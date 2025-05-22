SilvMAT EA – Точная торговля для XAGUSD, Полностью Бесплатно



Примечание: Это недавно разработанный EA — будьте осторожны, поскольку долгосрочная производительность все еще оценивается, несмотря на текущие впечатляющие результаты!

Оптимизировано для: XAGUSD M15

Рекомендуемая настройка: Используйте центовый счет с лотами 0.0001 и €200+ или стандартный счет с €20,000+ (кредитное плечо 1:2000) для безопасной торговли.

Почему выбрать SilvMAT?

Шагните в элитную торговлю с SilvMAT, революционным Экспертным Советником от Marc Albrecht Trading. Построенный на более чем десятилетнем опыте программирования MT4, SilvMAT создан специально для торговли XAGUSD (Серебро) на таймфрейме M1. Лучше всего? Это 100% бесплатно—без скрытых сборов, без ограничений. Моя цель не в прибыли от продаж, а в расширении возможностей трейдеров вроде вас инструментами, которые работают. Используя мою рекомендуемую настройку, вы поддерживаете эту миссию по сохранению высококачественных EA бесплатными для сообщества.

SilvMAT сочетает передовые алгоритмы нейронных сетей, динамическую цикловую торговлю и настраиваемые параметры для обеспечения точности и прибыльности. Независимо от того, новичок вы в торговле или опытный профессионал, SilvMAT адаптируется к вашему стилю, стремясь к непревзойденному коэффициенту выигрыша.

Критическая Настройка для Успеха Чтобы воспроизвести наши результаты живого сигнала и обеспечить максимальную производительность, вы должны следовать этим рекомендациям — отклонения приведут к плохим результатам и убыткам: [ 1 ] Брокер & Тип Счета: SilvMAT оптимизирован исключительно для Центовых Счетов RoboForex. Использование любого другого брокера вызовет несоответствия из-за различий в потоках данных и ликвидности, что приведет к сбоям стратегии и потерям на счете. [ 2 ] Используйте Код "KXTL" : При открытии Центового Счета RoboForex вы должны ввести "KXTL" для активации правильной функциональности: Торгуйте от 0.0001 лота (против 0.01 лота), что необходимо для минимизации риска и соблюдения минимальных депозитов — без этого EA не сможет работать безопасно. Получите доступ к более низким спредам через наше эксклюзивное партнерство с RoboForex — мы договорились о сниженных комиссиях, чтобы стратегии были жизнеспособными; пропуск этого увеличит затраты и вызовет постоянную низкую производительность, приводящую к убыткам. [ 3 ] Предупреждение о Рисках: Несоблюдение использования "KXTL" или RoboForex приведет к сбоям EA, неточным сигналам и неизбежным потерям на счете. SilvMAT обучен на данных RoboForex с условиями KXTL — любая другая настройка ставит под угрозу все. [ 4 ] Политика Поддержки: Мы предоставляем поддержку только для настроек, соответствующих KXTL. Убытки от несоответствующего использования неизбежны и не наша ответственность — поддержка не будет предоставлена. Про Совет: KXTL не подлежит обсуждению для успеха — он открывает преимущества сообщества, такие как 50 % кэшбэк, бесплатный VPS и эксклюзивный доступ к нашему сигналу CopyFX с 100 % выигрышем (бесплатно для пользователей KXTL). Проверьте сайт моего профиля для деталей.

Некоторые преимущества членства в сообществе KXTL Marc Albrecht Trading помимо использования #1 Надежного, Честного и Экономичного Брокера:

30$ бесплатный бонус за регистрацию

До 120% бонуса на депозит

50% кэшбэк

Бесплатный VPS

Эксклюзивный и бесплатный доступ к нашему NoLoss Quantum AI с 100% выигрышем NoLoss Quantum AI

Самые низкие спреды благодаря нашему специальному VIP-партнерству с Roboforex, где мы передаем 90% нашей комиссии за спред обратно сообществу, чтобы сделать вашу торговлю проще и прибыльнее

Эксклюзивные условия KXTL, такие как активация торговли от 0.0001 лота вместо только 0.01





100% бесплатно, потому что мы верим в расширение возможностей трейдеров. Протестируйте на счете KXTL RoboForex, убедитесь в качестве, затем проверьте также наши другие бесплатные EA для усиленных результатов. Посетите наш профиль для большего!

Ключевые функции SilvMAT

SilvMAT полон мощных функций для повышения вашей торговли:

Динамическая Цикловая Торговля: Интеллектуально адаптируется к колебаниям рынка серебра с циклами ордеров покупки/продажи.

Гибкая Фильтрация Времени: Определяйте часы торговли, чтобы избежать периодов высокой волатильности или низкой ликвидности.

Фиксация Прибыли: Легко фиксируйте прибыль — SilvMAT закрывает позиции, как только достигнута ежедневная цель.

Настраиваемый Опыт Торговли: Регулируйте размеры лотов, типы грида и многое другое для индивидуального управления рисками.

Передовые Алгоритмы Нейронных Сетей: Точное время входа с интеллектуальной системой грида.

Возможность Долгосрочного Удержания: Прибыльные сделки могут оставаться открытыми днями, максимизируя прибыль на трендовых рынках.

Торговая Панель: Инсайты в реальном времени на кончиках пальцев для быстрых, обоснованных решений.

Опция Ручной Торговли: Возьмите контроль — открывайте сделки вручную, а SilvMAT управляет гридом и выходами за вас.

Фильтр Частоты Торговли: Ограничьте сделки (например, 1 в час, день или пользовательскую свечу) с FilterOpenOneCandle .

Защита Прибыли: Фиксируйте прибыль с Minimal Profit Close , Trailing Stop и Break Even .

Фиксируйте прибыль с , и . Управление Эквити: TakeEquityStop: Закрывает сделки при определенной потере $ без остановки EA. EquityProtect: Ограничивает риск в % от эквити, с опциями остановки открытия новых сделок или закрытия всех при достижении.



Нейронная Точность: Входы, управляемые ИИ, для более умного времени.

Соответствие и Прозрачность

Без Рекламы: Производительность проверяема через наш живой сигнал.

Производительность проверяема через наш живой сигнал. Четкие Рекомендации: Следуйте настройке для гарантированных результатов.

Следуйте настройке для гарантированных результатов. Раскрытие Рисков: Полная прозрачность рисков неправильного использования.

Полная прозрачность рисков неправильного использования. Поддержка: Быстрая и бесплатная — эксклюзивно для рекомендуемых настроек.

SilvMAT — это не просто EA, это ваш билет к освоению торговли XAGUSD. Начните сейчас и испытайте будущее торговли серебром — бесплатно!

Как Начать

[1] Настройте Центовый Счет RoboForex с плечом 1:2000, используя код KXTL (обязательно)

[2] Подключите SilvMAT к XAGUSD M15 — и он готов

[3] Торгуйте По-Своему: Оставьте настройки по умолчанию или экспериментируйте — ваша игра, ваши правила



Мы выражаем огромную благодарность всем, кто находит время написать отзыв о SilvMAT, чтобы помочь нам развиваться и продолжать предоставлять каждому из вас лучшие советники бесплатно

Marc Albrecht Trading — это о поддержке трейдеров, а не о заработке. Мы финансируем SilvMAT из нашего собственного торгового успеха, потому что верим, что вы тоже заслуживаете шанса. Не хотите использовать "KXTL"? Хорошо — мы все равно будем болеть за вас. Но если используете, это тихое "дай пять", которое поддерживает нашу миссию и позволяет публиковать даже более великие EA! И вдобавок вы получите горсть уникальных преимуществ и преимуществ, которые сделают вашу торговлю еще более прибыльной!

Производительность, Которой Можно Доверять

Специализированный Дизайн: Обучен исключительно для XAGUSD — не используйте на других парах!

Обучен исключительно для XAGUSD — не используйте на других парах! Рост Сообщества: Присоединяйтесь к трейдерам по всему миру, которые доверяют Marc Albrecht Trading качественным EA.





Есть Вопросы? Marc и команда всего в сообщении — мы в этом вместе. Не стесняйтесь присоединиться к нашему растущему Сообществу для ежедневных отчетов о прибыли и новейших обновлений/релизов!

