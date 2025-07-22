FJ Universe DCA Investor

BOT INVESTISSEUR DCA | Robot de Trading MetaTrader 5

Une solution de trading automatisée conçue pour simplifier et optimiser votre stratégie de trading sur MetaTrader 5 (MT5).

Ce Conseiller Expert (EA) utilise une stratégie disciplinée de Dollar-Cost Averaging (DCA) pour exécuter des positions d'achat et gérer les transactions efficacement. Il évalue les conditions pour ouvrir une position d'achat et met à jour le niveau de prise de profit après l'ouverture de chaque nouvelle bougie. S'il n'y a pas de transactions actives, une nouvelle transaction est initiée. Pour les transactions existantes, l'EA calcule le "totalInvestmentForBot" divisé par "numberOfOrders" pour créer une grille DCA pour les ordres ultérieurs en dessous du prix actuel, garantissant une gestion stratégique des risques.

Tous les signaux de trading sont envoyés directement à un serveur Discord pour un suivi en temps réel et peuvent être personnalisés selon vos préférences.