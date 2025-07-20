Lightning Scalper MT4


« Lightning Scalper » est un Expert Advisor conçu pour des entrées rapides, un risque maîtrisé et une configuration simple. Il fonctionne en plaçant des niveaux virtuels en attente au-dessus et en dessous du prix actuel, puis en exécutant un ordre au marché lorsque le niveau est atteint.

Fonctionnalités principales

Moteur de Breakout : Exécute un ordre d'achat/vente lorsque le prix franchit la distance de l'ordre de marché.

Lot automatique (MM) : Dimensionnement automatique optionnel des lots en fonction du solde du compte.

Filtre de spread : Bloque les entrées si le spread dépasse le spread maximal.

Système de trailing : Stop suiveur dynamique avec début et pas réglables.

Filtre temporel : Négociez uniquement pendant vos sessions préférées.

Nombre magique et commentaire : Compatible avec le trading multi-symboles et multi-graphiques.

Utilisation recommandée

Période : M1–M5 (scalping).

Symboles : Principales paires de devises, XAUUSD.

Courtiers : Comptes ECN/à faible spread avec exécution rapide.

Entrées

Lots / UseMM / Ketahanan – Dimensionnement des ordres.

MaxSpread – Spread maximal autorisé.

TP / SL – Objectif de profit et de protection contre le risque.

PO Distance (JarakPO) – Tampon de cassure.

TrailingStart / TrailingStep – Contrôle des stops suiveurs.

Filtre temporel – Plan de trading.

Remarque : Les résultats dépendent des conditions du courtier (spread, exécution, volatilité). Veuillez tester dans Strategy Tester et la démo avant de lancer l'opération.

Cet EA n'utilise ni martingale, ni grille, ni arbitrage.
