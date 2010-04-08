BBPlus Driver

BB Plus Driverは BB Plus !インジケータ をフルに活用していただくためのEAです。



  • すべての通貨ペア、タイムフレームで利用できます。BB Plus !インディケーターが無い場合は、ボリンジャーバンドにタッチしてからのリバウンドでエントリーするEAとして稼働します。
  • 10年間のバックテストでは、BB Plus ! インジケータを使用しAUDCAD_M15およびGBPNZD_M5に適用した場合に最も良い結果が得られました。スクリーンショットをご覧ください
  • EAとしての基本的な機能を装備しながら、わかりにくい設定を排除し、初心者の方でも簡単にご利用いただけます


BB Plus ! インジケータ は1分足から使える高精度のスキャルピング用逆張りサインツールです。


・すべての通貨ペア、時間足で利用でき、絶好のタイミングでのエントリー・チャンスをお知らせします

ボリンジャーバンドにタッチしてからの反転を 基本戦略とし、独自のアルゴリズムを加えることで、精度の高い反転ポイントでサインを発信します

・勝敗判定機能により直近の相場環境に対するこのインディケータの有用性を確認することができます

初心者から上級者まで設定不要ですぐにお使いいただけます


１分足での使用にも耐えるので、トレード頻度を高めることができます。またより高い時間足での使用では精度の向上が期待できます。トレンド・フィルターの機能を利用することで、トレンド方向での押し目買い、戻り売りに際し最適なタイミングでトレードすることができます。


#Bollinger Band


Yazarın diğer ürünleri
Spike Killer AUDUSD
Yuji Hiiragi
Uzman Danışmanlar
＊Spike Killer AUDUSDはSpike Killer 21 Currency Pairs( https://www.mql5.com/ja/market/product/128674 ) の動作・性能を体験していただくための無料EAです。AUDUSDでのみ稼働し、設定項目はMagic Numberのみで、Shortのみ、初期ロットは0.01ロットで稼働します。 日々の為替市場を見ていると、大きな価格変動（スパイク）の後しばらく横ばいになり、やがて戻っていくといった値動きがしばしば見られます。Spike Killer 21 Currency Pairsはそのような市場の動きを捉え、スパイク後の価格の戻りによって利益を得るためのエキスパート・アドバイザーです。    下記のような特長があります。 バックテストでは主要7通貨(USD,EUR,GBP,AUD,NZD,CAD,CHF)からなる21の通貨ペアに対しすべて同じ設定で利益獲得 個別の通貨ペアに対していっさいカーブフィッティングされてないことによる高い再現性 これ一本で21通貨ペアのポートフォリオを構成可能 EAの
FREE
BBPlus
Yuji Hiiragi
Göstergeler
1分足から使える高精度のスキャルピング用逆張りサインツールです。 ・すべての通貨ペア、時間足で利用でき、絶好のタイミングでのエントリー・チャンスをお知らせします ・ ボリンジャーバンドにタッチしてからの反転を 基本戦略とし、 独自のアルゴリズムを加えることで、精度の高い反転ポイントでサインを発信します ・勝敗判定機能により 直近の相場環境に対するこのインディケータの有用性を確認することができます ・ 初心者から上級者まで設定不要ですぐにお使いいただけます ・本サインツールの性能を確認いただくための専用EAを提供いたします。コメント欄をご覧ください １分足での使用にも耐えるので、トレード頻度を高めることができます。またより高い時間足での使用では精度の向上が期待できます。トレンド・フィルターの機能を利用することで、トレンド方向での押し目買い、戻り売りに際し最適なタイミングでトレードすることができます。 設定項目は以下の通りです。 Bollinger Bands Period Bollinger Bands Deviation Bollinger Bands Shift Tren
BB Maniac
Yuji Hiiragi
5 (1)
Göstergeler
このインディケータはボリンジャーバンドを裁量およびEAで実際に利用してきた私自身の経験から、より手軽に、かつ効果的に活用できるよう作成された裁量トレード用サインツールです。 ブレイクアウトでの順張り、リバウンドでの逆張りの両面で利用でき、各種のフィルター機能でより精度の高いサインを発信します 勝敗判定機能により、このインディケータの直近の相場環境に対する有効性を確認できます 全通貨ペア、全タイムフレームで利用できます。リペイントはしません 設定項目は以下の通りです。 Bollinger Bands Period Bollinger Bands Deviation Bollinger Bands Shift Entry Mode ...ボリンジャーバンドにタッチしてからのBreakout(順張り), Rebound(逆張り)のどちらかを指定 Plus Filter ...独自アルゴリズムによるフィルターでシグナルの精度を高めます(Reboundモード専用) Trend Filter ...下で設定する移動平均のトレンド方向でのシグナルに限定します Moving Average 
TDS Plus
Yuji Hiiragi
5 (1)
Göstergeler
テクニカル指標開発の第一人者であるトム・デマークが考案した TDシーケンシャルは、 トレンドの転換点を判断するのに有用なインディケータです。このインディケータは TDシーケンシャルを裁量およびEAで実際に利用してきた私自身の経験から、より手軽に、かつ効果的に活用できるよう作成された裁量トレード用サインツールです。 強いトレンドが生じている際に多くのだましが生じるのはTDシーケンシャルの弱点と思われますが、これを克服するために強力なフィルターを装備しています。また、最も有効と思われるセットアップ９に絞ってサインを発信します。 全通貨ペア、全タイムフレームで利用できます。勝敗判定機能により、このインディケータの直近の相場環境に対する有効性を確認できます。 設定項目は下記のとおりです。 Enable Protect Mode...強いトレンドが発生した際の連敗を回避します Box Filter...下で設定する３つのタイムフレームでの移動平均でパーフェクト・オーダーが発生していない状態をボックス相場と判定し、サインを限定します Moving Average Time Frame1 Mo
FX Masters EURUSD
Yuji Hiiragi
Uzman Danışmanlar
FX Masters EURUSDはEURUSD,M5で稼働するエキスパート・アドバイザーです。   リスクを抑え長期的に安定した運用を望まれる方に最適です。 以下のような特徴があります。 極めて高いプロフィットファクター(9以上)と勝率(97%以上)、低いドローダウン グリッド、マーチンゲールを使用しない安全な設計 トレンド相場、レンジ相場のそれぞれに対応するエントリーシグナル カーブフィッティングを排除し高い再現性を確保 経験の少ない方でも容易な設定     設定項目は以下の通りです。省略時の設定のままですぐにお使いいただけます。 Magic Number...他のEAと区別するために固有の番号を設定します。複数のシグナルでポートフォリオを組む際には違うMagic  Numberを設定してください。 Entry Signals...使用するシグナルを選びます。トレンド相場用、レンジ相場用のどちらかをを選択できます Lots...ロットを指定します Max Entries...最大のエントリー数を指定します。通常は1で使用しますが、   含み損で 長期間ポジションを持つよ
Spike Killer 21 Currency Pairs
Yuji Hiiragi
Uzman Danışmanlar
日々の為替市場を見ていると、大きな価格変動（スパイク）の後しばらく横ばいになり、やがて戻っていくといった値動きがしばしば見られます。Spike Killer MCはそのような市場の動きを捉え、スパイク後の価格の戻りによって利益を得るためのエキスパート・アドバイザーです。       下記のような特長があります。 バックテストでは主要7通貨(USD,EUR,GBP,AUD,NZD,CAD,CHF)からなる21の通貨ペアに対しすべて同じ設定で利益獲得 個別の通貨ペアに対して いっさいカーブフィッティングされてないことによる高い再現性 これ一本で21通貨ペアのポートフォリオを構成可能 EAの利用経験の少ない方でも容易な設定   設定項目は以下の通りです。省略時の設定のままですぐにお使いいただけます。 Magic Number...他のEAと区別するために固有の番号を設定します。複数のシグナルでポートフォリオを組む際には違うMagic  Numberを設定してください Buy...trueでBuyの取引を行います Sell...trueでSellの取引を 行います Lots...ロ
