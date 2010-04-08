BBPlus Driver

BB Plus Driverは BB Plus !インジケータ をフルに活用していただくためのEAです。









すべての通貨ペア、タイムフレームで利用できます。BB Plus !インディケーターが無い場合は、ボリンジャーバンドにタッチしてからのリバウンドでエントリーするEAとして稼働します。

10年間のバックテストでは、BB Plus ! インジケータを使用しAUDCAD_M15およびGBPNZD_M5に適用した場合に最も良い結果が得られました。スクリーンショットをご覧ください

EAとしての基本的な機能を装備しながら、わかりにくい設定を排除し、初心者の方でも簡単にご利用いただけます





BB Plus ! インジケータ は1分足から使える高精度のスキャルピング用逆張りサインツールです。





・すべての通貨ペア、時間足で利用でき、絶好のタイミングでのエントリー・チャンスをお知らせします

・ボリンジャーバンドにタッチしてからの反転を 基本戦略とし、独自のアルゴリズムを加えることで、精度の高い反転ポイントでサインを発信します

・勝敗判定機能により直近の相場環境に対するこのインディケータの有用性を確認することができます

・初心者から上級者まで設定不要ですぐにお使いいただけます





１分足での使用にも耐えるので、トレード頻度を高めることができます。またより高い時間足での使用では精度の向上が期待できます。トレンド・フィルターの機能を利用することで、トレンド方向での押し目買い、戻り売りに際し最適なタイミングでトレードすることができます。





#Bollinger Band



