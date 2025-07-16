Trend AI EA mt5
- Experten
- Ramil Minniakhmetov
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Немногим более 2-х месяцев назад приобрёл этот советник. Продукт простой и понятный, как и все предыдудие программы от Рамиля. Тем не менее, не смотря на свою простоту оветник отрабатычает поставленные задачи не хуже чем на много более дорогие программы с маркета. Сделки открываются не часто но в большинстве своём точно по направлению. При правильных настройках( сет файлы которых автор предоставляет абсолютно бесплатно всем покупателям его продукта), можно оставить на полном автомате и получать неплохие дивиденды, не вмешиваясь в работу программы. При этом прирост к депозиту может составить 5-10% ежемесячно, что может принести от 100% в год и выше. Думаю ни кто не станет отрицать что ни один банк не предложит таких процентов по вкладам. Продукт годится для внудридневной торговли на коротких тайфреймах, настоятельно рекомендую к покупке. Для любителей более агрессивной торговли советую присмотреться к другим продуктам Рамиля, например Black Dragon /
I have black dragon, hamster, gold dragon and Trend ai, After a trial run for a week, i see Trend ai is really stable and no big drawdown at all. I give it 5 stars.
One of the best EA that really works in real trading. I have always bought Ramil's EA and this one is superb!
I have purchased many Expert Advisors (EAs), but I have never come across one like this! With a high return on a small investment. backed by proof—it truly stands out. A big salute to the seller for the transparency before purchase and the excellent after-sales support!
Es una EA magnífica, basada en un innovador indicador de seguimiento de tendencias. Particularmente lo utilizo en semi-automático, ya que los sistemas basados en martingalas son muy peligrosos si se dejan trabajar de forma automática. Pero es muy rentable si sigues las indicaciones del creador para trabajar con esta EA. Lo recomiendo totalmente.
Trend IA is new. I've been testing it for a week now. It needs good results in the demo, which I'll put into live use after another week of testing. More results will follow here.......
The Best EA !
