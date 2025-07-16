Trend AI EA mt5

L'EA Trend Ai è progettato per funzionare con l'indicatore Trend Ai, che eseguirà la propria analisi di mercato combinando l'identificazione del trend con punti di ingresso e avvisi di inversione attivabili, e acquisirà tutti i segnali dell'indicatore in modo completamente automatico! L'EA contiene una serie di parametri esterni completamente regolabili che consentono al trader di personalizzare l'expert in base alle proprie preferenze.

Non appena appare il punto verde, l'EA si preparerà per un'operazione di acquisto. Nel momento in cui il trend rialzista viene confermato da una freccia blu, l'EA inserirà un ordine di acquisto alla candela successiva. In caso di inversione del mercato, l'EA gestirà la serie di operazioni con una strategia a griglia e martingala. Se appare il segnale opposto e un punto rosso appare sul grafico, l'EA si preparerà a vendere e non appena la freccia rossa segue, l'EA inserirà un ordine di vendita alla candela successiva e gestirà la serie di operazioni con una strategia a griglia e martingala.

Coppie e timeframe:
Questo EA può essere utilizzato su tutti gli asset quotati, futures, azioni, forex, materie prime, criptovalute o indici. Funziona bene su xauusd o sulle principali coppie di valute come eurusd, gbpusd, usdcad, audusd, audcad, nzdcad, nzdusd su timeframe m15 o superiori come H1 per una maggiore precisione. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impostazioni:

Apri nuova serie – Vero/Falso – Consenti nuova serie
Acquista – Vero/Falso – Consenti acquisto
Vendi – Vero/Falso – Consenti vendita
Gestisci ordini manuali – Vero/Falso – Se il trader inserisce nuovi ordini manualmente, l'EA li controllerà
Usa copertura – Vero/Falso – Consenti copertura
Commento ordine – Trend AI dell'EA
Spread massimo (0 – non utilizzare) – 0 - Spread massimo consentito
Ora di inizio – Ora di inizio dell'EA
Ora di fine - Ora di fine dell'EA
Magia – il numero magico univoco che identifica l'EA
---Parametri Trend AI
Lascia i valori predefiniti
---Impostazioni strategia ---
Numero massimo di ordini di acquisto – il numero massimo di ordini di acquisto consentiti
Numero massimo di ordini di vendita – il numero massimo di ordini di vendita consentiti
Lotto iniziale – il lotto iniziale per iniziare a fare trading
Lotto automatico – Vero/Falso – abilita/disabilita il calcolo automatico del lotto
Dimensione del lotto automatico. Margine libero per ogni 0,01 – 1000 - Importo del deposito su cui deve essere utilizzato il lotto iniziale quando il lotto automatico è impostato su Vero
Moltiplicatore di lotto - Moltiplicatore di lotto per gli ordini successivi
Lotto massimo - Dimensione massima del lotto consentita
Modalità TP - Virtuale - TP virtuale/reale - Take Profit virtuale non visibile, Take Profit reale visibile
TP (0 - non utilizzato) - Take profit in punti
Modalità SL - Virtuale/reale - Stop Loss virtuale non visibile, Stop Loss reale visibile
SL (0 - non utilizzato) - Stop Loss in punti
Modalità Trail - Virtuale/reale - Trail virtuale non visibile o Trail reale visibile in fase di trailing
Inizio Trail, punti (0 - non utilizzato) - Inizio del trailing in punti
Passo Trail, punti - 100 - Inizio del trailing in punti
Sovrapposizione ultimo ordine - Vero/Falso - Consente la sovrapposizione del primo e dell'ultimo ordine per ridurre il drawdown
Sovrapposizione ultimo numero ordine - 8 - A quale numero ordine inizierà la sovrapposizione
Percentuale di sovrapposizione - La percentuale di profitto dopo la chiusura simultanea del primo e dell'ultimo ordine nel profitto totale
Pausa tra gli ordini (min. 0 - non utilizzare) - Quantità di minuti di pausa tra gli ordini
---Impostazioni distanza---
Distanza fissa - La distanza tra gli ordini
Distanza dinamica ordine - Da quale numero di ordine inizierà la distanza dinamica
Inizio distanza dinamica - Questo valore imposta la distanza tra il primo ordine e il prezzo di mercato, dove inizierà la distanza dinamica
Moltiplicatore di distanza - Il fattore moltiplicatore per aumentare la distanza tra gli ordini
Successivo:
Recensioni 5
1B09BCBE
47
1B09BCBE 2025.10.03 15:36 
 

One of the best EA I ever tried. Thank you sir! Best advice use cent account with 50euro or 100euro ,and open 3 pairs. Text Radmil after you bought EA to get best SET files. Thank you Bro one more time, every day profit!

Rafiki1971
232
Rafiki1971 2025.07.28 14:44 
 

Es una EA magnífica, basada en un innovador indicador de seguimiento de tendencias. Particularmente lo utilizo en semi-automático, ya que los sistemas basados en martingalas son muy peligrosos si se dejan trabajar de forma automática. Pero es muy rentable si sigues las indicaciones del creador para trabajar con esta EA. Lo recomiendo totalmente.

Pistenteufel
173
Pistenteufel 2025.07.27 17:26 
 

Trend IA is new. I've been testing it for a week now. It needs good results in the demo, which I'll put into live use after another week of testing. More results will follow here.......

Prodotti consigliati
Catching Bot
Andriy Sydoruk
Experts
Catching Bot is an automated advisor used for trading in all financial markets. This bot combines rich functionality for working on the Forex market and on any instruments. The bot implements methods that can overcome the security of the forex market and help you work with it with an acceptable reasonable risk. Briefly about the essence of the problem. As you know, working in the forex market is not easy, it is difficult to predict the price movement, and if you work with one order, it is diff
Auric GOLD Gap EA
Giribambe Aphrodite Karasira
Experts
Auric "GOLD" Gap EA Thia gap trading system designed for NY market hours with controlled risk management and fixed risk-reward ratios. Detailed Description Overview The Auric "Gold" Gap Trader is a sophisticated automated trading system that identifies and trades specific price patterns that form during market opening hours. This professional-grade EA is designed for traders who want to capitalize on early morning market inefficiencies with precise risk management. Key Features Market Opening Sp
Mr Pearson
Marta Gonzalez
Experts
Karl Pearson was an English mathematician and biostatistician who has been credited with establishing the discipline of mathematical statistics. He introduced the idea of correlation and applied statistics to biological problems of heredity and evolution. He also founded the world’s first university statistics department at University College London in 1911 . Pearson devised a system of continuous univariate probability distributions that came to form the basis of conventional continuous probabi
Super Highspeed volume
Mr Punnatorn Tunbee
Experts
Hello, I would like to tell you a little bit about EA. Before the EA opens an order, it measures the volume strength. If the volume is set, the EA will open the 1st order and can increase the open order by using MaxOrder function, will make your profit grow enormously. However It depends on the number of Maxlots that the broker can open as well. You can optimize to get the best settings for this EA. I may be miscommunicating some things. Because I don't speak English very well. I'm sorry . Thank
RangeMaster FX MT5
Chen Jia Qi
Experts
EA Introduction The EA we have carefully crafted was previously an internal proprietary stable strategy tool. It focuses on capturing market patterns specific to time zones, standing out with high-frequency orders and a robust win rate, suitable for flexible traders with small capital. Whether from backtesting or live trading perspectives, it has demonstrated excellent stability, making it particularly suitable for users who wish to gradually accumulate profits in the forex market. We speak wit
Scipio Ea Mt5
Stefano Frisetti
Experts
SCIPIO AI è il mio BOT di trading Automatico creato dopo oltre 20 anni di esperienza sui mercati finanziari, automatizza al 100% l'attività di TRADING, entrata, gestione, stop loss, giorno dopo giorno il TRADER non deve fare nulla. Questo EA apre 1 solo TRADE alla volta ed imposta subito lo STOP LOSS molto vicino, non usa grid o martingala, un trade alla volta così evita grandi DRAW DONW. Utilizza l'intelligenza artificiale per identificare il migliore momento di apertura del TRADE (LONG+SHOR
Stable Ex MT5
Vitalii Zakharuk
Experts
Introduced expert system Stable Ex MT5 works with the EURUSD currency pair and only with it. This system implemented the principle of five orders - that is, a maximum of five orders can be placed in one direction, after which the total position of the series must be closed by stops, either real or virtual. The trading system is designed to work separately with a series of buy orders and separately with a series of sell orders. which makes the trading system versatile enough. The expert passes a
Breakout bot
Giedrius Seirys
Experts
Breakout Bot is an automated trading robot designed for the MetaTrader 5 platform, specifically integrated with Bybit exchange for trading the GBPUSD+ currency pair. This bot effectively identifies market breakouts and executes trades based on predefined strategies, allowing efficient exploitation of market fluctuations. Key features: Automatic breakout detection and trade execution; Dynamic stop-loss and trailing stop management; Convenient and flexible risk management settings; Easy installati
Indices Time Frame BreakOut EA
Rudolf Neustadt
Experts
Time Frame Breakout Indices MT5 Apart from many other programs in the MQL5 market this is a REAL and EXCELLENT tool for trading Indices using a breakout strategy. After opening the markets or a t the time of announcing significant economic data,  markets often try to find its direction and follow short or long trends. Time Frame Breakout Indices EA is designed to trade these trends using BreakOut strategy.    It does not use any martingale or grid functionalities. We use this strategy for many
Alfred Marshall AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Marshall AI - L'equilibrio perfetto nel trading automatizzato Dopo anni di studio approfondito dei mercati finanziari e dei principi economici di Alfred Marshall, presentiamo un capolavoro che fonde la teoria della domanda e dell'offerta insieme alla relatività differenziale di diversi mercati con intelligenza artificiale all'avanguardia e tecniche mai viste prima. Questo non è solo un sistema di trading: è l'evoluzione dell'analisi economica, manipolata e progettata dall'intelligenza artifici
Cypher Light
Youssef Souih Hejjaji
Experts
Cypher Light – Intelligence and Precision on GBPUSD (H1) CypherLight is a completely free Expert Advisor, built to trade automatically on the GBPUSD pair using the 1-hour timeframe .  What Makes CypherLight Unique Fully automated: identifies opportunities and executes trades with no manual input Neural network-based: learns from market behavior and adapts dynamically Uses a well-optimized combination of technical indicators for smart entries and exits Optimized for H1: perfect for short- to medi
SmartTime Range EA
Omar Taki Eddine Boulahia
Experts
SmartTimeRangeEA offre un trading 100% automatizzato, progettato per adattarsi a diversi stili di trading. Con input flessibili, puoi personalizzare la tua strategia in base alle tue preferenze e alle condizioni di mercato. Le caratteristiche principali includono: Inizio e fine dell'intervallo : Imposta il tuo intervallo di tempo desiderato per una maggiore precisione negli ingressi. Stop Loss e Take Profit : Gestisci il tuo rischio e il tuo rendimento con livelli personalizzati di stop loss e t
P S Technical Tradingbot
Trader-09 Schumacher
Experts
The underlying P.S.-Technical Trading bot is a computer program written in the MQL5 language. The P.S.-Technical Trading bot is a fully automated trading robot based on the two developed technical indicators, ADX and Parabolic SAR, developed by technical analyst Welles Wilder Jr. If you want to learn more about this, I recommend the book "New Concepts in Technical Trading Systems" which was published in 1978. In addition, the trading bot eliminates all too understandable emotions during trad
Genostype
Tatiana Savkevych
Experts
Genotype : Your reliable guide in the world of Forex Genotype is an advanced Forex trading bot specifically designed for traders seeking efficient and automated trading. This innovative tool offers a wide range of features and capabilities to enable traders to effectively manage their trades and strategies. Special offer for early adopters: price reduced, but will be increased in the future. Tools for work: EURUSD, AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, AUDSGD, AUDUSD, CADCHF, CADJPY, GBPSEK, GBPSGD
Bullish Counterattack Line GA
Osama Echchakery
Experts
The Bullish Counterattack Line candlestick pattern is formed by two candles. Here’s how to identify the Bullish Counterattack candlestick pattern: The first candle is bearish and big The second candle is bullish and small There’s a gap between the close of the first candle and the open of the second candle They both close at the same level This 2-candle bullish candlestick pattern is a reversal pattern, meaning that it’s used to find bottoms. For this reason, we want to see this pattern after a
Workstation Assistant
Maryna Shulzhenko
Experts
Forex Workstation   is a powerful and efficient Forex trading bot designed to use patterns, price hold levels, volatility analysis and market scaling. This bot offers unique capabilities for automated trading and optimization of strategies on various currency pairs. Let's look at the main functions and settings of Forex Workstation: Main functions: • Multicurrency: Forex Workstation supports a wide range of currency pairs, which allows you to diversify your portfolio and distribute risks. • Usin
You shall not pass MT5
Marta Gonzalez
Experts
You shall not pass - it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. This system detects the ranges between the end of the American session and the beginning of the Asian session, operating thinking that the volume of the market will not be able to maintain the break of the support or resistance, thinking that this break. To adapt to the different schedules of the different brokers, you have to set the closing time of the American session of your broker in the configuratio
Velocity Quant AI
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
Introducing the Velocity Quant Ai Expert Advisor: Your Path to Trading Success! Trading can be an overwhelming and daunting task, especially for new traders or beginners. Many traders have even faced the heartache of losing a lot of money and the frustration of not knowing where to turn or who to trust. That's why we took a bold decision and developed the  Velocity Quant AI expert advisor—a truly revolutionary and unique expert advisor (EA) that has been years in the making, designed and scul
God Odin
Alexander Oropesa Marrero
Experts
Put God Odin to work now, this amazing EA was carefully made and tested for the   USD/CHF, EUR/USD market exclusively in the 5m time frame, the purpose of this EA is to keep your capital safe and get constant monthly profits.   This EA can be used with little capital $100 and it works perfectly, I tested with $50 but it is recommended to start with $100 minimum, I recommend using a VPS. You can also work with a higher capital, you just have to increase the lots according to your capital, for e
Voyager Trend Detector EA
Hong Chian Jack Yu
Experts
Voyager Trend Detector opens a position when it detects a new trend with the accompanying momentum from rising or falling candlesticks. A new trend happens when, after a period of consolidation, price performs a sudden rise or plunge. This is achieved with the crossover of moving averages, followed by a change in momentum arising from candlestick movements. Trailing stop is employed to protect profits. Voyager Trend Detector works well on EURUSD. A back test shows a realistic 13.9% profit over 2
BOT Simles ea
Goyani Parth Ghanshyambhai
Experts
BOT SMILES EA   IS MADE OUT OF LOVE AND EMPOWERMENT. ONLY FOR FEW BUYERS THAT IS THE REASON OF THE PRICE . BOT SMILES EA  is an aggressive  multi-cycle  scalper designed for  EURUSD M1 . Each cycle is  independent.  it uses a sequence of orders and has its own  TP  and  SL . It uses a  martingale  system. This EA is using  strong recurrences  of the past to take position and achieve a  high success rate . MODELLING :-  1 minute OHLC INPUTS:-  Buy default...........    Check Drawdown Then BUY..
FREE
Golden US Session MT5
Daniela Elsner
5 (2)
Experts
Golden US Session MT5 is based on a classic, popular breakout strategy and does not use any Martingale or Grid mechanisms. Golden US Session MT5 places a pair of buy/sell stop orders at the daily opening of the US stock exchanges. As soon as one of the stop orders is triggered and placed in the market, the stop order is deleted. If an order is closed at the stop loss, the loss is limited to $5/0.01 lot. To offset such a loss more quickly, a recovery factor can be used to increase the order size
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Experts
Presentazione di SchermanActionPro: il nuovo bot di trading automatizzato di Automatictrading Automatictrading è orgogliosa di presentare SchermanActionPro! Caratteristiche in primo piano:  • Indicatori configurabili: regola le medie e il numero di candele secondo le raccomandazioni di Ivan.  • Flessibilità operativa: Scegli tra acquisti e vendite.  • Presa di profitto: opzioni fisse, basate sull'ATR o sul segnale contrario.  • Loss Stop: Fisso configurabile, secondo ATR o tramite segnale contr
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Experts
Babel assistant 1     The MT5 netting “Babel_assistant_1” robot uses the ZigZag indicator to generate Fibonacci levels on M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1  periods of the charts , calculates the strength of trends for buying and selling. It opens a position with "Lot for open a position" if the specified trend level 4.925 is exceeded. Then Babel places pending orders at the some Fibonacci levels and places specified Stop Loss , Take Profit. The screen displays current results of work on the position
FREE
Early Retirement MT5
Jesper Christensen
4.5 (6)
Experts
After years of perfecting breakout trading strategies I am ready to share my latest development. A breakout system that uses machine learning (ML) to constantly adapt to the current market behavior and scan for the highest probability setups.  Breakout trading is a tried and tested strategy, but as anything in trading, it does come with several challanges. The challenge as a manual trader is to locate the correct swing points, where the probability of a break out is the highest. It is subjectiv
Advance BreakOut Scalper
Dua Yong Rew
Experts
The Advanced BreakOut Scalper is an effective trading system with predetermined Take Profit, Stop Loss, and Trailing Stop settings. As the name implies, its strategy is trading breakouts. It is professionally coded and runs quickly in backtesting or optimization mode. It does not employ grid, martingale, averaging, or any other risky money management strategies. It is recommended to use a tight spread broker, preferably an ECN broker with good liquidity. For a list of brokers that work well wi
Glow Beyond Time
Ghaith Khaddour
Experts
Glow Beyond Time Benvenuto in una nuova era di trading. Glow Beyond Time non è solo un altro EA: è una soluzione sofisticata progettata per darti un vantaggio nei mercati in continua evoluzione. Costruito su una piattaforma avanzata, questo Expert Advisor combina strategie all'avanguardia con sistemi innovativi di gestione del rischio, permettendoti di fare trading con fiducia e precisione. Early access pricing: 249. Just 3 users have purchased so far. Once 10 copies are sold, the price will ch
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Aureus Quantum Surge MT5
Ren Cheng Yao
Experts
Libera il potenziale di trading automatico dell'oro di Aureus Quantum Surge-H1 Offerta Speciale: Prezzo corrente $799 (Offerta a tempo limitato)! Prezzo successivo: $899 Indirizzo del segnale del conto reale:  https://www.mql5.com/en/signals/2297864?source=Site+Profile+Seller Aureus Quantum Surge-H1 è un consulente esperto all'avanguardia (EA) progettato specificamente per il trading di XAUUSD (oro) entro il periodo di tempo H1. Combina molteplici indicatori tecnici e solide strategie di ge
Arrow Strategy Builder
Konstantin Chechnev
Experts
Arrow Strategy Builder — un Expert Advisor che memorizza le frecce su/giù posizionate dall’utente sul grafico e genera segnali di trading quando si ripetono le stesse condizioni. Adatto sia ai principianti che ai trader esperti, offre un’interfaccia intuitiva e funzionalità per il trading automatico su qualsiasi strumento finanziario. La version complète du conseiller multi-devises pour Metatraider 5 est ici . Caratteristiche principali Creazione semplice di strategie: Costruisci strategie di t
FREE
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (305)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.86 (28)
Experts
Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale Supporto per ordini singoli SÌ Deposito minimo 500   USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.) Esecuzione senza configurazione SÌ Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale. Studio i progressi più recenti nel machine learning, con
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.3 (20)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
The ORB Master
Profalgo Limited
5 (7)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOZIONE DI LANCIO: NUMERO DI COPIE MOLTO LIMITATO DISPONIBILE AL PREZZO ATTUALE! Prezzo finale: 990$ Da 349$: scegli 1 EA gratis! (per un massimo di 2 numeri di conto commerciale) Offerta Combo Definitiva     ->     clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   LIVE RESULTS REVISIONE INDIPENDENTE Benvenuti a "The ORB Master"   :   il tuo vantaggio nell'apertura dei breakout di range Sfrutta la potenza della strategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master E
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (480)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Remstone
Remstone
5 (3)
Experts
Remstone non è il classico Expert Advisor.   Combina anni di ricerca e gestione patrimoniale. Live:   Startrader   Tickmill   LMAX Price will increase by $1,000 every positive year. 2026 price: $3,000 Dal 2018   , la mia ultima società, Armonia Capital, ha fornito il segnale ARF a Darwinex, un gestore patrimoniale regolamentato dalla FCA, raccogliendo 750.000 dollari. Padroneggia 4 classi di attività con un unico consulente! Nessuna promessa, nessun adattamento, nessuna illusione. Ma una vasta
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (34)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
4.5 (22)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (15)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.93 (120)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (120)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (7)
Experts
Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo salirà a $499. - SEGNALE REALE Rischio basso: https://www.mql5.com/it/signals/2302784 IC Markets - Rischio elevato:   https://www.mql5.com/it/signals/2310008 Le istruzioni di installazione complete per il corretto funzionamento di EA AI Gold Sniper sono aggiornate all'indiri
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (20)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ] Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che combi
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Experts
Ciao a tutti, mi presento: Sono   Quantum StarMan,   il membro più elettrizzante e fresco della famiglia   Quantum EAs   . Sono un EA multivaluta completamente automatizzato, in grado di gestire fino a 5 coppie dinamiche:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Con la massima precisione e un'incrollabile responsabilità, porterò il tuo trading a un livello superiore. Ecco il punto: non mi affido alle strategie Martingala. Utilizzo invece un sofisticato sistema a griglia progettato per gar
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (3)
Experts
Strategia di trading ibrida per XAUUSD – Combinazione di sentiment delle news & squilibrio del book degli ordini La strategia presentata combina due approcci di trading raramente utilizzati ma altamente efficaci in un sistema ibrido sviluppato esclusivamente per il XAUUSD (oro) su grafico a 30 minuti . Mentre gli Expert Advisor tradizionali si basano su indicatori predefiniti o semplici strutture tecniche, questo sistema si fonda su un modello intelligente di accesso al mercato, che integra dati
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (14)
Experts
EA New Player — Consulente di trading di nuova generazione Un'offerta speciale è valida all'inizio delle vendite: prime 10 copie — $390, successive 20 copie — $550. EA New Player è un consulente di trading unico per MT5, costruito sulla base di 7 diverse strategie di trading classiche. Il consulente è stato creato senza l'uso di intelligenza artificiale, solo sulla base di strumenti di analisi tecnica collaudati. Le sue caratteristiche principali sono la trasparenza della logica, le impostazion
Syna
William Brandon Autry
5 (4)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Experts
Saldi di fine estate – Offerta a tempo limitato! Si applica un modello di prezzo a livelli: ogni quinto acquisto aumenta il prezzo di 50 $. Con ogni nuovo acquirente, il prossimo livello di prezzo si avvicina, rendendo il tuo ingresso più costoso. Assicura SGear al prezzo attuale prima che venga attivato il prossimo aumento di prezzo. Questa offerta è limitata, sia nel tempo che nella quantità. Dopo di che, si applicherà il prezzo di mercato regolare. Clicca qui -> SGear Signal per monitorare
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (8)
Experts
VectorPrime — Sistema algoritmico con logica vettoriale multilivello VectorPrime è un sistema di trading autonomo progettato per un’esecuzione strutturata in condizioni di mercato multi–timeframe. Il suo nucleo si basa sul concetto di analisi vettoriale , in cui la dinamica dei prezzi viene scomposta in impulsi direzionali e strutture matriciali. Il sistema interpreta il flusso del mercato non come segnali isolati, ma come vettori interconnessi che formano una mappa coerente. Moduli principali d
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.22 (89)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prezzo: 404$ -> 550$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.33 (63)
Experts
SmartChoise EA – Sistema di Trading Alimentato da Reti Neurali per XAU/USD (Oro) su Timeframe M1 Il manuale utente è disponibile tramite il link sulla mia pagina profilo — contiene spiegazioni dettagliate di tutte le impostazioni e opzioni. Sul canale Telegram puoi anche trovare diversi account che utilizzano SmartChoise con differenti saldi, livelli di rischio e configurazioni. È un ottimo modo per vedere le reali prestazioni dell’EA su più broker e condizioni. Prezzo ridotto per ora. Questo EA
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.31 (13)
Experts
Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi. Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 199 USD Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto Consigliato Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDC
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Ti presento un EA davvero tosto, costruito sulla base del mio sistema di trading manuale — Algo Pumping . Ho potenziato questa strategia al massimo, aggiungendo upgrade importanti, filtri e tecnologie avanzate, e adesso sono pronto a lanciare questo bot che: Opera con l'algoritmo avanzato Algo Pumping Swing Trading, Imposta sempre gli ordini di Stop Loss per proteggere il capitale, È perfetto sia per "Prop Firm Trading" che per "Personal Trading", Lavora senza martingala e senza griglie di recup
Golden Mirage mt5
Michela Russo
5 (1)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La versione più avanzata del nostro EA fino ad oggi, completamente ricostruita con decisioni basate sull’IA , votazione multi-IA e logica di trading dinamica . Ora non è più limitato solo a XAUUSD (Oro) su M1, ma supporta anche BTCUSD e ETHUSD , con ingressi ad alta frequenza, gestione intelligente del rischio e piena adattabilità. Questo EA combina IA gratuite connesse tramite OpenRouter con filtri avanzati per un trading di precisione in qualsiasi condizione di mer
AiQ
William Brandon Autry
4.85 (33)
Experts
AIQ Versione 5.0 - Intelligenza Autonoma Attraverso Architettura Istituzionale L'evoluzione dall'automazione basata su regole all'intelligenza autonoma genuina rappresenta la progressione naturale del trading algoritmico. Ciò che i desk quantitativi istituzionali hanno iniziato a esplorare oltre un decennio fa è maturato in implementazione pratica. AIQ Versione 5.0 incarna questa maturazione: analisi AI multi-modello sofisticata, architettura di validazione indipendente e sistemi di apprendimen
