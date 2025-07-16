Trend AI EA mt5

L'EA Trend Ai est conçu pour fonctionner avec l'indicateur Trend Ai. Ce dernier effectue sa propre analyse de marché en combinant l'identification des tendances, des points d'entrée exploitables et des alertes de retournement, et prend en charge tous les signaux de l'indicateur de manière entièrement automatique ! L'EA intègre de nombreux paramètres externes entièrement ajustables, permettant au trader de personnaliser l'expert selon ses préférences.





Dès l'apparition du point vert, l'EA se prépare à l'achat. Dès que la tendance haussière est confirmée par une flèche bleue, l'EA passe un ordre d'achat à la bougie suivante. En cas d'inversion du marché, l'EA gère la série de transactions selon une stratégie de grille et de martingale. Si le signal opposé apparaît et qu'un point rouge apparaît sur le graphique, l'EA se prépare à vendre et, dès l'apparition de la flèche rouge, il passe une vente à la bougie suivante et gère la série de transactions selon une stratégie de grille et de martingale.





Paires et horizons de temps :

Cet EA peut être utilisé sur tous les actifs cotés, contrats à terme, actions, devises, matières premières, cryptomonnaies ou indices. Il fonctionne bien sur xauusd ou les principales paires de devises comme eurusd ; gbpusd, usdcad, audusd ; audcad ; nzdcad ; nzdusd sur des périodes m15 ou supérieures comme H1 pour plus de précision. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Paramètres :





Ouvrir une nouvelle série – Vrai/Faux – Autoriser une nouvelle série

Trader – Acheter – Vrai/Faux – Autoriser l’achat

Trader – Vendre – Vrai/Faux – Autoriser la vente

Gérer les ordres manuels – Vrai/Faux – Si le trader saisit de nouveaux ordres manuellement, l’EA les contrôlera

Utiliser la couverture – Vrai/Faux – Autoriser la couverture

Commentaire sur l’ordre – Tendance EA

Spread max. (0 – non utilisé) – 0 – Spread max. autorisé

Heure de début – Heure de début de l’EA

Heure de fin – Heure de fin de l’EA

Magic – Le nombre magique unique qui identifie l’EA

---Paramètres de tendance EA

Laisser par défaut

---Paramètres de stratégie ---

Ordres d’achat max. – Nombre maximal d’ordres d’achat autorisés

Ordres de vente max. – Nombre maximal d’ordres de vente autorisés

Lot initial – Lot initial pour commencer à trader

Lot automatique – Vrai/Faux – Activer/désactiver le calcul automatique des lots

Taille du lot automatique. Marge libre pour chaque tranche de 0,01 à 1 000 - Montant du dépôt sur lequel le lot de départ doit être utilisé lorsque le lot automatique est défini sur « Vrai ».

Multiplicateur de lot - Multiplicateur de lot pour les ordres suivants.

Lot max. - Taille de lot maximale autorisée.

Mode TP - Virtuel - TP virtuel/réel - Take Profit virtuel non visible, Take Profit réel visible.

TP (0 - non utilisé) - Take Profit en points.

Mode SL - Virtuel/réel - Stop Loss virtuel non visible, Stop Loss réel visible.

SL (0 - non utilisé) - Stop Loss en points.

Mode Trail - Virtuel/réel - Trail virtuel non visible ou Trail réel visible.

Début du Trail, points (0 - non utilisé) - Début du Trail, points

Étape du Trail, points - 100 - Début de l'étape du Trail, points

Chevauchement du dernier ordre - Vrai/Faux - Permet au premier et au dernier ordre de se chevaucher afin de réduire le prélèvement.

Chevauchement du dernier numéro d'ordre - 8 - À quel numéro d'ordre le chevauchement commencera.

Pourcentage de chevauchement - Pourcentage de profit après le premier et le dernier ordre. Dernier ordre clôturé simultanément avec profit total

Pause entre les ordres (min. 0 – non utilisé) - Durée de pause (en minutes) entre les ordres

---Paramètres de distance---

Distance fixe - Distance entre les ordres

Distance dynamique de l'ordre - À partir de quel numéro d'ordre la distance dynamique commencera

Début de la distance dynamique - Cette valeur définit la distance entre le premier ordre et le prix du marché, où la distance dynamique commencera

Multiplicateur de distance - Le facteur multiplicateur pour augmenter la distance entre les ordres

Suivant :

---Paramètres du panneau---



