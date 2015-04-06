Lightning Scalper MT4









闪电剥头皮交易系统 (Lightning Scalper) 是一款专为 XAUUSD / 黄金交易设计的智能交易系统 (EA)，适用于 M5 时间框架。该系统专为偏好快速、结构化且风险可控的交易者打造，无需使用马丁格尔策略。





该 EA 使用动态虚拟触发系统监控价格走势，并在价格达到预设的突破触发水平时开立买入或卖出交易。触发逻辑旨在避免在回测期间持续追涨杀跌，从而实现更清晰、更真实的交易执行。





闪电剥头皮交易系统针对两位数点差​​的 XAUUSD 经纪商进行了优化，并包含固定点差测试模式，以确保回测条件的一致性。





问题





许多黄金剥头皮交易系统都存在以下常见问题：





入场点位波动过大，在回测期间无法触发。





追踪止损失效的原因是经纪商的最低止损位未被遵守。





点差可能不稳定，甚至在测试/自定义交易品种中出现负值。





马丁格尔系统可能会过度增加风险。





EA 在安全平仓后停止交易，且无法自动重启。





Lightning Scalper 的创建旨在通过更简洁、更安全的执行模型来解决这些实际问题。





解决方案





该 EA 使用回测安全的动态触发引擎。EA 不会每点都调整触发位，而是仅在价格偏离初始水平足够远时才调整触发位。这使得价格能够正确到达入场区域，并创造真实的交易机会。





该 EA 还包含一个自动追踪止损调整系统，该系统会在修改止损之前检查经纪商的最低止损/冻结水平。





动态触发入场系统





该 EA 不使用传统的挂单。而是使用虚拟触发位。





当价格达到买入触发位时，EA 将开立买入市价单。





当价格达到卖出触发点时，EA 会开立卖出市价单。





这可以实现更流畅的执行，并避免某些经纪商的挂单被拒问题。





为什么选择 Lightning Scalper？





Lightning Scalper 专为希望专注于黄金剥头皮交易的交易者而设计，其特点包括：





无马丁格尔策略





回测安全的触发逻辑





经纪商安全的追踪止损





点差保护





清晰的风险管理





安全平仓后自动重启





专用 XAUUSD M5 预设





它旨在简单、实用且透明。





免责声明





交易外汇、黄金、差价合约和其他杠杆工具涉及高风险，可能并不适合所有投资者。





过往业绩并不代表未来表现。回测结果不代表实盘交易表现。开发者不对任何财务损失、技术问题、经纪商执行问题或对智能交易系统的误用负责。





使用本产品风险自负。在真实账户中使用前，请务必先在模拟账户上进行测试。