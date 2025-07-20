Lightning Scalper MT4


"Lightning Scalper", hızlı girişler, kontrollü risk ve basit kurulum için tasarlanmış bir breakout Uzman Danışmanıdır. Mevcut fiyatın üstüne ve altına sanal bekleyen seviyeler yerleştirerek ve bu seviyeye ulaşıldığında bir piyasa emrini gerçekleştirerek çalışır.

Temel Özellikler

Breakout Motoru: Fiyat, PO Mesafesini geçtiğinde AL/SAT emrini gerçekleştirir.

Otomatik Lot (MM): Hesap bakiyesine göre isteğe bağlı otomatik lot boyutlandırma.

Spread Filtresi: Spread, Maksimum Spread'i aşarsa girişleri engeller.

Trailing Sistemi: Ayarlanabilir başlangıç ​​ve adım ile dinamik trailing stop.

Zaman Filtresi: Yalnızca tercih ettiğiniz seanslarda işlem yapın.

Sihirli Sayı ve Yorum: Çok sembollü ve çok grafikli işlemler için güvenli.

Önerilen Kullanım

Zaman Aralığı: M1–M5 (scalping).

Semboller: Başlıca döviz çiftleri, XAUUSD.

Aracı Kurumlar: Hızlı işlem imkanı sunan ECN/düşük spread hesapları.

Girdiler

Lotlar / UseMM / Ketahanan – emir büyüklüğü.

MaxSpread – izin verilen maksimum spread.

TP / SL – hedef kâr ve risk koruması.

PO Mesafesi (JarakPO) – çıkış tamponu.

TrailingStart / TrailingStep – takip eden stop kontrolü.

Zaman Filtresi – işlem programı.

Not: Sonuçlar aracı kurum koşullarına (spread, işlem, volatilite) bağlıdır. Lütfen canlıya geçmeden önce Strateji Test Aracı ve demo'da test edin.

Bu EA, martingale, grid veya arbitraj kullanmaz.
