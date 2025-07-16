Trend AI EA mt5

Trend Ai EA, trend tanımlamayı eyleme geçirilebilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek kendi piyasa analizini yapan ve göstergenin tüm sinyallerini otomatik olarak devralan Trend Ai indikatörüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır! EA, tamamen ayarlanabilir bir dizi harici parametre içerir ve yatırımcının uzmanını kendi tercihine göre özelleştirmesine olanak tanır.
Yeşil nokta belirir belirmez EA, alım işlemine hazır hale gelir. Yükseliş trendi mavi okla onaylandığı anda EA, bir sonraki mumda alım emri girer. Piyasa tersine dönerse, EA, işlem serisini bir ızgara ve martingale stratejisiyle yönetir. Ters sinyal ve grafikte kırmızı bir nokta belirirse, EA satışa hazır hale gelir ve kırmızı ok takip eder etmez EA, bir sonraki mumda satış işlemi girer ve işlem serisini bir ızgara ve martingale stratejisiyle yönetir.
Çiftler ve Zaman Dilimi:
Bu EA, listelenen tüm varlıklar, vadeli işlemler, hisse senetleri, döviz, emtia, kripto para veya endekslerde kullanılabilir. Daha fazla doğruluk için, xauusd veya eurusd; gbpusd, usdcad, audusd; audcad; nzdcad; nzdusd gibi ana döviz çiftlerinde, M15 veya daha yüksek zaman dilimlerinde (H1 gibi) iyi çalışır. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ayarlar:
Yeni seri aç – Doğru/Yanlış – Yeni seriye izin ver
Alış İşlemi Yap – Doğru/Yanlış – Alım İşlemine İzin Ver
Satış İşlemi Yap – Doğru/Yanlış – Satış İşlemine İzin Ver
Manuel emirleri yönet – Doğru/Yanlış – Yatırımcı yeni emirleri manuel olarak girerse, EA bunu kontrol eder
Hedge Kullan – Doğru/Yanlış – Hedging'e İzin Ver
Emir Yorumu – EA Trend Ai
Maksimum spread (0 – kullanılmaz) – 0 - İzin verilen maksimum spread
Başlangıç Saati - EA'nın başlangıç saati
Bitiş Saati - EA'nın bitiş saati
Sihirli - EA'yı tanımlayan benzersiz sihirli sayı
---Trend Yapay Zeka parametreleri
Varsayılan olarak bırakın
---Strateji Ayarları ---
Maksimum alım emri - izin verilen maksimum alım emri
Maksimum satış emri - izin verilen maksimum satış emri
İlk lot - işlem yapmaya başlamak için ilk lot
Otomatik lot - doğru/yanlış - otomatik lot hesaplamasını etkinleştir/devre dışı bırak
Otomatik lot boyutu. Her 0,01 - 1000 için Serbest Marj - Otomatik lot True olduğunda başlangıç lotunun kullanılacağı depozito miktarı
Lot Çarpanı - Sonraki emirler için lot çarpanı
Maksimum Lot - İzin verilen maksimum lot büyüklüğü
TP Modu - Sanal - Sanal/Gerçek TP - Sanal Kar Al görünmüyor, Gerçek Kar Al görünüyor
TP (0 - kullanılmaz) - Puan cinsinden Kar Al
SL Modu - Sanal/Gerçek - Sanal Zarar Durdur görünmüyor, Gerçek Zarar Durdur görünüyor
SL (0 - kullanılmaz) - Puan cinsinden Zarar Durdur
Trail Modu - Sanal/Gerçek - Sanal iz görünmüyor veya Gerçek iz takipte görünüyor
Trail Başlangıcı, puanlar (0 - kullanılmaz) - Puan cinsinden takip başlangıcı
Trail Adımı, puanlar - 100 - Puan cinsinden takip adımı başlangıcı
Son Emir Çakışması - Doğru/Yanlış - Düşüşü azaltmak için ilk ve son emrin çakışmasına izin verme
Son emir numarasıyla çakışma - 8 - Hangi emir numarasında başlangıçta çakışacak
Çakışma yüzdesi – İlk ve son emir aynı anda kapatıldıktan sonra kârın toplam kâra oranı
Emirler arası duraklama (min. 0 - kullanılmaz) - Emirler arasında duraklama yapılacak dakika sayısı
---Mesafe Ayarları---
Sabit mesafe – Emirler arasındaki mesafe
Emir dinamik mesafesi – dinamik mesafenin hangi emir numarasından başlayacağı
Dinamik mesafe başlangıcı - Bu değer, dinamik mesafenin başlayacağı ilk emir ile piyasa fiyatı arasındaki mesafeyi ayarlar
Mesafe çarpanı - Emirler arasındaki mesafeyi artırmak için çarpan faktörü
Sonraki:
---Panel Parametreleri---
One of the best EA I ever tried. Thank you sir! Best advice use cent account with 50euro or 100euro ,and open 3 pairs. Text Radmil after you bought EA to get best SET files. Thank you Bro one more time, every day profit!