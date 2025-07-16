Trend AI EA mt5

5
Trend Ai EA, trend tanımlamayı eyleme geçirilebilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek kendi piyasa analizini yapan ve göstergenin tüm sinyallerini otomatik olarak devralan Trend Ai indikatörüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır! EA, tamamen ayarlanabilir bir dizi harici parametre içerir ve yatırımcının uzmanını kendi tercihine göre özelleştirmesine olanak tanır.

Yeşil nokta belirir belirmez EA, alım işlemine hazır hale gelir. Yükseliş trendi mavi okla onaylandığı anda EA, bir sonraki mumda alım emri girer. Piyasa tersine dönerse, EA, işlem serisini bir ızgara ve martingale stratejisiyle yönetir. Ters sinyal ve grafikte kırmızı bir nokta belirirse, EA satışa hazır hale gelir ve kırmızı ok takip eder etmez EA, bir sonraki mumda satış işlemi girer ve işlem serisini bir ızgara ve martingale stratejisiyle yönetir.

Çiftler ve Zaman Dilimi:
Bu EA, listelenen tüm varlıklar, vadeli işlemler, hisse senetleri, döviz, emtia, kripto para veya endekslerde kullanılabilir. Daha fazla doğruluk için, xauusd veya eurusd; gbpusd, usdcad, audusd; audcad; nzdcad; nzdusd gibi ana döviz çiftlerinde, M15 veya daha yüksek zaman dilimlerinde (H1 gibi) iyi çalışır. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ayarlar:

Yeni seri aç – Doğru/Yanlış – Yeni seriye izin ver
Alış İşlemi Yap – Doğru/Yanlış – Alım İşlemine İzin Ver
Satış İşlemi Yap – Doğru/Yanlış – Satış İşlemine İzin Ver
Manuel emirleri yönet – Doğru/Yanlış – Yatırımcı yeni emirleri manuel olarak girerse, EA bunu kontrol eder
Hedge Kullan – Doğru/Yanlış – Hedging'e İzin Ver
Emir Yorumu – EA Trend Ai
Maksimum spread (0 – kullanılmaz) – 0 - İzin verilen maksimum spread
Başlangıç Saati - EA'nın başlangıç saati
Bitiş Saati - EA'nın bitiş saati
Sihirli - EA'yı tanımlayan benzersiz sihirli sayı
---Trend Yapay Zeka parametreleri
Varsayılan olarak bırakın
---Strateji Ayarları ---
Maksimum alım emri - izin verilen maksimum alım emri
Maksimum satış emri - izin verilen maksimum satış emri
İlk lot - işlem yapmaya başlamak için ilk lot
Otomatik lot - doğru/yanlış - otomatik lot hesaplamasını etkinleştir/devre dışı bırak
Otomatik lot boyutu. Her 0,01 - 1000 için Serbest Marj - Otomatik lot True olduğunda başlangıç lotunun kullanılacağı depozito miktarı
Lot Çarpanı - Sonraki emirler için lot çarpanı
Maksimum Lot - İzin verilen maksimum lot büyüklüğü
TP Modu - Sanal - Sanal/Gerçek TP - Sanal Kar Al görünmüyor, Gerçek Kar Al görünüyor
TP (0 - kullanılmaz) - Puan cinsinden Kar Al
SL Modu - Sanal/Gerçek - Sanal Zarar Durdur görünmüyor, Gerçek Zarar Durdur görünüyor
SL (0 - kullanılmaz) - Puan cinsinden Zarar Durdur
Trail Modu - Sanal/Gerçek - Sanal iz görünmüyor veya Gerçek iz takipte görünüyor
Trail Başlangıcı, puanlar (0 - kullanılmaz) - Puan cinsinden takip başlangıcı
Trail Adımı, puanlar - 100 - Puan cinsinden takip adımı başlangıcı
Son Emir Çakışması - Doğru/Yanlış - Düşüşü azaltmak için ilk ve son emrin çakışmasına izin verme
Son emir numarasıyla çakışma - 8 - Hangi emir numarasında başlangıçta çakışacak
Çakışma yüzdesi – İlk ve son emir aynı anda kapatıldıktan sonra kârın toplam kâra oranı
Emirler arası duraklama (min. 0 - kullanılmaz) - Emirler arasında duraklama yapılacak dakika sayısı
---Mesafe Ayarları---
Sabit mesafe – Emirler arasındaki mesafe
Emir dinamik mesafesi – dinamik mesafenin hangi emir numarasından başlayacağı
Dinamik mesafe başlangıcı - Bu değer, dinamik mesafenin başlayacağı ilk emir ile piyasa fiyatı arasındaki mesafeyi ayarlar
Mesafe çarpanı - Emirler arasındaki mesafeyi artırmak için çarpan faktörü
Sonraki:
---Panel Parametreleri---


İncelemeler 5
1B09BCBE
47
1B09BCBE 2025.10.03 15:36 
 

One of the best EA I ever tried. Thank you sir! Best advice use cent account with 50euro or 100euro ,and open 3 pairs. Text Radmil after you bought EA to get best SET files. Thank you Bro one more time, every day profit!

Rafiki1971
232
Rafiki1971 2025.07.28 14:44 
 

Es una EA magnífica, basada en un innovador indicador de seguimiento de tendencias. Particularmente lo utilizo en semi-automático, ya que los sistemas basados en martingalas son muy peligrosos si se dejan trabajar de forma automática. Pero es muy rentable si sigues las indicaciones del creador para trabajar con esta EA. Lo recomiendo totalmente.

Pistenteufel
173
Pistenteufel 2025.07.27 17:26 
 

Trend IA is new. I've been testing it for a week now. It needs good results in the demo, which I'll put into live use after another week of testing. More results will follow here.......

Önerilen ürünler
Catching Bot
Andriy Sydoruk
Uzman Danışmanlar
Catching Bot is an automated advisor used for trading in all financial markets. This bot combines rich functionality for working on the Forex market and on any instruments. The bot implements methods that can overcome the security of the forex market and help you work with it with an acceptable reasonable risk. Briefly about the essence of the problem. As you know, working in the forex market is not easy, it is difficult to predict the price movement, and if you work with one order, it is diff
Auric GOLD Gap EA
Giribambe Aphrodite Karasira
Uzman Danışmanlar
Auric "GOLD" Gap EA Thia gap trading system designed for NY market hours with controlled risk management and fixed risk-reward ratios. Detailed Description Overview The Auric "Gold" Gap Trader is a sophisticated automated trading system that identifies and trades specific price patterns that form during market opening hours. This professional-grade EA is designed for traders who want to capitalize on early morning market inefficiencies with precise risk management. Key Features Market Opening Sp
Mr Pearson
Marta Gonzalez
Uzman Danışmanlar
Karl Pearson was an English mathematician and biostatistician who has been credited with establishing the discipline of mathematical statistics. He introduced the idea of correlation and applied statistics to biological problems of heredity and evolution. He also founded the world’s first university statistics department at University College London in 1911 . Pearson devised a system of continuous univariate probability distributions that came to form the basis of conventional continuous probabi
Super Highspeed volume
Mr Punnatorn Tunbee
Uzman Danışmanlar
Hello, I would like to tell you a little bit about EA. Before the EA opens an order, it measures the volume strength. If the volume is set, the EA will open the 1st order and can increase the open order by using MaxOrder function, will make your profit grow enormously. However It depends on the number of Maxlots that the broker can open as well. You can optimize to get the best settings for this EA. I may be miscommunicating some things. Because I don't speak English very well. I'm sorry . Thank
RangeMaster FX MT5
Chen Jia Qi
Uzman Danışmanlar
EA Introduction The EA we have carefully crafted was previously an internal proprietary stable strategy tool. It focuses on capturing market patterns specific to time zones, standing out with high-frequency orders and a robust win rate, suitable for flexible traders with small capital. Whether from backtesting or live trading perspectives, it has demonstrated excellent stability, making it particularly suitable for users who wish to gradually accumulate profits in the forex market. We speak wit
Scipio Ea Mt5
Stefano Frisetti
Uzman Danışmanlar
SCIPIO AI, finans piyasalarında 20 yılı aşkın deneyimden sonra oluşturduğum Otomatik işlem BOT'umdur, TİCARET faaliyetinin, girişin, yönetimin, zarar durdurmanın %100'ünü otomatikleştirir, gün geçtikçe TİCARETÇİNİN hiçbir şey yapması gerekmez. Bu EA aynı anda yalnızca 1 TİCARET açar ve hemen DURDURMA KAYBINI çok yakına ayarlar, ızgara veya martingale kullanmaz, her seferinde bir işlem yapar, böylece büyük DRAW DONW'dan kaçınır. Son birkaç günün davranışına göre TİCARETİ (UZUN + KISA) açmak iç
Stable Ex MT5
Vitalii Zakharuk
Uzman Danışmanlar
Introduced expert system Stable Ex MT5 works with the EURUSD currency pair and only with it. This system implemented the principle of five orders - that is, a maximum of five orders can be placed in one direction, after which the total position of the series must be closed by stops, either real or virtual. The trading system is designed to work separately with a series of buy orders and separately with a series of sell orders. which makes the trading system versatile enough. The expert passes a
Breakout bot
Giedrius Seirys
Uzman Danışmanlar
Breakout Bot is an automated trading robot designed for the MetaTrader 5 platform, specifically integrated with Bybit exchange for trading the GBPUSD+ currency pair. This bot effectively identifies market breakouts and executes trades based on predefined strategies, allowing efficient exploitation of market fluctuations. Key features: Automatic breakout detection and trade execution; Dynamic stop-loss and trailing stop management; Convenient and flexible risk management settings; Easy installati
Indices Time Frame BreakOut EA
Rudolf Neustadt
Uzman Danışmanlar
Time Frame Breakout Indices MT5 Apart from many other programs in the MQL5 market this is a REAL and EXCELLENT tool for trading Indices using a breakout strategy. After opening the markets or a t the time of announcing significant economic data,  markets often try to find its direction and follow short or long trends. Time Frame Breakout Indices EA is designed to trade these trends using BreakOut strategy.    It does not use any martingale or grid functionalities. We use this strategy for many
Alfred Marshall AI
Nestor Alejandro Chiariello
Uzman Danışmanlar
Marshall AI - Otomatik İşlemlerde Mükemmel Denge Finans piyasaları ve Alfred Marshall'ın ekonomik prensipleri üzerine yıllarca süren derinlemesine çalışmalardan sonra, arz ve talep teorisini farklı piyasaların diferansiyel göreliliğiyle birleştiren, son teknoloji yapay zeka ve daha önce hiç görülmemiş tekniklerle bir araya getiren bir şaheser sunuyoruz. Bu sadece bir işlem sistemi değil - değeri yeniden tanımlamak ve karınızı fırlatmak için AI tarafından manipüle edilen ve tasarlanan ekonomik
Cypher Light
Youssef Souih Hejjaji
Uzman Danışmanlar
Cypher Light – Intelligence and Precision on GBPUSD (H1) CypherLight is a completely free Expert Advisor, built to trade automatically on the GBPUSD pair using the 1-hour timeframe .  What Makes CypherLight Unique Fully automated: identifies opportunities and executes trades with no manual input Neural network-based: learns from market behavior and adapts dynamically Uses a well-optimized combination of technical indicators for smart entries and exits Optimized for H1: perfect for short- to medi
SmartTime Range EA
Omar Taki Eddine Boulahia
Uzman Danışmanlar
SmartTimeRangeEA , çeşitli ticaret stillerine uyum sağlamak için tasarlanmış %100 otomatik ticaret sunar. Esnek girişlerle, stratejinizi tercihleriniz ve piyasa koşullarınıza göre özelleştirebilirsiniz. Ana özellikler şunlardır: Aralığın Başlangıcı ve Sonu : İşlem zaman aralığınızı belirleyerek, girişlerinizi daha hassas hale getirin. Stop Loss & Take Profit : Özelleştirilebilir stop loss ve take profit seviyeleri ile risklerinizi ve kazançlarınızı yönetin. İşlem Günleri : EA'nın her gün mü yoks
P S Technical Tradingbot
Trader-09 Schumacher
Uzman Danışmanlar
The underlying P.S.-Technical Trading bot is a computer program written in the MQL5 language. The P.S.-Technical Trading bot is a fully automated trading robot based on the two developed technical indicators, ADX and Parabolic SAR, developed by technical analyst Welles Wilder Jr. If you want to learn more about this, I recommend the book "New Concepts in Technical Trading Systems" which was published in 1978. In addition, the trading bot eliminates all too understandable emotions during trad
Genostype
Tatiana Savkevych
Uzman Danışmanlar
Genotype : Your reliable guide in the world of Forex Genotype is an advanced Forex trading bot specifically designed for traders seeking efficient and automated trading. This innovative tool offers a wide range of features and capabilities to enable traders to effectively manage their trades and strategies. Special offer for early adopters: price reduced, but will be increased in the future. Tools for work: EURUSD, AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, AUDSGD, AUDUSD, CADCHF, CADJPY, GBPSEK, GBPSGD
Bullish Counterattack Line GA
Osama Echchakery
Uzman Danışmanlar
The Bullish Counterattack Line candlestick pattern is formed by two candles. Here’s how to identify the Bullish Counterattack candlestick pattern: The first candle is bearish and big The second candle is bullish and small There’s a gap between the close of the first candle and the open of the second candle They both close at the same level This 2-candle bullish candlestick pattern is a reversal pattern, meaning that it’s used to find bottoms. For this reason, we want to see this pattern after a
Workstation Assistant
Maryna Shulzhenko
Uzman Danışmanlar
Forex Workstation   is a powerful and efficient Forex trading bot designed to use patterns, price hold levels, volatility analysis and market scaling. This bot offers unique capabilities for automated trading and optimization of strategies on various currency pairs. Let's look at the main functions and settings of Forex Workstation: Main functions: • Multicurrency: Forex Workstation supports a wide range of currency pairs, which allows you to diversify your portfolio and distribute risks. • Usin
You shall not pass MT5
Marta Gonzalez
Uzman Danışmanlar
You shall not pass - it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. This system detects the ranges between the end of the American session and the beginning of the Asian session, operating thinking that the volume of the market will not be able to maintain the break of the support or resistance, thinking that this break. To adapt to the different schedules of the different brokers, you have to set the closing time of the American session of your broker in the configuratio
Velocity Quant AI
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Uzman Danışmanlar
Introducing the Velocity Quant Ai Expert Advisor: Your Path to Trading Success! Trading can be an overwhelming and daunting task, especially for new traders or beginners. Many traders have even faced the heartache of losing a lot of money and the frustration of not knowing where to turn or who to trust. That's why we took a bold decision and developed the  Velocity Quant AI expert advisor—a truly revolutionary and unique expert advisor (EA) that has been years in the making, designed and scul
God Odin
Alexander Oropesa Marrero
Uzman Danışmanlar
Put God Odin to work now, this amazing EA was carefully made and tested for the   USD/CHF, EUR/USD market exclusively in the 5m time frame, the purpose of this EA is to keep your capital safe and get constant monthly profits.   This EA can be used with little capital $100 and it works perfectly, I tested with $50 but it is recommended to start with $100 minimum, I recommend using a VPS. You can also work with a higher capital, you just have to increase the lots according to your capital, for e
Voyager Trend Detector EA
Hong Chian Jack Yu
Uzman Danışmanlar
Voyager Trend Detector opens a position when it detects a new trend with the accompanying momentum from rising or falling candlesticks. A new trend happens when, after a period of consolidation, price performs a sudden rise or plunge. This is achieved with the crossover of moving averages, followed by a change in momentum arising from candlestick movements. Trailing stop is employed to protect profits. Voyager Trend Detector works well on EURUSD. A back test shows a realistic 13.9% profit over 2
BOT Simles ea
Goyani Parth Ghanshyambhai
Uzman Danışmanlar
BOT SMILES EA   IS MADE OUT OF LOVE AND EMPOWERMENT. ONLY FOR FEW BUYERS THAT IS THE REASON OF THE PRICE . BOT SMILES EA  is an aggressive  multi-cycle  scalper designed for  EURUSD M1 . Each cycle is  independent.  it uses a sequence of orders and has its own  TP  and  SL . It uses a  martingale  system. This EA is using  strong recurrences  of the past to take position and achieve a  high success rate . MODELLING :-  1 minute OHLC INPUTS:-  Buy default...........    Check Drawdown Then BUY..
FREE
Golden US Session MT5
Daniela Elsner
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Golden US Session MT5 is based on a classic, popular breakout strategy and does not use any Martingale or Grid mechanisms. Golden US Session MT5 places a pair of buy/sell stop orders at the daily opening of the US stock exchanges. As soon as one of the stop orders is triggered and placed in the market, the stop order is deleted. If an order is closed at the stop loss, the loss is limited to $5/0.01 lot. To offset such a loss more quickly, a recovery factor can be used to increase the order size
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Uzman Danışmanlar
SchermanActionPro ile Tanışın: Autotrading'in Yeni Otomatik Ticaret Botu Otomatik ticaret SchermanActionPro'yu sunmaktan gurur duyar! Öne Çıkan Özellikler:  • Yapılandırılabilir Göstergeler: Ortalamaları ve mum sayısını Ivan'ın tavsiyelerine göre ayarlayın.  • Operasyonel Esneklik: Satın alma ve satış arasında seçim yapın.  • Kâr Alma: ATR veya karşı sinyale dayalı sabit seçenekler.  • Kayıp Durdurma: ATR'ye göre veya karşıt sinyale göre sabit olarak yapılandırılabilir.  • Lot Türleri: Sabit lo
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Uzman Danışmanlar
Babel assistant 1     The MT5 netting “Babel_assistant_1” robot uses the ZigZag indicator to generate Fibonacci levels on M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1  periods of the charts , calculates the strength of trends for buying and selling. It opens a position with "Lot for open a position" if the specified trend level 4.925 is exceeded. Then Babel places pending orders at the some Fibonacci levels and places specified Stop Loss , Take Profit. The screen displays current results of work on the position
FREE
Early Retirement MT5
Jesper Christensen
4.5 (6)
Uzman Danışmanlar
After years of perfecting breakout trading strategies I am ready to share my latest development. A breakout system that uses machine learning (ML) to constantly adapt to the current market behavior and scan for the highest probability setups.  Breakout trading is a tried and tested strategy, but as anything in trading, it does come with several challanges. The challenge as a manual trader is to locate the correct swing points, where the probability of a break out is the highest. It is subjectiv
Advance BreakOut Scalper
Dua Yong Rew
Uzman Danışmanlar
The Advanced BreakOut Scalper is an effective trading system with predetermined Take Profit, Stop Loss, and Trailing Stop settings. As the name implies, its strategy is trading breakouts. It is professionally coded and runs quickly in backtesting or optimization mode. It does not employ grid, martingale, averaging, or any other risky money management strategies. It is recommended to use a tight spread broker, preferably an ECN broker with good liquidity. For a list of brokers that work well wi
Glow Beyond Time
Ghaith Khaddour
Uzman Danışmanlar
Glow Beyond Time Ticarete yeni bir döneme hoş geldiniz. Glow Beyond Time sadece bir EA değil—sürekli gelişen piyasalarda size avantaj sağlamak için tasarlanmış sofistike bir çözümdür. Gelişmiş bir çerçeve üzerine inşa edilen bu Uzman Danışman, son teknoloji stratejileri yenilikçi risk yönetim sistemleriyle birleştirerek, güvenle ve hassasiyetle işlem yapmanızı sağlar. Early access pricing: 249. Just 3 users have purchased so far. Once 10 copies are sold, the price will change to 334. Welcome t
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Uzman Danışmanlar
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Aureus Quantum Surge MT5
Ren Cheng Yao
Uzman Danışmanlar
Aureus Quantum Surge-H1'nin altın otomatik ticaret potansiyelini serbest bırak Özel teklif: Şimdiki fiyat 799 dolar (sınırlı Zaman Teklifi)! Sonraki fiyat: $899 Gerçek hesap sinyal adresi: https://www.mql5.com/en/signals/2297864?source=Site +İçeri+Satıcı Aureus Quantum Surge-H1, H1 zamanının içinde XAUUSD (altın) ticaret için özellikle tasarlanmış bir kesim kenarındaki uzman danışmanıdır. Çeşitli altın pazarında sürekli etkinlik sağlamak için çok teknik belirtileri ve güçlü riski yönetimi
Arrow Strategy Builder
Konstantin Chechnev
Uzman Danışmanlar
Arrow Strategy Builder — kullanıcının grafiğe yerleştirdiği yukarı/aşağı okları hatırlayan ve aynı koşullar tekrarlandığında alım-satım sinyalleri üreten bir Uzman Danışmandır (EA). Hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar için uygundur; sezgisel bir arayüz ve her türlü finansal enstrümanda otomatik işlem için işlevsellik sunar. Metatraider 5 için çoklu para birimi ticaret danışmanının tam teşekküllü bir versiyonu burada . Ana Özellikler Kolay strateji oluşturma: Giriş noktalarını iş
FREE
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (305)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.86 (28)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD Zaman Dilimi H1-M15 (herhangi biri) Tür Yapay Zeka Tek işlem desteği EVET Minimum depozito 500   USD (veya başka bir para birimindeki eşdeğeri) HERHANGİ broker ile uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı brokerleri destekler. Herhangi bir hesap para birimi. Herhangi bir sembol adı. Herhangi bir GMT zamanı.) Önceden ayar yapmadan çalıştırma EVET Eğer trading’de yapay zekaya ilgi duyuyorsanız, kanalıma abone olun. Makine öğrenimindeki en son gelişmeleri inceliyor, ücretsiz modeller paylaş
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.3 (20)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
The ORB Master
Profalgo Limited
5 (7)
Uzman Danışmanlar
PROP FIRM READY!  LANSMAN PROMOSYONU: MEVCUT FİYATTAN ÇOK SINIRLI SAYIDA KOPYA MEVCUTTUR! Son fiyat: 990$ 349$'dan başlayan fiyatlarla: 1 EA'yı ücretsiz seçin! (en fazla 2 ticari hesap numarası için) En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   LIVE RESULTS BAĞIMSIZ İNCELEME "ORB Master"a Hoş Geldiniz   :   Açılış Aralığı Çıkışlarında Avantajınız Açılış Aralığı Kopuş (ORB) stratejisinin gücünü, modern yatırımcılar için tasarlanmış, gelişmiş ve yü
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (480)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Doğrulanmış Sinyal:   Buray
Remstone
Remstone
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Remstone, sıradan bir Uzman Danışman değildir.   Yılların araştırma ve varlık yönetimi deneyimini bir araya getirir. Live:   Startrader   Tickmill   LMAX Price will increase by $1,000 every positive year. 2026 price: $3,000 2018'den bu yana   , son şirketim Armonia Capital, FCA tarafından düzenlenen bir varlık yöneticisi olan Darwinex'e sinyal ARF'si sağladı ve 750 bin dolar topladı. Tek bir danışmanla 4 varlık sınıfında uzmanlaşın! Hiçbir vaat, hiçbir eğri uydurma, hiçbir yanılsama yok. Ama ka
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (34)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
4.5 (22)
Uzman Danışmanlar
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (15)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.93 (120)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (120)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (7)
Uzman Danışmanlar
MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri güncellemek için MQL5 kanalıma katılın.  Topluluğum MQL5'te 14.000'den fazla üyeden . 10 KOPYADAN SADECE 3 KOPYA KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a çıkarılacak. - GERÇEK SİNYAL  Düşük Risk:  https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Yüksek Risk:   https://www.mql5.com/en/signals/2310008 EA AI Gold Sniper'ın düzgün çalışması için tam kurulum talimatları şu adreste güncellenmiştir:   yorum #3 AI Gold Sniper, çok katmanl
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (20)
Uzman Danışmanlar
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk yönetim
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Uzman Danışmanlar
Herkese merhaba, kendimi tanıtayım: Ben   Quantum EAs   ailesinin heyecan verici, en yeni üyesi   Quantum StarMan'im   . 5 dinamik pariteye kadar işlem yapma kapasitesine sahip, tamamen otomatik, çoklu para birimi destekli bir EA'yım:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD ve USDCAD   . En üst düzey hassasiyet ve sarsılmaz sorumlulukla, işlem oyununuzu bir üst seviyeye taşıyacağım. İşte can alıcı nokta: Martingale stratejilerine güvenmiyorum. Bunun yerine, en yüksek performans için tasarlanmış geliş
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (3)
Uzman Danışmanlar
XAUUSD için Hibrit Ticaret Stratejisi – Haber Duyarlılığı & Emir Defteri Dengesizliği Kombinasyonu Bu strateji, nadiren kullanılan ancak son derece etkili iki ticaret yaklaşımını birleştirerek yalnızca XAUUSD (altın) için 30 dakikalık grafik te kullanılmak üzere geliştirilmiş hibrit bir sistem sunar. Geleneksel uzman danışmanlar genellikle sabit tanımlı göstergelere veya basit teknik yapılara dayanırken, bu sistem güncel verileri ve bağlama dayalı analizleri karar verme sürecine entegre eden akı
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (14)
Uzman Danışmanlar
EA New Player — Yeni Nesil Yatırım Danışmanı Satışların başlangıcında özel bir teklif geçerlidir: İlk 10 kopya 390$, Sonraki 20 kopya 550$. EA New Player, MT5 için 7 farklı klasik yatırım stratejisi temel alınarak oluşturulmuş benzersiz bir yatırım danışmanıdır. Danışman, yapay zeka kullanılmadan, yalnızca zaman içinde test edilmiş teknik analiz araçları kullanılarak oluşturulmuştur. Başlıca özelliği, mantığın şeffaflığı, basit ayarlar ve her yatırımcı için çok yönlülüktür. Dikkat: Karmaşık bir
Syna
William Brandon Autry
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Yaz Sonu İndirimi – Sadece Sınırlı Süreyle! Aşamalı fiyatlandırma modeli uygulanmaktadır: Her beşinci satın alma, fiyatı 50 dolar artırır. Her yeni alıcı ile bir sonraki fiyat seviyesine daha da yaklaşılır ve bu da girişinizi daha pahalı hale getirir. Fiyat artışı tetiklenmeden önce SGear'ı mevcut fiyatla güvence altına alın. Bu satış sınırlıdır – hem zaman hem de miktar açısından. Bundan sonra, normal piyasa fiyatı geçerli olacaktır. Buraya tıklayın -> SGear Signal ile canlı sinyali izleyin.
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (8)
Uzman Danışmanlar
VectorPrime — Çok Katmanlı Vektör Mantığına Sahip Algoritmik Sistem VectorPrime, çoklu zaman dilimi piyasa koşullarında yapılandırılmış işlem yürütmesi için tasarlanmış otonom bir ticaret sistemidir. Çekirdeğinde fiyat dinamiklerini yönlü impulslar ve matris yapıları şeklinde ayrıştıran vektör analizi kavramı bulunur. Sistem, piyasa akışını izole edilmiş sinyaller olarak değil, bütünsel bir piyasa haritası oluşturan birbirine bağlı vektörler olarak yorumlar. VectorPrime’ın ana modülleri: Vector
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.22 (89)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Fiyat: 404$ -> 550$ Sinyal:   ENEA Kurulum:  Manual ENEA mt5 – Rejim Değişimi + GPT5 ve Gizli Markov Modelleri (HMM) ENEA mt5 , ChatGPT-5 yapay zekâ gücünü Gizli Markov Modeli (HMM) ile birleştiren, son derece gelişmiş, tamamen otomatik bir alım-satım algoritmasıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak izler, karmaşık ve tespit edilmesi zor piyasa durumlarını (rejimler) belirler ve stratejisini mevcut koşullara göre dinamik olarak ayarlar. Amaç nettir: Trend, yatay hareket veya yüksek volatilite g
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.33 (63)
Uzman Danışmanlar
SmartChoise EA – XAU/USD (Altın) için Sinir Ağı Destekli Ticaret Sistemi M1 Zaman Çerçevesinde Kullanıcı kılavuzu profil sayfamda bulunan bağlantı üzerinden erişilebilir — tüm ayarlar ve seçenekler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Telegram kanalında, farklı bakiyeler, risk seviyeleri ve ayarlarla çalışan birkaç SmartChoise hesabı da bulabilirsiniz. Bu, EA’nın farklı brokerler ve koşullar altındaki gerçek performansını görmenin harika bir yoludur. Fiyat şimdilik düşürüldü. Bu EA, uzun vadeli, kont
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.31 (13)
Uzman Danışmanlar
Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir. Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 199 USD Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları Önerilen Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yön
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Uzman Danışmanlar
Size, kendi manuel trade sistemim Algo Pumping üzerine kurduğum yepyeni bir uzman danışman (EA) sunuyorum. Bu stratejiyi ciddi şekilde geliştirdim, içine önemli özellikler, filtreler ve ekstra güçler ekledim. Ve şimdi, karşınızda piyasaya sürdüğüm yeni nesil trade botu: Gelişmiş Algo Pumping Swing Trading algoritmasıyla piyasa tarıyor, Depoyu korumak için otomatik Stop Loss emirleri koyuyor, Hem "Prop Firm Trading" hem de "Bireysel Trading" için mükemmel uyum sağlıyor, Martingale yok, agresif or
Golden Mirage mt5
Michela Russo
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Uzman Danışmanlar
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Bugüne kadarki en gelişmiş EA sürümümüz; Yapay Zeka tabanlı karar verme , çoklu AI oylama ve dinamik işlem mantığı ile tamamen yeniden tasarlandı. Artık yalnızca XAUUSD (Altın) M1 ile sınırlı değil, aynı zamanda BTCUSD ve ETHUSD ’yi de tam olarak destekliyor. Yüksek frekanslı girişler, akıllı risk yönetimi ve tam adaptasyon sunuyor. Bu EA, OpenRouter üzerinden bağlanan ücretsiz AI modellerini gelişmiş filtrelerle birleştirerek her piyasa koşulunda hassas işlem sağlar
AiQ
William Brandon Autry
4.85 (33)
Uzman Danışmanlar
AIQ Versiyon 5.0 - Kurumsal Mimari Yoluyla Otonom Zeka Kural tabanlı otomasyondan gerçek otonom zekaya evrim, algoritmik ticaretin doğal ilerlemesini temsil eder. Kurumsal kantitatif masaların on yıldan fazla bir süre önce keşfetmeye başladığı şey, pratik uygulamaya dönüşmüştür. AIQ Versiyon 5.0 bu olgunlaşmayı somutlaştırır: sofistike çok modelli AI analizi, bağımsız doğrulama mimarisi ve kapsamlı üretim dağıtımı yoluyla rafine edilmiş sürekli öğrenme sistemleri. Bu, AI özellikleri eklenmiş bi
Yazarın diğer ürünleri
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.92 (25)
Uzman Danışmanlar
Trend Ai EA, trend tanımlamayı eyleme geçirilebilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek kendi piyasa analizini yapan ve göstergenin tüm sinyallerini otomatik olarak devralan Trend Ai indikatörüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır! EA, tamamen ayarlanabilir bir dizi harici parametre içerir ve yatırımcının uzmanını kendi tercihine göre özelleştirmesine olanak tanır. Yeşil nokta belirir belirmez EA, alım işlemine hazır hale gelir. Yükseliş trendi mavi okla onaylandığı anda EA, b
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (58)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
EA Black Dragon MT5
Ramil Minniakhmetov
4.7 (252)
Uzman Danışmanlar
EA Black Dragon, Black Dragon göstergesinde çalışır. EA, göstergenin rengine göre bir ticaret açar, ardından emir ağını artırmak veya zararı durdur ile çalışmak mümkündür. ÖNEMLİ! Talimatları ve bonusu almak için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin! Gerçek işin izlenmesi ve diğer geliştirmelerim burada görüntülenebilir: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Tüm ayarlar burada bulunabilir! Gelen parametreler: · Yeni seri aç - Doğru/Yanlış - tüm siparişler kapatıldık
EA Black Dragon
Ramil Minniakhmetov
4.76 (556)
Uzman Danışmanlar
EA Black Dragon, Black Dragon göstergesinde çalışır. EA, göstergenin rengine göre bir ticaret açar, ardından emir ağını artırmak veya zararı durdur ile çalışmak mümkündür. ÖNEMLİ! Talimatları ve bonusu almak için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin! Gerçek işin izlenmesi ve diğer geliştirmelerim burada görüntülenebilir: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Tüm ayarlar burada bulunabilir! Gelen parametreler: · Yeni seri aç - Doğru/Yanlış - tüm siparişler kapatıldık
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.7 (233)
Uzman Danışmanlar
Hamster Scalping tam otomatik bir ticaret danışmanıdır. Gece ölçeklendirme stratejisi. Giriş olarak RSI göstergesi ve ATR filtresi kullanılır. Uzman Danışman, bir riskten korunma hesabı türü gerektirir. ÖNEMLİ! Talimatları ve bonusu almak için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin! Gerçek işin izlenmesi ve diğer geliştirmelerim burada görüntülenebilir: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Genel öneriler Minimum para yatırma 100 $, minimum spread ile ECN hesaplarını kul
Gold Dragon Bot mt5
Ramil Minniakhmetov
4 (14)
Uzman Danışmanlar
ALTIN EJDERHASI ızgara yok! Martingale yok! Scalper değil! Trend uzman danışmanı. Altın Ejderhası, belirli piyasa modellerinden ve bir çıkıştan önce oluşacak piyasa konsolidasyon dönemlerini belirleyen bir strateji kullanır. EA, bu konsolidasyon seviyelerinin üstünde ve altında bekleyen emirler yerleştirecek ve bu kırılmalar sırasında önemli fiyat hareketlerini yakalamada çok etkili olacak. EA birden fazla emir verebilir ancak bir martingale sistemi değildir ve karı en üst düzeye çıkarmak ve he
BTC Bot mt5
Ramil Minniakhmetov
4.79 (24)
Uzman Danışmanlar
BITCOIN BOT Btc Bot, Stokastik bant Göstergesini kullanır ve özellikle bitcoin ticareti için tasarlanmıştır, ancak isterseniz diğer döviz çiftleriyle de ticaret yapabilirsiniz. Bant kırmızıdan yeşile geçtiğinde, EA satın almaya başlayacak ve yeşilden kırmızıya geçtiğinde EA satmaya başlayacaktır. İşlemler, kar al'a ulaşana kadar martingale/ızgara tarzında kontrol edilecektir. EA, ayarlarınıza göre haberlerden önce belirli bir zamanda yeni pozisyonların girilmesini durduracak yerleşik bir haber
BTC bot mt4
Ramil Minniakhmetov
4.78 (27)
Uzman Danışmanlar
BITCOIN BOT Btc Bot, Stokastik bant Göstergesini kullanır ve özellikle bitcoin ticareti için tasarlanmıştır, ancak isterseniz diğer döviz çiftleriyle de ticaret yapabilirsiniz. Bant kırmızıdan yeşile geçtiğinde, EA satın almaya başlayacak ve yeşilden kırmızıya geçtiğinde EA satmaya başlayacaktır. İşlemler, kar al'a ulaşana kadar martingale/ızgara tarzında kontrol edilecektir. EA, ayarlarınıza göre haberlerden önce belirli bir zamanda yeni pozisyonların girilmesini durduracak yerleşik bir haber
Gold Dragon Bot
Ramil Minniakhmetov
4.58 (12)
Uzman Danışmanlar
ALTIN EJDERHASI ızgara yok! Martingale yok! Scalper değil! Trend uzman danışmanı. Altın Ejderhası, belirli piyasa modellerinden ve bir çıkıştan önce oluşacak piyasa konsolidasyon dönemlerini belirleyen bir strateji kullanır. EA, bu konsolidasyon seviyelerinin üstünde ve altında bekleyen emirler yerleştirecek ve bu kırılmalar sırasında önemli fiyat hareketlerini yakalamada çok etkili olacak. EA birden fazla emir verebilir ancak bir martingale sistemi değildir ve karı en üst düzeye çıkarmak ve he
Hamster Scalping
Ramil Minniakhmetov
4.77 (230)
Uzman Danışmanlar
Hamster Scalping tam otomatik bir ticaret danışmanıdır. Gece ölçeklendirme stratejisi. Giriş olarak RSI göstergesi ve ATR filtresi kullanılır. Uzman Danışman, bir riskten korunma hesabı türü gerektirir. ÖNEMLİ! Talimatları ve bonusu almak için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin! Gerçek işin izlenmesi ve diğer geliştirmelerim burada görüntülenebilir: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Genel öneriler Minimum para yatırma 100 $, minimum spread ile ECN hesaplarını kul
Filtrele:
1B09BCBE
47
1B09BCBE 2025.10.03 15:36 
 

One of the best EA I ever tried. Thank you sir! Best advice use cent account with 50euro or 100euro ,and open 3 pairs. Text Radmil after you bought EA to get best SET files. Thank you Bro one more time, every day profit!

Lars_Honeymaker
34
Lars_Honeymaker 2025.10.02 11:27 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Rafiki1971
232
Rafiki1971 2025.07.28 14:44 
 

Es una EA magnífica, basada en un innovador indicador de seguimiento de tendencias. Particularmente lo utilizo en semi-automático, ya que los sistemas basados en martingalas son muy peligrosos si se dejan trabajar de forma automática. Pero es muy rentable si sigues las indicaciones del creador para trabajar con esta EA. Lo recomiendo totalmente.

Pistenteufel
173
Pistenteufel 2025.07.27 17:26 
 

Trend IA is new. I've been testing it for a week now. It needs good results in the demo, which I'll put into live use after another week of testing. More results will follow here.......

Hieu Tran Trung
1073
Hieu Tran Trung 2025.07.24 02:19 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

İncelemeye yanıt