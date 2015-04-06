Lightning Scalper MT4





Lightning Scalper — это специализированный советник, разработанный для торговли XAUUSD/золотом на таймфрейме M5, созданный для трейдеров, которые предпочитают быстрое, структурированное и контролируемое по риску исполнение ордеров без использования мартингейла.





Этот советник использует динамическую систему виртуальных триггеров для отслеживания движения цены и открытия сделок на покупку или продажу, когда цена достигает предопределенных уровней пробоя. Логика триггеров разработана таким образом, чтобы избежать постоянного отслеживания цены во время тестирования, что обеспечивает более чистое и реалистичное исполнение сделок.





Lightning Scalper оптимизирован для брокеров с 2-значным XAUUSD и включает режим тестирования с фиксированным спредом для более стабильных условий тестирования.





Проблема

Многие системы скальпинга золота страдают от распространенных проблем:

Уровни входа движутся слишком агрессивно и никогда не срабатывают во время тестирования.





Трейлинг-стоп не срабатывает, потому что не соблюдается минимальный уровень стоп-лосса брокера.

Значения спреда могут быть нестабильными или даже выглядеть отрицательными в тестовых/пользовательских символах.

Системы Мартингейла могут слишком агрессивно увеличивать риск.

Советник останавливает торговлю после безопасного закрытия и не перезапускается автоматически.

Lightning Scalper был создан для решения этих практических проблем с помощью более чистой и безопасной модели исполнения.





Решение

Этот советник использует динамический механизм срабатывания, безопасный для бэктестинга. Вместо того чтобы перемещать уровень срабатывания на каждом тике, советник корректирует его только тогда, когда цена достаточно далеко отходит от исходного уровня. Это позволяет цене правильно достигать зоны входа и создавать реалистичные торговые возможности.

Советник также включает в себя автоматическую систему корректировки трейлинг-стопа, которая проверяет минимальный уровень стоп-лосса/заморозки брокера перед изменением стоп-лосса.





Динамическая система входа по триггеру

Советник не использует традиционные отложенные ордера. Вместо этого он использует виртуальные уровни срабатывания.

Когда цена достигает триггера BUY, советник открывает рыночный ордер BUY.





Когда цена достигает триггера ПРОДАЖА, советник открывает рыночный ордер на ПРОДАЖУ.

Это обеспечивает более чистое исполнение и позволяет избежать проблем с отклонением отложенных ордеров у некоторых брокеров.





Почему стоит выбрать Lightning Scalper?

Lightning Scalper создан для трейдеров, которым нужен специализированный советник для скальпинга золота со следующими преимуществами:

Отсутствие мартингейла

Безопасная для бэктестинга логика срабатывания триггеров

Безопасный для брокера трейлинг-стоп

Защита от спреда

Чистое управление рисками

Автоматический перезапуск после безопасного закрытия

Специальный пресет XAUUSD M5

Он разработан для простоты, практичности и прозрачности.





Отказ от ответственности

Торговля на Форекс, золотом, CFD и другими инструментами с кредитным плечом сопряжена с высоким уровнем риска и может не подходить для всех инвесторов.

Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Результаты бэктестинга не гарантируют результатов реальной торговли. Разработчик не несет ответственности за любые финансовые потери, технические проблемы, проблемы с исполнением брокером или неправильное использование советника.

Используйте этот продукт на свой страх и риск. Всегда тестируйте на демо-счете, прежде чем использовать его на реальном счете.