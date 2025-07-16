Trend AI EA mt5

Der Trend Ai EA ist für die Zusammenarbeit mit dem Trend Ai-Indikator konzipiert. Dieser führt seine eigene Marktanalyse durch, indem er Trenderkennung mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert und alle Signale des Indikators vollautomatisch übernimmt! Der EA enthält eine Reihe von externen Parametern, die vollständig anpassbar sind und es dem Händler ermöglichen, den Experten nach seinen Wünschen anzupassen.

Sobald der grüne Punkt erscheint, bereitet sich der EA auf einen Kauf vor. Sobald der Aufwärtstrend durch einen blauen Pfeil bestätigt wird, gibt der EA bei der nächsten Kerze eine Kauforder aus. Sollte sich der Markt umkehren, verwaltet der EA die Handelsserie nach einer Raster- und Martingale-Strategie. Erscheint das entgegengesetzte Signal und ein roter Punkt im Chart, bereitet sich der EA auf einen Verkauf vor. Sobald der rote Pfeil folgt, gibt der EA bei der nächsten Kerze eine Verkaufsorder aus und verwaltet die Handelsserie nach einer Raster- und Martingale-Strategie.

Paare und Zeitrahmen:
Dieser EA kann für alle börsennotierten Vermögenswerte, Futures, Aktien, Devisen, Rohstoffe, Kryptowährungen und Indizes verwendet werden. Es funktioniert gut mit xauusd oder Hauptwährungspaaren wie eurusd, gbpusd, usdcad, audusd, audcad, nzdcad, nzdusd auf m15 oder höheren Zeitrahmen wie H1 für mehr Genauigkeit.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Einstellungen:

Neue Serie öffnen – Wahr/Falsch – Neue Serie zulassen
Kaufhandel – Wahr/Falsch – Kauf zulassen
Verkaufshandel – Wahr/Falsch – Verkauf zulassen
Manuelle Orders verwalten – Wahr/Falsch – Wenn Händler neue Orders manuell eingeben, werden diese vom EA gesteuert.
Hedge verwenden – Wahr/Falsch – Hedging zulassen
Orderkommentar – EA Trend Ai
Maximaler Spread (0 – nicht verwenden) – 0 – Maximal zulässiger Spread
Startstunde – Startstunde des EA
Endstunde – Endstunde des EA
Magic – Die eindeutige Magic Number zur Identifizierung des EA
---Trend Ai-Parameter
Standardeinstellung beibehalten
---Strategieeinstellungen ---
Maximale Kaufaufträge – Maximal zulässige Kaufaufträge
Maximale Verkaufsaufträge – Maximal zulässige Verkaufsaufträge
Anfangslos – Das anfängliche Los für den Handelsbeginn
Autolot – Wahr/Falsch – Automatische Lotberechnung aktivieren/deaktivieren
Autolot-Größe. Freie Margin für jeden 0,01–1000 – Betrag der Einzahlung, auf den das Startlot angewendet wird, wenn Autolot True ist.
Lot-Multiplikator – Lot-Multiplikator für nachfolgende Orders.
Max. Lot – Maximal zulässige Lotgröße.
TP-Modus – Virtuell – Virtuell/Real TP – Virtueller Take-Profit ist nicht sichtbar, Realer Take-Profit ist sichtbar.
TP (0 – Nicht verwenden) – Take-Profit in Punkten.
SL-Modus – Virtuell/Real – Virtueller Stop-Loss ist nicht sichtbar, Realer Stop-Loss ist sichtbar.
SL (0 – Nicht verwenden) – Stop-Loss in Punkten.
Trail-Modus – Virtuell/Real – Virtueller Trail ist nicht sichtbar oder Realer Trail ist Trailing.
Trail-Start, Punkte (0 – Nicht verwenden) – Beginn des Trailings in Punkten.
Trail-Schritt, Punkte – 100 – Beginn des Trailing-Schritts in Punkten.
Überlappung letzte Order – Wahr/Falsch – Überlappung der ersten und letzten Order zur Reduzierung des Drawdowns.
Überlappung letzte Ordernummer – 8 – Ab welcher Ordernummer beginnt die Überlappung.
Überlappung in Prozent – Prozentualer Gewinn nach Abschluss der ersten und letzten Order. gleichzeitig im Gesamtgewinn
Pause zwischen Orders (min. 0 – nicht verwenden) – Anzahl der Minuten, die zwischen den Orders pausiert werden soll
---Distanzeinstellungen---
Feste Distanz – Die Distanz zwischen den Orders
Dynamische Orderdistanz – Ab welcher Ordernummer beginnt die dynamische Distanz
Start der dynamischen Distanz – Dieser Wert legt die Distanz zwischen der ersten Order und dem Marktpreis fest, ab dem die dynamische Distanz beginnt
Distanzmultiplikator – Der Multiplikatorfaktor zur Erhöhung der Distanz zwischen den Orders
Weiter:
---Panelparameter---


5027505854 2026.01.08 04:29 
 

One of the best EA that really works in real trading. I have always bought Ramil's EA and this one is superb!

Aleksei Sukhoi
227
Aleksei Sukhoi 2025.12.13 18:57 
 

Немногим более 2-х месяцев назад приобрёл этот советник. Продукт простой и понятный, как и все предыдудие программы от Рамиля. Тем не менее, не смотря на свою простоту оветник отрабатычает поставленные задачи не хуже чем на много более дорогие программы с маркета. Сделки открываются не часто но в большинстве своём точно по направлению. При правильных настройках( сет файлы которых автор предоставляет абсолютно бесплатно всем покупателям его продукта), можно оставить на полном автомате и получать неплохие дивиденды, не вмешиваясь в работу программы. При этом прирост к депозиту может составить 5-10% ежемесячно, что может принести от 100% в год и выше. Думаю ни кто не станет отрицать что ни один банк не предложит таких процентов по вкладам. Продукт годится для внудридневной торговли на коротких тайфреймах, настоятельно рекомендую к покупке. Для любителей более агрессивной торговли советую присмотреться к другим продуктам Рамиля, например Black Dragon /

Po Chi Kenny Chu
243
Po Chi Kenny Chu 2025.11.18 11:04 
 

I have black dragon, hamster, gold dragon and Trend ai, After a trial run for a week, i see Trend ai is really stable and no big drawdown at all. I give it 5 stars.

P S Technical Tradingbot
Trader-09 Schumacher
Experten
Der zugrunde liegende P.S.-Technical Trading Bot ist ein in der Sprache MQL5 geschriebenes Computerprogramm. Der P.S.-Technical Trading Bot ist ein vollautomatischer Handelsroboter, der auf den beiden von dem technischen Analysten Welles Wilder Jr. entwickelten technischen Indikatoren ADX und Parabolic SAR basiert. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, empfehle ich Ihnen das Buch "New Concepts in Technical Trading Systems", das 1978 veröffentlicht wurde. Darüber hinaus eliminiert der Tradi
Genostype
Tatiana Savkevych
Experten
Genotyp : Ihr zuverlässiger Führer durch die Welt des Forex Genotype ist ein fortschrittlicher Forex-Handels-Bot, der speziell für Händler entwickelt wurde, die einen effizienten und automatisierten Handel anstreben. Dieses innovative Tool bietet eine Vielzahl von Funktionen und Möglichkeiten, die es Händlern ermöglichen, ihre Trades und Strategien effektiv zu verwalten. Sonderangebot für Early Adopters: Preis reduziert, wird aber in Zukunft erhöht werden. Werkzeuge für die Arbeit: EURUSD, AU
Bullish Counterattack Line GA
Osama Echchakery
Experten
Das Kerzenmuster Bullish Counterattack Line wird von zwei Kerzen gebildet. Hier erfahren Sie, wie Sie das Bullish Counterattack Candlestick-Muster erkennen können: Die erste Kerze ist bärisch und groß Die zweite Kerze ist bullisch und klein Es gibt eine Lücke zwischen dem Schluss der ersten Kerze und der Eröffnung der zweiten Kerze Beide Kerzen schließen auf demselben Niveau Dieses bullische 2-Kerzen-Muster ist ein Umkehrmuster, d.h. es wird verwendet, um Tiefpunkte zu finden. Aus diesem Grund w
You shall not pass MT5
Marta Gonzalez
Experten
Sie werden nicht passieren - es ist eine sichere automatisierte Software für den Handel Forex-Markt und Indizes. Dieses System erkennt die Bereiche zwischen dem Ende der amerikanischen Sitzung und dem Beginn der asiatischen Sitzung, Betrieb denken, dass das Volumen des Marktes nicht in der Lage, den Bruch der Unterstützung oder Widerstand zu halten, denken, dass dieser Bruch. Um sich den unterschiedlichen Zeitplänen der verschiedenen Broker anzupassen, müssen Sie in der Konfiguration die Schlus
Velocity Quant AI
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
Wir stellen Ihnen den Velocity Quant Ai Expert Advisor vor: Ihr Weg zum Handelserfolg! Der Handel kann eine überwältigende und entmutigende Aufgabe sein, besonders für neue Händler oder Anfänger. Viele Trader haben schon viel Geld verloren und waren frustriert, weil sie nicht wussten, an wen sie sich wenden oder wem sie vertrauen sollten. Aus diesem Grund haben wir eine mutige Entscheidung getroffen und den Velocity Quant AI Expert Advisor entwickelt - einen wahrhaft revolutionären und einzig
God Odin
Alexander Oropesa Marrero
Experten
Setzen Sie Gott Odin jetzt zu arbeiten, diese erstaunliche EA wurde sorgfältig gemacht und getestet für den USD/CHF, EUR/USD-Markt ausschließlich in der 5m-Zeitrahmen, der Zweck dieser EA ist es, Ihr Kapital sicher zu halten und erhalten konstante monatliche Gewinne. Dieser EA kann mit wenig Kapital $100 verwendet werden und es funktioniert perfekt, ich habe mit $50 getestet, aber es wird empfohlen, mit $100 Minimum zu beginnen, ich empfehle die Verwendung eines VPS. Sie können auch mit einem
Voyager Trend Detector EA
Hong Chian Jack Yu
Experten
Der Voyager Trend Detector eröffnet eine Position, wenn er einen neuen Trend mit dem entsprechenden Momentum aus steigenden oder fallenden Kerzen erkennt. Ein neuer Trend entsteht, wenn der Preis nach einer Phase der Konsolidierung plötzlich steigt oder fällt. Dies wird durch das Kreuzen der gleitenden Durchschnitte erreicht, gefolgt von einer Veränderung des Momentums, das sich aus den Kerzenbewegungen ergibt. Der Trailing-Stop wird eingesetzt, um Gewinne zu sichern. Der Voyager Trend Detector
Trading Buddy MT5 Bot
Lungile Mbanjwa
Experten
EA-Beschreibung: USDJPY & EURUSD Trading Buddy EA MT5 BOT Version: 1.03 Instrumente: USDJPY, EURUSD Plattform: MetaTrader 5 (MT5) EA-Typ: Trendfolgend, gleitender Durchschnitt Kreuzungssystem Übersicht USDJPY & EURUSD Trading Buddy EA MT5 BOT ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der für den Handel mit den Währungspaaren USDJPY und EURUSD auf MetaTrader 5 entwickelt wurde. Der EA verwendet eine Strategie mit drei gleitenden Durchschnitten, um Trendrichtungen zu erkennen und Handelsentscheidu
BOT Simles ea
Goyani Parth Ghanshyambhai
Experten
BOT LÄCHELT EA IST AUS LIEBE UND ERMÄCHTIGUNG GEMACHT. NUR FÜR WENIGE KÄUFER, DIE DER GRUND FÜR DEN PREIS IST. BOT SMILES EA ist ein aggressiver Multi-Cycle-Scalper , der für EURUSD M1 entwickelt wurde. Jeder Zyklus ist unabhängig. es verwendet eine Sequenz von Aufträgen und hat seine eigenen TP und SL . Er verwendet ein Martingal-System . Dieser EA nutzt starke Wiederholungen der Vergangenheit, um eine Position einzunehmen und eine hohe Erfolgsrate zu erzielen. MODELLIERUNG :- 1 Minute OHLC I
FREE
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Experten
Wir stellen SchermanActionPro vor: Der neue automatisierte Handelsbot von Automatictrading Automatictrading ist stolz, SchermanActionPro präsentieren zu können! Besondere Merkmale:  • Konfigurierbare Indikatoren: Passen Sie die Durchschnittswerte und die Anzahl der Kerzen gemäß Ivans Empfehlungen an.  • Operative Flexibilität: Wählen Sie zwischen Käufen und Verkäufen.  • Gewinnmitnahme: Feste Optionen, basierend auf ATR oder Gegensignal.  • Verluststopp: Konfigurierbar fest, nach ATR oder durch
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Experten
Babel-Assistent 1 Der MT5-Netting-Roboter "Babel_assistant_1" verwendet den ZigZag-Indikator, um Fibonacci-Levels auf den Perioden M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1 der Charts zu generieren, und berechnet die Stärke der Trends für Kauf und Verkauf. Es eröffnet eine Position mit "Lot zum Eröffnen einer Position", wenn das angegebene Trendniveau 4.925 überschritten wird. Dann platziert Babel schwebende Orders auf einigen Fibonacci-Niveaus und setzt den angegebenen Stop Loss und Take Profit. Auf dem Bil
FREE
Early Retirement MT5
Jesper Christensen
4.5 (6)
Experten
Nach Jahren der Perfektionierung von Breakout-Trading-Strategien bin ich bereit, meine neueste Entwicklung zu präsentieren. Ein Ausbruchssystem, das maschinelles Lernen (ML) verwendet, um sich ständig an das aktuelle Marktverhalten anzupassen und nach den wahrscheinlichsten Setups zu suchen. Breakout-Trading ist eine bewährte Strategie, aber wie alles im Trading bringt sie einige Herausforderungen mit sich. Die Herausforderung für einen manuellen Händler besteht darin, die richtigen Swing-Punkt
Advance BreakOut Scalper
Dua Yong Rew
Experten
Der Advanced BreakOut Scalper ist ein effektives Handelssystem mit vorgegebenen Take Profit-, Stop Loss- und Trailing Stop-Einstellungen. Wie der Name schon sagt, ist seine Strategie der Handel mit Breakouts. Sie ist professionell kodiert und läuft schnell im Backtesting- oder Optimierungsmodus. Es werden keine Grid-, Martingal-, Mittelwertbildungs- oder andere riskante Geldverwaltungsstrategien verwendet. Es wird empfohlen, einen Broker mit engen Spreads zu verwenden, vorzugsweise einen ECN-B
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. Der EA kann mit allen Symbolen und allen Zeitrahme
