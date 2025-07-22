FJ Universe DCA Investor
- Experts
- Frantisek Juris
- Version: 1.6
- Mise à jour: 17 septembre 2025
- Activations: 5
BOT INVESTISSEUR DCA | Robot de Trading MetaTrader 5
Une solution de trading automatisée conçue pour simplifier et optimiser votre stratégie de trading sur MetaTrader 5 (MT5).
Ce Conseiller Expert (EA) utilise une stratégie disciplinée de Dollar-Cost Averaging (DCA) pour exécuter des positions d'achat et gérer les transactions efficacement. Il évalue les conditions pour ouvrir une position d'achat et met à jour le niveau de prise de profit après l'ouverture de chaque nouvelle bougie. S'il n'y a pas de transactions actives, une nouvelle transaction est initiée. Pour les transactions existantes, l'EA calcule le "totalInvestmentForBot" divisé par "numberOfOrders" pour créer une grille DCA pour les ordres ultérieurs en dessous du prix actuel, garantissant une gestion stratégique des risques.
Tous les signaux de trading sont envoyés directement à un serveur Discord pour un suivi en temps réel et peuvent être personnalisés selon vos préférences.
Fonctionnalités :
- Exécute des positions d'achat à l'ouverture d'une nouvelle bougie ; s'il n'y a pas de transactions actives, un nouvel ordre est déclenché.
- Calcule et met à jour les niveaux de prise de profit en pourcentage au-dessus du prix moyen (entrée "takeProfitInPercentage"), hors frais de swap.
- Met en œuvre une stratégie de grille DCA en divisant le "totalInvestmentForBot" par un "numberOfOrders" spécifié pour les ordres placés jusqu'à une baisse de prix de 100 %.
- S'intègre à Discord pour envoyer des signaux de trading directement à votre canal privé, avec des paramètres personnalisables pour les webhooks et les pseudonymes.
- Prend en charge l'optimisation pour plusieurs paires de devises et comptes en permettant la configuration des politiques d'exécution (FOK, IOC ou Return) pour répondre aux exigences du courtier.
- Permet d'exécuter plusieurs EA sur la même paire ou le même compte en attribuant des numéros magiques uniques pour éviter les interférences entre transactions.
Paramètres de configuration :
- Investissement total (totalInvestmentForBot) : Le montant total d'argent que vous allouez à l'EA pour trader sur une paire de devises et un horizon temporel spécifiques. Considérez cela comme le budget que l'EA utilise pour ouvrir des transactions.
- Nombre d'ordres (numberOfOrders) : Le nombre de transactions plus petites dans lesquelles l'EA divise votre investissement total. Ces transactions forment une grille de Dollar-Cost Averaging (DCA), conçue pour gérer les baisses de prix allant jusqu'à 100 % en achetant à différents niveaux de prix.
- Format des coûts (costFormat) : Choisissez comment vous souhaitez définir les tailles des transactions : en monnaie fiduciaire (par exemple, USD) ou en lots (par exemple, 0,01 lot). Cela offre une flexibilité en fonction de votre style de trading.
- Pourcentage de prise de profit (takeProfitInPercentage) : L'objectif de profit, exprimé en pourcentage au-dessus du prix moyen de vos transactions ouvertes. Remarque : cela ne prend pas en compte les frais de swap (coûts de détention de positions pendant la nuit).
- -------------------
- Numéro magique (magicNumber) : Un identifiant unique attribué à l'EA pour suivre ses transactions. Cela empêche l'EA d'interférer avec d'autres EA ou vos transactions manuelles, maintenant tout en ordre.
- Utiliser une politique de remplissage (useFillingPolicy) : Lorsqu'il est défini sur "True", l'EA sélectionne automatiquement la meilleure méthode d'exécution des ordres (Fill or Kill, Immediate or Cancel, ou Return) en fonction des exigences de votre courtier, garantissant une exécution fluide des transactions.
- Dernier cycle DCA (lastCycleOfDCA) : Choisissez si l'EA doit arrêter de trader après avoir complété un cycle DCA complet (c'est-à-dire après avoir fermé toutes les positions). Utile pour contrôler quand l'EA fait une pause.
- -------------------
- Nom du lien de marque (brandLinkName) : Ajoutez un nom personnalisé pour un lien inclus dans vos rapports de trading, facilitant la personnalisation ou le branding de vos rapports.
- URL du lien de marque (brandLinkURL) : Fournissez une URL à associer au nom du lien de marque dans vos rapports de trading, comme un lien vers votre site web ou votre profil.
- Pseudonyme Discord (discordNickname) : Le nom affiché dans les rapports Discord. Vous pouvez utiliser des balises <@id> pour mentionner des utilisateurs ou des rôles spécifiques dans votre canal Discord.
- Webhook de journaux Discord (discordWebhookLogs) : L'URL d'un webhook Discord pour envoyer des journaux de transactions détaillés à votre canal Discord personnalisé, vous tenant informé des activités de l'EA.
- Webhook de résultats Discord (discordWebhookResults) : L'URL d'un webhook Discord pour envoyer les résultats de profits et pertes (PNL) à votre canal Discord personnalisé, afin que vous puissiez suivre les performances.
- Pseudonyme Telegram (telegramNickname) : Le nom affiché dans les rapports Telegram. Prend en charge les balises @id pour taguer des utilisateurs ou des groupes spécifiques.
- Jeton de bot Telegram (telegramBotToken) : Le jeton API de BotFather de Telegram, utilisé pour connecter votre EA à un bot Telegram pour envoyer des rapports.
- ID de chat Telegram (telegramChatID) : L'ID du chat ou du groupe Telegram où votre bot enverra les résultats PNL, vous tenant informé en déplacement.
Configuration pour l'intégration avec Discord :
Pour activer les notifications de signaux dans Discord, configurez les paramètres WebRequest dans MT5 :
1. Allez dans Outils > Options > Onglet Conseillers Experts.
2. Cochez "Autoriser WebRequest pour les URL listées".
3. Ajoutez "https://discord.com" et "https://discordapp.com" à la liste des URL autorisées.
Configuration pour l'intégration avec Telegram :
Pour activer les notifications de signaux dans Telegram, configurez les paramètres WebRequest dans MT5 :
1. Allez dans Outils > Options > Onglet Conseillers Experts.
2. Cochez "Autoriser WebRequest pour les URL listées".
3. Ajoutez "https://api.telegram.org" à la liste des URL autorisées.
Ce robot de trading est idéal pour les traders à la recherche d'une approche automatisée et nécessitant peu d'entretien pour gérer les transactions avec une stratégie DCA. Il est hautement personnalisable, compatible avec plusieurs paires de devises et conçu pour fonctionner sans problème dans des environnements réels et de démonstration.