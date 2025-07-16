Trend AI EA mt5

L'EA Trend Ai est conçu pour fonctionner avec l'indicateur Trend Ai. Ce dernier effectue sa propre analyse de marché en combinant l'identification des tendances, des points d'entrée exploitables et des alertes de retournement, et prend en charge tous les signaux de l'indicateur de manière entièrement automatique ! L'EA intègre de nombreux paramètres externes entièrement ajustables, permettant au trader de personnaliser l'expert selon ses préférences.
Dès l'apparition du point vert, l'EA se prépare à l'achat. Dès que la tendance haussière est confirmée par une flèche bleue, l'EA passe un ordre d'achat à la bougie suivante. En cas d'inversion du marché, l'EA gère la série de transactions selon une stratégie de grille et de martingale. Si le signal opposé apparaît et qu'un point rouge apparaît sur le graphique, l'EA se prépare à vendre et, dès l'apparition de la flèche rouge, il passe une vente à la bougie suivante et gère la série de transactions selon une stratégie de grille et de martingale.
Paires et horizons de temps :
Cet EA peut être utilisé sur tous les actifs cotés, contrats à terme, actions, devises, matières premières, cryptomonnaies ou indices. Il fonctionne bien sur xauusd ou les principales paires de devises comme eurusd ; gbpusd, usdcad, audusd ; audcad ; nzdcad ; nzdusd sur des périodes m15 ou supérieures comme H1 pour plus de précision. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paramètres :
Ouvrir une nouvelle série – Vrai/Faux – Autoriser une nouvelle série
Trader – Acheter – Vrai/Faux – Autoriser l’achat
Trader – Vendre – Vrai/Faux – Autoriser la vente
Gérer les ordres manuels – Vrai/Faux – Si le trader saisit de nouveaux ordres manuellement, l’EA les contrôlera
Utiliser la couverture – Vrai/Faux – Autoriser la couverture
Commentaire sur l’ordre – Tendance EA
Spread max. (0 – non utilisé) – 0 – Spread max. autorisé
Heure de début – Heure de début de l’EA
Heure de fin – Heure de fin de l’EA
Magic – Le nombre magique unique qui identifie l’EA
---Paramètres de tendance EA
Laisser par défaut
---Paramètres de stratégie ---
Ordres d’achat max. – Nombre maximal d’ordres d’achat autorisés
Ordres de vente max. – Nombre maximal d’ordres de vente autorisés
Lot initial – Lot initial pour commencer à trader
Lot automatique – Vrai/Faux – Activer/désactiver le calcul automatique des lots
Taille du lot automatique. Marge libre pour chaque tranche de 0,01 à 1 000 - Montant du dépôt sur lequel le lot de départ doit être utilisé lorsque le lot automatique est défini sur « Vrai ».
Multiplicateur de lot - Multiplicateur de lot pour les ordres suivants.
Lot max. - Taille de lot maximale autorisée.
Mode TP - Virtuel - TP virtuel/réel - Take Profit virtuel non visible, Take Profit réel visible.
TP (0 - non utilisé) - Take Profit en points.
Mode SL - Virtuel/réel - Stop Loss virtuel non visible, Stop Loss réel visible.
SL (0 - non utilisé) - Stop Loss en points.
Mode Trail - Virtuel/réel - Trail virtuel non visible ou Trail réel visible.
Début du Trail, points (0 - non utilisé) - Début du Trail, points
Étape du Trail, points - 100 - Début de l'étape du Trail, points
Chevauchement du dernier ordre - Vrai/Faux - Permet au premier et au dernier ordre de se chevaucher afin de réduire le prélèvement.
Chevauchement du dernier numéro d'ordre - 8 - À quel numéro d'ordre le chevauchement commencera.
Pourcentage de chevauchement - Pourcentage de profit après le premier et le dernier ordre. Dernier ordre clôturé simultanément avec profit total
Pause entre les ordres (min. 0 – non utilisé) - Durée de pause (en minutes) entre les ordres
---Paramètres de distance---
Distance fixe - Distance entre les ordres
Distance dynamique de l'ordre - À partir de quel numéro d'ordre la distance dynamique commencera
Début de la distance dynamique - Cette valeur définit la distance entre le premier ordre et le prix du marché, où la distance dynamique commencera
Multiplicateur de distance - Le facteur multiplicateur pour augmenter la distance entre les ordres
Suivant :
---Paramètres du panneau---
One of the best EA I ever tried. Thank you sir! Best advice use cent account with 50euro or 100euro ,and open 3 pairs. Text Radmil after you bought EA to get best SET files. Thank you Bro one more time, every day profit!