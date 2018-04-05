Lightning Scalper MT4


"Lightning Scalper" è un Expert Advisor di breakout progettato per ingressi rapidi, rischio controllato e configurazione semplice. Funziona posizionando livelli virtuali pendenti sopra e sotto il prezzo corrente, quindi eseguendo un ordine di mercato quando il livello viene toccato.

Caratteristiche principali

Motore di breakout: esegue ordini di ACQUISTO/VENDI quando il prezzo supera la distanza dell'ordine di acquisto.

Lotto automatico (MM): dimensionamento automatico opzionale del lotto in base al saldo del conto.

Filtro spread: blocca gli ingressi se lo spread supera lo spread massimo.

Sistema di trailing: trailing stop dinamico con inizio e intervallo regolabili.

Filtro temporale: fai trading solo nelle sessioni preferite.

Numero magico e commento: sicuro per il trading multi-simbolo e multi-grafico.

Utilizzo consigliato

Intervallo temporale: M1–M5 (scalping).

Simboli: principali coppie di valute, XAUUSD.

Broker: conti ECN/a basso spread con esecuzione rapida.

Input

Lotti / UseMM / Ketahanan – dimensionamento dell'ordine.

MaxSpread – spread massimo consentito.

TP / SL – obiettivo di profitto e protezione dal rischio.

Distanza PO (JarakPO) – buffer di breakout.

TrailingStart / TrailingStep – controllo trailing stop.

Filtro temporale – orario di trading.

Nota: i risultati dipendono dalle condizioni del broker (spread, esecuzione, volatilità). Si prega di testare in Strategy Tester e demo prima di procedere.

Questo EA non utilizza martingala, griglia o arbitraggio.
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
