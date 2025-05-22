SilvMAT

4.86

SilvMAT EA – Точная торговля для XAGUSD, Полностью Бесплатно


Примечание: Это недавно разработанный EA — будьте осторожны, поскольку долгосрочная производительность все еще оценивается, несмотря на текущие впечатляющие результаты!
Оптимизировано для: XAGUSD M15
Рекомендуемая настройка: Используйте центовый счет с лотами 0.0001 и €200+ или стандартный счет с €20,000+ (кредитное плечо 1:2000) для безопасной торговли.

Почему выбрать SilvMAT?

Шагните в элитную торговлю с SilvMAT, революционным Экспертным Советником от Marc Albrecht Trading. Построенный на более чем десятилетнем опыте программирования MT4, SilvMAT создан специально для торговли XAGUSD (Серебро) на таймфрейме M1. Лучше всего? Это 100% бесплатно—без скрытых сборов, без ограничений. Моя цель не в прибыли от продаж, а в расширении возможностей трейдеров вроде вас инструментами, которые работают. Используя мою рекомендуемую настройку, вы поддерживаете эту миссию по сохранению высококачественных EA бесплатными для сообщества.

SilvMAT сочетает передовые алгоритмы нейронных сетей, динамическую цикловую торговлю и настраиваемые параметры для обеспечения точности и прибыльности. Независимо от того, новичок вы в торговле или опытный профессионал, SilvMAT адаптируется к вашему стилю, стремясь к непревзойденному коэффициенту выигрыша.

Критическая Настройка для Успеха

Чтобы воспроизвести наши результаты живого сигнала и обеспечить максимальную производительность, вы должны следовать этим рекомендациям — отклонения приведут к плохим результатам и убыткам:

[1] Брокер & Тип Счета: SilvMAT оптимизирован исключительно для Центовых Счетов RoboForex. Использование любого другого брокера вызовет несоответствия из-за различий в потоках данных и ликвидности, что приведет к сбоям стратегии и потерям на счете.

[2] Используйте Код "KXTL": При открытии Центового Счета RoboForex вы должны ввести "KXTL" для активации правильной функциональности:

Торгуйте от 0.0001 лота (против 0.01 лота), что необходимо для минимизации риска и соблюдения минимальных депозитов — без этого EA не сможет работать безопасно.
Получите доступ к более низким спредам через наше эксклюзивное партнерство с RoboForex — мы договорились о сниженных комиссиях, чтобы стратегии были жизнеспособными; пропуск этого увеличит затраты и вызовет постоянную низкую производительность, приводящую к убыткам.
[3] Предупреждение о Рисках: Несоблюдение использования "KXTL" или RoboForex приведет к сбоям EA, неточным сигналам и неизбежным потерям на счете. SilvMAT обучен на данных RoboForex с условиями KXTL — любая другая настройка ставит под угрозу все.

[4] Политика Поддержки: Мы предоставляем поддержку только для настроек, соответствующих KXTL. Убытки от несоответствующего использования неизбежны и не наша ответственность — поддержка не будет предоставлена.

Про Совет: KXTL не подлежит обсуждению для успеха — он открывает преимущества сообщества, такие как 50% кэшбэк, бесплатный VPS и эксклюзивный доступ к нашему сигналу CopyFX с 100% выигрышем (бесплатно для пользователей KXTL). Проверьте сайт моего профиля для деталей.

Некоторые преимущества членства в сообществе KXTL Marc Albrecht Trading помимо использования #1 Надежного, Честного и Экономичного Брокера:
30$ бесплатный бонус за регистрацию
До 120% бонуса на депозит
50% кэшбэк
Бесплатный VPS
Эксклюзивный и бесплатный доступ к нашему NoLoss Quantum AI с 100% выигрышем NoLoss Quantum AI
Самые низкие спреды благодаря нашему специальному VIP-партнерству с Roboforex, где мы передаем 90% нашей комиссии за спред обратно сообществу, чтобы сделать вашу  торговлю проще и прибыльнее
Эксклюзивные условия KXTL, такие как активация торговли от 0.0001 лота вместо только 0.01


        100% бесплатно, потому что мы верим в расширение возможностей трейдеров. Протестируйте на счете KXTL RoboForex, убедитесь в качестве, затем проверьте также наши другие бесплатные EA для усиленных результатов. Посетите наш профиль для большего!

        Ключевые функции SilvMAT

        SilvMAT полон мощных функций для повышения вашей торговли:

        • Динамическая Цикловая Торговля: Интеллектуально адаптируется к колебаниям рынка серебра с циклами ордеров покупки/продажи.
        • Гибкая Фильтрация Времени: Определяйте часы торговли, чтобы избежать периодов высокой волатильности или низкой ликвидности.
        • Фиксация Прибыли: Легко фиксируйте прибыль — SilvMAT закрывает позиции, как только достигнута ежедневная цель.
        • Настраиваемый Опыт Торговли: Регулируйте размеры лотов, типы грида и многое другое для индивидуального управления рисками.
        • Передовые Алгоритмы Нейронных Сетей: Точное время входа с интеллектуальной системой грида.
        • Возможность Долгосрочного Удержания: Прибыльные сделки могут оставаться открытыми днями, максимизируя прибыль на трендовых рынках.
        • Торговая Панель: Инсайты в реальном времени на кончиках пальцев для быстрых, обоснованных решений.
        • Опция Ручной Торговли: Возьмите контроль — открывайте сделки вручную, а SilvMAT управляет гридом и выходами за вас.
        • Фильтр Частоты Торговли: Ограничьте сделки (например, 1 в час, день или пользовательскую свечу) с FilterOpenOneCandle.
        • Защита Прибыли: Фиксируйте прибыль с Minimal Profit CloseTrailing Stop и Break Even.
        • Управление Эквити:

          • TakeEquityStop: Закрывает сделки при определенной потере $ без остановки EA.

          • EquityProtect: Ограничивает риск в % от эквити, с опциями остановки открытия новых сделок или закрытия всех при достижении.

        • Нейронная Точность: Входы, управляемые ИИ, для более умного времени.

        Соответствие и Прозрачность

        • Без Рекламы: Производительность проверяема через наш живой сигнал.
        • Четкие Рекомендации: Следуйте настройке для гарантированных результатов.
        • Раскрытие Рисков: Полная прозрачность рисков неправильного использования.
        • Поддержка: Быстрая и бесплатная — эксклюзивно для рекомендуемых настроек.

        SilvMAT — это не просто EA, это ваш билет к освоению торговли XAGUSD. Начните сейчас и испытайте будущее торговли серебром — бесплатно!

          Как Начать
          [1] Настройте Центовый Счет RoboForex с плечом 1:2000, используя код KXTL (обязательно)
          [2] Подключите SilvMAT к XAGUSD M15— и он готов
          [3] Торгуйте По-Своему: Оставьте настройки по умолчанию или экспериментируйте — ваша игра, ваши правила

          Мы выражаем огромную благодарность всем, кто находит время написать отзыв о SilvMAT, чтобы помочь нам развиваться и продолжать предоставлять каждому из вас лучшие советники бесплатно

          Бесплатно, Потому Что Это Мы

          Marc Albrecht Trading — это о поддержке трейдеров, а не о заработке. Мы финансируем SilvMAT из нашего собственного торгового успеха, потому что верим, что вы тоже заслуживаете шанса. Не хотите использовать "KXTL"? Хорошо — мы все равно будем болеть за вас. Но если используете, это тихое "дай пять", которое поддерживает нашу миссию и позволяет публиковать даже более великие EA! И вдобавок вы получите горсть уникальных преимуществ и преимуществ, которые сделают вашу торговлю еще более прибыльной!

          Мысль Трейдера:

          "Это стоит тысяч, но Marc отдает бесплатно? Я бы почувствовал себя эгоистом не используя 'KXTL', чтобы поддержать его." – Priya D.

          Производительность, Которой Можно Доверять

          • Специализированный Дизайн: Обучен исключительно для XAGUSD — не используйте на других парах!
          • Рост Сообщества: Присоединяйтесь к трейдерам по всему миру, которые доверяют Marc Albrecht Trading качественным EA.


          Мы Здесь для Вашего Успеха

          • Есть Вопросы? Marc и команда всего в сообщении — мы в этом вместе. Не стесняйтесь присоединиться к нашему растущему Сообществу для ежедневных отчетов о прибыли и новейших обновлений/релизов!

          Дополнительные Бонусы: Нравится SilvMAT? Попробуйте наши другие EA— все бесплатные, сейчас и навсегда

          Последнее Слово: SilvMAT — это больше, чем программное обеспечение — это протянутая рука, чтобы помочь вам преуспеть. Возьмите ее & торгуйте умнее!

          Отзывы 7
          Nezo Eliot
          568
          Nezo Eliot 2025.12.09 02:53 
           

          Really happy with this EA. After tuning my XAUGUSD M30 settings, the trades became very stable. Thank you for the great work.

          MattGo
          134
          MattGo 2025.09.17 22:50 
           

          Great EA!

          miao0308
          19
          miao0308 2025.08.31 00:14 
           

          不想用KXTL可以用吗，下周试试

          С этим продуктом покупают
          Vortex Gold MT4
          Stanislav Tomilov
          5 (16)
          Эксперты
          Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
          Quantum Emperor MT4
          Bogdan Ion Puscasu
          4.85 (172)
          Эксперты
          Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить   Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь
          Aura Black Edition
          Stanislav Tomilov
          4.6 (20)
          Эксперты
          Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
          The Infinity EA MT4
          Abhimanyu Hans
          3.73 (30)
          Эксперты
          Технология на основе искусственного интеллекта с ChatGPT Turbo Infinity EA — это продвинутый торговый экспертный советник, разработанный для GBPUSD и XAUUSD. Он ориентирован на безопасность, постоянную прибыль и бесконечную прибыльность. В отличие от многих других советников, которые полагаются на высокорисковые стратегии, такие как мартингейл или сеточная торговля. Infinity EA использует дисциплинированную, прибыльную стратегию скальпинга, основанную на нейронной сети, встроенной в машинное об
          Quantum King MT4
          Bogdan Ion Puscasu
          Эксперты
          Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT5:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT4, и вы сможете получить Quantum StarMan бесплатно!*** За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Правило  
          Aura Neuron MT4
          Stanislav Tomilov
          4.58 (12)
          Эксперты
          Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
          AI Forex Robot MT4
          MQL TOOLS SL
          4.6 (10)
          Эксперты
          AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
          Goldex AI
          Mateo Perez Perez
          4.29 (28)
          Эксперты
          Goldex AI:  сегодняшний успех станет завтрашним плодом СУПЕРСКИДКА В ТЕЧЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ! ПОСЛЕДНИЕ 2 ЭКЗЕМПЛЯРА ЗА 299 USD ДО ПОВЫШЕНИЯ ЦЕНЫ. Живые сигналы > IC Markets Real: Goldex AI Набор высокого риска Руководство и файлы конфигурации: Свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации. Цена: Стартовая цена $899 и будет увеличиваться на $199 после каждых десяти продаж. Доступные копии: 2 Goldex AI - продвинутый торговый робот с нейронными сетями, т
          XG Gold Robot MT4
          MQL TOOLS SL
          4.32 (38)
          Эксперты
          The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
          EA Gold Stuff
          Vasiliy Strukov
          4.73 (1071)
          Эксперты
          EA Gold Stuff - советник, разработанный специально для торговли золотом. В основе работы лежит открытие ордеров по индикатору  Gold Stuf f , таким образом советник работает по стратегии "Trend Follow", что означает следование за трендом. Свяжитесь со мной сразу после покупки для получения   персонального бонуса!   Вы можете получить бесплатную копию нашего индикатора Strong Support and Trend Scanner, пожалуйста, в личку. мне! Настройки и мануал  здесь  ПАРАМЕТРЫ Open new series - вкл./выкл. на
          Trend AI EA
          Ramil Minniakhmetov
          4.85 (40)
          Эксперты
          Советник Trend Ai разработан для работы с индикатором Trend Ai, который выполняет собственный анализ рынка, сочетая определение тренда с оперативными точками входа и оповещениями о развороте, и автоматически обрабатывает все сигналы индикатора! Советник содержит ряд внешних параметров, которые полностью настраиваются и позволяют трейдеру настроить советник по своему усмотрению. Как только появится зеленая точка, советник будет готов к покупке. Как только восходящий тренд подтвердится синей стр
          EA Game Changer
          Vasiliy Strukov
          3 (2)
          Эксперты
          Советник Game Change — это трендовая торговая система, основанная на индикаторе Game Changer. Он автоматически продаёт при появлении красной точки и продолжает движение в направлении продажи до появления жёлтого крестика, сигнализирующего о возможном завершении тренда. Та же логика применима и к покупкам. При появлении синей точки советник начинает покупать и закрывает цикл покупки, как только появляется жёлтый крестик. Этот советник подходит для любой валютной пары и любого таймфрейма, однако о
          Capybara
          Sergey Kasirenko
          4.65 (54)
          Эксперты
          Capybara EA – это усовершенствованная автоматизированная система отслеживания тренда, основанная на индикаторе Hama. Если рынок станет медвежьим и индикатор станет красным, советник будет продавать, если рынок станет бычьим, а индикатор станет синим, советник будет покупать. Советник может точно определить начало восходящего и нисходящего тренда и будет контролировать открытые сделки в стиле мартингейла/сетки, пока не достигнет TP. Рекомендуемые пары: все основные пары, такие как евроUSD; аудусд
          AW Recovery EA
          AW Trading Software Limited
          4.35 (85)
          Эксперты
          Советник является системой, предназначенной для восстановления убыточных позиций. Авторский алгоритм локирует убыточную позицию, дробит ее на множество отдельных частей, и закрывает каждую из них отдельно. Простая настройка, отложенный запуск при просадке, локирование, отключение других советников, усреднение с фильтрацией тренда и частичное закрытие убыточной позиции встроенные в один инструмент Именно использование закрытия убытков частями позволяет уменьшать убытки с меньшей загрузкой депозит
          Scalp Unscalp MT4
          Connor Michael Woodson
          3.5 (4)
          Эксперты
          Scalp Unscalp — это краткосрочная двунаправленная скальпинг-система, которая стремится быстро извлечь прибыль за счёт точных входов. Сигнал Scalp Unscalp в реальном времени скоро появится! Текущая цена будет повышена. Ограниченная цена 99 USD Без сетки, без мартингейла. Каждая сделка открывается отдельно Доступен фиксированный стоп-лосс с виртуальной системой динамического трейлинг-стопа Интерактивная торговая панель и точные настройки размера лота Рекомендуется График: EURUSD, GBPUSD, USDCHF,
          Golden Mirage mt4
          Michela Russo
          Эксперты
          Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
          Aurum Trader
          Vasiliy Strukov
          5 (3)
          Эксперты
          Советник Aurum Trader сочетает в себе стратегию прорыва и следования за трендом, позволяя совершать максимум две сделки в день.   Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить персональный бонус!  Вы можете бесплатно получить копию нашего индикатора Strong Support и Trend Scanner, пожалуйста, напишите мне в личку!  Пожалуйста, обратите внимание, что я не продаю свои советники или специальные наборы в telegram, они доступны только на Mql5, а файлы моих наборов доступны только в моем блог
          The Gold Reaper MT4
          Profalgo Limited
          4.58 (31)
          Эксперты
          ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) ЗАПУСК ПРОМО: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность уста
          AlphaCore System MT4
          Evgeniy Zhdan
          5 (1)
          Эксперты
          AlphaCore System   - это профессиональный торговый советник для MetaTrader 5, использующий стратегию торговли на основе динамического анализа локальных экстремумов и статистического прогнозирования пробоев. === Купите AlphaCore System MT4, и вы сможете получить AlphaCore System для MT5 бесплатно! === За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Торговая концепция Советник работает по методологии   адаптивных ценовых коридоров . Система непрерывно отслеживает формирование локал
          DCA CycleMax
          Jin Sangun
          Эксперты
          Введение в DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Обзор DCA CYCLEMAX — это мощная полуавтоматическая программа торговли по сетке (EA), оптимизированная для активов с сильными однонаправленными трендами на рынке. Она особенно эффективна для активов с высокой волатильностью и устойчивыми трендами в одном направлении, таких как золото (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) и криптовалюты. Используя стра
          SNeox AI
          Anastasiya Morozova
          Эксперты
          SNeox AI — автоматический мультивалютный торговый робот для стабильной долгосрочной торговли на рынке Forex. Советник разработан на базе проверенных алгоритмов анализа рыночной цены и волатильности и ориентирован на аккуратную торговлю с контролируемыми рисками. ВНИМАНИЕ! Новогодняя акция, первые 15 покупок - 99$ Следующие 15 - 159$ Финальная цена - 229$ Торопитесь воспользоваться предложением! MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/158518 Торговые инструменты: EURUSD GBPUSD NZDUS
          EA Black Dragon
          Ramil Minniakhmetov
          4.76 (561)
          Эксперты
          EA Black Dragon работает на трендовом индикаторе. Советник открывает сделку по цвету индикатора, далее имеется возможность наращивать сеть ордеров или работать со стоп-лоссом.  ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут:  https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller   Входящие параметры: ·         Open new series – True/False –вкл/выкл начало новой серии после закрытия всех орде
          The Golden Way
          Lin Lin Ma
          Эксперты
          The Golden Way — это автоматическое торговое программное обеспечение для платформы MT4. Оно использует комплексную гибридную стратегию, которая работает благодаря совместному действию нескольких субстратегий. Это позволяет точно выявлять возможности для покупки (лонгов) и продажи (шортов) на рынке золота (XAUUSD), помогая вам своевременно воспользоваться торговыми моментами при различных рыночных условиях. Основываясь на продуманной торговой логике, The Golden Way обеспечивает профессиональные
          Fundamental Trader
          Sara Sabaghi
          4.82 (17)
          Эксперты
          Ziwox Fundamental trader Ziwox Fundamental trader — это торговый помощник, который помогает трейдерам финансовых рынков принимать взвешенные решения на основе информационных данных советника. Этот советник использует онлайн-источники для сбора всей необходимой информации, такой как фундаментальное смещение валют, отношение розничных трейдеров в реальном времени к паре, прогноз банка и института, данные отчета COT и другие данные в сложной панели советника. Вкратце, это интегрированный источник
          HFT Prop Firm EA
          Dilwyn Tng
          4.97 (632)
          Эксперты
          HFT Prop Firm EA, также известный как Green Man из-за своего отличительного логотипа, является экспертом-советником (EA), специально созданным для преодоления проблем или оценок со стороны проприетарных торговых компаний (prop firms), которые разрешают стратегии высокочастотной торговли (HFT). На ограниченный период: бесплатные утилиты стоимостью $198 при покупке HFT Prop Firm EA Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 Мониторинг производительности при прохождении HFT Ch
          Bitcoin Expert MT4
          Elif Kaya
          5 (3)
          Эксперты
          - Real price is 300$ - Limited Discount (It is 49$) -  Only 1 purchase is 49$. - Lifetime update free Welcome, Bitcoin Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed Stop loss. No Martingale, No Grid, No Scam Bitcoin is a cryptocurrency, a peer-to-peer digital currency that operates independently of a central governing authority . Bitcoin enables direct transactions between users, secured by cryptographic technology and recorded on a transparent and immutable ledger   without centra
          Javier Gold Scalper V2
          Felipe Jose Costa Pereira
          5 (2)
          Эксперты
          Javier Gold Scalper: Наша технология на вашей стороне! Руководство и файлы конфигурации: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступные копии: 5 Торговля золотом, одним из самых волатильных активов на финансовом рынке, требует высокой точности, тщательного анализа и крайне эффективного управления рисками. Javier Gold Scalper был разработан именно для объединения этих основ в надеж
          GoldMiner mt4 pro
          Van Hoa Nguyen
          Эксперты
          GOLDMINER MT4 PRO is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GOLDMINER MT4 PRO is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient d
          CyNera MT4
          Svetlana Pawlowna Grosshans
          2.81 (16)
          Эксперты
          CyNera: Ваш трейдинг, наши технологии Руководство и файлы набора: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы набора Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступно копий: 4 Торговля золотом, одним из самых волатильных инструментов на рынке, требует точности, глубокого анализа и эффективного управления рисками. Экспертный советник CyNera безупречно интегрирует все эти элементы в сложную систему, разработанную для оптимальной торговли золо
          AW Double Grids EA
          AW Trading Software Limited
          4.5 (8)
          Эксперты
          Cоветник AW Double Grids MT4 - это агрессивный, полностью автоматизированный сеточный советник, с информационно торговой панелью и простой настройкой. Стратегия заключается в одновременной двухсторонней работе, мультиплицируя объем одного направления. Встроенный автоматический расчет лота, реализованы разные вариации увеличения объема позиций, и другие функции.  Инструкция ->   ЗДЕСЬ   /  Решение проблем - >  ЗДЕСЬ  /  МТ5 версия  - >   ЗДЕСЬ   Как торгует советник: AW Double Grids ведет двухст
          Ответ на отзыв