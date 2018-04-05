Grid Feast MT5

안녕하세요, 트레이더 여러분! 오래 전 유튜브에서 스트리밍을 하던 중 Expert4x의 강력한 그리드 전략을 접하게 되었습니다. 열정적인 외환 트레이더이자 MQL4/5 프로그래머로서, 이 전략을 기반으로 Expert Advisor(EA)를 개발했으며, 그 이후로 계속 사용해오고 있습니다. 이 EA를 여러분께 제공함으로써 트레이딩 커뮤니티에 기여하는 한 가지 방법으로 삼고자 합니다. 아래 영상에서 전략이 설명되어 있으니 꼭 시청해 주시기 바랍니다.





MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/145867





이 전략/EA는 범위형 통화 쌍 전용으로 설계되었습니다. 저는 개인적으로 EURCHF와 AUDNZD에서 이 EA를 사용합니다. 여러분도 이 EA가 유용하다고 느끼시길 바랍니다.





거래 위험 경고!

1. 금융 시장에서의 거래는 상당한 위험을 수반하며 모든 사람에게 적합하지 않을 수 있습니다. 투자한 자본의 일부 또는 전부를 잃을 수 있다는 점을 반드시 이해하시기 바랍니다.





2. 이 프로젝트의 사용을 데모 계좌에서 시작하시기 바랍니다. EA 사용 및 일반적인 거래에 따른 위험을 완전히 이해한 후에만 실계좌로 전환하시기 바랍니다.









