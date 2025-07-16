Trend AI EA mt5

VolumeHedger OMG FZE LLC 4.9 (39) Experten

VolumeHedger EA [ Live-Signale ] , [ Mein Kanal ] , [ Set-Dateien ] , [ Blog ] , [ Использование ИИ ] , [ PDF Guide ] Empfohlene Konten: Standard mit hoher Hebelwirkung, ECN, Raw; Cent; Prop-Firmen (FTMO usw.) Der Entwickler dieses EAs hat seine Professionalität durch die Qualität seiner anderen Roboter bewiesen. Mit dem Volume Hedger EA Dank der Möglichkeit, eine Einstiegsstrategie mit einem benutzerdefinierten Indikator zu definieren, müssen Sie keine zusätzlichen EAs mehr kaufen