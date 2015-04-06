Lightning Scalper MT4


Lightning Scalper — это специализированный советник, разработанный для торговли XAUUSD/золотом на таймфрейме M5, созданный для трейдеров, которые предпочитают быстрое, структурированное и контролируемое по риску исполнение ордеров без использования мартингейла.

Этот советник использует динамическую систему виртуальных триггеров для отслеживания движения цены и открытия сделок на покупку или продажу, когда цена достигает предопределенных уровней пробоя. Логика триггеров разработана таким образом, чтобы избежать постоянного отслеживания цены во время тестирования, что обеспечивает более чистое и реалистичное исполнение сделок.

Lightning Scalper оптимизирован для брокеров с 2-значным XAUUSD и включает режим тестирования с фиксированным спредом для более стабильных условий тестирования.

Проблема
Многие системы скальпинга золота страдают от распространенных проблем:
Уровни входа движутся слишком агрессивно и никогда не срабатывают во время тестирования.

Трейлинг-стоп не срабатывает, потому что не соблюдается минимальный уровень стоп-лосса брокера.
Значения спреда могут быть нестабильными или даже выглядеть отрицательными в тестовых/пользовательских символах.
Системы Мартингейла могут слишком агрессивно увеличивать риск.
Советник останавливает торговлю после безопасного закрытия и не перезапускается автоматически.
Lightning Scalper был создан для решения этих практических проблем с помощью более чистой и безопасной модели исполнения.

Решение
Этот советник использует динамический механизм срабатывания, безопасный для бэктестинга. Вместо того чтобы перемещать уровень срабатывания на каждом тике, советник корректирует его только тогда, когда цена достаточно далеко отходит от исходного уровня. Это позволяет цене правильно достигать зоны входа и создавать реалистичные торговые возможности.
Советник также включает в себя автоматическую систему корректировки трейлинг-стопа, которая проверяет минимальный уровень стоп-лосса/заморозки брокера перед изменением стоп-лосса.

Динамическая система входа по триггеру
Советник не использует традиционные отложенные ордера. Вместо этого он использует виртуальные уровни срабатывания.
Когда цена достигает триггера BUY, советник открывает рыночный ордер BUY.

Когда цена достигает триггера ПРОДАЖА, советник открывает рыночный ордер на ПРОДАЖУ.
Это обеспечивает более чистое исполнение и позволяет избежать проблем с отклонением отложенных ордеров у некоторых брокеров.

Почему стоит выбрать Lightning Scalper?
Lightning Scalper создан для трейдеров, которым нужен специализированный советник для скальпинга золота со следующими преимуществами:
Отсутствие мартингейла
Безопасная для бэктестинга логика срабатывания триггеров
Безопасный для брокера трейлинг-стоп
Защита от спреда
Чистое управление рисками
Автоматический перезапуск после безопасного закрытия
Специальный пресет XAUUSD M5
Он разработан для простоты, практичности и прозрачности.

Отказ от ответственности
Торговля на Форекс, золотом, CFD и другими инструментами с кредитным плечом сопряжена с высоким уровнем риска и может не подходить для всех инвесторов.
Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Результаты бэктестинга не гарантируют результатов реальной торговли. Разработчик не несет ответственности за любые финансовые потери, технические проблемы, проблемы с исполнением брокером или неправильное использование советника.
Используйте этот продукт на свой страх и риск. Всегда тестируйте на демо-счете, прежде чем использовать его на реальном счете.
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BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy BF Scalper PRO with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $177 (Regular Price: $447 — You Save $270!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! For Settings, Instructions and LIVE Results Click Here! BF Scalper PRO is the professional version of the very popular EA - BF Scalper EA. We have implemented a lot of new additional features and systems in this PRO v
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
Эксперты
Quantum Nexus — это инновационный экспертный советник, который объединяет количественный анализ, многоуровневую валидацию, алгоритмы следования за трендом, механизмы отслеживания позиций и статистический мониторинг в единой автоматизированной торговой системе. Для воплощения этого продукта в реальность потребовались десятилетия опыта разработки и год подготовки, чтобы создать Quant v5 — инструмент количественного анализа уровня хедж-фондов с непрерывными скользящими OOS-тестами, используемыми дл
Poison Ivy
Janet Abu Khalil
5 (1)
Эксперты
Info: Working trading pairs :  XAUUSD, GOLD  Timeframe: H1 Min deposit: $100 Min leverage 1:20  Works with any broker, though an ECN broker is recommended Features: No martingale No grid trading No averaging No dangerous money management techniques Hard stop loss and take profit for every trade Stable results since 1999 with 99.9% quality quotes Not sensitive to broker conditions Easy to install and use FTMO and Prop firm ready Complies with FIFO rules (Need to disable Hedging in EA settings)
Spider Crazy Pro
Michela Russo
4.78 (126)
Эксперты
Spider Crazy Pro is at discount Price only Today, at 50% of the Original Price! Buy Now! Spider Crazy Pro is a trading robot  for the trading on forex. This is a complete system with   11 Strategy in 1 EA . This Robot opens a   large number of orders .  Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 to receive a free copy of Squirrel Trader Pro ! This Expert advisor not use arbitrage or breakout, then we see an high resistance to slippage Spider  Crazy Pro  Work in  EURU
Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited
5 (4)
Эксперты
Текущее промо: Остался только 1 по 549$ Окончательная цена: 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Обязательно ознакомьтесь с нашим «   комбо-пакетом Ultimate EA   » в нашем   промо-блоге   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro — уникальная торговая система на рынке.  Он полностью сосредоточен на использовании волатильности рынка биткойнов, торгуя на прорывах уровней поддержки и сопротивления. В центре внимания советника находится безопасность, что выражается в чрезвычайно
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.39 (51)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex GOLD Investor with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330! ) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Forex GOLD Investor is one of the best expert advisors developed to trade on GOLD(XAUUSD) in the forex market. Forex GOLD Investor consists of 3 trading systems . The first one is based on scalping trading strat
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (6)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex Diamond EA with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Live Results:   https://www.mql5.com/en/signals/2379493 Forex Diamond EA – Reliable Automated Trading Powered by Smart Algorithms Forex Diamond EA is a proven expert advisor designed to deliver consistent results us
Wall Street Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (1)
Эксперты
Wall Street Robot is a   professional trading system   developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to oper
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.29 (42)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
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5 (2)
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Версия для MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/99489 Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/99490 Hedging Locking — Многосимвольный хеджирующий сетевой советник Hedging Locking — это автоматизированная торговая система для MetaTrader 4/5, разработанная на основе концепции хеджированного входа + адаптивной блокировки/управления сеткой. Советник запускает цикл, одновременно открывая позиции на покупку и продажу по выбранным символам, а затем управляет риском, используя д
Supply and Demand Assistant
Agus Santoso
4.89 (19)
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MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88159. MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/104672 «Переключение волатильности» — это усовершенствованный советник (EA), тщательно разработанный для трейдеров, стремящихся оптимизировать свои позиции в динамичных рыночных условиях. Этот советник работает по принципу распознавания волатильности рынка и динамической корректировки своих стратегий для снижения рисков и повышения прибыльности. Используя метод открытой позиции с пристальным внима
Fibo SnR
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