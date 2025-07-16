Trend AI EA mt5

L'EA Trend Ai è progettato per funzionare con l'indicatore Trend Ai, che eseguirà la propria analisi di mercato combinando l'identificazione del trend con punti di ingresso e avvisi di inversione attivabili, e acquisirà tutti i segnali dell'indicatore in modo completamente automatico! L'EA contiene una serie di parametri esterni completamente regolabili che consentono al trader di personalizzare l'expert in base alle proprie preferenze.
Non appena appare il punto verde, l'EA si preparerà per un'operazione di acquisto. Nel momento in cui il trend rialzista viene confermato da una freccia blu, l'EA inserirà un ordine di acquisto alla candela successiva. In caso di inversione del mercato, l'EA gestirà la serie di operazioni con una strategia a griglia e martingala. Se appare il segnale opposto e un punto rosso appare sul grafico, l'EA si preparerà a vendere e non appena la freccia rossa segue, l'EA inserirà un ordine di vendita alla candela successiva e gestirà la serie di operazioni con una strategia a griglia e martingala.
Coppie e timeframe:
Questo EA può essere utilizzato su tutti gli asset quotati, futures, azioni, forex, materie prime, criptovalute o indici. Funziona bene su xauusd o sulle principali coppie di valute come eurusd, gbpusd, usdcad, audusd, audcad, nzdcad, nzdusd su timeframe m15 o superiori come H1 per una maggiore precisione. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impostazioni:
Apri nuova serie – Vero/Falso – Consenti nuova serie
Acquista – Vero/Falso – Consenti acquisto
Vendi – Vero/Falso – Consenti vendita
Gestisci ordini manuali – Vero/Falso – Se il trader inserisce nuovi ordini manualmente, l'EA li controllerà
Usa copertura – Vero/Falso – Consenti copertura
Commento ordine – Trend AI dell'EA
Spread massimo (0 – non utilizzare) – 0 - Spread massimo consentito
Ora di inizio – Ora di inizio dell'EA
Ora di fine - Ora di fine dell'EA
Magia – il numero magico univoco che identifica l'EA
---Parametri Trend AI
Lascia i valori predefiniti
---Impostazioni strategia ---
Numero massimo di ordini di acquisto – il numero massimo di ordini di acquisto consentiti
Numero massimo di ordini di vendita – il numero massimo di ordini di vendita consentiti
Lotto iniziale – il lotto iniziale per iniziare a fare trading
Lotto automatico – Vero/Falso – abilita/disabilita il calcolo automatico del lotto
Dimensione del lotto automatico. Margine libero per ogni 0,01 – 1000 - Importo del deposito su cui deve essere utilizzato il lotto iniziale quando il lotto automatico è impostato su Vero
Moltiplicatore di lotto - Moltiplicatore di lotto per gli ordini successivi
Lotto massimo - Dimensione massima del lotto consentita
Modalità TP - Virtuale - TP virtuale/reale - Take Profit virtuale non visibile, Take Profit reale visibile
TP (0 - non utilizzato) - Take profit in punti
Modalità SL - Virtuale/reale - Stop Loss virtuale non visibile, Stop Loss reale visibile
SL (0 - non utilizzato) - Stop Loss in punti
Modalità Trail - Virtuale/reale - Trail virtuale non visibile o Trail reale visibile in fase di trailing
Inizio Trail, punti (0 - non utilizzato) - Inizio del trailing in punti
Passo Trail, punti - 100 - Inizio del trailing in punti
Sovrapposizione ultimo ordine - Vero/Falso - Consente la sovrapposizione del primo e dell'ultimo ordine per ridurre il drawdown
Sovrapposizione ultimo numero ordine - 8 - A quale numero ordine inizierà la sovrapposizione
Percentuale di sovrapposizione - La percentuale di profitto dopo la chiusura simultanea del primo e dell'ultimo ordine nel profitto totale
Pausa tra gli ordini (min. 0 - non utilizzare) - Quantità di minuti di pausa tra gli ordini
---Impostazioni distanza---
Distanza fissa - La distanza tra gli ordini
Distanza dinamica ordine - Da quale numero di ordine inizierà la distanza dinamica
Inizio distanza dinamica - Questo valore imposta la distanza tra il primo ordine e il prezzo di mercato, dove inizierà la distanza dinamica
Moltiplicatore di distanza - Il fattore moltiplicatore per aumentare la distanza tra gli ordini
Successivo:
---Parametri del pannello---
One of the best EA I ever tried. Thank you sir! Best advice use cent account with 50euro or 100euro ,and open 3 pairs. Text Radmil after you bought EA to get best SET files. Thank you Bro one more time, every day profit!