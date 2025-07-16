Trend AI EA mt5

Trend Ai EA, trend tanımlamayı eyleme geçirilebilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek kendi piyasa analizini yapan ve göstergenin tüm sinyallerini otomatik olarak devralan Trend Ai indikatörüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır! EA, tamamen ayarlanabilir bir dizi harici parametre içerir ve yatırımcının uzmanını kendi tercihine göre özelleştirmesine olanak tanır.





Yeşil nokta belirir belirmez EA, alım işlemine hazır hale gelir. Yükseliş trendi mavi okla onaylandığı anda EA, bir sonraki mumda alım emri girer. Piyasa tersine dönerse, EA, işlem serisini bir ızgara ve martingale stratejisiyle yönetir. Ters sinyal ve grafikte kırmızı bir nokta belirirse, EA satışa hazır hale gelir ve kırmızı ok takip eder etmez EA, bir sonraki mumda satış işlemi girer ve işlem serisini bir ızgara ve martingale stratejisiyle yönetir.





Çiftler ve Zaman Dilimi:

Bu EA, listelenen tüm varlıklar, vadeli işlemler, hisse senetleri, döviz, emtia, kripto para veya endekslerde kullanılabilir. Daha fazla doğruluk için, xauusd veya eurusd; gbpusd, usdcad, audusd; audcad; nzdcad; nzdusd gibi ana döviz çiftlerinde, M15 veya daha yüksek zaman dilimlerinde (H1 gibi) iyi çalışır. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Ayarlar:





Yeni seri aç – Doğru/Yanlış – Yeni seriye izin ver

Alış İşlemi Yap – Doğru/Yanlış – Alım İşlemine İzin Ver

Satış İşlemi Yap – Doğru/Yanlış – Satış İşlemine İzin Ver

Manuel emirleri yönet – Doğru/Yanlış – Yatırımcı yeni emirleri manuel olarak girerse, EA bunu kontrol eder

Hedge Kullan – Doğru/Yanlış – Hedging'e İzin Ver

Emir Yorumu – EA Trend Ai

Maksimum spread (0 – kullanılmaz) – 0 - İzin verilen maksimum spread

Başlangıç Saati - EA'nın başlangıç saati

Bitiş Saati - EA'nın bitiş saati

Sihirli - EA'yı tanımlayan benzersiz sihirli sayı

---Trend Yapay Zeka parametreleri

Varsayılan olarak bırakın

---Strateji Ayarları ---

Maksimum alım emri - izin verilen maksimum alım emri

Maksimum satış emri - izin verilen maksimum satış emri

İlk lot - işlem yapmaya başlamak için ilk lot

Otomatik lot - doğru/yanlış - otomatik lot hesaplamasını etkinleştir/devre dışı bırak

Otomatik lot boyutu. Her 0,01 - 1000 için Serbest Marj - Otomatik lot True olduğunda başlangıç lotunun kullanılacağı depozito miktarı

Lot Çarpanı - Sonraki emirler için lot çarpanı

Maksimum Lot - İzin verilen maksimum lot büyüklüğü

TP Modu - Sanal - Sanal/Gerçek TP - Sanal Kar Al görünmüyor, Gerçek Kar Al görünüyor

TP (0 - kullanılmaz) - Puan cinsinden Kar Al

SL Modu - Sanal/Gerçek - Sanal Zarar Durdur görünmüyor, Gerçek Zarar Durdur görünüyor

SL (0 - kullanılmaz) - Puan cinsinden Zarar Durdur

Trail Modu - Sanal/Gerçek - Sanal iz görünmüyor veya Gerçek iz takipte görünüyor

Trail Başlangıcı, puanlar (0 - kullanılmaz) - Puan cinsinden takip başlangıcı

Trail Adımı, puanlar - 100 - Puan cinsinden takip adımı başlangıcı

Son Emir Çakışması - Doğru/Yanlış - Düşüşü azaltmak için ilk ve son emrin çakışmasına izin verme

Son emir numarasıyla çakışma - 8 - Hangi emir numarasında başlangıçta çakışacak

Çakışma yüzdesi – İlk ve son emir aynı anda kapatıldıktan sonra kârın toplam kâra oranı

Emirler arası duraklama (min. 0 - kullanılmaz) - Emirler arasında duraklama yapılacak dakika sayısı

---Mesafe Ayarları---

Sabit mesafe – Emirler arasındaki mesafe

Emir dinamik mesafesi – dinamik mesafenin hangi emir numarasından başlayacağı

Dinamik mesafe başlangıcı - Bu değer, dinamik mesafenin başlayacağı ilk emir ile piyasa fiyatı arasındaki mesafeyi ayarlar

Mesafe çarpanı - Emirler arasındaki mesafeyi artırmak için çarpan faktörü

Sonraki:

---Panel Parametreleri---



