Trend AI EA mt5

L'EA Trend Ai est conçu pour fonctionner avec l'indicateur Trend Ai. Ce dernier effectue sa propre analyse de marché en combinant l'identification des tendances, des points d'entrée exploitables et des alertes de retournement, et prend en charge tous les signaux de l'indicateur de manière entièrement automatique ! L'EA intègre de nombreux paramètres externes entièrement ajustables, permettant au trader de personnaliser l'expert selon ses préférences.

Dès l'apparition du point vert, l'EA se prépare à l'achat. Dès que la tendance haussière est confirmée par une flèche bleue, l'EA passe un ordre d'achat à la bougie suivante. En cas d'inversion du marché, l'EA gère la série de transactions selon une stratégie de grille et de martingale. Si le signal opposé apparaît et qu'un point rouge apparaît sur le graphique, l'EA se prépare à vendre et, dès l'apparition de la flèche rouge, il passe une vente à la bougie suivante et gère la série de transactions selon une stratégie de grille et de martingale.

Paires et horizons de temps :
Cet EA peut être utilisé sur tous les actifs cotés, contrats à terme, actions, devises, matières premières, cryptomonnaies ou indices. Il fonctionne bien sur xauusd ou les principales paires de devises comme eurusd ; gbpusd, usdcad, audusd ; audcad ; nzdcad ; nzdusd sur des périodes m15 ou supérieures comme H1 pour plus de précision. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paramètres :

Ouvrir une nouvelle série – Vrai/Faux – Autoriser une nouvelle série
Trader – Acheter – Vrai/Faux – Autoriser l’achat
Trader – Vendre – Vrai/Faux – Autoriser la vente
Gérer les ordres manuels – Vrai/Faux – Si le trader saisit de nouveaux ordres manuellement, l’EA les contrôlera
Utiliser la couverture – Vrai/Faux – Autoriser la couverture
Commentaire sur l’ordre – Tendance EA
Spread max. (0 – non utilisé) – 0 – Spread max. autorisé
Heure de début – Heure de début de l’EA
Heure de fin – Heure de fin de l’EA
Magic – Le nombre magique unique qui identifie l’EA
---Paramètres de tendance EA
Laisser par défaut
---Paramètres de stratégie ---
Ordres d’achat max. – Nombre maximal d’ordres d’achat autorisés
Ordres de vente max. – Nombre maximal d’ordres de vente autorisés
Lot initial – Lot initial pour commencer à trader
Lot automatique – Vrai/Faux – Activer/désactiver le calcul automatique des lots
Taille du lot automatique. Marge libre pour chaque tranche de 0,01 à 1 000 - Montant du dépôt sur lequel le lot de départ doit être utilisé lorsque le lot automatique est défini sur « Vrai ».
Multiplicateur de lot - Multiplicateur de lot pour les ordres suivants.
Lot max. - Taille de lot maximale autorisée.
Mode TP - Virtuel - TP virtuel/réel - Take Profit virtuel non visible, Take Profit réel visible.
TP (0 - non utilisé) - Take Profit en points.
Mode SL - Virtuel/réel - Stop Loss virtuel non visible, Stop Loss réel visible.
SL (0 - non utilisé) - Stop Loss en points.
Mode Trail - Virtuel/réel - Trail virtuel non visible ou Trail réel visible.
Début du Trail, points (0 - non utilisé) - Début du Trail, points
Étape du Trail, points - 100 - Début de l'étape du Trail, points
Chevauchement du dernier ordre - Vrai/Faux - Permet au premier et au dernier ordre de se chevaucher afin de réduire le prélèvement.
Chevauchement du dernier numéro d'ordre - 8 - À quel numéro d'ordre le chevauchement commencera.
Pourcentage de chevauchement - Pourcentage de profit après le premier et le dernier ordre. Dernier ordre clôturé simultanément avec profit total
Pause entre les ordres (min. 0 – non utilisé) - Durée de pause (en minutes) entre les ordres
---Paramètres de distance---
Distance fixe - Distance entre les ordres
Distance dynamique de l'ordre - À partir de quel numéro d'ordre la distance dynamique commencera
Début de la distance dynamique - Cette valeur définit la distance entre le premier ordre et le prix du marché, où la distance dynamique commencera
Multiplicateur de distance - Le facteur multiplicateur pour augmenter la distance entre les ordres
Avis 5
1B09BCBE
47
1B09BCBE 2025.10.03 15:36 
 

One of the best EA I ever tried. Thank you sir! Best advice use cent account with 50euro or 100euro ,and open 3 pairs. Text Radmil after you bought EA to get best SET files. Thank you Bro one more time, every day profit!

Rafiki1971
232
Rafiki1971 2025.07.28 14:44 
 

Es una EA magnífica, basada en un innovador indicador de seguimiento de tendencias. Particularmente lo utilizo en semi-automático, ya que los sistemas basados en martingalas son muy peligrosos si se dejan trabajar de forma automática. Pero es muy rentable si sigues las indicaciones del creador para trabajar con esta EA. Lo recomiendo totalmente.

Pistenteufel
173
Pistenteufel 2025.07.27 17:26 
 

Trend IA is new. I've been testing it for a week now. It needs good results in the demo, which I'll put into live use after another week of testing. More results will follow here.......

Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.92 (25)
Experts
L'EA Trend Ai est conçu pour fonctionner avec l'indicateur Trend Ai. Ce dernier effectue sa propre analyse de marché en combinant l'identification des tendances, des points d'entrée exploitables et des alertes de retournement, et prend en charge tous les signaux de l'indicateur de manière entièrement automatique ! L'EA intègre de nombreux paramètres externes entièrement ajustables, permettant au trader de personnaliser l'expert selon ses préférences. Dès l'apparition du point vert, l'EA se pré
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (58)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
EA Black Dragon MT5
Ramil Minniakhmetov
4.7 (252)
Experts
EA Black Dragon fonctionne sur l'indicateur Black Dragon. L'EA ouvre un trade par la couleur de l'indicateur, il est alors possible d'augmenter le réseau d'ordres ou de travailler avec un stop loss. IMPORTANT! Contactez-moi immédiatement après l'achat pour recevoir des instructions et un bonus ! Le suivi du travail réel, ainsi que mes autres développements sont consultables ici : https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Tous les paramètres peuvent être trouvés ici! Paramètres entrant
EA Black Dragon
Ramil Minniakhmetov
4.76 (556)
Experts
EA Black Dragon fonctionne sur l'indicateur Black Dragon. L'EA ouvre un trade par la couleur de l'indicateur, il est alors possible d'augmenter le réseau d'ordres ou de travailler avec un stop loss. IMPORTANT! Contactez-moi immédiatement après l'achat pour recevoir des instructions et un bonus ! Le suivi du travail réel, ainsi que mes autres développements sont consultables ici : https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Tous les paramètres peuvent être trouvés ici! Paramètres entrant
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.7 (233)
Experts
Hamster Scalping est un conseiller commercial entièrement automatique. Stratégie de scalping de nuit. L'indicateur RSI et le filtre ATR sont utilisés comme entrées. L'Expert Advisor requiert un type de compte de couverture. IMPORTANT! Contactez-moi immédiatement après l'achat pour recevoir des instructions et un bonus ! Le suivi du travail réel, ainsi que mes autres développements sont consultables ici : https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recommandations générales Dépôt minimum de 10
Gold Dragon Bot mt5
Ramil Minniakhmetov
4 (14)
Experts
DRAGON D'OR pas de grille! Pas de martingale! Pas Scalper! Conseiller expert en tendances informatiques.  Gold Dragon utilise une stratégie qui capitalise sur certaines tendances du marché et identifie les périodes de consolidation du marché qui se formeront avant une cassure. L'EA placera des ordres en attente au-dessus et au-dessous de ces niveaux de consolidation et est très efficace pour capter les mouvements de prix importants lors de ces cassures. L'EA peut passer plusieurs commandes mai
BTC Bot mt5
Ramil Minniakhmetov
4.79 (24)
Experts
BITCOIN BOT Btc Bot utilise l'indicateur de bande stochastique et est spécialement conçu pour le trading de bitcoins, cependant, vous pouvez également trader d'autres paires de devises si vous le souhaitez. Lorsque la bande passe du rouge au vert, l'EA commencera à acheter et lorsqu'elle passera du vert au rouge, l'EA commencera à vendre. Les transactions seront contrôlées dans un style martingale/grille jusqu'à ce qu'elles atteignent le take profit. L'EA dispose d'un filtre d'actualités intég
BTC bot mt4
Ramil Minniakhmetov
4.78 (27)
Experts
BITCOIN BOT Btc Bot utilise l'indicateur de bande stochastique et est spécialement conçu pour le trading de bitcoins, cependant, vous pouvez également trader d'autres paires de devises si vous le souhaitez. Lorsque la bande passe du rouge au vert, l'EA commencera à acheter et lorsqu'elle passera du vert au rouge, l'EA commencera à vendre. Les transactions seront contrôlées dans un style martingale/grille jusqu'à ce qu'elles atteignent le take profit. L'EA dispose d'un filtre d'actualités intég
Gold Dragon Bot
Ramil Minniakhmetov
4.58 (12)
Experts
DRAGON D'OR pas de grille! Pas de martingale! Pas Scalper! Conseiller expert en tendances informatiques.  Gold Dragon utilise une stratégie qui capitalise sur certaines tendances du marché et identifie les périodes de consolidation du marché qui se formeront avant une cassure. L'EA placera des ordres en attente au-dessus et au-dessous de ces niveaux de consolidation et est très efficace pour capter les mouvements de prix importants lors de ces cassures. L'EA peut passer plusieurs commandes mai
Hamster Scalping
Ramil Minniakhmetov
4.77 (230)
Experts
Hamster Scalping est un conseiller commercial entièrement automatique. Stratégie de scalping de nuit. L'indicateur RSI et le filtre ATR sont utilisés comme entrées. L'Expert Advisor requiert un type de compte de couverture. IMPORTANT! Contactez-moi immédiatement après l'achat pour recevoir des instructions et un bonus ! Le suivi du travail réel, ainsi que mes autres développements sont consultables ici : https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recommandations générales Dépôt minimum d
