⭐⭐⭐⭐⭐ Expert Advisor noté 5 étoiles — FundPass Pro

Présentation de FundPass Pro : le système de trading IA ultime pour tous les types de comptes et les défis des prop firms

⚠️ Important : Pour fonctionner avec tous les types de comptes (comptes personnels et comptes d’évaluation de prop firms inclus), il est impératif d’activer l’option « Mode Prop Firm » dans les paramètres de l'utilisateur. Si cette option n’est pas activée, vous risquez de ne pas respecter les règles strictes imposées par les sociétés de trading financées.

Aperçu :

FundPass Pro est un Expert Advisor (EA) intelligent et entièrement automatisé, conçu pour répondre aux exigences rigoureuses des prop firms telles que FTMO, MyForexFunds, The Funded Trader, tout en étant parfaitement adapté aux comptes standards.

Grâce à sa configuration Plug and Play, aucun paramétrage complexe ni surveillance constante n’est requis. Appliquez simplement les paramètres recommandés, attachez l’EA à votre graphique, et FundPass Pro gérera automatiquement l’analyse du marché, l’exécution des ordres et la gestion des risques. Une solution parfaite pour trader depuis chez vous sans stress.

🌐 Conformité complète aux règles des prop firms

FundPass Pro intègre une logique interne conforme aux règles les plus courantes des prop firms :

  • Limite quotidienne de pertes

  • Limite globale de pertes

  • Nombre minimum de jours de trading

  • Gestion des tailles de position

Fonctionnalités supplémentaires :

✅ Surveillance automatique du capital quotidien
✅ Ajustement automatique du lot en fonction du solde
✅ Fermeture automatique des positions si les seuils de risque sont atteints
✅ Filtrage des nouvelles à fort impact
✅ Exécution uniquement pendant les heures de marché sûres

🔍 Système intelligent basé sur l’IA

FundPass Pro utilise des algorithmes de machine learning et un moteur d’IA adaptatif en temps réel pour analyser :

  • Les changements de volatilité

  • La structure du marché

  • Les anomalies de prix

  • La cohérence des tendances

  • Le respect des règles des prop firms

Le système prend ensuite des décisions basées sur ces données :

  • Exécution des opportunités de trading à haute probabilité

  • Fermeture automatique dans les situations de marché instables

  • Suspension du trading lors des annonces économiques majeures

C’est plus qu’un EA : c’est un système de trading intelligent qui apprend et s’adapte.

🚫 Aucune stratégie à haut risque

FundPass Pro adopte un modèle de trading prudent et sécurisé :

Pas de Martingale — Évite les augmentations de lot dangereuses
Pas de stratégie Grid — Prévention de la surcharge de positions
Pas d’arbitrage ni de manipulation de gap
Aucune tactique de market maker

Chaque position est accompagnée d’un risque fixe, avec des niveaux de stop loss et de take profit clairement définis.

⚙️ Facile à configurer, même pour les débutants

  1. Appliquez l’EA au graphique de votre choix (recommandé : XAUUSD, EURUSD)

  2. Activez le « Mode Prop Firm » si vous utilisez un compte d’évaluation

  3. Réglez la taille du lot, le pourcentage de risque et les heures de session

  4. Laissez l’EA fonctionner de manière autonome

Compatible avec MetaTrader 5. Un broker ECN avec des spreads faibles et des exécutions rapides est recommandé.

💼 Idéal pour :

  • Traders participant aux défis des prop firms

  • Traders individuels recherchant un outil fiable

  • Formateurs ou mentors exigeant une stratégie cohérente

  • Professionnels ayant peu de temps pour surveiller le marché

  • Analystes techniques valorisant la transparence

  • Personnes en télétravail souhaitant automatiser sans stress

🧠 Des années de développement et de tests rigoureux

FundPass Pro a été développé à l’aide de tests approfondis :

  • Simulations d’environnements de prop firms

  • Tests en temps réel sur comptes réels

  • Backtests sur données historiques depuis 2008

Sa sortie publique a été motivée par une forte demande de la communauté. Aujourd’hui, il est reconnu comme l’un des EA les plus fiables du marché.

🌟 Avis vérifiés de vrais utilisateurs (5 étoiles)

⭐⭐⭐⭐⭐ "Testé sur plusieurs comptes. Fluide, fiable et conforme aux règles."

⭐⭐⭐⭐⭐ "Aucun stress. Il suffit de le connecter et ça fonctionne."

⭐⭐⭐⭐⭐ "Utilisation quotidienne sur le graphique M5. Très stable."

⭐⭐⭐⭐⭐ "Installation simple, les performances sont au rendez-vous."

⭐⭐⭐⭐⭐ "Idéal pour le travail à domicile. Vraiment Plug-and-Play."

Tous les avis proviennent d’utilisateurs réels et ont été vérifiés.

📊 Caractéristiques principales de la stratégie

  • Paires prises en charge : XAUUSD, EURUSD, US30, etc.

  • Sessions principales : Londres & New York

  • Stratégie basée sur les cassures, les retracements et la compression de la volatilité

  • Stop loss / take profit précis

  • Protection des sessions et contrôle des spreads

  • Optimisé pour l’unité de temps M5 — idéal pour le scalping

Les annonces économiques majeures (NFP, FOMC, CPI) suspendent automatiquement le trading.

📈 Résultats prouvés en environnement réel

FundPass Pro a permis à de nombreux traders de réussir des défis prop firm. Plusieurs centaines d'utilisateurs l'ont intégré dans leur parcours de financement.

Les backtests réalisés avec spreads réels et données véridiques démontrent sa stabilité et son respect des règles.

🛡️ Fonctions de sécurité avancées

Fonctionnalités intégrées :

  • Contrôle du spread et du slippage

  • Surveillance du drawdown

  • Protection contre les actualités économiques

  • Protection du capital et de l’équité

  • Fermeture automatique des positions en fin de journée

  • Limitation du nombre de positions simultanées

🔄 Mises à jour continues & support technique

FundPass Pro est régulièrement mis à jour pour s’adapter aux conditions du marché. Tous les utilisateurs bénéficient de mises à jour gratuites à vie ainsi que d’un support direct du développeur. Chaque version est accompagnée d’un journal de modifications détaillé.

🔒 Licence & disponibilité

En raison d’une forte demande, FundPass Pro est distribué en licence limitée. Les premiers acheteurs bénéficient d’un accès à vie au tarif de lancement. Le prix pourra augmenter à mesure que de nouvelles fonctionnalités seront ajoutées.

🏁 Conclusion : Pourquoi choisir FundPass Pro

FundPass Pro n’est pas un EA ordinaire. C’est un système structuré, intelligent, sécurisé et conforme aux normes professionnelles.

Pour ceux qui en ont assez des stratégies risquées, des performances médiocres ou des configurations compliquées, FundPass Pro est un partenaire de confiance pour le trading automatisé.

Lancez. Connectez. Laissez faire.

⭐⭐⭐⭐⭐ Recommandé par des utilisateurs vérifiés avec 5 étoiles

📩 Contactez-nous pour recevoir gratuitement le manuel FundPass Pro.


Avis 1
Ella
223
Ella 2025.06.12 05:38 
 

Outstanding product with exceptional customer service! The developer goes above and beyond to help users succeed. Very impressed with the quick responses and detailed explanations provided. The EA seems well-built and I'm confident it will perform well. Already seeing promising results in my testing. This developer truly cares about their customers' success. Definitely worth the investment!

