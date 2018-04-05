Lightning Scalper MT4
- Experts
- Agus Santoso
- Versione: 1.3
- Aggiornato: 20 luglio 2025
- Attivazioni: 5
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/141828
Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/141829
"Lightning Scalper" è un Expert Advisor di breakout progettato per ingressi rapidi, rischio controllato e configurazione semplice. Funziona posizionando livelli virtuali pendenti sopra e sotto il prezzo corrente, quindi eseguendo un ordine di mercato quando il livello viene toccato.
Caratteristiche principali
Motore di breakout: esegue ordini di ACQUISTO/VENDI quando il prezzo supera la distanza dell'ordine di acquisto.
Lotto automatico (MM): dimensionamento automatico opzionale del lotto in base al saldo del conto.
Filtro spread: blocca gli ingressi se lo spread supera lo spread massimo.
Sistema di trailing: trailing stop dinamico con inizio e intervallo regolabili.
Filtro temporale: fai trading solo nelle sessioni preferite.
Numero magico e commento: sicuro per il trading multi-simbolo e multi-grafico.
Utilizzo consigliato
Intervallo temporale: M1–M5 (scalping).
Simboli: principali coppie di valute, XAUUSD.
Broker: conti ECN/a basso spread con esecuzione rapida.
Input
Lotti / UseMM / Ketahanan – dimensionamento dell'ordine.
MaxSpread – spread massimo consentito.
TP / SL – obiettivo di profitto e protezione dal rischio.
Distanza PO (JarakPO) – buffer di breakout.
TrailingStart / TrailingStep – controllo trailing stop.
Filtro temporale – orario di trading.
Nota: i risultati dipendono dalle condizioni del broker (spread, esecuzione, volatilità). Si prega di testare in Strategy Tester e demo prima di procedere.
Questo EA non utilizza martingala, griglia o arbitraggio.