난 정밀도, 안정성 및 일관성을 유지하도록 설계된 차세대 자율형 트레이딩 아키텍처입니다. 시스템은 다층형 양자 기반 분석 코어를 바탕으로 구축되었으며, 시장 구조를 실시간으로 재구성하고 차갑고 정확한 수학적 로직을 통해 최적의 진입 지점을 식별합니다. 시스템의 중심에는 Cryon
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (102)
Experts
Quantum King EA - 모든 트레이더를 위해 개선된 지능형 파워 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 특별 출시 가격 라이브 신호:       여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 퀀텀 킹 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum King MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 개별적으로 문의하세요! 정확하고 규율 있게 거래를 진행하세요. Quantum King EA는   구조화된 그리드의 강점과 적응형 마팅게일의 지능을 하나의 완벽한 시스템으로 통합합니다. M5에서 AUDCAD를 위해 설계되었으며, 꾸준하고 통제된 성장을 원하는 초보자와 전문가 모두를 위해 구축되었습니다. Q
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Experts
라이브 신호가 10% 증가할 때마다 Zenox의 독점권 유지 및 전략 보호를 위해 가격이 인상됩니다. 최종 가격은 $2,999입니다. 라이브 시그널 IC Markets 계정, 증거로서 라이브 성과를 직접 확인하세요! 사용자 설명서 다운로드(영어) Zenox는 16개 통화쌍에 걸쳐 추세를 추적하고 위험을 분산하는 최첨단 AI 멀티페어 스윙 트레이딩 로봇입니다. 수년간의 헌신적인 개발 끝에 강력한 트레이딩 알고리즘이 탄생했습니다. 2000년부터 현재까지의 고품질 데이터 세트를 사용했습니다. AI는 최신 머신러닝 기법을 사용하여 서버에서 학습한 후 강화 학습을 거쳤습니다. 이 과정은 몇 주가 걸렸지만, 결과는 정말 인상적이었습니다. 학습 기간은 2000년부터 2020년까지입니다. 2020년부터 현재까지의 데이터는 Out Of Sample(샘플 외)입니다. 이 수준에서 수년간 Out Of Sample 성능을 달성한 것은 매우 놀라운 일입니다. 이는 AI 계층이 새로운 시장 상황에 아무런
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Experts
실제 거래 계정을 통한 라이브 신호:  기본 설정:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5에 14,000명 이상의 멤버가 있는 커뮤니티입니다 . $399에 10개 중 3개만 남았습니다! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 판매됩니다. 모든 구매 고객의 권리를 보장하기 위해 한정 수량으로 제공됩니다. AI Gold Trading은 고급 GPT-4o 모델을 활용하여 XAU/USD 시장에서 정교한 추세 추종 전략을 실행합니다. 이 시스템은 다중 시간대 수렴 분석을 사용하여 노이즈 감소를 위한 웨이블릿 변환과 진정한 추세 지속성을 식별하기 위한 부분 적분 기법을 결합합니다. 당사의 독점 알고리즘은 모멘텀 클러스터링 분석과 시장 변동성 상태에 대한 동적 적응을 가능하게 하는 체제 전환 감지를 통합합니다. EA는 베이지안 확률 모델을 활용하여 수익
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Experts
개요 Golden Hen EA 는 XAUUSD 를 위해 특별히 설계된 전문가 고문(Expert Advisor)입니다. 이 EA는 다양한 시장 상황과 시간대(M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1)에서 트리거되는 9가지 독립적인 거래 전략을 결합하여 작동합니다. EA는 진입 및 필터를 자동으로 관리하도록 설계되었습니다. EA의 핵심 로직은 특정 신호를 식별하는 데 중점을 둡니다. Golden Hen EA는 그리드(grid), 마틴게일(martingale) 또는 물타기(averaging) 기법을 사용하지 않습니다 . EA에 의해 개설된 모든 거래는 사전에 정의된 손절매(Stop Loss) 와 이익 실현(Take Profit) 을 사용합니다. 실시간 신호   |   공지 채널  | 세트 파일 다운로드 v2.5 9가지 전략 개요 EA는 여러 시간대에서 동시에 XAUUSD 차트를 분석합니다: 전략 1 (M30):   이 전략은 정의된 하락 패턴 이후 잠재적인 강세(bullis
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.8 (35)
Experts
X Fusion AI — Neural-Adaptive Hybrid Trading System Limited-time discount. Only 7 out of 20 spots remaining — almost sold out. The price will increase soon to $999 . Running demonstration Live Performance After purchasing, please remember to send us a private message to receive the recommended parameters, instructions, precautions, and usage tips . Thank you very much for your support. Author profile (for MQL5 messaging): https://www.mql5.com/en/users/walter2008 1. Overview X Fusion AI is an a
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.72 (29)
Experts
중요 참고 사항: 완전한 투명성을 보장하기 위해 이 EA와 연결된 실제 투자자 계정에 대한 액세스를 제공하여 조작 없이 실시간으로 성능을 모니터링할 수 있습니다. 단 5일 만에 전체 초기 자본이 완전히 인출되었으며, 그 이후로 EA는 원래 잔액에 대한 노출 없이 오로지 이익 자금만으로 거래하고 있습니다. 현재 가격 $199는 제한된 출시 제안이며, 10개가 판매되거나 다음 업데이트가 출시될 때 인상될 것입니다. 지금 사본을 구입하면 향후 인상과 관계없이 이 할인 가격으로 평생 액세스를 보장받습니다. Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 라이브 신호: LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Experts
소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면   Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.6 (10)
Experts
실제 거래 계좌 기반 LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL (IC MARKETS)  https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   이 EA는 MQL5에 표시된 검증된 실거래 시그널 과 동일한 로직 및 실행 규칙을 사용합니다. 권장 및 최적화된 설정 을 적용하고, 신뢰할 수 있는 ECN / RAW 스프레드 브로커 를 사용할 경우, 실거래 동작은 해당 라이브 시그널의 성과와 거래 구조를 밀접하게 반영하게 됩니다. 다만 브로커 조건, 스프레드, 체결 품질 및 VPS 환경 차이로 인해 개인별 결과는 달라질 수 있습니다. 본 EA는 한정 수량으로 판매됩니다 — 현재 USD 499에 단 2개의 라이선스만 남아 있습니다. 구매 후 사용자 매뉴얼과 추천 설정을 받기 위해 개인 메시지로 연락해 주세요. 그리드 매매 없음 · 마틴게일 전략 없음 · 손실 물타기(평균단가 전략) 없음 중요 안내: GoldWave는 실제 시장
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experts
심볼 XAUUSD (골드/미국 달러) 기간 (타임프레임) H1-M15 (임의) 단일 거래 지원 예 최소 입금액 500 USD (또는 다른 통화로 환산된 금액) 모든 브로커와 호환 가능 예 (2자리 또는 3자리 시세, 모든 계좌 통화, 심볼 이름, GMT 시간 지원) 사전 설정 없이 작동 가능 예 기계 학습에 관심이 있다면 채널을 구독하세요: 구독하기! Mad Turtle 프로젝트 주요 특징: 진정한 기계 학습 이 전문가 자문(Expert Advisor, EA)은 GPT 웹사이트나 유사한 서비스에 연결되지 않습니다. 모델은 MT5에 내장된 ONNX 라이브러리를 통해 실행됩니다. 처음 실행 시, 위조할 수 없는 시스템 메시지가 표시됩니다.  CLICK 참조: ONNX (Open Neural Network Exchange). 자금 보호 사전 롤오버, 마이크로 스캘핑, 작은 표본의 좁은 범위 전략을 사용하지 않습니다. 그리드나 마틴게일 같은 위험한 전략을 사용하지 않습니다. 또한,
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25년 이상의 경험을 가진 저자로부터, 마틴게일이나 그리드 없이 모든 자산을 거래하는 전문 거래 어드바이저. 대부분의 최고 어드바이저는 상승하는 금으로 작동합니다. 테스트에서 훌륭하게 보입니다... 금이 상승하는 동안은. 하지만 트렌드가 소진되면 어떻게 될까요? 누가 당신의 예금을 보호할까요? HTTP EA는 영원한 성장을 믿지 않습니다 — 변화하는 시장에 적응하며, 투자 포트폴리오를 광범위하게 다각화하고 예금을 보호하도록 설계되었습니다. 그것은 상승, 하락, 횡보의 모든 모드에서 동등하게 성공하는 규율 있는 알고리즘입니다. 프로처럼 거래합니다. HTTP EA는 위험과 시간의 정밀 관리 시스템입니다. 역사상의 아름다운 차트로 어드바이저를 선택하지 마세요. 작동 원칙으로 선택하세요. 자산 임의, 구매 후 각자 .set 파일 타임프레임 M5-H4 (어드바이저 설정에서 지정) 원리 동적 가격 부족 영역 작업 예금 $100부터. 레버리지
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****5 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (66)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (6)
Experts
보텍스 터보 — “폭풍을 거래하고, 보텍스를 제어하세요” Vortex Turbo는 지능형 트레이딩의 다음 진화 단계를 제시하는 독보적인 플랫폼으로, 최첨단 AI 아키텍처, 적응형 시장 로직, 그리고 정밀한 리스크 관리 기능을 결합했습니다. 검증된 알고리즘 원칙을 기반으로 구축된 Vortex Turbo는 새로운 차원의 예측 인텔리전스를 통해 다양한 전략을 하나의 고속 생태계로 통합합니다. 금(XAUUSD(GOLD)) 스캘핑 전문가로 설계된 Vortex Turbo는 제어된 마틴게일 및 평균화 그리드 전략을 사용하며, 각   포지션은 내장된 손절매 기능으로 완벽하게 보호되어   강력함, 정확성, 그리고 안전성 사이의 완벽한 균형을 보장합니다. 정말 중요합니다! 전문가 서비스를 구매하신 후 개인 메시지를 보내주세요. 필요한 모든 권장 사항이 담긴 안내를 보내드리겠습니다. $555 가격은 1월 19일 월요일까지 유효합니다. 이후 가격은 $675로 인상됩니다. (최종 가격 $1999) Vo
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.14 (28)
Experts
특 별 가격  $109  (정가: $365) . 설정 및 사용 가이드 :  ABS Channel . 실시간 모니터링:   ABS Signal .  라이브 시그널 설정 파일 기본 설정 파일 ABS EA란 무엇인가요? ABS EA는 H1 시간대의 XAUUSD(금) 전용으로 개발된 전문 트레이딩 로봇입니다. 마틴게일 시스템 을 기반으로 하며 내장 위험 통제 기능 . 초보자와 숙련된 트레이더 모두를 위해 설계된 ABS EA는 설정이 쉽고 완전 자동화되어 있으며 다양한 거래 스타일에 맞게 사용자 지정할 수 있습니다. 주요 기능 사용자 정의 안전 설정이 있는 마틴게일 전략 유연한 로트 관리: 고정 로트 또는 자동 로트 선택한 임계값에서 거래를 일시 중지하는 최대 손실 한도 간단한 설정: 차트에 첨부하고 설정을 구성한 후 거래 기술 사양 심볼: XAUUSD 시간대: H1 최소 입금액: $300 권장 입금액: $1,000 계좌 유형: ECN / Raw Spread 레버리지: 1:50
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
3.71 (7)
Experts
Cheat Engine은 웹 기반 API를 통해 글로벌 외환 시장 심리를 활용하여 판단을 내릴 수 있는 중급 수준의 골드 스캘핑 시스템입니다. Cheat Engine 실시간 시그널이 곧 출시됩니다. 현재 가격은 인상될 예정입니다. 한정 기간 가격 199  USD 단일 진입 거래만 사용합니다. 그리드나 마틴게일 방식은 사용하지 않습니다. 일일 변동성에 적응하는 지능형 트레일링 스탑 청산 글로벌 외환 시장 심리는 총 계좌 가치가 10억 USD를 초과하는 수십만 명의 트레이더 포지션을 측정한 데이터입니다. Cheat Engine은 API를 통해 이 데이터를 즉시 불러와 판단에 활용할 수 있습니다. 이는 선택 기능이며, 사용자가 완전히 사용자 정의할 수 있습니다. 권장 설정 차트: XAUUSD 타임프레임: H1 입력값 로트 크기 계산 방법 - 자동 로트 또는 고정 로트 선택 고정 로트 크기 - 고정 로트 크기 자동 로트 - 계좌 통화 기준 해당 금액당 0.01로트 최대 스프레드 - 포지
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Experts
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Experts
XAUUSD를 위한 하이브리드 트레이딩 전략 – 뉴스 센티먼트 & 오더북 불균형의 결합 이 전략은 잘 활용되지 않지만 매우 효과적인 두 가지 트레이딩 접근 방식을 결합한 하이브리드 시스템으로, XAUUSD (금) 의 30분 차트 전용으로 개발되었습니다. 일반적인 전문가용 어드바이저(EA)는 보통 고정된 지표나 단순한 기술적 구조에 의존하는 반면, 본 시스템은 최신 데이터와 상황 기반 분석을 통합한 지능적인 시장 접근 모델에 기반합니다. 실시간 경제 뉴스의 센티먼트 분석 (GPT-5 활용) 틱 데이터를 기반으로 한 오더북 불균형(DOM) 시뮬레이션 이 두 구성 요소의 결합은 펀더멘털 정보와 시장 미시구조를 모두 고려하여 정확한 진입 및 청산 기반을 제공합니다. 구매 후 바로 저에게 연락해 주시면 설정 파일과 매뉴얼을 받아보실 수 있습니다. [특징 & 권장 사항] 거래 상품 : XAUUSD (금) 시간 프레임 : 30분 (반응 속도와 신호 품질 간의 최적 균형) 레버리지 : 최소 1
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
중요한   : 이 패키지는 매우 제한된 수량에 대해서만 현재 가격으로 판매됩니다.    가격이 매우 빠르게 1499달러까지 올라갈 것입니다    100개 이상의 전략이 포함되어 있으며   , 더 많은 전략이 추가될 예정입니다! 보너스   : 999달러 이상 구매 시 --> 다른 EA   5 개 를 무료로 선택하세요! 모든 설정 파일 완벽한 설정 및 최적화 가이드 비디오 가이드 라이브 신호 리뷰(제3자) 최고의 브레이크아웃 시스템에 오신 것을 환영합니다! 8년에 걸쳐 꼼꼼하게 개발한 정교하고 독점적인 전문가 자문(EA)인 Ultimate Breakout System을 소개하게 되어 기쁩니다. 이 시스템은 호평을 받은 Gold Reaper EA를 포함하여 MQL5 시장에서 가장 성능이 뛰어난 여러 EA의 기반이 되었습니다. 7개월 이상 1위를 차지한 Goldtrade Pro, Goldbot One, Indicement, Daytrade Pro도 마찬가지였습니다. Ultimate
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (90)
Experts
소품 회사 준비 완료!   (   세트파일 다운로드   ) WARNING : 현재 가격으로 몇 장 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 골드 리퍼에 오신 것을 환영합니다! 매우 성공적인 Goldtrade Pro를 기반으로 구축된 이 EA는 동시에 여러 기간에 걸쳐 실행되도록 설계되었으며 거래 빈도를 매우 보수적인 것부터 극단적인 변동까지 설정할 수 있는 옵션이 있습니다. EA는 여러 확인 알고리즘을 사용하여 최적의 진입 가격을 찾고 내부적으로 여러 전략을 실행하여 거래 위험을 분산시킵니다. 모든 거래에는 손절매와 이익 실현이 있지만, 위험을 최소화하고 각 거래의 잠재력을 극대화하기 위해 후행 손절매와 후행 이익 이익도 사용합니다. 이 시스템은 매우
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Experts
장기 성장. 일관성. 회복력. Pivot Killer EA 는 단기적인 수익을 위한 시스템이 아닙니다. 장기적으로 안정적이고 지속 가능한 계좌 성장을 목표로 설계된 전문 트레이딩 알고리즘 입니다. XAUUSD (골드) 전용으로 개발된 Pivot Killer는 수년간의 연구, 테스트 및 체계적인 개발의 결과물입니다. 그 철학은 단순합니다: 일관성이 운보다 강하다 . 이 시스템은 다양한 시장 주기, 변동성 변화, 유동성 환경에서 스트레스 테스트를 거쳤으며, 단기적인 성과보다는 장기적인 생존과 안정성을 위해 설계되었습니다. 오래 지속되도록 설계된 전략.  그리드 없음. 마팅게일 없음. 물타기 없음. 100K Live account signal Small Live account signal 시장은 변화하고, 변동성은 이동하며, 추세는 오고 갑니다. Pivot Killer EA는 진정한 성장은 투기가 아니라 생존에서 비롯된다 는 것을 이해하는 트레이더를 위해 만들어졌습니다. 일시적인 정체
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (8)
Experts
XAUUSD Master is a multi-system Expert Advisor designed specifically for gold (XAUUSD) trading. It combines 10 independent trading systems running simultaneously, each with different parameters to capture different market conditions. The EA includes advanced risk management features, prop firm spoofing features, and a simple information panel for real-time monitoring. After the purchase send me private message to recieve manual with instructions! Trading Approach & Strategies The EA employs a
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  프로모션 출시: 현재 가격으로 구매 가능한 사본 수가 매우 제한적입니다! 최종 가격: 990달러 349달러부터: 1개 무료 선택! (최대 2개 거래 계좌 번호) 최고의 콤보 상품     ->     여기를 클릭하세요 공개 그룹에 가입하세요:   여기를 클릭하세요   LIVE RESULTS 독립 검토 "ORB 마스터"에 오신 것을 환영합니다   :   오프닝 레인지 브레이크아웃에서 당신의 우위를 확보 하세요 ORB Master EA로 ORB(Opening Range Breakout) 전략의 힘을 활용하세요. 현대 트레이더를 위해 설계된 세련되고 고성능의 전문가 자문 도구입니다. ORB는 초기 시장 모멘텀을 포착하는 능력으로 인해 인기가 급증했으며, 이 EA는 그 입증된 접근 방식에 대한 저의 개인적인 견해를 나타냅니다. ORB Master가 결과를 제공하는 방식   : ORB Master는 미국 및 유럽 주식 시장이 개장하자마자 즉시 작동하여
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
퀀텀 바론 EA 석유를 검은 금이라고 부르는 데는 이유가 있습니다. 이제 Quantum Baron EA를 사용하면 비교할 수 없는 정밀성과 자신감으로 석유를 활용할 수 있습니다. M30 차트에서 XTIUSD(원유)의 고옥탄 세계를 지배하도록 설계된 Quantum Baron은 엘리트 수준의 정확도로 레벨업하고 거래할 수 있는 궁극적인 무기입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된       가격 .       10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 4,999달러입니다. 라이브 시그널:       여기를 클릭하세요 퀀텀 바론 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum Baron MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
Experts
소품 준비 완료! 단기적인 계좌 거래나 빠른 수익을 위한 용도로 설계되지 않았습니다. 마팅게일 없음 / 그리드 없음 / AI 없음 장기적인 안정성을 중시하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 실시간 결과:   실시간 신호   |   주요 포트폴리오   |   FTMO 결과     |    공개 커뮤니티 출시 가격: 249달러, 다음 가격: 349달러 (재고 6개 남음) 골드 아틀라스란 무엇인가요? 골드 아틀라스는 금(XAUUSD) 거래를 위한 전문 자동 매매 시스템입니다. 이 시스템은 여러 진입 경로를 활용하는 돌파 매매 전략을 통해 단기적인 가격 변동과 장기적인 추세 돌파를 모두 포착합니다. 이 시스템은 지표나 고정된 기간에 기반하지 않으며, 곡선 맞춤을 줄이고 견고성을 향상시키기 위해 최소한의 최적화만 사용합니다. 골드 아틀라스는 각각 고유한 손절매 및 트레일링 스톱 로직을 갖춘 5개의 서로 다른 돌파 레벨을 사용하여 강력한 내부 분산 효과를 제공합니다. 이 전략은 2006년부
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
Experts
Autorithm AI 기술 설명   AUTORITHM 은 MetaTrader 5용으로 설계된 첨단 인공지능 기반 거래 시스템으로, 10개의 전문 AI 레이어 를 활용해 시장을 종합적으로 분석합니다. 이 전문가 어드바이저(EA)는 고급 AI 알고리즘을 사용하여 시장 데이터를 처리하고, 거래 기회를 식별하며, 지능형 위험 관리 프로토콜을 통해 거래를 실행합니다. [guide line]       [SET FILES] ⸻ 핵심 기능 이 시스템은 10개의 개별 AI 레이어 가 협력하여 시장 상황을 분석하고 거래를 실행합니다. 각 AI 레이어는 다음과 같은 시장 분석 분야에 특화되어 있습니다. • 기술적 분석 • 패턴 인식 • 가격 행동 분석 • 추세 분석 • 변동성 분석 • 위험 관리 • 뉴스 분석 • 시간 분석 • 마틴게일 시스템 관리 • 최종 의사결정 EA에는 시간 기반 거래 세션 설정, 뉴스 이벤트 필터링, AI 기반 변동성 보호 메커니즘이 포함되어 있습니다. ⸻ 10대 AI
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.59 (27)
Experts
새로운 도약 | AI 기반 정밀함이 시장 논리와 만나다 Argos Rage 는 내장된 DeepSeek AI 시스템 을 통해 시장 움직임을 실시간 분석하며, 새로운 수준의 자동매매를 구현합니다. Argos Fury의 강점을 바탕으로 하지만, 이 EA는 더욱 높은 유연성, 폭넓은 시장 해석, 그리고 강한 시장 참여를 목표로 합니다. Live Signal 시간프레임: M30 레버리지:  최소 1:20 입금액:  최소 $100 거래종목:  XAUUSD, EURUSD 브로커:  제한 없음 Argos Rage를 구매하시면 Argos Fury 를 무료로 받으실 수 있습니다. 구매 후 저에게 연락해 주세요. Argos Rage 는 시장의 구조, 리듬, 압력을 분석하여 확률이 맞아떨어질 때만 거래를 실행합니다. 이는 불확실한 시장 상황에서도 똑똑한 보호를 유지하면서 Argos Fury보다 더 많은 기회를 제공합니다. Argos Fury 가 명확한 반전 구조에 집중하는 반면, Argos Ra
제작자의 제품 더 보기
Grid Feast MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experts
안녕하세요, 트레이더 여러분! 오래 전 유튜브에서 스트리밍을 하던 중 Expert4x의 강력한 그리드 전략을 접하게 되었습니다. 열정적인 외환 트레이더이자 MQL4/5 프로그래머로서, 이 전략을 기반으로 Expert Advisor(EA)를 개발했으며, 그 이후로 계속 사용해오고 있습니다. 이 EA를 여러분께 제공함으로써 트레이딩 커뮤니티에 기여하는 한 가지 방법으로 삼고자 합니다. 아래 영상에서 전략이 설명되어 있으니 꼭 시청해 주시기 바랍니다. MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/145866 추천 사항 이 전략/EA는 범위형 통화 쌍 전용으로 설계되었습니다. 저는 개인적으로 EURCHF와 AUDNZD에서 이 EA를 사용합니다. 여러분도 이 EA가 유용하다고 느끼시길 바랍니다. 거래 위험 경고! 1. 금융 시장에서의 거래는 상당한 위험을 수반하며 모든 사람에게 적합하지 않을 수 있습니다. 투자한 자본의 일부 또는 전부를 잃을 수
FREE
Lot Calculator MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
유틸리티
메타트레이더에서 바로 랏사이즈를 계산하세요!!! 안녕하세요, 트레이더 여러분. 위험 관리에 중점을 두시는 트레이더이신가요? 그렇다면 바로 이 기능이 도움이 될 것입니다. 저는 이브라힘입니다. 계좌 잔액 대비 위험 비율을 기반으로 랏사이즈를 계산하는 도구를 개발했습니다. 위험 비율을 %로 지정하는 대신 절대값을 지정하여 랏사이즈를 계산할 수도 있습니다. 예를 들어, 잔액에서 $100를 위험에 빠뜨리고 싶다고 지정할 수 있습니다. MT4 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/155026 무료입니다. 꼭 확인해 보세요. 댓글로 추가했으면 하는 기능이나 커뮤니티를 위해 개발했으면 하는 다음 도구에 대한 의견을 남겨주세요. 즐거운 트레이딩, 즐거운 자동화 되세요!!!
FREE
ATR SlTp MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
지표
Hello, Traders! I have developed something for traders who uses Average True Range aka ATR value to determine their trade's Stoploss and Takeprofit. With this indicator you can easily set the Takeprofit and Stoploss with the multiplier of your choice. To use this, kindly adjust the ATR Period to your trading style, then adjust the Stoploss Multiplier and Takeprofit Multiplier accordingly. Happy Trading. Goodluck and Goodtrading!!!
FREE
Lot Calculator MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
유틸리티
메타트레이더에서 바로 랏사이즈를 계산하세요!!! 안녕하세요, 트레이더 여러분. 위험 관리에 중점을 두시는 트레이더이신가요? 그렇다면 바로 이 기능이 도움이 될 것입니다. 저는 이브라힘입니다. 계좌 잔액 대비 위험 비율을 기반으로 랏사이즈를 계산하는 도구를 개발했습니다. 위험 비율을 %로 지정하는 대신 절대값을 지정하여 랏사이즈를 계산할 수도 있습니다. 예를 들어, 잔액에서 $100를 위험에 빠뜨리고 싶다고 지정할 수 있습니다. MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/155025 무료입니다. 꼭 확인해 보세요. 댓글로 추가했으면 하는 기능이나 커뮤니티를 위해 개발했으면 하는 다음 도구를 알려주세요. 즐거운 트레이딩, 즐거운 자동화 되세요!!!
FREE
Engulfing Candle Scanner
Ibrahim Olalekan Ganiu
지표
This is an indicator that helps you to scan the whole timeframe then informs you about the last candle position Engulfing Candlestick pattern was formed. The indicator also send alert to your mobile when a new engulfing candle is formed.  For the visual; 1. Green up arrow indicates a bullish engulfing candlestick pattern  2. Red down arrow indicates a bearish engulfing candlestick pattern
FREE
Breakeven Manager
Ibrahim Olalekan Ganiu
유틸리티
Hello, trading champs! I trust you are doing well. Have you experienced entering a position where the market initially moves in your favour or approach your takeprofit then suddenly the market reversed opposite your position? Well, it has happened to me numerous times and today I decide to fight back. I present to you a trade manager that help you protect your position(s). This project helps you set your position(s) to breakeven either when a certain amount of pips you specify is reached or a
FREE
AI Gold ATM
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experts
스마트하게 거래하며 막대한 수익을 창출하세요! 스트레스 없이 거래 자산을 늘리고 싶다면, 이 완전 자동화되고 다재다능하며 적응형 시스템 “AI GOLD ATM”이 당신을 위해 만들어졌습니다. 이 시스템의 역할은 시장에 적응하는 지능형 시스템을 활용해 XAUUSD 쌍을 정밀하게 거래하도록 도와 수익 기회를 절대 놓치지 않게 하는 것입니다. 출시 가격 = $299 실제 가격 = $1499 AI GOLD ATM은 고급 알고리즘으로 높은 확률의 거래 기회를 포착합니다; 시간을 절약해 줍니다 수동 오류를 줄여 줍니다 거래 일관성을 향상시킵니다 최소한의 손실률로 거래에서 막대한 수익을 창출하도록 돕습니다. 트렌드, 그리드, 피라미드 시스템을 스마트하게 결합하여 시장 움직임마다 더 많은 수익을 확보하는 동시에 위험을 효과적으로 관리합니다. AI GOLD ATM으로 모든 거래가 AI 기반 정밀도로 뒷받침된다는 확신을 가지고 자본을 성장시킬 수 있습니다. 지금 출시
Breakeven Manager MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
유틸리티
Hello, trading champs! I trust you are doing well. Have you experienced entering a position where the market initially moves in your favour or approach your takeprofit then suddenly the market reversed opposite your position? Well, it has happened to me numerous times and today I decide to fight back. I present to you a trade manager that help you protect your position(s). This project helps you set your position(s) to breakeven either when a certain amount of pips you specify is reached or a
FREE
Breakout Hunter MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experts
Hello, trading champs! I trust you are doing well. I have got you an interesting project based on price breakout. This project is best for traders who is interested in or who trade time-based range breakout. The project protects you from applying emotional decisions on your trading. The EA can also be used for prop firm challenges, you only need to adjust the time breakout range to your desire, adjust the account percent/fixed lot you wish to use then you are good to go. Recommendation The EA
Equity Security
Ibrahim Olalekan Ganiu
유틸리티
수익 창출 전략의 방어적 조치! 손자(孫子)가 말했듯: 패배를 막는 것은 방어적 전술이며, 적을 물리치는 능력은 공격을 의미한다. 자동 거래 시스템(EA)의 결함으로 인한 터무니없는 손실을 막고 싶으신가요? 수익과 손실을 추적하고 리스크 관리를 진지하게 접근하고 싶으신가요? 다음 프로프 펌 계좌나 다음 EA를 구매하기 전에 잠시 멈추세요. 먼저 축하드립니다! 여러분을 위해 개발한, 거래 중 예상치 못한 손실에 대한 첫 번째 방어선을 소개합니다. 이 강력한 도구는 일일 수익 목표나 일일 손실이 사전 설정된 한도에 도달하면 자동으로 계좌를 잠그어 추가 거래를 차단합니다. 감정적 결정, 변동성 높은 시장, 또는 오작동하는 EA로부터 자본을 보호합니다. 이 도구를 여러분의 트레이딩 무기고에 추가하고 자신감 있게 거래하세요! MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/145639 주요 기능: 자동 거래 차단: 일일 순자산 손실 또는
AI Gold ATM MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experts
스마트하게 거래하며 막대한 수익을 창출하세요! 스트레스 없이 거래 자산을 늘리고 싶다면, 이 완전 자동화되고 다재다능하며 적응형 시스템 “AI GOLD ATM”이 당신을 위해 만들어졌습니다. 이 시스템의 역할은 시장에 적응하는 지능형 시스템을 활용해 XAUUSD 쌍을 정밀하게 거래하도록 도와 수익 기회를 절대 놓치지 않게 하는 것입니다. 출시 가격 = $299 실제 가격 = $1499 MT5 version: https://www.mql5.com/en/market/product/152981 AI GOLD ATM은 고급 알고리즘으로 높은 확률의 거래 기회를 포착합니다; 시간을 절약해 줍니다 수동 오류를 줄여 줍니다 거래 일관성을 향상시킵니다 최소한의 손실률로 거래에서 막대한 수익을 창출하도록 돕습니다. 트렌드, 그리드, 피라미드 시스템을 스마트하게 결합하여 시장 움직임마다 더 많은 수익을 확보하는 동시에 위험을 효과적으로 관리합니다. AI GOLD AT
Martingale and Hedge Manager MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
유틸리티
안녕하세요, 트레이더 여러분. 진입에 자신감이 있지만, 손절매의 대상이 되는 경우가 잦은 트레이더이신가요? 분석 결과는 70% 이상 정확하지만, 손절매나 시장 조작으로 인해 손절매에 걸리는 경우가 많으신가요? 그렇다면 지금이 바로 트레이더가 될 때입니다! 이 도구를 사용하면 정확한 거래에서 아무런 걱정 없이 수익을 낼 수 있습니다. 또한, 미스터 마켓(Mr. Market)이 반전을 결정할 때까지 포지션을 추적하고 수익을 확정하는 데에도 도움이 됩니다. MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/156745 이 도구는 시장이 강세일 때, 예를 들어 주요 뉴스가 발표될 때에도 달러를 발행합니다. 헤지 모드로 전환하고 분석 결과에 따라 포지션을 트리거하면 매니저가 마법처럼 처리해 줍니다. 이 모든 과정을 시각적으로 보여주는 영상을 보려면 아래 영상을 시청하세요. 정상에서 뵙겠습니다. 더 많은 정보를 원하시면 저를 팔로우하고 업데이트를 기다려
Breakout Hunter MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experts
Hello, trading champs! I trust you are doing well. I have got you an interesting project based on price breakout. This project is best for traders who is interested in or who trade time-based range breakout. The project protects you from applying emotional decisions on your trading. The EA can also be used for prop firm challenges, you only need to adjust the time breakout range to your desire, adjust the account percent/fixed lot you wish to use then you are good to go. Recommendation The EA
Equity Security MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
유틸리티
️ 자본 보호 – 전문적으로 자본을 지키는 방법! 거래 계좌를 계속 잃고 싶지 않으신가요? 전문가 자문 프로그램(EA)의 오류로 인해 터무니없는 손실을 입는 것을 멈추고 싶으신가요? 승패를 추적하고 리스크 관리를 진지하게 접근하고 싶으신가요? 다음 프로프 펌 계좌나 전문가 자문 프로그램을 구매하기 전에 잠시 기다려 주세요. 먼저, 축하합니다! 저는 여러분을 위해 개발했습니다. 거래 중 예상치 못한 손실로부터의 첫 번째 방어선. 이 강력한 도구는 일일 수익 목표나 일일 손실 한도가 사전 설정된 한도에 도달하면 계좌를 추가 거래로부터 자동으로 잠그며, 감정적 결정, 변동성 높은 시장, 또는 고장난 Expert Advisors로부터 자본을 보호합니다. 이 도구를 거래 도구함에 추가하고 자신감 있게 거래하세요! MT4 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/145636 주요 기능: 자동 거래 차단: 일일 자본 손실 또는 일일 수익 목
Martingale and Hedge Manager MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
유틸리티
안녕하세요, 트레이더 여러분. 진입에 자신감이 있지만, 손절매의 대상이 되는 경우가 많은 트레이더이신가요? 분석 결과는 70% 이상 정확하지만, 손절매나 시장 조작으로 인해 손절매에 걸리는 경우가 많으신가요? 그렇다면 지금이 바로 트레이더가 될 때입니다! 이 도구를 사용하면 정확한 거래에서 아무런 걱정 없이 수익을 낼 수 있습니다. 또한, 미스터 마켓(Mr. Market)이 반전할 때까지 포지션을 추적하고 수익을 확보하는 데에도 도움이 됩니다. MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/156747 이 도구는 시장이 강세일 때(예: 주요 뉴스 발표)에도 달러를 발행합니다. 헤지 모드로 전환하고 분석 결과에 따라 포지션을 트리거하면 매니저가 마법처럼 처리해 줍니다. 이 모든 과정을 시각적으로 보여주는 영상을 보려면 아래 영상을 시청하세요. 정상에서 뵙겠습니다. 팔로우하고 최신 소식을 계속 확인하세요. 행운을 빕니다! 좋은 트레이딩
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변